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برامج الاستخبارات الرائدة - التطبيقات الأكثر شعبية - موزمبيق
يمكّن برنامج المعلومات الرائدة الشركات من تعزيز وتوثيق بيانات العملاء المحتملين، مما يضمن دقة معلومات الاتصال الخاصة بهم. تتضمن هذه العملية التحقق من صحة البيانات الموجودة وتكميلها بتفاصيل إضافية، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها وأرقام الهواتف ومعلومات الشركة والمسميات الوظيفية. نظرًا للطبيعة الخاصة لمعلومات الاتصال التجارية والنفور العام من الاتصالات غير المرغوب فيها، يصبح استخدام برامج الاستخبارات الرائدة خيارًا لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات. يتم استخدام هذا الحل بشكل أساسي من قبل أقسام المبيعات، على الرغم من أن فرق التسويق يمكنها أيضًا الاستفادة منه لتحسين حملاتها واستهداف العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي ت...
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات في العثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها من المجالات أو الشركات أو محترف معين على الويب وغير ذلك الكثير. يتم أيضًا تضمين منصة بريد إلكتروني باردة مجانية لإرسال حملات البريد الإلكتروني مباشرة من Hunter. يجعل Hunter من السهل جدًا على موظفي...
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن م...
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Clay
clay.com
Clay هي أداة ذكاء اصطناعي تتيح للمستخدمين توسيع نطاق أفكارهم الإبداعية من خلال الجمع بين قوة أكثر من 50 من موفري البيانات، والتجميع في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي. باستخدام Clay، يمكن للمستخدمين إرسال حملات مخصصة مصممة خصيصًا للمستلمين الأفراد، مما يزيد من فرص حجز المزيد من الاجتماعات. يقدم Clay...
Closely
closelyhq.com
Closely عبارة عن منصة مشاركة مبيعات قائمة على السحابة لأي حجم أعمال - بدءًا من رواد الأعمال المنفردين وحتى العلامات التجارية التي لديها فرق مبيعات مخصصة. أطلق حملات توعية تلقائية، وقم بتنمية وإدارة شبكة Linkedin الخاصة بك، وتصدير جهات اتصال البريد الإلكتروني B2B، وحقق أهداف مبيعاتك بشكل أسرع من أي و...
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا و...
Success.ai
success.ai
Success.ai عبارة عن منصة بريد إلكتروني باردة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الفائق. مع التركيز على فتح عدد غير محدود من العملاء المحتملين ورسائل البريد الإلكتروني والإحماء وقدرات الكتابة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي، تهدف هذه الأداة إلى تعزيز جهود التوعية. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى ق...
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من اح...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدا...
AroundDeal
arounddeal.com
منصة ذكاء بيانات B2B العالمية تأسست في عام 2020، RoundDeal معروفة عالميًا كمنصة رائدة لذكاء بيانات B2B في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، ويثق بها أكثر من 100000 عميل ومستخدم حول العالم. تتضمن قاعدة بياناتنا أكثر من 120 مليون جهة اتصال و30 مليون شركة، مما يوفر بيانات شاملة ودقيقة مثل رسائل البريد ...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI هو محرك البحث الأول والوحيد في الوقت الفعلي لمبيعات B2B. أكثر من 350.000 مستخدم وعشرات الآلاف من الفائزين بجائزة President's Club يستخدمون Seamless.AI للعثور على الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر التي تم التحقق منها لأي شخص يحتاجون إلى البيع له. تم الإعلان عنه لل...
Kaspr
kaspr.io
يقوم Kaspr تلقائيًا باسترداد تفاصيل الاتصال على LinkedIn. ما عليك سوى الاشتراك مجانًا والبدء في استخدام ملحق Chrome الخاص بنا للوصول الفوري إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين. قم بإدارة عملائك المحتملين في لوحة المعلومات من خلال إثراء البيانات وإنشاء حملات توعية على LinkedIn والتكامل مع جم...
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura عبارة عن منصة للتنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وذكاء المبيعات القابل للتنفيذ، وتسلسلات المبيعات الآلية.
InboxPro
inboxpro.io
يساعدك InboxPro على تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء وإغلاق المزيد من الاجتماعات. إتقان التواصل عبر البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. أتمتة التسلسلات وتخصيصها باستخدام علامات الدمج وتعزيز مشاركة العملاء. ابدأ في الفوز بالمزيد من الصفقات الآن.
Octane11
octane11.com
Octane11 عبارة عن منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على B2B والتي تربط بيانات التسويق والمبيعات واستخدام المنتج المدفوعة والمملوكة والمكتسبة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. نحن نساعد المؤسسات التي تعمل بنظام B2B بإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لدمج البيانات وإثرائها وتحليلها عبر الفرق، ومقارنة ا...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify هي أداة ذكاء مبيعات تسمح لك بإنشاء قوائم للعملاء المحتملين بناءً على إمكانيات البحث المتقدمة مثل التقنيات المستخدمة والممارسات الشائعة بالإضافة إلى العديد من عوامل التصفية الأخرى مثل الموقع وحجم الشركة والصناعة وما إلى ذلك. بمجرد إنشاء قوائمك، يمكنك الوصول إلى معلومات الاتصال (البريد الإلك...
Clearbit
clearbit.com
يقوم Clearbit Enrichment على الفور بإلحاق أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركة وتقنياتها وموظفيها بكل سجل تمتلكه - حتى تتمكن من تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء عاجلاً. وإليك الطريقة: • يتكامل بسلاسة مع Salesforce وMarketo وHubSpot وPardot وSegment والمزيد لأتمتة سير العمل وتحسينه. • التوقف عن فقدان ا...
FullContact
fullcontact.com
شركة FullContact Inc. هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص توفر مجموعة من منتجات البرمجيات المستندة إلى السحابة للشركات والمطورين والعلامات التجارية. ينصب تركيزهم الرئيسي على تحليل الهوية الآمن للخصوصية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي. تتضمن مجموعة عروضهم منتجات مثل Enrich، التي تستخدم...
Prospeo
prospeo.io
يوفر Prospeo أدوات عالية الجودة للعثور على البريد الإلكتروني، مثل البحث في البريد الإلكتروني للشركة، وتصدير LinkedIn Sales Navigator، والتحقق الجماعي من البريد الإلكتروني، والمزيد. من خلال نظام التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بنا، نقوم بالتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الشاملة (قبول الكل). نحن نس...
Lusha
lusha.com
Lusha عبارة عن منصة استخباراتية للسوق، مصممة لفرق المبيعات والتسويق والتوظيف. تساعد بيانات ورؤى Lusha الجديدة والديناميكية والعالية الجودة في التغلب على الضوضاء والوصول إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. توفر Lusha إعدادًا سهلاً بدون متاعب عمليات الإعداد الطويلة. من خلال عمليات التكامل البسيطة ...
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء...
Metadata
metadata.io
تعمل البيانات الوصفية على التخلص من العمل اليدوي والمتكرر حتى يتمكن المسوقون في مجال B2B من التركيز أخيرًا على الإستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
Grata
grata.com
Grata هو الحل الرائد لتطوير الأعمال لعمليات الاندماج والاستحواذ. تعمل Grata على توحيد سير عمل عقد الصفقات في حل شامل يساعدك في العثور على شركات السوق المتوسطة والبحث عنها والتعامل معها. من خلال تشغيل ما يزيد عن 400 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، توفر Grata ميزة تنافسية مطلوبة للعثور ع...
HeyReach
heyreach.io
برنامج LinkedIn الآلي الذي يساعد الوكالات والفرق على توسيع نطاق وصولها إلى LinkedIn! أرسل طلبات اتصال ورسائل غير محدودة بأمان من عدة حسابات متزامنة، باستخدام أداة أتمتة LinkedIn الأولى من نوعها في السوق في الوكالة. ما يتم تضمينه: - لوحة تحكم موحدة لجميع حسابات LinkedIn في مؤسستك - تناوب حسابات متعدد...
Reverse Contact
reversecontact.com
يعد الاتصال العكسي أداة بحث عكسي عن البريد الإلكتروني مصممة لتحسين عملية إثراء البيانات الخاصة بك. باستخدام عنوان البريد الإلكتروني فقط، يمكن لأداتنا العثور على ملف تعريف LinkedIn المرتبط بجهة الاتصال هذه وإنشاء قائمة بالمعلومات المتعلقة بالموظف/الشركة ببضع نقرات. يقدم بحثًا فريدًا، وتحميل CVS، وحتى...
We-Connect
we-connect.io
في We-Connect، نقدم لك أداة التواصل الأكثر أمانًا والأكثر تقدمًا في السوق. نحن نقدم لوحة تحكم شاملة حيث يمكنك بسهولة إدارة العملاء المحتملين، وتشغيل التسلسلات الذكية، وتحليل حملات التنقيب الفردية. لحماية أعمالك وعملائك، نستخدم برامج سحابية - لذلك لا داعي للقلق بشأن الأمان. إذا كنت مستعدًا للانتقال إ...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent عبارة عن منصة لذكاء الاتصال قائمة على B2B ومتجذرة في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. نحن ندعم خطوط أنابيب التسويق والمبيعات بإشارات نوايا متعددة المصادر، وتفاصيل دقيقة للهاتف المحمول، وجهات اتصال تم التحقق منها في الوقت الفعلي، ونمذجة شبيهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورؤى لا مثيل لها من...
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel عبارة عن نظام أساسي لمعلومات السوق يساعد فرق التسويق والمبيعات وعمليات الإيرادات على تحقيق ما يصل إلى 5 أضعاف تحسين كفاءة خطوط الأنابيب من خلال: - تحديد عملائك المثاليين (ICP) من بين 22 مليون حساب تم تحديدها بواسطة 300 مليون تقنية فريدة تثبيت نقاط البيانات. - إظهار الحسابات التي تنشط في ا...
Diffbot
diffbot.com
يوفر Diffbot مجموعة من المنتجات المصممة لتحويل البيانات غير المنظمة عبر الويب إلى قواعد بيانات سياقية منظمة. تم بناء منتجات Diffbot على أحدث برامج الرؤية الآلية ومعالجة اللغة الطبيعية القادرة على قراءة مليارات المستندات كل يوم. الرسم البياني للمعرفة Diffbot يعد منتج Diffbot's Knowledge Graph أكبر قا...
LeadIQ
leadiq.com
تم تصميم منصة LeadIQ لمساعدتك في التنقيب بشكل أكثر ذكاءً وبناء خطوط الأنابيب بشكل أسرع. يمكنك العثور على بيانات العملاء المحتملين وتتبع محفزات المبيعات وتخصيص التواصل البارد، كل ذلك في مكان واحد. لم يكن التنقيب عن المبيعات أصعب من أي وقت مضى. كل يوم يتم قصف عملائك المحتملين من قبل البائعين برسائل ...
ContactOut
contactout.com
هل سئمت من دفع مبالغ زائدة مقابل بيانات اتصال B2B دقيقة وتتمنى لو كان هناك حل أكثر فعالية من حيث التكلفة؟ تقديم ContactOut - قاعدة بيانات جهات الاتصال الأكثر دقة في العالم. ابحث عن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لـ 300 مليون محترف، بما في ذلك بيانات B2B لـ 30 مليون شركة. تحظى منصتنا بثقة 1....
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجل...
DiscoverData
discoverdata.ai
مضاعفة خط إيراداتك خلال 30 يومًا. يكتشف الذكاء الاصطناعي تفاصيل الاتصال لجميع زوار الموقع المجهولين، ويحصل على البيانات (أرقام الهاتف المحمول، ورسائل البريد الإلكتروني) مجانًا!
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط الموا...
Cognism
cognism.com
Cognism هي شركة رائدة في مجال استخبارات المبيعات الدولية، حيث تضع معيارًا جديدًا لجودة البيانات والامتثال، وهي موثوقة من قبل أكثر من 1000 فريق إيرادات في جميع أنحاء العالم. تساعد Cognism الشركات على التواصل مع العملاء المحتملين الذين يحلمون بها من خلال توفير معلومات اتصال متميزة ومعلومات عن الشركة و...
Common Room
commonroom.io
تساعدك الغرفة المشتركة على بناء منتجات أفضل وتعميق العلاقات والنمو بشكل أسرع.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
يوفر لك RealtimeCRM ساعات طويلة من البحث وإدخال البيانات. سوف نجد المعلومات التي تحتاجها تلقائيا.
LeadPost
leadpost.com
اكتشف بالضبط من يزور موقعك على الويب. تعرف على من يزور موقع الويب الخاص بك – حتى لو لم يملأوا النموذج! باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية، يمكن أن يوفر لك LeadPost أسماء ومعلومات اتصال والمزيد.
Tomba
tomba.io
Tomba.io هو أداة البحث عن البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع وصياغة البيانات العامة باستخدام الروبوتات الخاصة بنا لتوفير أداة تنقيب متقدمة لمساعدة المهنيين البيانات على نطاق واسع مباشرة من المصدر مدفوعة بالتكنولوجيا
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تسمح لك بالذهاب إلى السوق خلال أسبوع أو أقل. بيانات النوايا، وتتبع استخدام التكنولوجيا، والتسجيل الرئيسي للسماح للمسوقين/المبيعات B2B بمعرفة السوق التي يمكن التعامل معها. تفخر شركة OceanFrogs بتقديم البيانات الدولية (آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند،...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact هو أحد حلول SaaS التي تعمل على إثراء البيانات وتنظيفها وتصحيحها مباشرة في إدارة علاقات العملاء (CRM)، دون أي تدخل بشري. يعمل الحل حصريًا من خلال خوارزمياتنا وخوادم الاختبار الخاصة بنا، وعلى عكس جميع حلول الإثراء، لا تحتوي Dropcontact على قاعدة بيانات جهات اتصال. وهذا يجعل Dropcontact الح...
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدا...
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة للإيرادات. توفر Ocean.io لفرق المبيعات والتسويق B2B رسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استه...
Collective[i]
collectivei.com
تعمل فرق المبيعات المنتجة والمستنيرة بشكل أكثر ذكاءً وتفوز بالمزيد. يُعد Collective[i] نهجًا شاملاً لمواءمة بياناتك وأفرادك وعملياتك. نحن نسمي هذا تحسين علاقات العملاء. تخيل كل شيء بدءًا من بياناتك، وكيفية عمل فريق المبيعات لديك والأنشطة التي يتم تنفيذها، واحصل على المزيد من الكفاءة من خلال العمل بب...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront هي منصة Go-to-Market التي توفر لفرق المبيعات والتسويق كل ما يحتاجونه لكسب العملاء المحتملين وإتمام الصفقات. وباعتبارها عملية اندماج مشتركة بين شركتي Echobot الألمانية وLeadfeeder الفنلندية، تستطيع خوارزميات وتطبيقات Dealfront الوصول إلى البيانات والرؤى التي لا تستطيع الأدوات الأخرى الوصول ...
Clearout
clearout.io
يعد Clearout حلاً شاملاً لتعزيز جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك من خلال تبسيط عملية تحديد العملاء المحتملين والتواصل معهم عبر رسائل البريد الإلكتروني. تضمن أداتنا وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى المستلمين المقصودين من خلال توسيع نطاق وصولك وتقليل الارتدادات الثابتة وتحسين معدلات التسليم ...
UpLead
uplead.com
UpLead عبارة عن منصة للتنقيب عن B2B توفر بيانات الشركة واتصالات B2B بأعلى جودة. تشمل الميزات: التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، وجهات الاتصال العالمية في أكثر من 200 دولة، وأكثر من 50 معيار بحث، وتتبع التكنولوجيا، والتسويق القائم على الحساب، وذكاء المنافسين، وذكاء نمط البريد الإلكتروني، و...
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts هي قاعدة بيانات منسقة تضم أكثر من 50 مليونًا من المهنيين العاملين والسيرة الذاتية. تعزيز جهود توليد العملاء المحتملين والتسويق والتوظيف. استخدم التصفية المتقدمة للعثور على العملاء المحتملين والمرشحين المثاليين. إنها قاعدة بيانات الاتصال والبحث عن السيرة الذاتية الأكثر تكلفة وسهولة في ال...
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality هو أداة تعزيز جودة البيانات لإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك: يساعدك الحل الذكي على إنشاء وتحديث العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات مباشرة في واجهات Salesforce وMicrosoft Dynamics وSAP Sales Cloud. عند إدخال بيانات جهة الاتصال، ستحصل تلقائيًا على اقتراحات للمعلومات ا...
LeadMine
leadmine.net
تعد LeadMine واحدة من منصات توليد العملاء المحتملين البسيطة والقوية والتي تثق بها أكثر من 1000 شركة حول العالم. نحن في LeadMine نسعى جاهدين لتوفير عملاء محتملين مؤهلين تأهيلاً عاليًا ومعتمدين، والأهم من ذلك، عملاء محترفين ودقيقين. باستخدام أدواتنا، يمكنك العثور على العملاء المحتملين في أقل من خمس ثو...
LoneScale
lonescale.com
يساعد LoneScale فرق الإيرادات على إنشاء وإغلاق المزيد من خطوط الأنابيب من خلال تقديم المشترين المحتملين. بالنسبة للمبيعات، يقوم LoneScale بأتمتة نية المبيعات على نطاق واسع في إدارة علاقات العملاء (CRM) لتوفير خطوط أنابيب مؤهلة ونقاط بيع كل يوم حتى يحجز المندوبون المزيد من الاجتماعات ويحققون المزيد م...
BetterContact
bettercontact.rocks
يوفر BetterContact إمكانية الوصول إلى أكثر من 15 مصدرًا للبيانات للعثور على كل بريد إلكتروني B2B موجود في أداة واحدة، بجزء بسيط من السعر - مع الذكاء الاصطناعي المتكامل الذي يجد التسلسل الأمثل للموفرين استنادًا إلى قائمة العملاء المحتملين الخاصة بك.