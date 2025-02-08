برامج توليد الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - سيراليون

Act-On

act-on.com

توفر Act-On Software حلولاً تمكن المسوقين من إشراك الأهداف التسويقية في كل خطوة من دورة حياة العميل. تعمل Act-On على جعل بيانات العملاء قابلة للتنفيذ حتى يتمكن المسوقون من تحقيق أحلام كبيرة وإنشاء برامج أتمتة تسويقية ذكية وفعالة لتنمية أعمالهم وتحقيق قيمة أعلى لمدى الحياة للعملاء - كل ذلك في أسرع وقت للوصول إلى القيمة. احصل على عرض توضيحي: https://act-on.com/demo/ يعمل Act-On على تمكين المسوقين من: • تنمية وتوسيع أعمالهم على نطاق واسع من خلال توليد الطلب بين الشركات، والمبيعات والمعاملات بين الشركات، وميزات التسويق للعملاء. قم بتنسيق رحلة العميل بأكملها وتحسينها - من الوعي إلى الدعوة - ​​من خلال بناء مشاركة مستمرة ومخصصة تحول الزائرين إلى عملاء محتملين، والعملاء المحتملين إلى عملاء محتملين مؤهلين، والعملاء المتوقعين المؤهلين إلى عملاء مدى الحياة. • تقديم تجارب استثنائية للعلامة التجارية طوال دورة حياة العميل من خلال أتمتة رحلات الشراء، وتخصيص الاتصالات والحملات، وتحسين تقارب العلامة التجارية والولاء. استفد من إمكانات Act-On الآلية لجذب عملاء محتملين جدد وإشراك جهات الاتصال الخاصة بك وتوجيه العملاء المتوقعين نحو قرارات شراء أكثر تكرارًا وأكثر ربحًا. • دفع اعتماد المنتج القابل للقياس والاحتفاظ بالعملاء من خلال تنفيذ برامج الإعداد والتدريب الشاملة، واعتماد المنتج واستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء، والعروض الترويجية للمنتجات والخدمات الجديدة. بدءًا من جهات الاتصال الجديدة وحتى الشركاء المخلصين، يمكنك استخدام Act-On لإشراك جمهورك، وتحويلهم إلى سفراء لعلامتك التجارية، وحثهم على العودة مرة أخرى للحصول على المزيد. من خلال التقارير والتحليلات التفاعلية والديناميكية لتقييم الأداء وعرضه وتحسينه، تم تصميم Act-On Platform لتقديم قيمة تسويقية متنامية للشركات والمسوقين من أي حجم وشكل وموقع وحجم. تتضمن ميزات النظام الأساسي ما يلي: • رحلات شراء آلية وقابلة للتكيف • عمليات تكامل عميقة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرائدة ومؤتمرات الويب • تتبع مشاركة زائري موقع الويب والإبلاغ عن النوايا • تسجيل العملاء المحتملين وتقسيمهم ورعايتهم بشكل ديناميكي • الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتنقيب والنشر والدعوة • سهولة - لتصميم نماذج الويب والصفحات المقصودة وقوالب البريد الإلكتروني • البريد الإلكتروني للمعاملات والأحداث التي يتم تشغيلها • التسعير النشط القائم على جهات الاتصال لفواتير الاستخدام الفعلي، نحصل على التسويق. نحن نفهم التحديات التي تواجهك. ونحن هنا لمساعدتك على التفوق مع كل عميل وكل حملة.