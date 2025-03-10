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برنامج إنشاء العملاء المحتملين: إطلاق العنان لقوة التنقيب والتحويل الآلي يعمل برنامج جذب العملاء المحتملين على تمكين الشركات من تبسيط وتحسين عملية الحصول على عملاء محتملين ذوي جودة عالية، ودفع النمو، وزيادة الإيرادات المحتملة إلى الحد الأقصى. من خلال الاستفادة من الأتمتة المتقدمة، وتحليلات البيانات، واستراتيجيات التسويق متعددة القنوات، تُحدث مجموعة الأدوات المبتكرة هذه ثورة في كيفية تحديد المؤسسات وإشراكها وتحويلها إلى عملاء محتملين. في جوهره، تم تصميم برنامج جذب العملاء المحتملين للقضاء على التخمين وأوجه القصور الكامنة في أساليب جذب العملاء المحتملين التقليدية. فهو يمكّن الشركات من استهداف شرائح الجمهور المثالية والوصول إليها بدقة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التحويل وعائد الاستثمار. من خلال تسخير قوة برامج جذب العملاء المحتملين، يمكن للشركات تسريع نموها وزيادة إنتاجية المبيعات والبقاء في صدارة المنافسة في السوق الديناميكي اليوم. سواء أكان الأمر يتعلق بتوليد عملاء محتملين لمبيعات B2B، أو التقاط آفاق لمعاملات التجارة الإلكترونية، أو تحفيز عمليات الاشتراك في خدمات الاشتراك، فإن برنامج Lead Generation Software يمكّن المؤسسات من فتح فرص جديدة ودفع نمو الأعمال المستدام.
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LeadFuze
leadfuze.com
ابحث عن معلومات الاتصال الخاصة بأي متخصص في الأعمال. ابحث في قطاعات السوق بأكملها، أو عن أفراد أو حسابات محددة. يتم استخدامه من قبل مندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف والمسوقين لمساعدتهم في بناء قائمة مثالية من العملاء المتوقعين والمرشحين. تقوم LeadFuze بتجميع البيانات المهنية في العالم لمواصلة تقديم أحدث العملاء المحتملين لك. انها التنقيب، الآلي!
Freshsales
freshworks.com
Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
Act-On
act-on.com
ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
LeadPyramid
leadpyramid.com
تعتبر شركة LEADPYRAMID رائدة في مجال خدمات قواعد البيانات لسنوات عديدة حتى الآن. لقد كان حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن عملاء مستهدفين لبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، إن Leadpyramid هو حل شامل لجميع متطلبات قاعدة البيانات. إنها أداة استخباراتية للمبيعات تساعد المؤسسة على التنقيب عن أعمالها بشكل أكبر من خلال عملاء محتملين تم التحقق منهم. إنه حل مثالي للشركات في تحديد عملاء B2B المناسبين لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر الهاتف. تتمتع شركة Leadpyramid بالقدرة على توفير البيانات لتكنولوجيا المعلومات (IT) أو الرعاية الصحية أو الموارد البشرية أو التسويق أو أي قائمة لصانعي القرار من أي صناعة. وقد ساعد هذا الحل العديد من المؤسسات في شراء وإنشاء الحل المخصص المناسب لنهج التسويق الذي يركز على حساباتهم. قامت شركة LeadPyramid ببناء قاعدة بيانات يتم التحقق منها في الوقت الفعلي وتمكنك من الحصول على أفضل دقة في تسليم قاعدة البيانات.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA هو برنامج معياري يسمح بإنشاء معلومات ذكية في عملك من خلال مراقبة البيئة التنافسية.
Goava
goava.com
Goava's عبارة عن منصة تعمل على زيادة مبيعاتك من خلال اكتشاف العملاء المحتملين الأكثر قيمة لديك. نحن نساعد مندوبي مبيعات B2B في الحصول على رؤى مخصصة حول الآفاق المستقبلية. تخبرك منصة Goavas بالشركة التي يجب عليك الاتصال بها، ومع من يجب أن تتحدث وما الذي يجب أن تتحدث عنه. تتيح لك الواجهة البسيطة الحصول على توقيت لا يهزم وتتبع العملاء المتوقعين والعملاء بشكل غير عادل.
Fork
fork.ai
Fork هي شركة تساعد شركات الخدمات السحابية على اكتساب العملاء بذكاء. منصة الشركة تتكون من سلسلة من المنتجات، وتركز كائنات الخدمة الرئيسية على مؤسسات الخدمات السحابية طبقة IaaS، PaaS وSaaS. من خلال تكنولوجيا تحليل البيانات المتقدمة والمعلومات العامة على الشبكة بأكملها، نقوم بإعادة بناء أساس معلومات الأعمال للمؤسسة، وبناء نظام تقييم كمي فريد لميزانية مشتريات المؤسسة، وبناء تحليل عملاء المؤسسة الفعال ونظام المطابقة بناءً على ذلك.
Company Guru
company.guru
تطبيق شركة جورو يوفر معلومات شاملة عن بيانات الأعمال لعدد كبير من الشركات، مما يساعد الفرق على زيادة المبيعات وتوفير الوقت في إعداد قوائم العملاء.
SonarList
sonarlist.io
ابحث في العالم عن البيانات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، وتحقق منها بلا حدود وبسعر مناسب من حيث التكلفة.
Charm.io
info.charm.io
يساعد Charm.io SaaS والوكالات وشركات خدمات التجارة الإلكترونية على اكتشاف وتحديد العلامات التجارية المؤهلة لـ DTC للتنقيب عن جهود التسويق والمبيعات الخاصة بهم. توفر منصة Charm بيانات شاملة عن هذه الشركات وتتضمن أكثر من 160 مرشحًا تمكن المستخدمين من تحديد معايير بحث فريدة تناسب جمهورهم المستهدف. تعتبر عوامل التصفية هذه مفيدة بشكل خاص للوكالات التي تستخدمها لإنشاء قوائم مستهدفة بناءً على احتياجاتها المحددة. توفر نتائج البحث معلومات عن الشركة ومعلومات الاتصال المباشرة لصناع القرار والموظفين داخل كل عمل. تسهل هذه العملية السلسة العثور على الشركات التي تناسب معايير معينة والاتصال بأصحاب المصلحة الرئيسيين دون الحاجة إلى استكمال البحث بمصادر أو أدوات خارجية أخرى.
Findymail
findymail.com
Findymail يساعد في العثور على عناوين البريد الإلكتروني B2B والتحقق منها، مما يسهل أتمتة عمليات تسويق المبيعات وتقليل معدلات الارتداد.
Infynd
infynd.com
InFynd هو حل متكامل لذكاء البيانات. تساعدك أداة التنقيب البسيطة وسهلة الاستخدام لدينا في تحديد العملاء المحتملين المناسبين والوصول إليهم في السوق المتخصصة لديك. لدينا أكبر عدد من جهات الاتصال B2B المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في المملكة المتحدة، مع إمكانية التسليم بنسبة 95%. يمكنك التنقيب عن المزيد من الصفقات والاتصال بها وإتمامها باستخدام قاعدة بيانات InFynd الدقيقة للتعاملات بين الشركات (B2B)، والتي تتضمن أكثر من 15 مليون من حقوق السحب الخاصة المتوافقة مع المملكة المتحدة. تدعم بياناتنا فرق التسويق والمبيعات في توسيع نطاق مبادرات التسويق الخارجي بكفاءة وفعالية. تأسست InFynd في عام 2020، وهي أداة بيانات قادمة وواعدة ويثق بها أكثر من 100 عميل من الشركات الناشئة إلى المؤسسات.
AeroLeads
aeroleads.com
Aeroleads تطبيق ويب لتوليد الآفاق والعثور على البيانات الاتصال، مع إمكانية التصدير والتكامل مع أنظمة CRM لسهولة الإدارة.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer هي أداة لتحديد التقنيات المستخدمة في مواقع الويب، مما يساعد على تحليل المنافسين وتحسين الاستراتيجيات الرقمية.
Leadinfo
leadinfo.com
تطبيق Leadinfo يساعد الشركات على تحويل زوار الموقع المجهولين إلى عملاء محتملين من خلال توفير معلومات تفصيلية عن الشركات. يتيح التواصل الفوري مع الزوار.
Visitor Queue
visitorqueue.com
تعد قائمة انتظار الزوار أداة لتوليد العملاء المحتملين، توفر معلومات عن زوار المواقع لتخصيص تجاربهم وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io هو أداة للبحث عن عناوين البريد الإلكتروني وتحسين البيانات التجارية للمبيعات والتسويق عبر البريد الإلكتروني في بيئة B2B.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith هي أداة لتحليل مواقع الويب وتحديد التكنولوجيا المستخدمة فيها، مما يساعد في التحليل التنافسي وأبحاث السوق.
SigParser
sigparser.com
SigParser هو تطبيق لاستخراج معلومات جهات الاتصال تلقائيًا من توقيعات البريد الإلكتروني والمساعدة في تحديث قواعد البيانات.
Apify
apify.com
Apify هو منصة لاستخراج البيانات من الويب وأتمتة العمليات من خلال أدوات بسيطة ومهيكلة، تدعم عدة لغات برمجة وتتيح استخدام الكاشطات الجاهزة.
Revscale
revscale.ai
سواء كنت تقوم بأتمتة التواصل مع المبيعات المخصصة، أو تبسيط جهود جمع التبرعات، أو تتطلع إلى تعيين أعضاء جدد في الفريق، يقوم Revscale بتحليل إشارات ورؤى نية المشتري من جميع أنحاء الويب وإشراك العملاء المحتملين من خلال نقاط الاتصال الاجتماعية والتسلسلات الصادرة التلقائية، المصممة للتحويل.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream هو مزود حلول بيانات B2B (من شركة إلى شركة) يقدم بيانات عالية الجودة ودقيقة لأغراض التسويق والمبيعات. فهو يوفر للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك معلومات الاتصال وتفاصيل الشركة والمزيد، لمساعدتهم على تحديد واستهداف العملاء المحتملين المثاليين. تم تصميم بيانات ReachStream لتمكين جهود التسويق والمبيعات القائمة على البيانات، وتمكين الشركات من الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل فعال، ورعاية العملاء المحتملين، وفي نهاية المطاف دفع نمو الإيرادات. تعتبر المنصة ذات قيمة خاصة في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم، حيث يعد الحصول على بيانات محدثة وشاملة أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح.
Ombit
ombit.tech
OmBit: أداة المبيعات والتنقيب المثالية! تقديم OmBit: مركز توليد العملاء المحتملين الخاص بك! هل تتطلع إلى تعزيز جهود توليد العملاء المحتملين؟ لا مزيد من البحث! OmBit هنا لإحداث ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المحتملين. من خلال ملحق المتصفح المريح الخاص بنا، يمكنك بسهولة استخراج العملاء المحتملين من LinkedIn والمواقع المدعومة الأخرى. بمجرد حصولك على العملاء المحتملين، نحن نهتم بالباقي! سيقوم نظامنا الذكي بتحديد عناوين البريد الإلكتروني لكل مستخدم والتحقق منها بسرعة، مما يضمن الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة. لا مزيد من إضاعة الوقت على جهات الاتصال غير الصالحة! ولكن هذا ليس كل شيء! يمكنك أيضًا تحميل قوائم العملاء المحتملين الخاصة بك، وسنقوم بفحصها أيضًا. سنقوم بتصنيفها على أنها صالحة أو محفوفة بالمخاطر أو غير صالحة، مما يوفر لك صورة واضحة عن جودة العملاء المحتملين. الآن، دعونا نتعمق في عالم الحملات المثير! قم بتخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بك باستخدام العناصر النائبة الديناميكية. اختر الوقت واليوم المثاليين لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. قم بإعداد تسلسل متابعة لإرسال رسالة ثانية تلقائيًا في حالة عدم وجود استجابة. وتخمين ماذا؟ يمكن لشبكتنا العصبية أن تساعدك على صياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة! هل ترغب في البقاء على اطلاع على حملاتك؟ ميزة البريد الوارد لدينا ستوفر لك التغطية! تتبع إحصائيات حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك، واعرض الردود، وشارك في المحادثات، هنا على منصتنا. إنه مثل وجود مركز قيادة خاص بك لتوليد العملاء المحتملين! وانتظر، هناك المزيد! يوفر OmBit أيضًا ميزات تعاون جماعي قوية. قم بدعوة زملائك للانضمام إلى مساحة العمل الخاصة بك، والعمل معًا بسلاسة. تعظيم الإنتاجية وتحقيق نتائج عظيمة كقوة موحدة! إذًا، هل أنت مستعد لزيادة عدد العملاء المحتملين لديك باستخدام OmBit؟ ابدأ اليوم وشاهد عملك يرتقي إلى آفاق جديدة!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts هي قاعدة بيانات منسقة تضم أكثر من 50 مليونًا من المهنيين العاملين والسيرة الذاتية. تعزيز جهود توليد العملاء المحتملين والتسويق والتوظيف. استخدم التصفية المتقدمة للعثور على العملاء المحتملين والمرشحين المثاليين. إنها قاعدة بيانات الاتصال والبحث عن السيرة الذاتية الأكثر تكلفة وسهولة في الاستخدام في السوق.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
تطبيق RealTimeCrm لإدارة علاقات العملاء يسهّل إدارة المعلومات والتفاعلات والبيانات، مما يعزز كفاءة المبيعات وخدمة العملاء.
Prospeo
prospeo.io
تطبيق Prospeo يوفر أدوات للبحث عن البريد الإلكتروني والتحقق منه، مما يساعد خبراء توليد العملاء والمبيعات في تحقيق أهدافهم.
Pharow
pharow.com
Pharrow هي أسهل أداة للتنقيب عن B2B لتعزيز مواعيدك ومبيعات B2B. في 3 نقرات، يمكنك العثور على عملائك المستقبليين وتفاصيل الاتصال بهم. تسمح لك منصتنا بالعثور على العملاء المحتملين وتقسيمهم استنادًا إلى الرؤى (النمو، والتوظيف، والتكنولوجيا المستخدمة، وما إلى ذلك) والعثور على تفاصيل الاتصال الخاصة بهم وإرسالها إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك. لدينا على منصتنا أكثر من مليون شركة و5 ملايين من صانعي القرار المحترفين و1324 مرشحًا للسماح لك باستهداف العملاء المحتملين واتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير أعمالك. إذا كنت ترغب في رفع مستوى التنقيب لديك، تعال واختبر Pharrow.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales هي شركة عالمية رائدة في مجال استخبارات المبيعات وتوليد العملاء المحتملين، وتتمتع بموقع فريد يمكنها من تحويل مبيعات B2B من خلال قوة التعلم العميق. تقوم منصتنا بمعالجة الملايين من نقاط البيانات التقليدية، وإثرائها برؤى قابلة للتنفيذ لتحديد المشترين المحتملين الذين لديهم احتمالية أكبر للتحويل. ما يميزنا هو خبرتنا التي لا مثيل لها في الأسواق الآسيوية، وهي منطقة متخصصة غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل اللاعبين الرئيسيين في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نستخدم فريدة من نوعها
Trueleads
trueleads.com
Trueleads عبارة عن منصة سحابية تتفاعل مع الخوارزميات والتطبيقات الموجودة بالفعل على LinkedIn. سيساعدك ذلك على تنمية شبكة LinkedIn وخط أنابيب المبيعات الخاص بك عن طريق أتمتة عملية البحث الكاملة عن الأهداف المختارة (صناع القرار) والتواصل معهم. بمجرد الاتصال، سيبدأ Trueleads تلقائيًا في إرسال سلسلة من الرسائل المخصصة و/أو رسائل InMail لتأمين مكالمة هاتفية أو اجتماع بموجب إذن. يمكنك الاتصال بما يصل إلى 5000+ من صناع القرار المستهدفين الجدد شهريًا باستخدام منصة Trueleads الفريدة القائمة على السحابة والأتمتة. ولإكمال منصة الذكاء الاصطناعي القوية لدينا، فإننا ندرك أن أي أتمتة تحتاج إلى لمسة بشرية لإنجاحها. هذا هو المكان الذي تعمل فيه Trueleads معك بشأن جميع المتغيرات حتى تحصل على أفضل النتائج وتظل آمنًا على LinkedIn. - أفضل ممارسات البيع الاجتماعي - مراجعة الملف الشخصي على LinkedIn - تحسين الجمهور المستهدف - دعم الرسائل التسلسلية. تمنح هذه العناصر المدمجة مع نظامنا الأساسي لعملائنا راحة البال مع إنشاء عملاء متوقعين عاليي الجودة وفعالين من حيث التكلفة وعائد استثمار سريع.
People Data Labs
peopledatalabs.com
تطبيق People Data Labs يقدم مجموعة شاملة من بيانات الأفراد، بما في ذلك المعلومات السيرة الذاتية والاتصال والديموغرافية، لتمكين تحسين استراتيجيات الأعمال.
HeyReach
heyreach.io
أداة تلقائية لرفع مستوى التواصل عبر لينكد إن، تمكن الوكالات والفرق من إرسال طلبات اتصال ورسائل من حسابات متزامنة.
Coldlytics
coldlytics.com
هل سئمت من قواعد بيانات B2B التي لا معنى لها؟ تجمع Coldlytics بسلاسة بين الأتمتة المتطورة والباحث البشري لتزويدك بأحدث العملاء المتوقعين. أرسل متطلبات الاستهداف الخاصة بك عبر منصة الخدمة الذاتية الخاصة بنا وسيقوم فريقنا ببناء قائمة عملاء محتملين مخصصة بالكامل خلال 24 ساعة فقط. لا تقبل بالبيانات التي استخدمها الجميع بالفعل! كيف نفعل ذلك؟ عند إرسال طلبك، سيقوم أحد أعضاء فريقنا بتشغيل أدوات استخراج الويب الخاصة بنا لتحديد عملائك المثاليين. نحن نستخدم عددًا كبيرًا من مصادر البيانات عبر الإنترنت، بما في ذلك خرائط Google، وLinkedIn، وClutch، وD&B، والمزيد - ثم نتحقق من الإيرادات، وعدد الموظفين، وتواريخ التأسيس، وحتى إجراء عمليات فحص الكلمات الرئيسية على موقع الويب الخاص بكل شركة. كل هذا يمكننا من تحقيق الدقة الدقيقة. نقوم بعد ذلك بتمرير قائمتك إلى فريق البحث المخصص لدينا والذي يبحث يدويًا عن تفاصيل الاتصال لكل صانع قرار تحتاج إلى الوصول إليه. لا توجد حقًا بيانات أفضل هناك!
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic عبارة عن منصة متكاملة لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات لمتسللي النمو والمؤسسين ومديري التسويق والوكالات الرقمية. باستخدام GrowMeOrganic، يمكنك استخراج رسائل البريد الإلكتروني من منصات B2B مثل LinkedIn ومنصات B2C مثل خرائط Google. أرسل حملات تنقيط غير محدودة وغير ذلك الكثير.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استهداف اعتماد التكنولوجيا ومئات من سمات الأعمال. تتنبأ منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا بمن يحتاج إلى منتجاتك التكنولوجية ومتى يكون جاهزًا للشراء. علاوة على ذلك - يمنح Enlyft فرقك إمكانية الوصول إلى رؤى الأعمال المهمة حول كل حساب في ثوانٍ - من أجل التواصل الواثق والمستهدف والفعال. نقوم بذلك من خلال الجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي المُحسّنة للمبيعات والتسويق وآليات جمع البيانات الخاصة لإنشاء قاعدة بيانات أغنى وأكثر موثوقية وحداثة لبيانات العملاء المحتملين في السوق. يعد Enlyft جزءًا سلسًا من سير عملك من خلال موقع الويب سهل الاستخدام والمكونات الإضافية وتنزيلات البيانات وجهات اتصال LinkedIn وتكاملات CRM وغير ذلك الكثير. من Fortune 100 إلى الشركات الناشئة - تعتمد فرق المبيعات والتسويق الأكثر إنتاجية في العالم على توليد الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي من Enlyft لتشغيل خطوط التنقيب وتحديد أولوياتها وكسب المزيد من الأعمال - مقابل جزء صغير من ميزانيتها.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io هو تطبيق سحابي يساعد الشركات في العثور على والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني المهنية، ويتيح إرسال حملات بريد إلكتروني مباشرة.
Reply.io
reply.io
Reply.io هي منصة لمشاركة المبيعات تساعد في أتمتة وتوسيع جهود التوعية المتعددة القنوات لزيادة العملاء والإيرادات.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI هو محرك بحث في الوقت الحقيقي للعثور على معلومات الاتصال للمبيعات B2B، مما يساعد المستخدمين في الوصول إلى العملاء المحتملين بسرعة.
UpLead
uplead.com
UpLead هي منصة لتحليل بيانات جهات الاتصال B2B تساعد الشركات في تحسين جهود التسويق والمبيعات من خلال توفير معلومات دقيقة ومتنوعة.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot هي أداة تستخرج البيانات من الويب، تحول المحتوى غير المنظم إلى قواعد بيانات منظمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai هو منصة مبيعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الفرق على تحسين عمليات المبيعات والتواصل مع العملاء المحتملين بشكل شخصي وفعال.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة التواصل مع العملاء وتحسين مشاركة العملاء.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront هي منصة ذكية للمبيعات تجمع بين بيانات الزوار ورصد العملاء المحتملين لتسهيل عمليات المبيعات والتسويق وتحسين فعاليتها.
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
Metadata
metadata.io
تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
Closely
closelyhq.com
Closely هو منصة سحابية للتفاعل مع المبيعات، تساعد الشركات في تنفيذ حملات التواصل الآلي وإدارة شبكة لينكد إن وتصدير جهات الاتصال البريدية.
useArtemis
useartemis.co
ابحث عن العملاء المحتملين وقم بإثراء رسائل البريد الإلكتروني وابدأ حملات متعددة القنوات. قم بتعزيز جهود التوعية الخاصة بك، واستخرج العملاء المحتملين وإثرائهم، ثم ابدأ حملات متعددة القنوات من خلال Linkedin ورسائل البريد الإلكتروني.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.ai هي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين وتحليل معلومات المبيعات وتسهيل عمليات التواصل الآلي.
Collective[i]
collectivei.com
تعمل فرق المبيعات المنتجة والمستنيرة بشكل أكثر ذكاءً وتفوز بالمزيد. يُعد Collective[i] نهجًا شاملاً لمواءمة بياناتك وأفرادك وعملياتك. نحن نسمي هذا تحسين علاقات العملاء. تخيل كل شيء بدءًا من بياناتك، وكيفية عمل فريق المبيعات لديك والأنشطة التي يتم تنفيذها، واحصل على المزيد من الكفاءة من خلال العمل ببساطة باستخدام أدوات المبيعات الموجودة في مجموعتك. بالنسبة لعمليات المبيعات والتسويق، توفر Collective[i] مجموعة بيانات نظيفة وشاملة ومؤتمتة. باستخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، يتم التقاط الأنشطة تلقائيًا من أدوات العمل التي تستخدمها فرق المبيعات (البريد الإلكتروني، التقويم، وما إلى ذلك)، وتنظيفها لتحديث جهات الاتصال، وأسماء الشركات، وما إلى ذلك، وتسجيل الدخول إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) تلقائيًا باستخدام تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع وخدماتنا الضخمة. شبكة. لا يتم فقدان أي بيانات أو وقت ثمين، مما يؤدي إلى زيادة جودة البيانات المسجلة بشكل كبير والإنتاجية التنظيمية بنسبة 20-30%. تحافظ شركة Collective[i] على اللياقة المستمرة لبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتقوم تلقائيًا بتصحيح جهات الاتصال القديمة ومعلومات العملاء المحتملين المستهدفين. بالنسبة لإدارة المبيعات، توفر Collective[i] الشفافية والذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في كل فرصة. لا مزيد من المراجعات المطولة لخطوط الأنابيب، أو مفاجآت نهاية الربع. يمكن للمديرين الالتزام بتحقيق الإيرادات بثقة، وفحص الفرص المهمة في أي وقت، وإدارة المواهب الاستثنائية والاحتفاظ بها بشكل أفضل مع رؤية كاملة لحجم وجودة أنشطتهم. تعمل شركة Collective[i] على تمكين المديرين من خلال الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الذي تم إنشاؤه حول المشترين استنادًا إلى شبكة Collective[i] الواسعة. بالنسبة لمحترفي المبيعات، تقدم Collective[i] إرشادات خلال رحلة كل مشتري، وتوجيهات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي بشأن المكان والأشخاص الذين يجب تركيز الوقت عليهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أعضاء الشبكات الاجتماعية وشبكات العمل الذين يمكنهم المساعدة في تسريع المبيعات وزيادة معدلات الفوز. تعد تقنية Collective[i] تحويلية وجزءًا أساسيًا من مجموعة التكنولوجيا لمؤسسات المبيعات الحديثة.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk عبارة عن منصة لأتمتة التسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحتوي على عدد من الميزات التي قد تكون مفيدة جدًا لفرق التسويق والمبيعات، بما في ذلك: - تحديد حركة مرور الويب العضوية والمدفوعة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على فهم القنوات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بهم، وتحديد العملاء المحتملين الذين أعربوا بالفعل عن اهتمامهم بمنتجاتهم أو خدماتهم. - إثراء معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تأهيل العملاء المتوقعين بشكل أكثر فعالية وإنشاء حملات تسويقية أكثر تخصيصًا. - تكوين معلمات ملف تعريف العميل المثالي (ICP) وإنشاء قائمة الحسابات المستهدفة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تركيز جهودها على العملاء المتوقعين الواعدين وزيادة معدلات التحويل الخاصة بهم. - إنشاء قوائم ومزامنة الحسابات/جهات الاتصال مع CRM في الوقت الفعلي: يمكن أن يساعد ذلك الفرق في الحفاظ على تحديث بيانات CRM الخاصة بهم والتأكد من أنهم يعملون دائمًا مع العملاء المتوقعين الأكثر صلة. - إرسال بريد إلكتروني مخصص للغاية باستخدام LLM مخصص: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على إنشاء حملات بريد إلكتروني أكثر جاذبية وفعالية. -إعداد تنبيهات Slack عندما تزور الحسابات/جهات الاتصال الرئيسية موقع الويب الخاص بك: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على متابعة العملاء المتوقعين بسرعة وزيادة فرصهم في إغلاق الصفقات. - بشكل عام، يحتوي Revmonk على عدد من الميزات التي يمكن أن تساعد الفرق على أتمتة سير العمل الخاص بهم، وتحسين كفاءتهم، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات.
Octane11
octane11.com
Octane11 هو منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على الشركات B2B، تساعد في دمج وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتحقيق نتائج الأعمال.
LoneScale
lonescale.com
يساعد LoneScale فرق الإيرادات على إنشاء وإغلاق المزيد من خطوط الأنابيب من خلال تقديم المشترين المحتملين. بالنسبة للمبيعات، يقوم LoneScale بأتمتة نية المبيعات على نطاق واسع في إدارة علاقات العملاء (CRM) لتوفير خطوط أنابيب مؤهلة ونقاط بيع كل يوم حتى يحجز المندوبون المزيد من الاجتماعات ويحققون المزيد من الإيرادات. بالنسبة للتسويق، يلتقط LoneScale كل النوايا الرئيسية وجهات الاتصال لأتمتة حملات ABM عالية الأداء، وتقليل تكلفة تكلفة الوصول (CAC)، وزيادة مساهمة الإيرادات. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يقوم LoneScale تلقائيًا بتزويد إدارة علاقات العملاء (CRM) بالمشترين الذين يتطابقون مع أفضل عملائك. وهذا يعني أنه يمكن للمندوبين التركيز على البيع بدلاً من البحث في البيانات. تثق الشركات سريعة النمو في LoneScale لتعزيز معدلات فوزها بمقدار 3 أضعاف، وتوفير +10 ساعات لكل مندوب، وتدفقاتها بمقدار 100 ألف دولار أمريكي.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert أداة لاكتشاف والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني، تساعد في العثور على عناوين البريد بطريقة فعالة وتحسين التواصل مع العملاء المحتملين.
DiscoverData
discoverdata.ai
مضاعفة خط إيراداتك خلال 30 يومًا. يكتشف الذكاء الاصطناعي تفاصيل الاتصال لجميع زوار الموقع المجهولين، ويحصل على البيانات (أرقام الهاتف المحمول، ورسائل البريد الإلكتروني) مجانًا!
Tomba
tomba.io
Tomba هي أداة للعثور على عناوين البريد الإلكتروني في مجال B2B، تساعد الشركات على جمع معلومات الاتصال والتحقق منها لأغراض المبيعات والتسويق.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجلات المستهلكين لإنشاء حملات تواصل عبر البريد الإلكتروني لأي جمهور. يتم استخدام عمليات أتمتة التواصل مع مبيعات Customers.ai من قبل أكثر من مليون شركة حول العالم، عبر كل قطاع أعمال وبلد في العالم.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel هو برنامج لتحليل بيانات نوايا الطرف الأول وتتبع رحلة العميل. في المشهد الحالي لتتبع العملاء، مع توقف Universal Analytics وحظر Google Analytics في العديد من البلدان الأوروبية، يعد Salespanel بمثابة الحل الأمثل للشركات B2B التي ترغب في تتبع بيانات رحلة عميل الطرف الأول وربطها بأنظمة المبيعات والتسويق الخاصة بها. . قم بتحديد العملاء المتوقعين وتتبعهم وتأهيلهم وتحليلهم باستخدام Salespanel.
zaplify
zaplify.com
Zaplify هي منصة معلومات المبيعات والمشاركة الحديثة التي تساعد الشركات في العثور على عملاء جدد والاتصال بهم. ابحث عن العملاء المتوقعين من خلال قاعدة بياناتنا مع إمكانية الوصول المباشر إلى 600 مليون عميل محتمل ذي صلة من خلال عنوان URL الخاص بـ Linkedin والبريد الإلكتروني والهاتف. تواصل مع عملائك التاليين بكفاءة من خلال التواصل متعدد القنوات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتسلسلات البريد الإلكتروني الآلية.
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