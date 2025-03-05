برامج توليد الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

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برنامج إنشاء العملاء المحتملين: إطلاق العنان لقوة التنقيب والتحويل الآلي يعمل برنامج جذب العملاء المحتملين على تمكين الشركات من تبسيط وتحسين عملية الحصول على عملاء محتملين ذوي جودة عالية، ودفع النمو، وزيادة الإيرادات المحتملة إلى الحد الأقصى. من خلال الاستفادة من الأتمتة المتقدمة، وتحليلات البيانات، واستراتيجيات التسويق متعددة القنوات، تُحدث مجموعة الأدوات المبتكرة هذه ثورة في كيفية تحديد المؤسسات وإشراكها وتحويلها إلى عملاء محتملين. في جوهره، تم تصميم برنامج جذب العملاء المحتملين للقضاء على التخمين وأوجه القصور الكامنة في أساليب جذب العملاء المحتملين التقليدية. فهو يمكّن الشركات من استهداف شرائح الجمهور المثالية والوصول إليها بدقة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التحويل وعائد الاستثمار. من خلال تسخير قوة برامج جذب العملاء المحتملين، يمكن للشركات تسريع نموها وزيادة إنتاجية المبيعات والبقاء في صدارة المنافسة في السوق الديناميكي اليوم. سواء أكان الأمر يتعلق بتوليد عملاء محتملين لمبيعات B2B، أو التقاط آفاق لمعاملات التجارة الإلكترونية، أو تحفيز عمليات الاشتراك في خدمات الاشتراك، فإن برنامج Lead Generation Software يمكّن المؤسسات من فتح فرص جديدة ودفع نمو الأعمال المستدام.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء الملفات الشخصية مجانًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Popl
popl.co
Popl هي المنصة الرائدة لبطاقات العمل الرقمية للفرق، حيث توفر حلولًا مبتكرة لملايين الشركات والمهنيين في جميع أنحاء العالم. تتيح منصتنا للفرق إنشاء بطاقات العمل الرقمية وتوزيعها وإدارتها، مما يضمن اتساق العلامة التجارية وتبسيط تجميع العملاء المحتملين وأمن البيانات على مستوى المؤسسة على نطاق واسع، مما يجعلنا الاختيار الأمثل للعملاء على مستوى المؤسسة. يتكامل Popl بسلاسة مع أكثر من 5000 تطبيق، مما يوفر للمسؤولين مجموعة واسعة من الأدوات القوية لتبسيط سير العمل. من خلال منصتنا، يمكنك: - تصدير العملاء المتوقعين مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - مزامنة أعضاء الفريق من منصات الدليل النشط (HR) - أتمتة إدخال البيانات للتخلص من الأخطاء وتوفير الوقت - إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لزيادة التحويلات والإيرادات في Popl، نحن ملتزمون بتقديم خدمة ودعم لا مثيل لهما للعملاء. لرؤية قوة منصتنا أثناء العمل، انقر فوق الزر أعلاه لتحديد موعد عرض تجريبي مجاني معنا اليوم.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt هي أداة أتمتة المبيعات التي تعيش حرفيًا داخل تطبيقات Gmail وتطبيقات مساحة عمل Google الأخرى. يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين ، ورعاية علاقات العملاء ، ومراقبة تقدم المبيعات ، وإغلاق المزيد من الصفقات. المزيد عن Nethunt CRM 🙂 تنظيم قاعدة عملائك استخدم ميزات CRM الأساسية في Nethunt لتنظيم قاعدة العملاء الخاصة بك بأكثر الطرق كفاءة. ✓ قل وداعًا لإدخال البيانات الشاقة إلى الأبد. ✓ استخدم ميزة الوقاية المكررة لـ Nethunt للحفاظ على نظافة البيانات الخاصة بك في جميع الأوقات. ✓ تتميز الحقول المطلوبة بساعات على بياناتك للتأكد من حصولك على ما تحتاجه. ✓ يتم تخزين قاعدة العملاء الخاصة بك بشكل آمن في مكان واحد ، محمية من التسريبات أو عيون المتطفلين عن طريق إدارة الوصول المناسبة. 📞 التقاط خيوط جديدة من خلال قنوات متعددة تم دمج Nethunt CRM مع أدوات متعددة تتيح لك الحصول على خيوط جديدة من مصادر مختلفة وتخزين الاتصالات في سجلات CRM. ✓ قم بإنشاء خيوط جديدة من المكالمات الواردة والصادرة ✓ تحويل الدردشات موقع الويب إلى خيوط جديدة ✓ احصل على خيوط جديدة من منصات التواصل الاجتماعي ✓ أضف خيوط جديدة إلى CRM من الرسل ✓ التقاط الخيوط من نماذج الويب المخصصة 📋 قيادة القطاع وقاعدة العملاء قم بتقسيم قاعدة العملاء الخاصة بك إلى قطاعات مستهدفة لإرسال ملاعب مخصصة باستخدام مختلف الماكرو - المسمى الوظيفي ، والحاجة ، وحجم الشركة والمزيد. ✓ استخدم المرشحات المخصصة ووجهات النظر لقطع جهات الاتصال الخاصة بك. ✓ حفظ عدد غير محدود من الأجزاء لنفسك أو شاركها مع الفريق. ✓ قم بتحديث هذه القطاعات تلقائيًا عندما يتطابق المستخدمون الجدد مع معلمات معينة. 💲 إنشاء خط أنابيب المبيعات اقلب الاتصالات إلى خيوط ودفعها لأسفل خط الأنابيب الجميل والوظيفي. ✓ إضافة صفقات جديدة ، قيمتها ، احتمال الإغلاق وتاريخ الإغلاق المتوقع. ✓ تتبع الصفقات التقدم من خلال مراحل خط الأنابيب. ✓ تعرف على الإيرادات عالقة في كل مرحلة من مراحل خط الأنابيب ✓ Spot Loved Leads وكيفية دفعها نحو الشراء. ✓ قم بإنشاء خطوط أنابيب مخصصة واحدة أو عدة خطوط مخصصة لمنتجاتك وخدماتك. ✓ بناء توقعات يمكنك الوثوق بها. ⭕ إدارة المهام قم بتنظيم يوم عملك وإدارة عبء العمل في فريقك. كل ذلك داخل Gmail. ✓ إدارة المهام والتعاون مع فريقك داخل Gmail. ✓ تعيين المهام تلقائيًا وفقًا لمعايير معينة أو خوارزمية جولة روبن. ✓ ربط المهام لرسائل البريد الإلكتروني وسجلات CRM. ✓ تلقي المهام اليومية Digest لتخطيط يومك. 🤖 أتمتة عمليات المبيعات في Gmail يتيح Nethunt CRM للمستخدمين أتمتة عملية المبيعات بأكملها - بدءًا من مرحلة خط أنابيب الصفقات إلى الإشعارات. ✓ التقاط يؤدي من مصادر مختلفة وإضافتها في CRM الخاص بك. ✓ تعيين المديرين إلى خيوط وإعداد عمليات إعادة تلقائية مخصصة. ✓ إعطاء الأولوية لخيوط العروض تلقائيًا اعتمادًا على سلوكهم ✓ قم بتعيين تسلسلات لرعاية العملاء المتوقعين. ✓ ربط المحادثات عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا ، ومكالمات ، إلى ملفات تعريف CRM. ✓ لديك خوارزمية تحرك تقدمًا إلى مرحلة خط الأنابيب التالية بناءً على استجابة الرصاص. ✓ إنشاء مهام تلقائية للفريق. ✓ قم بتعيين إشعارات للفريق عندما تحدث تغييرات مهمة في خط الأنابيب. ✓ أتمتة إدخال البيانات. ✉ أتمتة البريد الإلكتروني ✓ قم بإنشاء قوالب بريد إلكتروني شخصية ومشتركة في Gmail. ✓ اكتب رسائل البريد الإلكتروني المتكررة بسهولة وبسرعة. ✓ قم بتخصيص قوالب البريد الإلكتروني مع الحقول المخصصة. ✓ استخدم قوالب البريد الإلكتروني في مراسلات البريد الإلكتروني اليومية أو حملات البريد الإلكتروني أو تسلسل البريد الإلكتروني الآلي. 📩 تتبع البريد الإلكتروني تتبع بريدك الإلكتروني يفتح وينقر في Gmail. ✓ تعرف على ما إذا كان ومتى وكم مرة يرى جهاز الاستقبال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في الوقت الفعلي. ✓ معرفة متى يفتح الأشخاص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لتوفير رؤى لفريقك. ✓ حدد أولويات العملاء المحتملين بناءً على عدد المرات التي يفتحون فيها رسائل البريد الإلكتروني أو النقر على الروابط. ✓ استخدم تتبع البريد الإلكتروني لرسائل البريد الإلكتروني العادية وحملات البريد الإلكتروني وتسلسل البريد الإلكتروني الآلي. 🔁 حملات البريد الإلكتروني أرسل حملات البريد الإلكتروني وحملات المتابعة في Gmail. ✓ أرسل حملات البريد الإلكتروني إلى شرائح مخصصة أو جميع قاعدة عملائك. ✓ قم بتعيين رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة على حملات البريد الإلكتروني السابقة. ✓ مراقبة احصائيات الحملات: يفتح ، نقرات ، إلغاء الاشتراك ، الارتداد ، والردود. ✓ أرسل حملات البريد الإلكتروني عبر Gmail أو Nethunt SMTP أو خادم SMTP الخاص بك. 📊 تقارير المبيعات تتبع مقاييس الأعمال الرئيسية وأداء الفريق مع تقارير في Nethunt CRM. ✓ تتبع فعالية الفريق بأكمله وكل مدير بشكل منفصل - عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والعروض التقديمية التي تم إجراؤها والمكالمات التي تم إجراؤها ، إلخ. ✓ تحليل نمو الأعمال مقارنة بالفترات السابقة - عدد الصفقات المغلقة وكذلك الإيرادات الناتجة. ✓ قم بتحليل الإيرادات عن طريق تقسيمها من قبل مدير ، بواسطة منتج معين ، حسب البلد ، إلخ. ✓ تتبع التحصيل الخاص بك في الحصص. ✓ تحليل أسباب فقدان الصفقات. ✓ بناء توقعات مبيعات يمكنك الوثوق بها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط للغاية. إلى جانب دعم العملاء الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة، توفر AWeber القدرة على إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة وتحميل وإدارة جهات الاتصال وإرسال رسائل بريد إلكتروني مذهلة وإرسال إشعارات فورية وتحليل النتائج دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا. . تعمل AWeber مع أكثر من 1000 حل برمجي شريك، مما يسمح للعملاء بالتكامل بسلاسة مع التطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها في التشغيل والنمو. يقع المقر الرئيسي لشركة AWeber، وهي شركة خاصة، في تشالفونت، بنسلفانيا.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
CoPilot AI
copilotai.com
قم بإحداث ثورة في استراتيجية المبيعات الخاصة بك باستخدام برنامج تمكين المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعد برنامج CoPilot AI بمثابة نظام أساسي متطور يعمل على تغيير الطريقة التي تتبعها أنت وفريقك في البحث عن العملاء وإشراكهم وتحويلهم. يدعم برنامج CoPilot AI فرق التسويق والمبيعات من خلال: • تحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا العالية وإعطائهم الأولوية والذين يتوافقون مع أهداف عملك • إنشاء رسائل هادفة تجذب العملاء المحتملين وتوجههم نحو التحويل • تقديم رؤى مخصصة تساعدك على تصميم أسلوب الاتصال الخاص بك لتقديم الحق الرسالة بالطريقة الصحيحة تم تصميم برنامج CoPilot AI لتحسين استراتيجية مبيعاتك، ورفع معدلات التحويل، والعمل كحليف ذكي لإبرام المزيد من الصفقات.
Typeform
typeform.com
Typeform هو المعيار الذهبي للنماذج والاختبارات والاستطلاعات وحلول الفيديو غير المتزامنة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والمصممة بعناية والصديقة للأشخاص. قم بإنشاء تجارب شخصية لعملائك، وبناء هوية العلامة التجارية والولاء، وتسريع نموك. من خلال أكثر من 120 عملية تكامل حالية، يضمن Typeform أن البيانات التي تحتاجها يتم توصيلها بسلاسة إلى سير العمل الخاص بك وتسمح لك بالتواصل على نطاق واسع. مع الأمان على مستوى المؤسسة وbu
Reverse Contact
reversecontact.com
يعد الاتصال العكسي أداة بحث عكسي عن البريد الإلكتروني مصممة لتحسين عملية إثراء البيانات الخاصة بك. باستخدام عنوان البريد الإلكتروني فقط، يمكن لأداتنا العثور على ملف تعريف LinkedIn المرتبط بجهة الاتصال هذه وإنشاء قائمة بالمعلومات المتعلقة بالموظف/الشركة ببضع نقرات. يقدم بحثًا فريدًا، وتحميل CVS، وحتى واجهة برمجة التطبيقات (API)، ويتم تكييف الاتصال العكسي لجميع أنواع الشركات وأساليب التنقيب. باختصار، قم بإنشاء وتأهيل وتنشيط وازدهار فحص الصفقات المغلقة.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io عبارة عن أداة للبحث عن البريد الإلكتروني وإثراء بيانات الأعمال للتواصل مع مبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع البيانات العامة وصياغتها لتوفير منصة متقدمة لأبحاث البريد الإلكتروني التي تساعد المحترفين على إطلاق حملات تسويق وتوعية فعالة عبر البريد الإلكتروني والحصول على بيانات قيمة حول المستلمين المحتملين.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel عبارة عن نظام أساسي لمعلومات السوق يساعد فرق التسويق والمبيعات وعمليات الإيرادات على تحقيق ما يصل إلى 5 أضعاف تحسين كفاءة خطوط الأنابيب من خلال: - تحديد عملائك المثاليين (ICP) من بين 22 مليون حساب تم تحديدها بواسطة 300 مليون تقنية فريدة تثبيت نقاط البيانات. - إظهار الحسابات التي تنشط في السوق لمنتجك أو خدمتك باستخدام أفضل النوايا وأخبار الشركة وبيانات زوار الويب. - توفير معلومات اتصال تم التحقق منها لصانعي القرار من قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 100 مليون جهة اتصال مع رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة - العمل كامتداد لفريقك لملء أي فجوات في بيانات الاتصال أو الحساب من خلال الاستفادة من فريق البحث لدينا الذي يضم أكثر من 2000 شخص - كل ذلك مع توفير رصيد غير محدود التسعير مدعوم بخدمة عملاء عالمية المستوى. عملاؤنا هم فرق إيرادات ذكية من شركات رائدة في الصناعة - مثل ServiceTitan، وProGlove، وOpenprise، وVeranex - الذين يدركون أن تحسين كفاءة خطوط الأنابيب في اقتصاد اليوم المليء بالتحديات هو مفتاح نمو الإيرادات. لقد قدمنا بيانات عالية الجودة إلى الصناعة لأكثر من 15 عامًا، ولم نجعلها متاحة مباشرة لأكثر من 800 عميل إلا مؤخرًا.
about.me
about.me
قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك مجانًا المكون من صفحة واحدة في دقائق معدودة. يستخدم المستقلون ورجال الأعمال about.me لتنمية جمهورهم والحصول على المزيد من العملاء.
Freshsales
freshworks.com
تسريع إيراداتك مع المبيعات التي تعتمد على السياق تخصيص المشاركة ، وقصر دورة المبيعات الخاصة بك ، وتنمية أعمالك مع Freshsales ميزة جناح المنتج معبأة للشركات من جميع الأحجام. برنامج السحابة المنعش الذي ستحبه فرقك. دعم | المبيعات | ITSM | السحابة PBX
Expandi
expandi.io
Expandi هي أداة أتمتة تابعة لـ LinkedIn تمكنك من التواصل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر أمانًا باستخدام نهج متعدد القنوات. مع Expandi، ليس من الضروري أن تكون خبيرًا في LinkedIn للحصول على النتائج وتعزيز لعبة التوعية على LinkedIn. اتصل بعملائك المحتملين على LinkedIn أو عبر البريد الإلكتروني عبر تسلسلات آلية ذكية. أطلق حملتك الأولى خلال 15 دقيقة وشاهد النتائج خلال 24 ساعة. مهمتنا هي أن نصبح الطريقة الأكثر أمانًا وذكاءً للقيام بالتواصل الشامل لشركتك. مع ميزات رائدة في السوق مثل: • أداة إنشاء الحملات الذكية: مع إجراءات مثل تأييد العملاء المحتملين ومتابعة صفحة الشركة الخاصة بهم. • تتضمن إمكانيات حدث LinkedIn دعوة شبكتك للانضمام إلى الحدث الخاص بك أو مراسلة أي شخص حضر الحدث الذي تستضيفه. • التكامل مع Hyperise: القدرة على إرسال صور شخصية وصور متحركة لتبرز على LinkedIn. • ... وأكثر من ذلك بكثير هل أنت مهتم بمعرفة المزيد؟ قم بزيارة موقعنا على الإنترنت، أو اتصل بـ [email protected] لبدء النسخة التجريبية المجانية.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدام Swordfish من قبل كبار مسؤولي التوظيف والمبيعات والتحقيقات في العالم في وكالات الدفاع والتكنولوجيا والوكالات الحكومية الرائدة في العالم. بدءًا من مسؤولي التوظيف التنفيذيين في Fortune 500 وحتى رواد الأعمال المنفردين، فإن Swordfish في صفك لجعل مصادر الاتصال الخاصة بك فعالة ودقيقة وسهلة الاستخدام. تم تصميم منتجاتنا الخمسة لتسهيل الحياة. ملحق Chrome - ابحث عن أي بيانات اتصال على الويب إثراء الملفات - توفير الوقت عن طريق إثراء قوائم العملاء بشكل مجمّع محرك البحث العكسي - ابحث عن أي شخص بناءً على بيانات الإدخال عمليات التكامل - يتصل Swordfish بسلاسة بأدواتك وإدارة علاقات العملاء عبر عمليات التكامل وواجهة برمجة التطبيقات لدينا. Prospector - ابحث عن العملاء المحتملين وتواصل معهم وأغلقهم من خلال الوصول إلى قاعدة بيانات الاتصال القوية الخاصة بنا بين الشركات.
Company Guru
company.guru
تسمح بوابة Company Guru بإلقاء نظرة ثاقبة على قاعدة واسعة من بيانات الأعمال من عدد كبير من الشركات. قم بإلقاء نظرة فاحصة على السوق ووفر الموارد باستخدام معلوماتنا الشاملة. ساعد فريقك على زيادة المبيعات وتقليل الوقت المستخدم لتشكيل قوائم أهداف صالحة من خلال استخدام بوابتنا مجانًا.
LeadLoft
leadloft.com
تزود LeadLoft فريقك بكل ما تحتاجه. سواء أكان الأمر يتعلق بالرؤساء التنفيذيين أو المديرين أو المستثمرين، ستكشف LeadLoft عن معلومات الاتصال وتجعلك على اتصال حتى تتمكن من إتمام الصفقة. هل تحتاج إلى معلومات الاتصال بشخص ما؟ لقد حصلنا عليك. هل تحتاج إلى إشراكهم؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تتبعها وتحويلها؟ تم و تم .
Apify
apify.com
تعرف على النظام الأساسي المتكامل لتجميع الويب واستخراج البيانات والأتمتة. بنيت من قبل المطورين للمطورين. + Apify Store أكثر من 1600 كاشطة معدة مسبقًا لمشاريع تجريف الويب أو التشغيل الآلي. قم بمسح الوسائط الاجتماعية وخرائط Google وبحث Google وYouTube والمزيد. + التطوير باستخدام أدوات مفتوحة المصدر قم بتبسيط عملية استخراج البيانات باستخدام Crawlee، مكتبتنا الشهيرة مفتوحة المصدر لبناء كاشطات موثوقة في Node.js. أو استخدم Apify Python SDK الجديد. + اعتمد على مكتباتك المفضلة. يعمل Apify بشكل رائع مع كل من Python وJavaScript. استخدم Scrapy أو السيلينيوم أو الكاتب المسرحي أو محرك الدمى. + حوّل التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى Apify Actor Actors عبارة عن تطبيقات صغيرة بدون خادم يسهل تطويرها وتشغيلها ومشاركتها ودمجها. البنية التحتية والوكلاء والمخازن جاهزة للانطلاق. + النشر إلى السحابة لا يتطلب التكوين. استخدم أمر CLI واحدًا أو أنشئ مباشرة من GitHub. + قم بتشغيل الممثلين الخاصين بك بدءًا من Apify Console، أو CLI، عبر واجهة برمجة التطبيقات، أو قم بجدولة الممثل الخاص بك للبدء في أي وقت. + لا يتم حظرك أبدًا استخدم مجموعتنا الكبيرة من مراكز البيانات والوكلاء السكنيين. اعتمد على تدوير عنوان IP الذكي باستخدام بصمات المتصفح الشبيهة بالإنسان. + تخزين ومشاركة نتائج الزحف استخدم قوائم الانتظار الموزعة لعناوين URL للزحف. تخزين البيانات المنظمة أو الملفات الثنائية. تصدير مجموعات البيانات في جدول Excel أو CSV أو JSON أو JSONL أو XML أو RSS أو HTML. + مراقبة الأداء بمرور الوقت، فحص جميع عمليات تشغيل الممثل، وسجلاته، وتكاليف وقت التشغيل. استمع إلى الأحداث واحصل على تنبيهات آلية مخصصة. + قم بتوصيل الممثلين الخاصين بك في أي سير عمل. اتصل بمئات التطبيقات على الفور باستخدام عمليات التكامل الجاهزة، أو قم بإعداد عمليات التكامل الخاصة بك باستخدام خطافات الويب وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا. + انشر ممثليك انضم إلى مئات المطورين الذين يشاركون ممثليهم على متجر Apify واكسب المال.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms هو منشئ نماذج قوي عبر الإنترنت يسمح للشركات والمؤسسات بإنشاء نماذج واستطلاعات مخصصة بسهولة. من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من القوالب والموضوعات القابلة للتخصيص، تسهل Quill Forms تصميم ونشر النماذج ذات المظهر الاحترافي المُحسّنة لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. سواء كنت بحاجة إلى نماذج اتصال، أو نماذج إنشاء العملاء المحتملين، أو نماذج تسجيل الأحداث، أو استطلاعات الرأي، فإن Quill Forms ستلبي احتياجاتك. باستخدام الميزات المتقدمة مثل المنطق الشرطي والحقول المملوءة مسبقًا وقواعد التحقق المخصصة، يمكنك إنشاء نماذج تلتقط بالضبط المعلومات التي تحتاجها من عملائك والمحتملين. توفر Quill Forms أيضًا ميزات تحليلات وإعداد تقارير قوية، حتى تتمكن من تتبع عمليات إرسال النماذج ومراقبة معدلات التحويل والحصول على رؤى حول سلوك المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، من خلال عمليات التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الشهيرة ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني، يمكنك ربط بيانات النموذج الخاصة بك بأدوات الأعمال الأخرى بسلاسة. بفضل واجهته البديهية، وميزاته القوية، وخطط التسعير المرنة، يعد Quill Forms الحل الأمثل للشركات من جميع الأحجام والصناعات التي تحتاج إلى أداة إنشاء نماذج موثوقة وقابلة للتخصيص.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المبيعات المناسبين وتتبع نشاطهم 4. التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp 5. احصل على معلومات مفصلة عن موظفي المبيعات إعداد التقارير والإيرادات المستقبلية المحتملة 6. إرسال عروض الأسعار والفواتير وأوامر المبيعات ببضع نقرات 7. والمزيد من الأشياء لتبسيط سير عمل المبيعات لديك...
Purple
purple.com
يعمل اللون الأرجواني على تحسين طريقة تواصل الزوار مع المساحات المعقدة. من خلال خدمة قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والضيافة والمعالم السياحية والمطارات والملاعب، يتم استخدام حلول Purple في 120 دولة، حيث تخدم أكثر من مليون مستخدم نهائي يوميًا عبر أكثر من 70000 مكان. ومن خلال خدمات الموقع الداخلي التي تقدمها شركة Purple، تمكنت الشركات من تعزيز تجارب الزوار من خلال فهم هوية زوارها وكيف يتصرفون عندما يكونون في الموقع. ومن خلال هذه الرؤية، اتخذت الشركات قرارات مبنية على الرؤية لتحسين العمليات وتعزيز تدفقات الإيرادات.
User.com
user.com
User.com عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة التسويق تهدف إلى تعزيز المشاركة وتحسين التحويل باستخدام مصدر بيانات واحد لعملائك. يمكنك الوصول إلى العملاء من خلال مجموعة واسعة من قنوات الاتصال: البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، والإشعارات الفورية، ومحتوى الصفحة الديناميكي، وغير ذلك الكثير - كل ذلك متاح في مكان واحد. هل أنت مهتم بأتمتة التسويق؟ احصل على النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا بدون دفع مقدم: http://bit.ly/2wrc3Ax نحن نقدم العديد من عمليات التكامل - يمكنك الاتصال بسهولة بـ Google Tag Manager وZapier وSegment وGoogle Analytics وWordpress وMagento وPrestaShop وJavaScript وCSV و Gmail وFreshmail وEmail Labs، بالإضافة إلى مجموعة أخرى كثيرة! للحصول على القائمة الكاملة، راجع صفحة التكامل الخاصة بنا هنا: http://bit.ly/38Dsxn2 باعتباره أداة للعملاء والمشاركة في الوقت الفعلي للشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء، فقد تم تصميم User.com لزيادة معدلات التحويل إلى الحد الأقصى وزيادة رضا المستخدمين. باستخدام أدوات السحب والإفلات البديهية، يمكنك إنشاء عمليات أتمتة تسويقية وحملات تسويقية وإنشاء مسارات عمل تلقائية من شأنها جذب عملائك بشكل مستمر. استخدم المشغلات والشروط والإجراءات لتوصيل رسائل مخصصة إلى المستخدمين في الوقت المناسب. نحن ندرك مدى أهمية التفاعل المستمر مع المستخدمين لديك في الوقت الفعلي - من خلال دمج أداة الدردشة المباشرة الخاصة بنا، يمكنك الاتصال في الوقت الفعلي وفي جميع أنحاء العالم. يتم تخزين جميع المحادثات وتوصيلها. ابحث في أي وقت عن أحدث الرسائل - وأرسل التحديثات إلى المستخدمين عبر البريد الإلكتروني مع اتصالات بسيطة بينهم.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep هي أداة برمجية تساعد العلامات التجارية على إنشاء عروض ترويجية للتسويق الرقمي وتشغيلها وإدارتها مثل اليانصيب والهدايا والمسابقات والمكاسب الفورية وحملات الإحالة والمزيد. توفر مجموعة البرامج ميزات مثل اختبار A/B لتحسين العروض الترويجية، وعمليات التكامل القوية للتوصيل إلى مجموعة التسويق الحالية الخاصة بك، ومنع الاحتيال/البريد العشوائي للمشتركين، وإدارة المستخدم للتعامل مع العلامات التجارية المتعددة، وإدخالات ترويجية إضافية عبر الإجراءات الاجتماعية، وتفاصيل مفصلة تحليلات معلومات المشاركين.
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من احتياجات العمل بدءًا من استهداف الإعلانات ومعلومات الاتصال وتجزئة قاعدة البيانات والتوظيف. جربه مجانا اليوم.
AroundDeal
arounddeal.com
منصة ذكاء بيانات B2B العالمية تأسست في عام 2020، RoundDeal معروفة عالميًا كمنصة رائدة لذكاء بيانات B2B في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، ويثق بها أكثر من 100000 عميل ومستخدم حول العالم. تتضمن قاعدة بياناتنا أكثر من 120 مليون جهة اتصال و30 مليون شركة، مما يوفر بيانات شاملة ودقيقة مثل رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، إلى جانب بيانات رؤى الشركة القيمة. لا يوفر موقع RoundDeal البيانات فحسب، بل يوفر أيضًا منصة ذكية. هدفنا هو مساعدة المسوقين ومندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف في العثور بسرعة على جهات الاتصال المستهدفة وربطها وتقييم البيئة التنافسية والحصول على معلومات تجارية عالية القيمة وفرص النمو. 1. المنقب - ابحث عن عميلك التالي ببيانات أفضل أنشئ بسرعة قوائم عملاء محتملين مستهدفين تحتوي على أكثر من 100 مليون من بيانات جهات الاتصال واحصل على تنبيهات عندما تغير جهات الاتصال وظائفها. 2. المشاركة - أتمتة مشاركة المبيعات الخاصة بك قم ببناء تسلسلات مبيعات آلية وانتقل بفرص المبيعات الخاصة بك إلى المستوى التالي. 3. ملحق Chrome - ابحث عن العملاء المحتملين في كل مكان احصل على معلومات الاتصال المستهدفة والشركة مباشرة على LinkedIn وموقع الشركة ونظام إدارة علاقات العملاء (Salesforce أو HubSpot. 4. الإثراء - إثراء بياناتك قم بإثراء سجلاتك تلقائيًا بأكثر من 50 حقلاً من حقول البيانات الثابتة في قاعدة بيانات RoundDeal، بما في ذلك البريد الإلكتروني للعمل والهاتف والمسمى الوظيفي واسم الشركة والمزيد. 5. الزوار - حوّل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين مؤهلين اكتشف الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وقم بإشراكهم بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب.
LeadIQ
leadiq.com
تم تصميم منصة LeadIQ لمساعدتك في التنقيب بشكل أكثر ذكاءً وبناء خطوط الأنابيب بشكل أسرع. يمكنك العثور على بيانات العملاء المحتملين وتتبع محفزات المبيعات وتخصيص التواصل البارد، كل ذلك في مكان واحد. لم يكن التنقيب عن المبيعات أصعب من أي وقت مضى. كل يوم يتم قصف عملائك المحتملين من قبل البائعين برسائل عامة غير محددة وغير مخصصة. لا يعني ذلك أن فرق المبيعات قد نسيت كيفية البيع... ولكنها كانت الطريقة الوحيدة للتوسع والنمو كشركة. في LeadIQ، نؤمن أنه يمكنك التنقيب بشكل أكثر ذكاءً وبناء مسار أسرع - من خلال الوصول إلى الأشخاص المناسبين برسائل شخصية مخصصة على نطاق واسع. تسمح لك منصة التنقيب الخاصة بنا بالعثور على بيانات العملاء المحتملين وتتبع محفزات المبيعات وتخصيص التواصل البارد، كل ذلك في مكان واحد. من خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع، فإننا نزيل الأجزاء المحبطة واليدوية والصعبة تمامًا من التنقيب حتى تتمكن من التركيز على جعل التنقيب أمرًا شخصيًا مرة أخرى. احصل على المزيد من الردود، وحجز المزيد من الاجتماعات، وقم بإنشاء المزيد من المسارات من خلال التخصيص على نطاق واسع. تخيل الآفاق.
Closely
closelyhq.com
Closely عبارة عن منصة مشاركة مبيعات قائمة على السحابة لأي حجم أعمال - بدءًا من رواد الأعمال المنفردين وحتى العلامات التجارية التي لديها فرق مبيعات مخصصة. أطلق حملات توعية تلقائية، وقم بتنمية وإدارة شبكة Linkedin الخاصة بك، وتصدير جهات اتصال البريد الإلكتروني B2B، وحقق أهداف مبيعاتك بشكل أسرع من أي وقت مضى.
Gleam
gleam.io
Gleam عبارة عن منصة تسويقية للنمو تساعد الشركات على التركيز على الإجراءات. يمكن أن يكون الإجراء هو ما تريده، أو مشتركًا في البريد الإلكتروني، أو إعجابًا على Facebook، أو متابعًا على Twitter، أو شخصًا يذكر شركتك عبر علامة التصنيف #.
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة للإيرادات. توفر Ocean.io لفرق المبيعات والتسويق B2B رسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Privyr
privyr.com
تم تصميم Privyr لمحترفي المبيعات والتسويق الذين يولدون عملاء محتملين عبر الإنترنت ويحتاجون إلى طريقة سهلة للوصول إلى العملاء المحتملين والاتصال بهم وتحويلهم من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم. نحن محل ثقة عبر مئات المهن في كل صناعة تقريبًا. يتصل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المحمول الخاص بنا مباشرة بالمصادر الرائدة الشهيرة مثل Facebook وTikTok وGoogle وWordPress، ويعمل بسلاسة مع WhatsApp وSMS وiMessage والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura عبارة عن منصة للتنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وذكاء المبيعات القابل للتنفيذ، وتسلسلات المبيعات الآلية.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخدم وIP- معلومات الأمان، والمنطقة الزمنية، والوقت الحالي، ووقت غروب الشمس وشروقها، ووقت غروب القمر وشروقه من أي عنوان IPv4 وIPv6 بتنسيق REST وJSON وXML عبر HTTPS.
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
Clickback
clickback.com
Clickback هو برنامج لإنشاء عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني بين الشركات لتحقيق النمو المتسارع. يتيح حلنا القوي للمسوقين إرسال قائمة جهات الاتصال المشتراة أو الباردة الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني، مما يحولهم إلى عملاء متوقعين ودودين ومشتركين. لن تسمح لك خدمات أتمتة التسويق وإرسال البريد الإلكتروني الحالية بالقيام بذلك.
Kaspr
kaspr.io
يقوم Kaspr تلقائيًا باسترداد تفاصيل الاتصال على LinkedIn. ما عليك سوى الاشتراك مجانًا والبدء في استخدام ملحق Chrome الخاص بنا للوصول الفوري إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين. قم بإدارة عملائك المحتملين في لوحة المعلومات من خلال إثراء البيانات وإنشاء حملات توعية على LinkedIn والتكامل مع جميع تطبيقات المبيعات المفضلة لديك. اعتمد أكثر من 40.000 مستخدم في مختلف الصناعات امتداد Kaspr Google Chrome للحصول على بيانات B2B مؤهلة ودقيقة ومتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA. خذ وقتًا من التنقيب، وركز على البيع بدلاً من ذلك. الآن مع إمكانية الوصول إلى عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني B2B مجانًا. قم بالتسجيل بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدامها بشكل منفصل أو كحل واحد شامل: إنشاء عملاء محتملين مخصصين وإثراء العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني المُدار. باستخدام LeadGenius، يمكن للشركات تحديد العملاء الجدد وتحديث قاعدة بيانات العملاء المحتملين الحالية وتحسينها وإزالة الخطوات المستهلكة للوقت من البريد الإلكتروني الصادر.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه الميزات إنشاء اختباراتك المخصصة وتحريرها وتحليلها. تعتمد Marquiz خطط التسعير الخاصة بها على عدد العملاء المتوقعين شهريًا، مما يعني أنها مصممة لتلبية احتياجات عملك الفريدة، سواء كنت تدير فريقًا صغيرًا أو مؤسسة كبيرة.
Koncert
koncert.com
Koncert عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز نجاح المبيعات من خلال توفير مجموعة من الأدوات لعملية المبيعات. تتضمن المنصة Koncert Dialers، وهي مجموعة من أربعة برامج اتصال فريدة للمبيعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريق: AI Parallel Dialer، وAIFlow Dialer، وAgent-Assisted Dialer، وClick to Call Dialer. تساعد برامج الاتصال هذه على إدارة تصفية مكالمات المبيعات والاتصال بها وتتبعها بذكاء. تقدم المنصة أيضًا Koncert Cadence، وهو جهاز تسلسل مبيعات متعدد القنوات يعمل عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل التواصل المتنوع. بالإضافة إلى ذلك، يتميز Koncert بـ Remote Salesfloor، وهي ميزة ذكية تم تصميمها لتكرار تجربة مساحة عمل المبيعات التقليدية بتنسيق رقمي. لتحسين الاتصال الخارجي، تم تجهيز النظام الأساسي بإدارة معرف المتصل، وهي وظيفة خريطة حرارية جديدة لإدارة أرقام الاتصال الصادرة. كما أنه يوفر تكاملًا سلسًا مع الأدوات المستثمرة مسبقًا، مما يعزز سهولة استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يساعد جانب التعلم الآلي في Koncert في التنقيب عن المبيعات، مما يوفر القدرة على تسجيل العملاء المحتملين وتحديد أولوياتهم. كما يتميز أيضًا بأداة تدريب فريدة للمديرين، وهي Koncert Remote Coach. تركز Koncert على مساعدة المستخدمين على تسريع نجاح المبيعات من خلال نظام الاتصال المعزز بالذكاء الاصطناعي والميزات الأخرى الموجهة نحو المبيعات.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم وتفاعلاتهم عبر الإنترنت، ثم يعين لهم نقاطًا رئيسية وفقًا للمعايير التي حددها مدير الحساب المعين. باستخدام LeadBoxer، تستطيع فرق المبيعات تتبع زوار موقع الويب، ومشاهدات الصفحة والفيديو، وتنزيلات المستندات، بالإضافة إلى قياس مصادر حركة المرور. يمكن لمندوب المبيعات المعين تحديد أهمية خصائص العملاء المحتملين المختلفة (الصناعة، عدد مشاهدات الصفحة، وما إلى ذلك) من أجل التأثير على نتيجة العملاء المتوقعين المعينة من قبل LeadBoxer. عندما يكون العميل المحتمل جاهزًا للتأهل، يقوم LeadBoxer بالإبلاغ وإخطار مندوب المبيعات (أو الأشخاص) المسؤولين. يمكن لمندوب المبيعات ذي الصلة التعامل مع العميل المتوقع مباشرة عبر تطبيق LeadBoxer، حيث يمكن مراجعة العملاء المتوقعين أو تعيينهم أو إزالتهم في أي وقت. يتكامل LeadBoxer مع إدارة علاقات العملاء وأدوات المبيعات الأخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة.
Workbooks
workbooks.com
يعمل برنامج Workbooks CRM على دمج عملك بالكامل، مما يساعد الجميع على العمل بشكل أفضل والعمل معًا والعمل بالطريقة الصحيحة من خلال نظام واحد قائم على السحابة. يمكن للتسويق أن يولّد المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، ويمكن للمبيعات إتمام المزيد من الصفقات، ويمكن للتمويل إصدار الفواتير بسرعة وسهولة، ويمكن للدعم تقديم خدمة استثنائية. من خلال الوصول الآمن في أي وقت وفي أي مكان عبر جميع الأجهزة والتكامل السلس مع أنظمتك الحالية، تمنح Workbooks فرقك عرضًا واحدًا بزاوية 360 درجة لعملائك مما يساعدهم على التركيز على الأشياء الصحيحة والحصول على الرؤى في الوقت الفعلي التي يحتاجون إليها لاتخاذ القرارات . تساعدك المصنفات على وضع العملاء في قلب عملك وبناء علاقات دائمة ومربحة تعمل على زيادة الإيرادات على المدى الطويل بطريقة مستدامة.
Act-On
act-on.com
توفر Act-On Software حلولاً تمكن المسوقين من إشراك الأهداف التسويقية في كل خطوة من دورة حياة العميل. تعمل Act-On على جعل بيانات العملاء قابلة للتنفيذ حتى يتمكن المسوقون من تحقيق أحلام كبيرة وإنشاء برامج أتمتة تسويقية ذكية وفعالة لتنمية أعمالهم وتحقيق قيمة أعلى لمدى الحياة للعملاء - كل ذلك في أسرع وقت للوصول إلى القيمة. احصل على عرض توضيحي: https://act-on.com/demo/ يعمل Act-On على تمكين المسوقين من: • تنمية وتوسيع أعمالهم على نطاق واسع من خلال توليد الطلب بين الشركات، والمبيعات والمعاملات بين الشركات، وميزات التسويق للعملاء. قم بتنسيق رحلة العميل بأكملها وتحسينها - من الوعي إلى الدعوة - من خلال بناء مشاركة مستمرة ومخصصة تحول الزائرين إلى عملاء محتملين، والعملاء المحتملين إلى عملاء محتملين مؤهلين، والعملاء المتوقعين المؤهلين إلى عملاء مدى الحياة. • تقديم تجارب استثنائية للعلامة التجارية طوال دورة حياة العميل من خلال أتمتة رحلات الشراء، وتخصيص الاتصالات والحملات، وتحسين تقارب العلامة التجارية والولاء. استفد من إمكانات Act-On الآلية لجذب عملاء محتملين جدد وإشراك جهات الاتصال الخاصة بك وتوجيه العملاء المتوقعين نحو قرارات شراء أكثر تكرارًا وأكثر ربحًا. • دفع اعتماد المنتج القابل للقياس والاحتفاظ بالعملاء من خلال تنفيذ برامج الإعداد والتدريب الشاملة، واعتماد المنتج واستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء، والعروض الترويجية للمنتجات والخدمات الجديدة. بدءًا من جهات الاتصال الجديدة وحتى الشركاء المخلصين، يمكنك استخدام Act-On لإشراك جمهورك، وتحويلهم إلى سفراء لعلامتك التجارية، وحثهم على العودة مرة أخرى للحصول على المزيد. من خلال التقارير والتحليلات التفاعلية والديناميكية لتقييم الأداء وعرضه وتحسينه، تم تصميم Act-On Platform لتقديم قيمة تسويقية متنامية للشركات والمسوقين من أي حجم وشكل وموقع وحجم. تتضمن ميزات النظام الأساسي ما يلي: • رحلات شراء آلية وقابلة للتكيف • عمليات تكامل عميقة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرائدة ومؤتمرات الويب • تتبع مشاركة زائري موقع الويب والإبلاغ عن النوايا • تسجيل العملاء المحتملين وتقسيمهم ورعايتهم بشكل ديناميكي • الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتنقيب والنشر والدعوة • سهولة - لتصميم نماذج الويب والصفحات المقصودة وقوالب البريد الإلكتروني • البريد الإلكتروني للمعاملات والأحداث التي يتم تشغيلها • التسعير النشط القائم على جهات الاتصال لفواتير الاستخدام الفعلي، نحصل على التسويق. نحن نفهم التحديات التي تواجهك. ونحن هنا لمساعدتك على التفوق مع كل عميل وكل حملة.
Visitor Queue
visitorqueue.com
قائمة انتظار الزوار عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات لديك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المستخدم الخاصة بالشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك. لقد ولت أيام المكالمات الباردة والتخمين، فنحن نقوم بتغذية فريق المبيعات الخاص بك بالعملاء المحتملين الذين أبدوا بالفعل اهتمامًا بمنتجاتك و/أو خدماتك. مع اختفاء 98% من زوار موقع الويب من موقعك على الويب دون أن يتركوا أي أثر، ألم يحن الوقت لتكتشف هويتهم؟ تعامل مع زوار موقع الويب الخاص بك بشكل فريد من خلال ميزة تخصيص موقع الويب الجديدة لدينا. قم بتزويد الزائرين بعرض مخصص لموقع الويب الخاص بك بناءً على تفاصيل جغرافية الشركة، مثل الموقع الجغرافي أو حجم الشركة أو حتى أسمائهم. اعرض لهم دراسات الحالة وحالات الاستخدام والشهادات ذات الصلة بناءً على صفاتهم. لقد أنشأنا قائمة انتظار الزوار لأننا رأينا بشكل مباشر المجالات الواضحة للتحسين بين البرامج الحالية في السوق. لا تأخذ كلامنا على محمل الجد، جربه مجانًا اليوم!
Leadinfo
leadinfo.com
اكتشف كيف يمكن أن تساعدك Leadinfo في تحقيق مبيعات أكثر وأفضل من منافسيك من خلال تحويل زوار موقع الويب المجهولين إلى عملاء متوقعين
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer هو أحد محللي تكنولوجيا الويب وموفر البيانات الرئيسي. من خلال آلاف التقنيات التي يتم تتبعها عبر المواقع الإلكترونية لملايين الشركات، يساعدك Wappalyzer على تحديد آفاق جديدة وزيادة السوق التي يمكن التعامل معها.
Tomba
tomba.io
Tomba.io هو أداة البحث عن البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع وصياغة البيانات العامة باستخدام الروبوتات الخاصة بنا لتوفير أداة تنقيب متقدمة لمساعدة المهنيين البيانات على نطاق واسع مباشرة من المصدر مدفوعة بالتكنولوجيا
AeroLeads
aeroleads.com
يعد AeroLeads أحد برامج Prospect Generation القوية المستندة إلى الويب والتي لا تعثر على العملاء المحتملين ذوي الصلة فحسب، بل تجد أيضًا تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. يمكن حفظ جميع البيانات في حسابك وتصديرها ونقلها إلى مواقع أخرى مثل SalesForce وZapier وHubSpot وMailchimp وما إلى ذلك. إنه برنامج قوي للتنقيب واستخبارات المبيعات ويعمل مع مواقع مثل LinkedIn وCrunchbase وAngelList بالإضافة إلى يمكنك تحميل القوائم الخاصة بك.
Infynd
infynd.com
InFynd هو حل متكامل لذكاء البيانات. تساعدك أداة التنقيب البسيطة وسهلة الاستخدام لدينا في تحديد العملاء المحتملين المناسبين والوصول إليهم في السوق المتخصصة لديك. لدينا أكبر عدد من جهات الاتصال B2B المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في المملكة المتحدة، مع إمكانية التسليم بنسبة 95%. يمكنك التنقيب عن المزيد من الصفقات والاتصال بها وإتمامها باستخدام قاعدة بيانات InFynd الدقيقة للتعاملات بين الشركات (B2B)، والتي تتضمن أكثر من 15 مليون من حقوق السحب الخاصة المتوافقة مع المملكة المتحدة. تدعم بياناتنا فرق التسويق والمبيعات في توسيع نطاق مبادرات التسويق الخارجي بكفاءة وفعالية. تأسست InFynd في عام 2020، وهي أداة بيانات قادمة وواعدة ويثق بها أكثر من 100 عميل من الشركات الناشئة إلى المؤسسات.
Findymail
findymail.com
يساعدك Findymail في العثور على رسائل البريد الإلكتروني B2B والتحقق منها لاستخدامها في التواصل مع مبيعاتك. نحن نقدم لك فقط رسائل البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها والتي لا ترتد لضمان أمان إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. يمكنك أيضًا أتمتة أعمال التصدير اليدوية التي تقوم بها حاليًا على منصة التنقيب الشائعة مثل Linkedin Sales Navigator أو Apollo بحيث يمكنك التركيز بشكل أكبر على إتمام الصفقات وبدرجة أقل على جمع البيانات.
LeadPyramid
leadpyramid.com
تعتبر شركة LEADPYRAMID رائدة في مجال خدمات قواعد البيانات لسنوات عديدة حتى الآن. لقد كان حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن عملاء مستهدفين لبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، إن Leadpyramid هو حل شامل لجميع متطلبات قاعدة البيانات. إنها أداة استخباراتية للمبيعات تساعد المؤسسة على التنقيب عن أعمالها بشكل أكبر من خلال عملاء محتملين تم التحقق منهم. إنه حل مثالي للشركات في تحديد عملاء B2B المناسبين لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر الهاتف. تتمتع شركة Leadpyramid بالقدرة على توفير البيانات لتكنولوجيا المعلومات (IT) أو الرعاية الصحية أو الموارد البشرية أو التسويق أو أي قائمة لصانعي القرار من أي صناعة. وقد ساعد هذا الحل العديد من المؤسسات في شراء وإنشاء الحل المخصص المناسب لنهج التسويق الذي يركز على حساباتهم. قامت شركة LeadPyramid ببناء قاعدة بيانات يتم التحقق منها في الوقت الفعلي وتمكنك من الحصول على أفضل دقة في تسليم قاعدة البيانات.
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