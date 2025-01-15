برامج الاستخبارات الرائدة - التطبيقات الأكثر شعبية - الأراضي الفلسطينية

Clearout

clearout.io

يعد Clearout حلاً شاملاً لتعزيز جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك من خلال تبسيط عملية تحديد العملاء المحتملين والتواصل معهم عبر رسائل البريد الإلكتروني. تضمن أداتنا وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى المستلمين المقصودين من خلال توسيع نطاق وصولك وتقليل الارتدادات الثابتة وتحسين معدلات التسليم من خلال التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي والتحقق الجماعي من البريد الإلكتروني والتحقق من صحة البريد الإلكتروني. باستخدام Clearout، يمكنك الوصول بكفاءة إلى كل عميل محتمل وزيادة إمكانات مبيعاتك إلى الحد الأقصى. توفر خدمات التحقق من صحة البريد الإلكتروني والتحقق من البريد الإلكتروني من Clearout طرقًا مختلفة لمساعدتك في الحفاظ على قائمة بريد إلكتروني نظيفة ومحدثة مع الحفاظ على العملاء المحتملين بجانبك. فيما يلي بعض الطرق للاستفادة من خدماتنا: 1) إنشاء قائمة بريد إلكتروني دقيقة: باستخدام أداة Email Finder الخاصة بـ Clearout، يمكنك استرداد عناوين البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها مسبقًا لعملائك المحتملين بسهولة عن طريق إدخال أسمائهم واسم الشركة/المجال الخاص بهم. 2) التحقق من صحة بيانات العملاء الحالية: يمكن لأداة التحقق من البريد الإلكتروني المجمعة لدينا التحقق من كمية هائلة من عناوين البريد الإلكتروني بدقة ملحوظة تصل إلى 98%+. يساعدك هذا على تحديث قائمة بريدك الإلكتروني الحالية وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة والخطرة. 3) التحقق من الإدخالات الجديدة في الوقت الفعلي: من خلال التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي من Clearout، يمكنك التحقق على الفور من صحة كل عميل أو مشترك جديد عند نقطة الدخول. وهذا يضمن أن تظل قائمة بريدك الإلكتروني محدثة ودقيقة، ويمكنك تجنب إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى عناوين غير صالحة أو احتيالية. التحقق من البريد الإلكتروني: تم تصميم أداة التحقق من صحة البريد الإلكتروني Clearout لتوفير دقة تزيد عن 98% من خلال إجراء أكثر من 20 عملية تحقق من الصحة لتحديد حالة كل عنوان بريد إلكتروني في بياناتك. من خلال التحقق من أكثر من 15 مليون عنوان بريد إلكتروني يوميًا، تساعد Clearout الشركات من خلال تحديد العملاء المحتملين الشرعيين وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة مثل إساءة الاستخدام ومصائد البريد العشوائي والأخطاء المطبعية ورسائل البريد الإلكتروني المؤقتة وغيرها.