برامج الاستخبارات الرائدة - التطبيقات الأكثر شعبية - تونغا

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يمكّن برنامج المعلومات الرائدة الشركات من تعزيز وتوثيق بيانات العملاء المحتملين، مما يضمن دقة معلومات الاتصال الخاصة بهم. تتضمن هذه العملية التحقق من صحة البيانات الموجودة وتكميلها بتفاصيل إضافية، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها وأرقام الهواتف ومعلومات الشركة والمسميات الوظيفية. نظرًا للطبيعة الخاصة لمعلومات الاتصال التجارية والنفور العام من الاتصالات غير المرغوب فيها، يصبح استخدام برامج الاستخبارات الرائدة خيارًا لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات. يتم استخدام هذا الحل بشكل أساسي من قبل أقسام المبيعات، على الرغم من أن فرق التسويق يمكنها أيضًا الاستفادة منه لتحسين حملاتها واستهداف العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية.
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OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تسمح لك بالذهاب إلى السوق خلال أسبوع أو أقل. بيانات النوايا، وتتبع استخدام التكنولوجيا، والتسجيل الرئيسي للسماح للمسوقين/المبيعات B2B بمعرفة السوق التي يمكن التعامل معها. تفخر شركة OceanFrogs بتقديم البيانات الدولية (آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية). نحن نتتبع أكثر من 9000 تقنية و1000 موضوع نية وأكثر من 10 ملايين شركة حول العالم. يوفر OceanFrogs البحث حسب الفرق والمنتجات والخدمات بطريقة تجذب التركيز إلى القائمة المنقحة من الشركات التي تريدها. تم استخدام منصة OceanFrogs لتحديد العملاء المناسبين وتحديد الشركاء المناسبين (أيضًا). يمكنك بناء شركاء القنوات وخط أنابيب العملاء على حد سواء. Automation Anywhere، وWipro، وPalo Alto، وEnate، و42Gears، وMontyCloud هم بعض من عملائنا. نحن نعمل مع الشركات الكبيرة وكذلك الشركات الصغيرة. لقد بدأنا في عام 2017. وقد قدمنا خدمات التسويق/المبيعات في العديد من القطاعات مثل السحابة وتقنية RPA وأمن المعلومات وإدارة المواهب والتحليلات. يركز عملاؤنا على شركات المنتجات والخدمات. عملاؤنا الأساسيون هم الذين يستهدفون العملاء الدوليين، ويريدون التركيز على التواصل الشخصي.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality هو أداة تعزيز جودة البيانات لإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك: يساعدك الحل الذكي على إنشاء وتحديث العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات مباشرة في واجهات Salesforce وMicrosoft Dynamics وSAP Sales Cloud. عند إدخال بيانات جهة الاتصال، ستحصل تلقائيًا على اقتراحات للمعلومات التي تم الحصول عليها من شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعمال أو مواقع الشركة أو توقيعات البريد الإلكتروني. يقوم مدقق البريد الإلكتروني المدمج بالبحث عن عنوان البريد الإلكتروني الأكثر توافقًا. وهذا يقلل من العمل اليدوي ويضمن جودة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) على أعلى مستوى! يتوفر snapADDY DataQuality أيضًا كملحق للمتصفح لأنظمة CRM الأخرى. يتم تضمين ماسح ضوئي مجاني لبطاقات العمل. العديد من الوظائف الذكية: • إنشاء وتحديث العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات باستخدام الإكمال التلقائي الذكي والمحدث • لصق بيانات جهة الاتصال من الحافظة الخاصة بك لإكمال القيم المفقودة • التقاط جهات الاتصال باستخدام الذكاء الاصطناعي • التحقق التلقائي المكرر من العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والحسابات • بيانات المخزون التحديث يعتمد على توقيعات البريد الإلكتروني • بحث مؤهل عن بيانات الشركة وجهات الاتصال • إضافة بسيطة لبيانات الاتصال المفقودة • نقل البيانات إلى CRM دون كتابة • ماسح ضوئي مجاني لبطاقات العمل لهاتفك الذكي لماذا snapADDY DataQuality؟ • التكامل السلس مع Salesforce وSAP وMicrosoft Dynamics CRM • ضمان زيادة جودة البيانات • قبول أعلى من جانب المستخدم لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك • المزيد من الكفاءة في التسويق والمبيعات • تبسيط سير العمل • توفير وقت العمل • إدارة مركزية للبيانات
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدام Swordfish من قبل كبار مسؤولي التوظيف والمبيعات والتحقيقات في العالم في وكالات الدفاع والتكنولوجيا والوكالات الحكومية الرائدة في العالم. بدءًا من مسؤولي التوظيف التنفيذيين في Fortune 500 وحتى رواد الأعمال المنفردين، فإن Swordfish في صفك لجعل مصادر الاتصال الخاصة بك فعالة ودقيقة وسهلة الاستخدام. تم تصميم منتجاتنا الخمسة لتسهيل الحياة. ملحق Chrome - ابحث عن أي بيانات اتصال على الويب إثراء الملفات - توفير الوقت عن طريق إثراء قوائم العملاء بشكل مجمّع محرك البحث العكسي - ابحث عن أي شخص بناءً على بيانات الإدخال عمليات التكامل - يتصل Swordfish بسلاسة بأدواتك وإدارة علاقات العملاء عبر عمليات التكامل وواجهة برمجة التطبيقات لدينا. Prospector - ابحث عن العملاء المحتملين وتواصل معهم وأغلقهم من خلال الوصول إلى قاعدة بيانات الاتصال القوية الخاصة بنا بين الشركات.
We-Connect
we-connect.io
في We-Connect، نقدم لك أداة التواصل الأكثر أمانًا والأكثر تقدمًا في السوق. نحن نقدم لوحة تحكم شاملة حيث يمكنك بسهولة إدارة العملاء المحتملين، وتشغيل التسلسلات الذكية، وتحليل حملات التنقيب الفردية. لحماية أعمالك وعملائك، نستخدم برامج سحابية - لذلك لا داعي للقلق بشأن الأمان. إذا كنت مستعدًا للانتقال إلى عالم التنقيب الأكثر أمانًا، فابدأ النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا: https://account.we-connect.io/signup
LeadMine
leadmine.net
تعد LeadMine واحدة من منصات توليد العملاء المحتملين البسيطة والقوية والتي تثق بها أكثر من 1000 شركة حول العالم. نحن في LeadMine نسعى جاهدين لتوفير عملاء محتملين مؤهلين تأهيلاً عاليًا ومعتمدين، والأهم من ذلك، عملاء محترفين ودقيقين. باستخدام أدواتنا، يمكنك العثور على العملاء المحتملين في أقل من خمس ثوانٍ.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعات والتسويق الخاصة بها. . قم بتحديد العملاء المتوقعين وتتبعهم وتأهيلهم وتحليلهم باستخدام Salespanel.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata هي أول منصة في العالم للتنقيب عن الأعمال B2B بنظام الدفع الفوري مع أكثر من 100 مليون جهة اتصال مباشرة B2B مع ضمان دقة بنسبة 95% وتقدم خدمات لأكثر من 20000 عميل منذ عام 2015. منصتنا المبتكرة والقوية تخدم جهات الاتصال التجارية قوائم لعملائها من أكثر من 200 دولة مع أكثر من 50 معيار بحث، وتقنيات الويب، وABM، وفئتين خاصتين أخريين لمتخصصي الرعاية الصحية حسب التخصصات ووكلاء العقارات بالإضافة إلى جهات الاتصال التجارية.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجلات المستهلكين لإنشاء حملات تواصل عبر البريد الإلكتروني لأي جمهور. يتم استخدام عمليات أتمتة التواصل مع مبيعات Customers.ai من قبل أكثر من مليون شركة حول العالم، عبر كل قطاع أعمال وبلد في العالم.
Tomba
tomba.io
Tomba.io هو أداة البحث عن البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع وصياغة البيانات العامة باستخدام الروبوتات الخاصة بنا لتوفير أداة تنقيب متقدمة لمساعدة المهنيين البيانات على نطاق واسع مباشرة من المصدر مدفوعة بالتكنولوجيا
DiscoverData
discoverdata.ai
مضاعفة خط إيراداتك خلال 30 يومًا. يكتشف الذكاء الاصطناعي تفاصيل الاتصال لجميع زوار الموقع المجهولين، ويحصل على البيانات (أرقام الهاتف المحمول، ورسائل البريد الإلكتروني) مجانًا!
LeadPost
leadpost.com
اكتشف بالضبط من يزور موقعك على الويب. تعرف على من يزور موقع الويب الخاص بك – حتى لو لم يملأوا النموذج! باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية، يمكن أن يوفر لك LeadPost أسماء ومعلومات اتصال والمزيد.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact هو أحد حلول SaaS التي تعمل على إثراء البيانات وتنظيفها وتصحيحها مباشرة في إدارة علاقات العملاء (CRM)، دون أي تدخل بشري. يعمل الحل حصريًا من خلال خوارزمياتنا وخوادم الاختبار الخاصة بنا، وعلى عكس جميع حلول الإثراء، لا تحتوي Dropcontact على قاعدة بيانات جهات اتصال. وهذا يجعل Dropcontact الحل الوحيد المتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%. التنظيف الآلي، والكشف التلقائي عن التكرارات، والدمج، بالإضافة إلى إثراء البيانات (عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، والملفات الشخصية على LinkedIn، وما إلى ذلك)، يحرر فرق المبيعات والتسويق ويسمح لهم بالتركيز على أعمالهم الأساسية.
ContactOut
contactout.com
هل سئمت من دفع مبالغ زائدة مقابل بيانات اتصال B2B دقيقة وتتمنى لو كان هناك حل أكثر فعالية من حيث التكلفة؟ تقديم ContactOut - قاعدة بيانات جهات الاتصال الأكثر دقة في العالم. ابحث عن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لـ 300 مليون محترف، بما في ذلك بيانات B2B لـ 30 مليون شركة. تحظى منصتنا بثقة 1.4 مليون متخصص في المبيعات والتسويق والتوظيف في أكثر من 76% من شركات Fortune 500 مثل Google وMicrosoft وNetflix. تم تصميم ميزاتنا الرئيسية مع وضع المستخدمين في الاعتبار، بحيث يمكنك بسهولة: 1) العثور على عملاء محتملين ذوي جودة عالية بسرعة، كل ذلك في مكان واحد من خلال بوابة البحث الخاصة بنا 2) زيادة فرص البحث عن LinkedIn باستخدام ملحق Chrome الخاص بنا 3) تخصيص رسائلهم الصادرة وأتمتتها باستخدام بريدنا الإلكتروني الحملة إن منصتنا هي الطريقة المثالية للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي. بفضل أدواتنا القوية وبياناتنا الدقيقة، ستتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من العملاء المحتملين أكثر من أي وقت مضى ورؤية نتائج حقيقية. ادفع فقط مقابل ما تحتاجه باستخدام نموذج ContactOut المرن القائم على الاستهلاك، ووفر الكثير من مبيعات B2B أو جهود التوظيف - دون التضحية بالجودة أو الدقة. تتوافق بياناتنا مع اللائحة العامة لحماية البيانات وقوانين الخصوصية في الولايات المتحدة الأمريكية. توقع بشكل أسرع بثقة. قم بتمكين فرق المبيعات والتسويق والتوظيف لديك ببيانات اتصال محدثة وتم التحقق منها. جرب مجانًا اليوم على www.contactout.com
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدامها بشكل منفصل أو كحل واحد شامل: إنشاء عملاء محتملين مخصصين وإثراء العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني المُدار. باستخدام LeadGenius، يمكن للشركات تحديد العملاء الجدد وتحديث قاعدة بيانات العملاء المحتملين الحالية وتحسينها وإزالة الخطوات المستهلكة للوقت من البريد الإلكتروني الصادر.
Lusha
lusha.com
Lusha عبارة عن منصة استخباراتية للسوق، مصممة لفرق المبيعات والتسويق والتوظيف. تساعد بيانات ورؤى Lusha الجديدة والديناميكية والعالية الجودة في التغلب على الضوضاء والوصول إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. توفر Lusha إعدادًا سهلاً بدون متاعب عمليات الإعداد الطويلة. من خلال عمليات التكامل البسيطة بين Salesforce وAPI، يمكن لمستخدمي Lusha الاحتفاظ بقاعدة بيانات جديدة وضمان الإثراء الآلي المستمر لإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بهم. تظل Lusha على اطلاع بأنظمة الخصوصية والأمان المتطورة وتتوافق تمامًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، وهي حل معلومات المبيعات الوحيد الذي تم اعتماده بموجب ISO 27701، وهو أعلى معايير الخصوصية الدولية في العالم.
Success.ai
success.ai
Success.ai عبارة عن منصة بريد إلكتروني باردة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الفائق. مع التركيز على فتح عدد غير محدود من العملاء المحتملين ورسائل البريد الإلكتروني والإحماء وقدرات الكتابة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي، تهدف هذه الأداة إلى تعزيز جهود التوعية. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة تضم أكثر من 700 مليون عميل محتمل معتمد في مجال B2B، مما يسمح للمستخدمين باكتشاف عملائهم المثاليين والتفاعل معهم دون عناء. ويكتمل ذلك بمرشحات وكلمات رئيسية متقدمة تتيح اكتساب العملاء المستهدفين حسب الصناعة وحجم الشركة والموقع والإيرادات. يوفر Success.ai أيضًا حسابات إرسال بريد إلكتروني غير محدودة، مما يسمح للمستخدمين بإرسال آلاف رسائل البريد الإلكتروني يوميًا دون التأثير على سمعتهم. تساعد ميزة إحماء الأداة على ضمان أقصى قدر من الكفاءة في تسليم البريد الإلكتروني وإبعاد رسائل البريد الإلكتروني عن البريد العشوائي، مما يوفر راحة البال وتسليمًا مضمونًا للبريد الوارد. تتيح وظيفة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة دون عناء، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحفاظ على أصالة العلامة التجارية وإحداث تأثير يعتمد على البيانات. ويعمل تخصيص الذكاء الاصطناعي على تعزيز معدلات المشاركة والاستجابة، مما يمكّن المستخدمين من اغتنام المزيد من الفرص. تشتمل الميزات الإضافية على InboxHub، الذي يعمل على تبسيط استجابات العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات، وتحليلات الحملة القوية لتحقيق أقصى قدر من النتائج. توفر الأداة أيضًا إمكانية تدوير البريد الوارد لتوزيع إرسال البريد الإلكتروني بين حسابات متعددة بشكل عضوي، بالإضافة إلى التحقق من صحة البريد الإلكتروني واختبار النطاق المجمع لحماية إمكانية التسليم. بشكل عام، يعد Success.ai حلاً شاملاً يهدف إلى مساعدة الشركات على تسريع نموها وتحقيق أقصى قدر من التأثير والنجاح في حملات البريد الإلكتروني الباردة الخاصة بهم.
Skylead
skylead.io
استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع الأنظمة الحالية، يعمل CUFinder على تمكين الشركات من تخصيص الاتصالات وتوفير الوقت واكتساب ميزة تنافسية في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم. استمتع بتجربة القوة التحويلية لـ CUFinder واطلق العنان لإمكانيات جديدة لنجاح مبيعاتك وتسويقك.
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة للإيرادات. توفر Ocean.io لفرق المبيعات والتسويق B2B رسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify هي أداة ذكاء مبيعات تسمح لك بإنشاء قوائم للعملاء المحتملين بناءً على إمكانيات البحث المتقدمة مثل التقنيات المستخدمة والممارسات الشائعة بالإضافة إلى العديد من عوامل التصفية الأخرى مثل الموقع وحجم الشركة والصناعة وما إلى ذلك. بمجرد إنشاء قوائمك، يمكنك الوصول إلى معلومات الاتصال (البريد الإلكتروني للعمل والهاتف المحمول) لصانعي القرار الرئيسيين في هذه الشركات، وكل ذلك على نطاق واسع وبسلاسة.
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء الملفات الشخصية مجانًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Revscale
revscale.ai
سواء كنت تقوم بأتمتة التواصل مع المبيعات المخصصة، أو تبسيط جهود جمع التبرعات، أو تتطلع إلى تعيين أعضاء جدد في الفريق، يقوم Revscale بتحليل إشارات ورؤى نية المشتري من جميع أنحاء الويب وإشراك العملاء المحتملين من خلال نقاط الاتصال الاجتماعية والتسلسلات الصادرة التلقائية، المصممة للتحويل.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream هو مزود حلول بيانات B2B (من شركة إلى شركة) يقدم بيانات عالية الجودة ودقيقة لأغراض التسويق والمبيعات. فهو يوفر للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك معلومات الاتصال وتفاصيل الشركة والمزيد، لمساعدتهم على تحديد واستهداف العملاء المحتملين المثاليين. تم تصميم بيانات ReachStream لتمكين جهود التسويق والمبيعات القائمة على البيانات، وتمكين الشركات من الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل فعال، ورعاية العملاء المحتملين، وفي نهاية المطاف دفع نمو الإيرادات. تعتبر المنصة ذات قيمة خاصة في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم، حيث يعد الحصول على بيانات محدثة وشاملة أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح.
Ombit
ombit.tech
OmBit: أداة المبيعات والتنقيب المثالية! تقديم OmBit: مركز توليد العملاء المحتملين الخاص بك! هل تتطلع إلى تعزيز جهود توليد العملاء المحتملين؟ لا مزيد من البحث! OmBit هنا لإحداث ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المحتملين. من خلال ملحق المتصفح المريح الخاص بنا، يمكنك بسهولة استخراج العملاء المحتملين من LinkedIn والمواقع المدعومة الأخرى. بمجرد حصولك على العملاء المحتملين، نحن نهتم بالباقي! سيقوم نظامنا الذكي بتحديد عناوين البريد الإلكتروني لكل مستخدم والتحقق منها بسرعة، مما يضمن الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة. لا مزيد من إضاعة الوقت على جهات الاتصال غير الصالحة! ولكن هذا ليس كل شيء! يمكنك أيضًا تحميل قوائم العملاء المحتملين الخاصة بك، وسنقوم بفحصها أيضًا. سنقوم بتصنيفها على أنها صالحة أو محفوفة بالمخاطر أو غير صالحة، مما يوفر لك صورة واضحة عن جودة العملاء المحتملين. الآن، دعونا نتعمق في عالم الحملات المثير! قم بتخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بك باستخدام العناصر النائبة الديناميكية. اختر الوقت واليوم المثاليين لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. قم بإعداد تسلسل متابعة لإرسال رسالة ثانية تلقائيًا في حالة عدم وجود استجابة. وتخمين ماذا؟ يمكن لشبكتنا العصبية أن تساعدك على صياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة! هل ترغب في البقاء على اطلاع على حملاتك؟ ميزة البريد الوارد لدينا ستوفر لك التغطية! تتبع إحصائيات حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك، واعرض الردود، وشارك في المحادثات، هنا على منصتنا. إنه مثل وجود مركز قيادة خاص بك لتوليد العملاء المحتملين! وانتظر، هناك المزيد! يوفر OmBit أيضًا ميزات تعاون جماعي قوية. قم بدعوة زملائك للانضمام إلى مساحة العمل الخاصة بك، والعمل معًا بسلاسة. تعظيم الإنتاجية وتحقيق نتائج عظيمة كقوة موحدة! إذًا، هل أنت مستعد لزيادة عدد العملاء المحتملين لديك باستخدام OmBit؟ ابدأ اليوم وشاهد عملك يرتقي إلى آفاق جديدة!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts هي قاعدة بيانات منسقة تضم أكثر من 50 مليونًا من المهنيين العاملين والسيرة الذاتية. تعزيز جهود توليد العملاء المحتملين والتسويق والتوظيف. استخدم التصفية المتقدمة للعثور على العملاء المحتملين والمرشحين المثاليين. إنها قاعدة بيانات الاتصال والبحث عن السيرة الذاتية الأكثر تكلفة وسهولة في الاستخدام في السوق.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
يوفر لك RealtimeCRM ساعات طويلة من البحث وإدخال البيانات. سوف نجد المعلومات التي تحتاجها تلقائيا.
Prospeo
prospeo.io
يوفر Prospeo أدوات عالية الجودة للعثور على البريد الإلكتروني، مثل البحث في البريد الإلكتروني للشركة، وتصدير LinkedIn Sales Navigator، والتحقق الجماعي من البريد الإلكتروني، والمزيد. من خلال نظام التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بنا، نقوم بالتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الشاملة (قبول الكل). نحن نساعد خبراء الجيل الرائد وحقوق السحب الخاصة على تحقيق أهدافهم.
Pharow
pharow.com
Pharrow هي أسهل أداة للتنقيب عن B2B لتعزيز مواعيدك ومبيعات B2B. في 3 نقرات، يمكنك العثور على عملائك المستقبليين وتفاصيل الاتصال بهم. تسمح لك منصتنا بالعثور على العملاء المحتملين وتقسيمهم استنادًا إلى الرؤى (النمو، والتوظيف، والتكنولوجيا المستخدمة، وما إلى ذلك) والعثور على تفاصيل الاتصال الخاصة بهم وإرسالها إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك. لدينا على منصتنا أكثر من مليون شركة و5 ملايين من صانعي القرار المحترفين و1324 مرشحًا للسماح لك باستهداف العملاء المحتملين واتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير أعمالك. إذا كنت ترغب في رفع مستوى التنقيب لديك، تعال واختبر Pharrow.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales هي شركة عالمية رائدة في مجال استخبارات المبيعات وتوليد العملاء المحتملين، وتتمتع بموقع فريد يمكنها من تحويل مبيعات B2B من خلال قوة التعلم العميق. تقوم منصتنا بمعالجة الملايين من نقاط البيانات التقليدية، وإثرائها برؤى قابلة للتنفيذ لتحديد المشترين المحتملين الذين لديهم احتمالية أكبر للتحويل. ما يميزنا هو خبرتنا التي لا مثيل لها في الأسواق الآسيوية، وهي منطقة متخصصة غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل اللاعبين الرئيسيين في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نستخدم فريدة من نوعها
Trueleads
trueleads.com
Trueleads عبارة عن منصة سحابية تتفاعل مع الخوارزميات والتطبيقات الموجودة بالفعل على LinkedIn. سيساعدك ذلك على تنمية شبكة LinkedIn وخط أنابيب المبيعات الخاص بك عن طريق أتمتة عملية البحث الكاملة عن الأهداف المختارة (صناع القرار) والتواصل معهم. بمجرد الاتصال، سيبدأ Trueleads تلقائيًا في إرسال سلسلة من الرسائل المخصصة و/أو رسائل InMail لتأمين مكالمة هاتفية أو اجتماع بموجب إذن. يمكنك الاتصال بما يصل إلى 5000+ من صناع القرار المستهدفين الجدد شهريًا باستخدام منصة Trueleads الفريدة القائمة على السحابة والأتمتة. ولإكمال منصة الذكاء الاصطناعي القوية لدينا، فإننا ندرك أن أي أتمتة تحتاج إلى لمسة بشرية لإنجاحها. هذا هو المكان الذي تعمل فيه Trueleads معك بشأن جميع المتغيرات حتى تحصل على أفضل النتائج وتظل آمنًا على LinkedIn. - أفضل ممارسات البيع الاجتماعي - مراجعة الملف الشخصي على LinkedIn - تحسين الجمهور المستهدف - دعم الرسائل التسلسلية. تمنح هذه العناصر المدمجة مع نظامنا الأساسي لعملائنا راحة البال مع إنشاء عملاء متوقعين عاليي الجودة وفعالين من حيث التكلفة وعائد استثمار سريع.
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن موثوقون وصديقون للميزانية وقابلون للتطوير. مرحبًا بك في مستقبل مبيعات B2B.
HeyReach
heyreach.io
برنامج LinkedIn الآلي الذي يساعد الوكالات والفرق على توسيع نطاق وصولها إلى LinkedIn! أرسل طلبات اتصال ورسائل غير محدودة بأمان من عدة حسابات متزامنة، باستخدام أداة أتمتة LinkedIn الأولى من نوعها في السوق في الوكالة. ما يتم تضمينه: - لوحة تحكم موحدة لجميع حسابات LinkedIn في مؤسستك - تناوب حسابات متعددة في حملة واحدة - اختبار نسخ A/B لا نهائي - رسائل طلب اتصال مخصصة للغاية بتقنية الذكاء الاصطناعي - صندوق بريد واحد لجميع حسابات LinkedIn الخاصة بك - التعامل مع جميع عملاء LinkedIn المحتملون من HeyReach - التكامل الأصلي مع HubSpot وPipedrive - تصدير جهات اتصال غير محدودة من Sales Navigator في ملف CSV
Coldlytics
coldlytics.com
هل سئمت من قواعد بيانات B2B التي لا معنى لها؟ تجمع Coldlytics بسلاسة بين الأتمتة المتطورة والباحث البشري لتزويدك بأحدث العملاء المتوقعين. أرسل متطلبات الاستهداف الخاصة بك عبر منصة الخدمة الذاتية الخاصة بنا وسيقوم فريقنا ببناء قائمة عملاء محتملين مخصصة بالكامل خلال 24 ساعة فقط. لا تقبل بالبيانات التي استخدمها الجميع بالفعل! كيف نفعل ذلك؟ عند إرسال طلبك، سيقوم أحد أعضاء فريقنا بتشغيل أدوات استخراج الويب الخاصة بنا لتحديد عملائك المثاليين. نحن نستخدم عددًا كبيرًا من مصادر البيانات عبر الإنترنت، بما في ذلك خرائط Google، وLinkedIn، وClutch، وD&B، والمزيد - ثم نتحقق من الإيرادات، وعدد الموظفين، وتواريخ التأسيس، وحتى إجراء عمليات فحص الكلمات الرئيسية على موقع الويب الخاص بكل شركة. كل هذا يمكننا من تحقيق الدقة الدقيقة. نقوم بعد ذلك بتمرير قائمتك إلى فريق البحث المخصص لدينا والذي يبحث يدويًا عن تفاصيل الاتصال لكل صانع قرار تحتاج إلى الوصول إليه. لا توجد حقًا بيانات أفضل هناك!
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic عبارة عن منصة متكاملة لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات لمتسللي النمو والمؤسسين ومديري التسويق والوكالات الرقمية. باستخدام GrowMeOrganic، يمكنك استخراج رسائل البريد الإلكتروني من منصات B2B مثل LinkedIn ومنصات B2C مثل خرائط Google. أرسل حملات تنقيط غير محدودة وغير ذلك الكثير.
LeadFuze
leadfuze.com
ابحث عن معلومات الاتصال الخاصة بأي متخصص في الأعمال. ابحث في قطاعات السوق بأكملها، أو عن أفراد أو حسابات محددة. يتم استخدامه من قبل مندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف والمسوقين لمساعدتهم في بناء قائمة مثالية من العملاء المتوقعين والمرشحين. تقوم LeadFuze بتجميع البيانات المهنية في العالم لمواصلة تقديم أحدث العملاء المحتملين لك. انها التنقيب، الآلي!
BetterContact
bettercontact.rocks
يوفر BetterContact إمكانية الوصول إلى أكثر من 15 مصدرًا للبيانات للعثور على كل بريد إلكتروني B2B موجود في أداة واحدة، بجزء بسيط من السعر - مع الذكاء الاصطناعي المتكامل الذي يجد التسلسل الأمثل للموفرين استنادًا إلى قائمة العملاء المحتملين الخاصة بك.
zaplify
zaplify.com
Zaplify هي منصة معلومات المبيعات والمشاركة الحديثة التي تساعد الشركات في العثور على عملاء جدد والاتصال بهم. ابحث عن العملاء المتوقعين من خلال قاعدة بياناتنا مع إمكانية الوصول المباشر إلى 600 مليون عميل محتمل ذي صلة من خلال عنوان URL الخاص بـ Linkedin والبريد الإلكتروني والهاتف. تواصل مع عملائك التاليين بكفاءة من خلال التواصل متعدد القنوات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتسلسلات البريد الإلكتروني الآلية.
Reverse Contact
reversecontact.com
يعد الاتصال العكسي أداة بحث عكسي عن البريد الإلكتروني مصممة لتحسين عملية إثراء البيانات الخاصة بك. باستخدام عنوان البريد الإلكتروني فقط، يمكن لأداتنا العثور على ملف تعريف LinkedIn المرتبط بجهة الاتصال هذه وإنشاء قائمة بالمعلومات المتعلقة بالموظف/الشركة ببضع نقرات. يقدم بحثًا فريدًا، وتحميل CVS، وحتى واجهة برمجة التطبيقات (API)، ويتم تكييف الاتصال العكسي لجميع أنواع الشركات وأساليب التنقيب. باختصار، قم بإنشاء وتأهيل وتنشيط وازدهار فحص الصفقات المغلقة.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
تعد Norbert أداة ذكية لتوليد العملاء المحتملين يمكنها العثور على عنوان البريد الإلكتروني للشركة لأي شخص وإثرائه بالبيانات التي تؤدي إلى التحويل.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من احتياجات العمل بدءًا من استهداف الإعلانات ومعلومات الاتصال وتجزئة قاعدة البيانات والتوظيف. جربه مجانا اليوم.
Clearout
clearout.io
يعد Clearout حلاً شاملاً لتعزيز جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك من خلال تبسيط عملية تحديد العملاء المحتملين والتواصل معهم عبر رسائل البريد الإلكتروني. تضمن أداتنا وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى المستلمين المقصودين من خلال توسيع نطاق وصولك وتقليل الارتدادات الثابتة وتحسين معدلات التسليم من خلال التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي والتحقق الجماعي من البريد الإلكتروني والتحقق من صحة البريد الإلكتروني. باستخدام Clearout، يمكنك الوصول بكفاءة إلى كل عميل محتمل وزيادة إمكانات مبيعاتك إلى الحد الأقصى. توفر خدمات التحقق من صحة البريد الإلكتروني والتحقق من البريد الإلكتروني من Clearout طرقًا مختلفة لمساعدتك في الحفاظ على قائمة بريد إلكتروني نظيفة ومحدثة مع الحفاظ على العملاء المحتملين بجانبك. فيما يلي بعض الطرق للاستفادة من خدماتنا: 1) إنشاء قائمة بريد إلكتروني دقيقة: باستخدام أداة Email Finder الخاصة بـ Clearout، يمكنك استرداد عناوين البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها مسبقًا لعملائك المحتملين بسهولة عن طريق إدخال أسمائهم واسم الشركة/المجال الخاص بهم. 2) التحقق من صحة بيانات العملاء الحالية: يمكن لأداة التحقق من البريد الإلكتروني المجمعة لدينا التحقق من كمية هائلة من عناوين البريد الإلكتروني بدقة ملحوظة تصل إلى 98%+. يساعدك هذا على تحديث قائمة بريدك الإلكتروني الحالية وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة والخطرة. 3) التحقق من الإدخالات الجديدة في الوقت الفعلي: من خلال التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي من Clearout، يمكنك التحقق على الفور من صحة كل عميل أو مشترك جديد عند نقطة الدخول. وهذا يضمن أن تظل قائمة بريدك الإلكتروني محدثة ودقيقة، ويمكنك تجنب إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى عناوين غير صالحة أو احتيالية. التحقق من البريد الإلكتروني: تم تصميم أداة التحقق من صحة البريد الإلكتروني Clearout لتوفير دقة تزيد عن 98% من خلال إجراء أكثر من 20 عملية تحقق من الصحة لتحديد حالة كل عنوان بريد إلكتروني في بياناتك. من خلال التحقق من أكثر من 15 مليون عنوان بريد إلكتروني يوميًا، تساعد Clearout الشركات من خلال تحديد العملاء المحتملين الشرعيين وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة مثل إساءة الاستخدام ومصائد البريد العشوائي والأخطاء المطبعية ورسائل البريد الإلكتروني المؤقتة وغيرها.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel عبارة عن نظام أساسي لمعلومات السوق يساعد فرق التسويق والمبيعات وعمليات الإيرادات على تحقيق ما يصل إلى 5 أضعاف تحسين كفاءة خطوط الأنابيب من خلال: - تحديد عملائك المثاليين (ICP) من بين 22 مليون حساب تم تحديدها بواسطة 300 مليون تقنية فريدة تثبيت نقاط البيانات. - إظهار الحسابات التي تنشط في السوق لمنتجك أو خدمتك باستخدام أفضل النوايا وأخبار الشركة وبيانات زوار الويب. - توفير معلومات اتصال تم التحقق منها لصانعي القرار من قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 100 مليون جهة اتصال مع رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة - العمل كامتداد لفريقك لملء أي فجوات في بيانات الاتصال أو الحساب من خلال الاستفادة من فريق البحث لدينا الذي يضم أكثر من 2000 شخص - كل ذلك مع توفير رصيد غير محدود التسعير مدعوم بخدمة عملاء عالمية المستوى. عملاؤنا هم فرق إيرادات ذكية من شركات رائدة في الصناعة - مثل ServiceTitan، وProGlove، وOpenprise، وVeranex - الذين يدركون أن تحسين كفاءة خطوط الأنابيب في اقتصاد اليوم المليء بالتحديات هو مفتاح نمو الإيرادات. لقد قدمنا بيانات عالية الجودة إلى الصناعة لأكثر من 15 عامًا، ولم نجعلها متاحة مباشرة لأكثر من 800 عميل إلا مؤخرًا.
AroundDeal
arounddeal.com
منصة ذكاء بيانات B2B العالمية تأسست في عام 2020، RoundDeal معروفة عالميًا كمنصة رائدة لذكاء بيانات B2B في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، ويثق بها أكثر من 100000 عميل ومستخدم حول العالم. تتضمن قاعدة بياناتنا أكثر من 120 مليون جهة اتصال و30 مليون شركة، مما يوفر بيانات شاملة ودقيقة مثل رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، إلى جانب بيانات رؤى الشركة القيمة. لا يوفر موقع RoundDeal البيانات فحسب، بل يوفر أيضًا منصة ذكية. هدفنا هو مساعدة المسوقين ومندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف في العثور بسرعة على جهات الاتصال المستهدفة وربطها وتقييم البيئة التنافسية والحصول على معلومات تجارية عالية القيمة وفرص النمو. 1. المنقب - ابحث عن عميلك التالي ببيانات أفضل أنشئ بسرعة قوائم عملاء محتملين مستهدفين تحتوي على أكثر من 100 مليون من بيانات جهات الاتصال واحصل على تنبيهات عندما تغير جهات الاتصال وظائفها. 2. المشاركة - أتمتة مشاركة المبيعات الخاصة بك قم ببناء تسلسلات مبيعات آلية وانتقل بفرص المبيعات الخاصة بك إلى المستوى التالي. 3. ملحق Chrome - ابحث عن العملاء المحتملين في كل مكان احصل على معلومات الاتصال المستهدفة والشركة مباشرة على LinkedIn وموقع الشركة ونظام إدارة علاقات العملاء (Salesforce أو HubSpot. 4. الإثراء - إثراء بياناتك قم بإثراء سجلاتك تلقائيًا بأكثر من 50 حقلاً من حقول البيانات الثابتة في قاعدة بيانات RoundDeal، بما في ذلك البريد الإلكتروني للعمل والهاتف والمسمى الوظيفي واسم الشركة والمزيد. 5. الزوار - حوّل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين مؤهلين اكتشف الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وقم بإشراكهم بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب.
LeadIQ
leadiq.com
تم تصميم منصة LeadIQ لمساعدتك في التنقيب بشكل أكثر ذكاءً وبناء خطوط الأنابيب بشكل أسرع. يمكنك العثور على بيانات العملاء المحتملين وتتبع محفزات المبيعات وتخصيص التواصل البارد، كل ذلك في مكان واحد. لم يكن التنقيب عن المبيعات أصعب من أي وقت مضى. كل يوم يتم قصف عملائك المحتملين من قبل البائعين برسائل عامة غير محددة وغير مخصصة. لا يعني ذلك أن فرق المبيعات قد نسيت كيفية البيع... ولكنها كانت الطريقة الوحيدة للتوسع والنمو كشركة. في LeadIQ، نؤمن أنه يمكنك التنقيب بشكل أكثر ذكاءً وبناء مسار أسرع - من خلال الوصول إلى الأشخاص المناسبين برسائل شخصية مخصصة على نطاق واسع. تسمح لك منصة التنقيب الخاصة بنا بالعثور على بيانات العملاء المحتملين وتتبع محفزات المبيعات وتخصيص التواصل البارد، كل ذلك في مكان واحد. من خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع، فإننا نزيل الأجزاء المحبطة واليدوية والصعبة تمامًا من التنقيب حتى تتمكن من التركيز على جعل التنقيب أمرًا شخصيًا مرة أخرى. احصل على المزيد من الردود، وحجز المزيد من الاجتماعات، وقم بإنشاء المزيد من المسارات من خلال التخصيص على نطاق واسع. تخيل الآفاق.
Kaspr
kaspr.io
يقوم Kaspr تلقائيًا باسترداد تفاصيل الاتصال على LinkedIn. ما عليك سوى الاشتراك مجانًا والبدء في استخدام ملحق Chrome الخاص بنا للوصول الفوري إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين. قم بإدارة عملائك المحتملين في لوحة المعلومات من خلال إثراء البيانات وإنشاء حملات توعية على LinkedIn والتكامل مع جميع تطبيقات المبيعات المفضلة لديك. اعتمد أكثر من 40.000 مستخدم في مختلف الصناعات امتداد Kaspr Google Chrome للحصول على بيانات B2B مؤهلة ودقيقة ومتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA. خذ وقتًا من التنقيب، وركز على البيع بدلاً من ذلك. الآن مع إمكانية الوصول إلى عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني B2B مجانًا. قم بالتسجيل بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Diffbot
diffbot.com
يوفر Diffbot مجموعة من المنتجات المصممة لتحويل البيانات غير المنظمة عبر الويب إلى قواعد بيانات سياقية منظمة. تم بناء منتجات Diffbot على أحدث برامج الرؤية الآلية ومعالجة اللغة الطبيعية القادرة على قراءة مليارات المستندات كل يوم. الرسم البياني للمعرفة Diffbot يعد منتج Diffbot's Knowledge Graph أكبر قاعدة بيانات سياقية في العالم تتألف من أكثر من 10 مليارات كيان بما في ذلك المؤسسات والمنتجات والمقالات والأحداث والمزيد. تعمل تقنية معالجة اللغات الطبيعية المبتكرة وتقنيات تحليل الحقائق في Knowledge Graph على ربط الكيانات بقواعد بيانات سياقية، تتضمن أكثر من تريليون
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
UpLead
uplead.com
UpLead عبارة عن منصة للتنقيب عن B2B توفر بيانات الشركة واتصالات B2B بأعلى جودة. تشمل الميزات: التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، وجهات الاتصال العالمية في أكثر من 200 دولة، وأكثر من 50 معيار بحث، وتتبع التكنولوجيا، والتسويق القائم على الحساب، وذكاء المنافسين، وذكاء نمط البريد الإلكتروني، وروابط الملفات الشخصية الاجتماعية، وSalesforce و12 عملية تكامل أخرى لإدارة علاقات العملاء، وواجهة برمجة التطبيقات القوية والمزيد. .
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا: كيف يتم إغلاق فانتا بشكل أكبر وأسرع باستخدام بيانات نية الشراء من Amplemarket (9x ROI) انضم إلى مئات الشركات من Deel وRippling وVanta وغيرها الكثير ممن يعملون على تحسين مستوى مبيعاتهم بفضل Amplemarket. إليك ما تحصل عليه: * البيانات الأصلية: يمكنك العثور بسهولة على البيانات التي تساعدك على إتمام الصفقات. * التخصيص المدمج: ضاعف معدلات استجابتك بمقدار 3 أضعاف من خلال الرسائل شديدة التخصيص. * التواصل متعدد القنوات: البريد الإلكتروني، الهاتف، LinkedIn، إلخ. * مدعوم بالذكاء الاصطناعي: دع المندوبين يركزون على البيع بينما يعتني الذكاء الاصطناعي بالباقي. * تحسين قابلية التسليم: ضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في البريد الوارد الأساسي للعميل المحتمل. * إشارات نية الشراء: استهدف المشترين الذين يبحثون بنشاط عن حل مثل حلك.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI هو محرك البحث الأول والوحيد في الوقت الفعلي لمبيعات B2B. أكثر من 350.000 مستخدم وعشرات الآلاف من الفائزين بجائزة President's Club يستخدمون Seamless.AI للعثور على الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر التي تم التحقق منها لأي شخص يحتاجون إلى البيع له. تم الإعلان عنه للتو: نية المشتري وتغييرات الوظيفة بواسطة Seamless.AI! أصدرت Seamless.AI للتو بيانات نوايا المشتري حتى تتمكن من بناء خط أنابيب بشكل أسرع من أي وقت مضى من خلال الوصول إلى الحسابات الموجودة حاليًا في السوق والجاهزة لشراء منتجك أو خدمتك. تتيح لك Job Changes by Seamless.AI الوصول إلى أي شخص قام بتغيير دوره، أو انتقل إلى شركة جديدة، حتى تتمكن من التواصل خلال هذا الوقت الحرج مع العملاء والمحتملين دون فقدان الاتصال.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات على العثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها من المجالات أو الشركات أو محترفًا محددًا على الويب ، وأكثر من ذلك بكثير. يتم أيضًا تضمين منصة البريد الإلكتروني الباردة المجانية لإرسال حملات البريد الإلكتروني مباشرة من Hunter. يجعل Hunter من السهل للغاية على المبيعات والتوظيف والمسوقين التواصل مع المهنيين الآخرين بأدوات بسيطة ولكنها قوية. يزحف Hunter على الويب والفهجة عناوين البريد الإلكتروني المهنية المتاحة للجمهور. يمكن الوصول إلى البيانات بسهولة عبر واجهة مستخدم بسيطة للعثور على الشخص المناسب في شركة أو العثور على كيفية الاتصال بالمهنيين الذين تم تحديدهم بالفعل.
Grata
grata.com
Grata هو الحل الرائد لتطوير الأعمال لعمليات الاندماج والاستحواذ. تعمل Grata على توحيد سير عمل عقد الصفقات في حل شامل يساعدك في العثور على شركات السوق المتوسطة والبحث عنها والتعامل معها. من خلال تشغيل ما يزيد عن 400 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، توفر Grata ميزة تنافسية مطلوبة للعثور على المزيد من صفقات السوق المتوسطة وإبرامها. انضم إلى شركات الاندماج والاستحواذ الرائدة في العالم والمستشارين الإداريين والشركات التي تُحدث ثورة في استراتيجيات تطوير أعمالها مع Grata.
FullContact
fullcontact.com
شركة FullContact Inc. هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص توفر مجموعة من منتجات البرمجيات المستندة إلى السحابة للشركات والمطورين والعلامات التجارية. ينصب تركيزهم الرئيسي على تحليل الهوية الآمن للخصوصية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي. تتضمن مجموعة عروضهم منتجات مثل Enrich، التي تستخدم التكنولوجيا لزيادة بيانات العملاء. يقع المقر الرئيسي لشركة FullContact في دنفر، كولورادو، الولايات المتحدة، ولها مكاتب في دالاس (الولايات المتحدة)، وكوتشي (الهند).
Common Room
commonroom.io
تساعدك الغرفة المشتركة على بناء منتجات أفضل وتعميق العلاقات والنمو بشكل أسرع.
Cognism
cognism.com
Cognism هي شركة رائدة في مجال استخبارات المبيعات الدولية، حيث تضع معيارًا جديدًا لجودة البيانات والامتثال، وهي موثوقة من قبل أكثر من 1000 فريق إيرادات في جميع أنحاء العالم. تساعد Cognism الشركات على التواصل مع العملاء المحتملين الذين يحلمون بها من خلال توفير معلومات اتصال متميزة ومعلومات عن الشركة والأحداث، بما في ذلك الرسوم البيانية للشركات والتقنيات وأحداث المبيعات وبيانات النوايا ورسائل البريد الإلكتروني التجارية التي تم التحقق منها وأرقام الهواتف المحمولة التي تم التحقق منها. إن امتثال المستوى التالي للقانون العام لحماية البيانات وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا المبتكرة وعمليات التكامل مع شركاء إدارة علاقات العملاء الرائدين وشركاء المبيعات، يجعل Cognism الخيار الأول للشركات التي تتطلع إلى إنشاء خط أنابيب يمكن التنبؤ به، والعثور على أفضل فرصة عمل تالية لها والتغلب على حواجز الامتثال العالمية. احجز عرضًا توضيحيًا اليوم لمعرفة المزيد حول منصة Cognism لذكاء المبيعات البديهية والمدعومة بالبيانات والامتثال والاستهداف الرائدة عالميًا.
Clearbit
clearbit.com
يقوم Clearbit Enrichment على الفور بإلحاق أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركة وتقنياتها وموظفيها بكل سجل تمتلكه - حتى تتمكن من تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء عاجلاً. وإليك الطريقة: • يتكامل بسلاسة مع Salesforce وMarketo وHubSpot وPardot وSegment والمزيد لأتمتة سير العمل وتحسينه. • التوقف عن فقدان العملاء المحتملين القيّمين - مع السياق الفوري، تحتاج إلى تسجيل رحلة المشتري وتوجيهها وتسريعها. • تقصير النماذج: إخفاء الحقول المعروفة أو ملؤها تلقائيًا لزيادة التحويلات. • الاستفادة من مصدر موثوق ودقيق: التصرف بناءً على بيانات الأعمال الجديدة - المحسنة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي وضمان الجودة المدربين تدريبًا عاليًا - ليس فقط لمجموعة Fortune 500، ولكن أيضًا لكل شركة لديها موقع ويب.
Clay
clay.com
Clay هي أداة ذكاء اصطناعي تتيح للمستخدمين توسيع نطاق أفكارهم الإبداعية من خلال الجمع بين قوة أكثر من 50 من موفري البيانات، والتجميع في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي. باستخدام Clay، يمكن للمستخدمين إرسال حملات مخصصة مصممة خصيصًا للمستلمين الأفراد، مما يزيد من فرص حجز المزيد من الاجتماعات. يقدم Clay مجموعة من الميزات والوظائف لدعم الحملات الصادرة الفعالة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى شبكة واسعة من موفري البيانات لجمع المعلومات ذات الصلة عن العملاء المتوقعين، مثل قوائم الوظائف وتفاصيل مجموعة التكنولوجيا وآخر الأخبار. يتيح Clay أيضًا للمستخدمين تحديد خصائص معينة للشركات، مثل سياسات الأولوية عن بُعد أو امتثال SOC II، والبحث عن الكلمات الرئيسية على مواقع الويب الخاصة بهم. توفر الأداة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة لجهات الاتصال، مما يمكّن المستخدمين من العثور على رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف من مصادر مختلفة، بما في ذلك الملفات الشخصية على LinkedIn، والملفات الشخصية على Twitter، وقوائم الأنشطة التجارية المحلية. يتكامل Clay مع منصات CRM الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بزيادة قدرات CRM الخاصة بهم من خلال التنقيب الآلي. ويمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي داخل Clay لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة وكتابة الرسائل وأتمتة أبحاث الشركة. توفر الأداة ميزات لإثراء العملاء المتوقعين، والعثور على تغييرات الوظائف، وتسجيل العملاء المحتملين بناءً على الكلمات الرئيسية والمعايير الأخرى. وقد حظي Clay بثقة أكثر من 50000 فريق رائد ويقدم تجربة احترافية مدتها 14 يومًا للمستخدمين لتجربة قدراته بشكل مباشر. بفضل تعدد استخداماته ومجموعة وظائفه، يعمل Clay على تمكين المستخدمين من تحسين حملاتهم الصادرة وتبسيط عمليات جذب العملاء المحتملين.
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