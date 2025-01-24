برامج توليد الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة العربية السعودية

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برنامج إنشاء العملاء المحتملين: إطلاق العنان لقوة التنقيب والتحويل الآلي يعمل برنامج جذب العملاء المحتملين على تمكين الشركات من تبسيط وتحسين عملية الحصول على عملاء محتملين ذوي جودة عالية، ودفع النمو، وزيادة الإيرادات المحتملة إلى الحد الأقصى. من خلال الاستفادة من الأتمتة المتقدمة، وتحليلات البيانات، واستراتيجيات التسويق متعددة القنوات، تُحدث مجموعة الأدوات المبتكرة هذه ثورة في كيفية تحديد المؤسسات وإشراكها وتحويلها إلى عملاء محتملين. في جوهره، تم تصميم برنامج جذب العملاء المحتملين للقضاء على التخمين وأوجه القصور الكامنة في أساليب جذب العملاء المحتملين التقليدية. فهو يمكّن الشركات من استهداف شرائح الجمهور المثالية والوصول إليها بدقة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التحويل وعائد الاستثمار. من خلال تسخير قوة برامج جذب العملاء المحتملين، يمكن للشركات تسريع نموها وزيادة إنتاجية المبيعات والبقاء في صدارة المنافسة في السوق الديناميكي اليوم. سواء أكان الأمر يتعلق بتوليد عملاء محتملين لمبيعات B2B، أو التقاط آفاق لمعاملات التجارة الإلكترونية، أو تحفيز عمليات الاشتراك في خدمات الاشتراك، فإن برنامج Lead Generation Software يمكّن المؤسسات من فتح فرص جديدة ودفع نمو الأعمال المستدام.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Manycontacts
manycontacts.com
إدارة علاقات العملاء لتطبيق WhatsApp أداة واتس اب للمبيعات والدعم قم بتوصيل WhatsApp Business (أو API) الخاص بك بـ ManyContacts لمشاركة صندوق الوارد الخاص بك مع فريقك، والرد على جميع الدردشات وتنظيمها في نفس الواجهة.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخدم وIP- معلومات الأمان، والمنطقة الزمنية، والوقت الحالي، ووقت غروب الشمس وشروقها، ووقت غروب القمر وشروقه من أي عنوان IPv4 وIPv6 بتنسيق REST وJSON وXML عبر HTTPS.
Typeform
typeform.com
Typeform هو المعيار الذهبي للنماذج والاختبارات والاستطلاعات وحلول الفيديو غير المتزامنة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والمصممة بعناية والصديقة للأشخاص. قم بإنشاء تجارب شخصية لعملائك، وبناء هوية العلامة التجارية والولاء، وتسريع نموك. من خلال أكثر من 120 عملية تكامل حالية، يضمن Typeform أن البيانات التي تحتاجها يتم توصيلها بسلاسة إلى سير العمل الخاص بك وتسمح لك بالتواصل على نطاق واسع. مع الأمان على مستوى المؤسسة وbu
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المبيعات المناسبين وتتبع نشاطهم 4. التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp 5. احصل على معلومات مفصلة عن موظفي المبيعات إعداد التقارير والإيرادات المستقبلية المحتملة 6. إرسال عروض الأسعار والفواتير وأوامر المبيعات ببضع نقرات 7. والمزيد من الأشياء لتبسيط سير عمل المبيعات لديك...
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
LeadFuze
leadfuze.com
ابحث عن معلومات الاتصال الخاصة بأي متخصص في الأعمال. ابحث في قطاعات السوق بأكملها، أو عن أفراد أو حسابات محددة. يتم استخدامه من قبل مندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف والمسوقين لمساعدتهم في بناء قائمة مثالية من العملاء المتوقعين والمرشحين. تقوم LeadFuze بتجميع البيانات المهنية في العالم لمواصلة تقديم أحدث العملاء المحتملين لك. انها التنقيب، الآلي!
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Act-On
act-on.com
توفر Act-On Software حلولاً تمكن المسوقين من إشراك الأهداف التسويقية في كل خطوة من دورة حياة العميل. تعمل Act-On على جعل بيانات العملاء قابلة للتنفيذ حتى يتمكن المسوقون من تحقيق أحلام كبيرة وإنشاء برامج أتمتة تسويقية ذكية وفعالة لتنمية أعمالهم وتحقيق قيمة أعلى لمدى الحياة للعملاء - كل ذلك في أسرع وقت للوصول إلى القيمة. احصل على عرض توضيحي: https://act-on.com/demo/ يعمل Act-On على تمكين المسوقين من: • تنمية وتوسيع أعمالهم على نطاق واسع من خلال توليد الطلب بين الشركات، والمبيعات والمعاملات بين الشركات، وميزات التسويق للعملاء. قم بتنسيق رحلة العميل بأكملها وتحسينها - من الوعي إلى الدعوة - من خلال بناء مشاركة مستمرة ومخصصة تحول الزائرين إلى عملاء محتملين، والعملاء المحتملين إلى عملاء محتملين مؤهلين، والعملاء المتوقعين المؤهلين إلى عملاء مدى الحياة. • تقديم تجارب استثنائية للعلامة التجارية طوال دورة حياة العميل من خلال أتمتة رحلات الشراء، وتخصيص الاتصالات والحملات، وتحسين تقارب العلامة التجارية والولاء. استفد من إمكانات Act-On الآلية لجذب عملاء محتملين جدد وإشراك جهات الاتصال الخاصة بك وتوجيه العملاء المتوقعين نحو قرارات شراء أكثر تكرارًا وأكثر ربحًا. • دفع اعتماد المنتج القابل للقياس والاحتفاظ بالعملاء من خلال تنفيذ برامج الإعداد والتدريب الشاملة، واعتماد المنتج واستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء، والعروض الترويجية للمنتجات والخدمات الجديدة. بدءًا من جهات الاتصال الجديدة وحتى الشركاء المخلصين، يمكنك استخدام Act-On لإشراك جمهورك، وتحويلهم إلى سفراء لعلامتك التجارية، وحثهم على العودة مرة أخرى للحصول على المزيد. من خلال التقارير والتحليلات التفاعلية والديناميكية لتقييم الأداء وعرضه وتحسينه، تم تصميم Act-On Platform لتقديم قيمة تسويقية متنامية للشركات والمسوقين من أي حجم وشكل وموقع وحجم. تتضمن ميزات النظام الأساسي ما يلي: • رحلات شراء آلية وقابلة للتكيف • عمليات تكامل عميقة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرائدة ومؤتمرات الويب • تتبع مشاركة زائري موقع الويب والإبلاغ عن النوايا • تسجيل العملاء المحتملين وتقسيمهم ورعايتهم بشكل ديناميكي • الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي والتنقيب والنشر والدعوة • سهولة - لتصميم نماذج الويب والصفحات المقصودة وقوالب البريد الإلكتروني • البريد الإلكتروني للمعاملات والأحداث التي يتم تشغيلها • التسعير النشط القائم على جهات الاتصال لفواتير الاستخدام الفعلي، نحصل على التسويق. نحن نفهم التحديات التي تواجهك. ونحن هنا لمساعدتك على التفوق مع كل عميل وكل حملة.
LeadPyramid
leadpyramid.com
تعتبر شركة LEADPYRAMID رائدة في مجال خدمات قواعد البيانات لسنوات عديدة حتى الآن. لقد كان حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن عملاء مستهدفين لبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، إن Leadpyramid هو حل شامل لجميع متطلبات قاعدة البيانات. إنها أداة استخباراتية للمبيعات تساعد المؤسسة على التنقيب عن أعمالها بشكل أكبر من خلال عملاء محتملين تم التحقق منهم. إنه حل مثالي للشركات في تحديد عملاء B2B المناسبين لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر الهاتف. تتمتع شركة Leadpyramid بالقدرة على توفير البيانات لتكنولوجيا المعلومات (IT) أو الرعاية الصحية أو الموارد البشرية أو التسويق أو أي قائمة لصانعي القرار من أي صناعة. وقد ساعد هذا الحل العديد من المؤسسات في شراء وإنشاء الحل المخصص المناسب لنهج التسويق الذي يركز على حساباتهم. قامت شركة LeadPyramid ببناء قاعدة بيانات يتم التحقق منها في الوقت الفعلي وتمكنك من الحصول على أفضل دقة في تسليم قاعدة البيانات.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA هو برنامج معياري يسمح بإنشاء معلومات ذكية في عملك من خلال مراقبة البيئة التنافسية.
Goava
goava.com
Goava's عبارة عن منصة تعمل على زيادة مبيعاتك من خلال اكتشاف العملاء المحتملين الأكثر قيمة لديك. نحن نساعد مندوبي مبيعات B2B في الحصول على رؤى مخصصة حول الآفاق المستقبلية. تخبرك منصة Goavas بالشركة التي يجب عليك الاتصال بها، ومع من يجب أن تتحدث وما الذي يجب أن تتحدث عنه. تتيح لك الواجهة البسيطة الحصول على توقيت لا يهزم وتتبع العملاء المتوقعين والعملاء بشكل غير عادل.
Fork
fork.ai
Fork هي شركة تساعد شركات الخدمات السحابية على اكتساب العملاء بذكاء. منصة الشركة تتكون من سلسلة من المنتجات، وتركز كائنات الخدمة الرئيسية على مؤسسات الخدمات السحابية طبقة IaaS، PaaS وSaaS. من خلال تكنولوجيا تحليل البيانات المتقدمة والمعلومات العامة على الشبكة بأكملها، نقوم بإعادة بناء أساس معلومات الأعمال للمؤسسة، وبناء نظام تقييم كمي فريد لميزانية مشتريات المؤسسة، وبناء تحليل عملاء المؤسسة الفعال ونظام المطابقة بناءً على ذلك.
Company Guru
company.guru
تسمح بوابة Company Guru بإلقاء نظرة ثاقبة على قاعدة واسعة من بيانات الأعمال من عدد كبير من الشركات. قم بإلقاء نظرة فاحصة على السوق ووفر الموارد باستخدام معلوماتنا الشاملة. ساعد فريقك على زيادة المبيعات وتقليل الوقت المستخدم لتشكيل قوائم أهداف صالحة من خلال استخدام بوابتنا مجانًا.
SonarList
sonarlist.io
ابحث في العالم عن البيانات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، وتحقق منها بلا حدود وبسعر مناسب من حيث التكلفة.
Charm.io
info.charm.io
يساعد Charm.io SaaS والوكالات وشركات خدمات التجارة الإلكترونية على اكتشاف وتحديد العلامات التجارية المؤهلة لـ DTC للتنقيب عن جهود التسويق والمبيعات الخاصة بهم. توفر منصة Charm بيانات شاملة عن هذه الشركات وتتضمن أكثر من 160 مرشحًا تمكن المستخدمين من تحديد معايير بحث فريدة تناسب جمهورهم المستهدف. تعتبر عوامل التصفية هذه مفيدة بشكل خاص للوكالات التي تستخدمها لإنشاء قوائم مستهدفة بناءً على احتياجاتها المحددة. توفر نتائج البحث معلومات عن الشركة ومعلومات الاتصال المباشرة لصناع القرار والموظفين داخل كل عمل. تسهل هذه العملية السلسة العثور على الشركات التي تناسب معايير معينة والاتصال بأصحاب المصلحة الرئيسيين دون الحاجة إلى استكمال البحث بمصادر أو أدوات خارجية أخرى.
Findymail
findymail.com
يساعدك Findymail في العثور على رسائل البريد الإلكتروني B2B والتحقق منها لاستخدامها في التواصل مع مبيعاتك. نحن نقدم لك فقط رسائل البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها والتي لا ترتد لضمان أمان إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. يمكنك أيضًا أتمتة أعمال التصدير اليدوية التي تقوم بها حاليًا على منصة التنقيب الشائعة مثل Linkedin Sales Navigator أو Apollo بحيث يمكنك التركيز بشكل أكبر على إتمام الصفقات وبدرجة أقل على جمع البيانات.
Infynd
infynd.com
InFynd هو حل متكامل لذكاء البيانات. تساعدك أداة التنقيب البسيطة وسهلة الاستخدام لدينا في تحديد العملاء المحتملين المناسبين والوصول إليهم في السوق المتخصصة لديك. لدينا أكبر عدد من جهات الاتصال B2B المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في المملكة المتحدة، مع إمكانية التسليم بنسبة 95%. يمكنك التنقيب عن المزيد من الصفقات والاتصال بها وإتمامها باستخدام قاعدة بيانات InFynd الدقيقة للتعاملات بين الشركات (B2B)، والتي تتضمن أكثر من 15 مليون من حقوق السحب الخاصة المتوافقة مع المملكة المتحدة. تدعم بياناتنا فرق التسويق والمبيعات في توسيع نطاق مبادرات التسويق الخارجي بكفاءة وفعالية. تأسست InFynd في عام 2020، وهي أداة بيانات قادمة وواعدة ويثق بها أكثر من 100 عميل من الشركات الناشئة إلى المؤسسات.
AeroLeads
aeroleads.com
يعد AeroLeads أحد برامج Prospect Generation القوية المستندة إلى الويب والتي لا تعثر على العملاء المحتملين ذوي الصلة فحسب، بل تجد أيضًا تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. يمكن حفظ جميع البيانات في حسابك وتصديرها ونقلها إلى مواقع أخرى مثل SalesForce وZapier وHubSpot وMailchimp وما إلى ذلك. إنه برنامج قوي للتنقيب واستخبارات المبيعات ويعمل مع مواقع مثل LinkedIn وCrunchbase وAngelList بالإضافة إلى يمكنك تحميل القوائم الخاصة بك.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer هو أحد محللي تكنولوجيا الويب وموفر البيانات الرئيسي. من خلال آلاف التقنيات التي يتم تتبعها عبر المواقع الإلكترونية لملايين الشركات، يساعدك Wappalyzer على تحديد آفاق جديدة وزيادة السوق التي يمكن التعامل معها.
Leadinfo
leadinfo.com
اكتشف كيف يمكن أن تساعدك Leadinfo في تحقيق مبيعات أكثر وأفضل من منافسيك من خلال تحويل زوار موقع الويب المجهولين إلى عملاء متوقعين
Visitor Queue
visitorqueue.com
قائمة انتظار الزوار عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات لديك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المستخدم الخاصة بالشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك. لقد ولت أيام المكالمات الباردة والتخمين، فنحن نقوم بتغذية فريق المبيعات الخاص بك بالعملاء المحتملين الذين أبدوا بالفعل اهتمامًا بمنتجاتك و/أو خدماتك. مع اختفاء 98% من زوار موقع الويب من موقعك على الويب دون أن يتركوا أي أثر، ألم يحن الوقت لتكتشف هويتهم؟ تعامل مع زوار موقع الويب الخاص بك بشكل فريد من خلال ميزة تخصيص موقع الويب الجديدة لدينا. قم بتزويد الزائرين بعرض مخصص لموقع الويب الخاص بك بناءً على تفاصيل جغرافية الشركة، مثل الموقع الجغرافي أو حجم الشركة أو حتى أسمائهم. اعرض لهم دراسات الحالة وحالات الاستخدام والشهادات ذات الصلة بناءً على صفاتهم. لقد أنشأنا قائمة انتظار الزوار لأننا رأينا بشكل مباشر المجالات الواضحة للتحسين بين البرامج الحالية في السوق. لا تأخذ كلامنا على محمل الجد، جربه مجانًا اليوم!
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسجل الفائدة على الحساب أثناء رحلة الشراء. يمكن لـ Foundry ABM تنسيق حملات ABM لزيادة الوعي والمشاركة وخطوط الأنابيب ضمن حساباتهم المستهدفة. لمعرفة المزيد، https://foundryco.com/our-solutions/software/. ملحوظة: العديد من المراجعات خاصة بمنصة Triblio، والتي أصبحت الآن Foundry ABM.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io عبارة عن أداة للبحث عن البريد الإلكتروني وإثراء بيانات الأعمال للتواصل مع مبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع البيانات العامة وصياغتها لتوفير منصة متقدمة لأبحاث البريد الإلكتروني التي تساعد المحترفين على إطلاق حملات تسويق وتوعية فعالة عبر البريد الإلكتروني والحصول على بيانات قيمة حول المستلمين المحتملين.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith عبارة عن أداة تعريف مواقع الويب وتوليد العملاء المحتملين والتحليل التنافسي وذكاء الأعمال التي توفر اعتماد التكنولوجيا وبيانات التجارة الإلكترونية وتحليلات الاستخدام للإنترنت.
SigParser
sigparser.com
تحويل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى جهات الاتصال. يمكنك العثور تلقائيًا على كل تفاصيل الاتصال من رسائل البريد الإلكتروني وتوقيعات البريد الإلكتروني والتقويمات. يمكنك المزامنة بسهولة مع تطبيقات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتطبيقات التسويق حتى تكون جهات اتصالك محدثة.
Apify
apify.com
تعرف على النظام الأساسي المتكامل لتجميع الويب واستخراج البيانات والأتمتة. بنيت من قبل المطورين للمطورين. + Apify Store أكثر من 1600 كاشطة معدة مسبقًا لمشاريع تجريف الويب أو التشغيل الآلي. قم بمسح الوسائط الاجتماعية وخرائط Google وبحث Google وYouTube والمزيد. + التطوير باستخدام أدوات مفتوحة المصدر قم بتبسيط عملية استخراج البيانات باستخدام Crawlee، مكتبتنا الشهيرة مفتوحة المصدر لبناء كاشطات موثوقة في Node.js. أو استخدم Apify Python SDK الجديد. + اعتمد على مكتباتك المفضلة. يعمل Apify بشكل رائع مع كل من Python وJavaScript. استخدم Scrapy أو السيلينيوم أو الكاتب المسرحي أو محرك الدمى. + حوّل التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى Apify Actor Actors عبارة عن تطبيقات صغيرة بدون خادم يسهل تطويرها وتشغيلها ومشاركتها ودمجها. البنية التحتية والوكلاء والمخازن جاهزة للانطلاق. + النشر إلى السحابة لا يتطلب التكوين. استخدم أمر CLI واحدًا أو أنشئ مباشرة من GitHub. + قم بتشغيل الممثلين الخاصين بك بدءًا من Apify Console، أو CLI، عبر واجهة برمجة التطبيقات، أو قم بجدولة الممثل الخاص بك للبدء في أي وقت. + لا يتم حظرك أبدًا استخدم مجموعتنا الكبيرة من مراكز البيانات والوكلاء السكنيين. اعتمد على تدوير عنوان IP الذكي باستخدام بصمات المتصفح الشبيهة بالإنسان. + تخزين ومشاركة نتائج الزحف استخدم قوائم الانتظار الموزعة لعناوين URL للزحف. تخزين البيانات المنظمة أو الملفات الثنائية. تصدير مجموعات البيانات في جدول Excel أو CSV أو JSON أو JSONL أو XML أو RSS أو HTML. + مراقبة الأداء بمرور الوقت، فحص جميع عمليات تشغيل الممثل، وسجلاته، وتكاليف وقت التشغيل. استمع إلى الأحداث واحصل على تنبيهات آلية مخصصة. + قم بتوصيل الممثلين الخاصين بك في أي سير عمل. اتصل بمئات التطبيقات على الفور باستخدام عمليات التكامل الجاهزة، أو قم بإعداد عمليات التكامل الخاصة بك باستخدام خطافات الويب وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا. + انشر ممثليك انضم إلى مئات المطورين الذين يشاركون ممثليهم على متجر Apify واكسب المال.
Revscale
revscale.ai
سواء كنت تقوم بأتمتة التواصل مع المبيعات المخصصة، أو تبسيط جهود جمع التبرعات، أو تتطلع إلى تعيين أعضاء جدد في الفريق، يقوم Revscale بتحليل إشارات ورؤى نية المشتري من جميع أنحاء الويب وإشراك العملاء المحتملين من خلال نقاط الاتصال الاجتماعية والتسلسلات الصادرة التلقائية، المصممة للتحويل.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream هو مزود حلول بيانات B2B (من شركة إلى شركة) يقدم بيانات عالية الجودة ودقيقة لأغراض التسويق والمبيعات. فهو يوفر للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك معلومات الاتصال وتفاصيل الشركة والمزيد، لمساعدتهم على تحديد واستهداف العملاء المحتملين المثاليين. تم تصميم بيانات ReachStream لتمكين جهود التسويق والمبيعات القائمة على البيانات، وتمكين الشركات من الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل فعال، ورعاية العملاء المحتملين، وفي نهاية المطاف دفع نمو الإيرادات. تعتبر المنصة ذات قيمة خاصة في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم، حيث يعد الحصول على بيانات محدثة وشاملة أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح.
Ombit
ombit.tech
OmBit: أداة المبيعات والتنقيب المثالية! تقديم OmBit: مركز توليد العملاء المحتملين الخاص بك! هل تتطلع إلى تعزيز جهود توليد العملاء المحتملين؟ لا مزيد من البحث! OmBit هنا لإحداث ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المحتملين. من خلال ملحق المتصفح المريح الخاص بنا، يمكنك بسهولة استخراج العملاء المحتملين من LinkedIn والمواقع المدعومة الأخرى. بمجرد حصولك على العملاء المحتملين، نحن نهتم بالباقي! سيقوم نظامنا الذكي بتحديد عناوين البريد الإلكتروني لكل مستخدم والتحقق منها بسرعة، مما يضمن الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة. لا مزيد من إضاعة الوقت على جهات الاتصال غير الصالحة! ولكن هذا ليس كل شيء! يمكنك أيضًا تحميل قوائم العملاء المحتملين الخاصة بك، وسنقوم بفحصها أيضًا. سنقوم بتصنيفها على أنها صالحة أو محفوفة بالمخاطر أو غير صالحة، مما يوفر لك صورة واضحة عن جودة العملاء المحتملين. الآن، دعونا نتعمق في عالم الحملات المثير! قم بتخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بك باستخدام العناصر النائبة الديناميكية. اختر الوقت واليوم المثاليين لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. قم بإعداد تسلسل متابعة لإرسال رسالة ثانية تلقائيًا في حالة عدم وجود استجابة. وتخمين ماذا؟ يمكن لشبكتنا العصبية أن تساعدك على صياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة! هل ترغب في البقاء على اطلاع على حملاتك؟ ميزة البريد الوارد لدينا ستوفر لك التغطية! تتبع إحصائيات حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك، واعرض الردود، وشارك في المحادثات، هنا على منصتنا. إنه مثل وجود مركز قيادة خاص بك لتوليد العملاء المحتملين! وانتظر، هناك المزيد! يوفر OmBit أيضًا ميزات تعاون جماعي قوية. قم بدعوة زملائك للانضمام إلى مساحة العمل الخاصة بك، والعمل معًا بسلاسة. تعظيم الإنتاجية وتحقيق نتائج عظيمة كقوة موحدة! إذًا، هل أنت مستعد لزيادة عدد العملاء المحتملين لديك باستخدام OmBit؟ ابدأ اليوم وشاهد عملك يرتقي إلى آفاق جديدة!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts هي قاعدة بيانات منسقة تضم أكثر من 50 مليونًا من المهنيين العاملين والسيرة الذاتية. تعزيز جهود توليد العملاء المحتملين والتسويق والتوظيف. استخدم التصفية المتقدمة للعثور على العملاء المحتملين والمرشحين المثاليين. إنها قاعدة بيانات الاتصال والبحث عن السيرة الذاتية الأكثر تكلفة وسهولة في الاستخدام في السوق.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
يوفر لك RealtimeCRM ساعات طويلة من البحث وإدخال البيانات. سوف نجد المعلومات التي تحتاجها تلقائيا.
Prospeo
prospeo.io
يوفر Prospeo أدوات عالية الجودة للعثور على البريد الإلكتروني، مثل البحث في البريد الإلكتروني للشركة، وتصدير LinkedIn Sales Navigator، والتحقق الجماعي من البريد الإلكتروني، والمزيد. من خلال نظام التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بنا، نقوم بالتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الشاملة (قبول الكل). نحن نساعد خبراء الجيل الرائد وحقوق السحب الخاصة على تحقيق أهدافهم.
Pharow
pharow.com
Pharrow هي أسهل أداة للتنقيب عن B2B لتعزيز مواعيدك ومبيعات B2B. في 3 نقرات، يمكنك العثور على عملائك المستقبليين وتفاصيل الاتصال بهم. تسمح لك منصتنا بالعثور على العملاء المحتملين وتقسيمهم استنادًا إلى الرؤى (النمو، والتوظيف، والتكنولوجيا المستخدمة، وما إلى ذلك) والعثور على تفاصيل الاتصال الخاصة بهم وإرسالها إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك. لدينا على منصتنا أكثر من مليون شركة و5 ملايين من صانعي القرار المحترفين و1324 مرشحًا للسماح لك باستهداف العملاء المحتملين واتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير أعمالك. إذا كنت ترغب في رفع مستوى التنقيب لديك، تعال واختبر Pharrow.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales هي شركة عالمية رائدة في مجال استخبارات المبيعات وتوليد العملاء المحتملين، وتتمتع بموقع فريد يمكنها من تحويل مبيعات B2B من خلال قوة التعلم العميق. تقوم منصتنا بمعالجة الملايين من نقاط البيانات التقليدية، وإثرائها برؤى قابلة للتنفيذ لتحديد المشترين المحتملين الذين لديهم احتمالية أكبر للتحويل. ما يميزنا هو خبرتنا التي لا مثيل لها في الأسواق الآسيوية، وهي منطقة متخصصة غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل اللاعبين الرئيسيين في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نستخدم فريدة من نوعها
Trueleads
trueleads.com
Trueleads عبارة عن منصة سحابية تتفاعل مع الخوارزميات والتطبيقات الموجودة بالفعل على LinkedIn. سيساعدك ذلك على تنمية شبكة LinkedIn وخط أنابيب المبيعات الخاص بك عن طريق أتمتة عملية البحث الكاملة عن الأهداف المختارة (صناع القرار) والتواصل معهم. بمجرد الاتصال، سيبدأ Trueleads تلقائيًا في إرسال سلسلة من الرسائل المخصصة و/أو رسائل InMail لتأمين مكالمة هاتفية أو اجتماع بموجب إذن. يمكنك الاتصال بما يصل إلى 5000+ من صناع القرار المستهدفين الجدد شهريًا باستخدام منصة Trueleads الفريدة القائمة على السحابة والأتمتة. ولإكمال منصة الذكاء الاصطناعي القوية لدينا، فإننا ندرك أن أي أتمتة تحتاج إلى لمسة بشرية لإنجاحها. هذا هو المكان الذي تعمل فيه Trueleads معك بشأن جميع المتغيرات حتى تحصل على أفضل النتائج وتظل آمنًا على LinkedIn. - أفضل ممارسات البيع الاجتماعي - مراجعة الملف الشخصي على LinkedIn - تحسين الجمهور المستهدف - دعم الرسائل التسلسلية. تمنح هذه العناصر المدمجة مع نظامنا الأساسي لعملائنا راحة البال مع إنشاء عملاء متوقعين عاليي الجودة وفعالين من حيث التكلفة وعائد استثمار سريع.
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء الملفات الشخصية مجانًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن موثوقون وصديقون للميزانية وقابلون للتطوير. مرحبًا بك في مستقبل مبيعات B2B.
UpLead
uplead.com
UpLead عبارة عن منصة للتنقيب عن B2B توفر بيانات الشركة واتصالات B2B بأعلى جودة. تشمل الميزات: التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، وجهات الاتصال العالمية في أكثر من 200 دولة، وأكثر من 50 معيار بحث، وتتبع التكنولوجيا، والتسويق القائم على الحساب، وذكاء المنافسين، وذكاء نمط البريد الإلكتروني، وروابط الملفات الشخصية الاجتماعية، وSalesforce و12 عملية تكامل أخرى لإدارة علاقات العملاء، وواجهة برمجة التطبيقات القوية والمزيد. .
Diffbot
diffbot.com
يوفر Diffbot مجموعة من المنتجات المصممة لتحويل البيانات غير المنظمة عبر الويب إلى قواعد بيانات سياقية منظمة. تم بناء منتجات Diffbot على أحدث برامج الرؤية الآلية ومعالجة اللغة الطبيعية القادرة على قراءة مليارات المستندات كل يوم. الرسم البياني للمعرفة Diffbot يعد منتج Diffbot's Knowledge Graph أكبر قاعدة بيانات سياقية في العالم تتألف من أكثر من 10 مليارات كيان بما في ذلك المؤسسات والمنتجات والمقالات والأحداث والمزيد. تعمل تقنية معالجة اللغات الطبيعية المبتكرة وتقنيات تحليل الحقائق في Knowledge Graph على ربط الكيانات بقواعد بيانات سياقية، تتضمن أكثر من تريليون
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
InboxPro
inboxpro.io
يساعدك InboxPro على تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء وإغلاق المزيد من الاجتماعات. إتقان التواصل عبر البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. أتمتة التسلسلات وتخصيصها باستخدام علامات الدمج وتعزيز مشاركة العملاء. ابدأ في الفوز بالمزيد من الصفقات الآن.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront هي منصة Go-to-Market التي توفر لفرق المبيعات والتسويق كل ما يحتاجونه لكسب العملاء المحتملين وإتمام الصفقات. وباعتبارها عملية اندماج مشتركة بين شركتي Echobot الألمانية وLeadfeeder الفنلندية، تستطيع خوارزميات وتطبيقات Dealfront الوصول إلى البيانات والرؤى التي لا تستطيع الأدوات الأخرى الوصول إليها، مع توفير الشفافية والامتثال للوائح الأوروبية الصارمة والمعقدة. تجمع Dealfront بين أدوات ومراحل عملية البيع والتسويق في منصة واحدة، مما يعمل على تشغيل دولاب الموازنة الذي يعمل على تحسين عملية الذهاب إلى السوق بالكامل في حلقة دائمة. والنتيجة هي دقة محسنة باستمرار، وبرامج ICP ديناميكية وفي الوقت الفعلي، والمزيد من العملاء المحتملين الذين ينتهيون بصفقات.
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
Metadata
metadata.io
تعمل البيانات الوصفية على التخلص من العمل اليدوي والمتكرر حتى يتمكن المسوقون في مجال B2B من التركيز أخيرًا على الإستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
Closely
closelyhq.com
Closely عبارة عن منصة مشاركة مبيعات قائمة على السحابة لأي حجم أعمال - بدءًا من رواد الأعمال المنفردين وحتى العلامات التجارية التي لديها فرق مبيعات مخصصة. أطلق حملات توعية تلقائية، وقم بتنمية وإدارة شبكة Linkedin الخاصة بك، وتصدير جهات اتصال البريد الإلكتروني B2B، وحقق أهداف مبيعاتك بشكل أسرع من أي وقت مضى.
useArtemis
useartemis.co
ابحث عن العملاء المحتملين وقم بإثراء رسائل البريد الإلكتروني وابدأ حملات متعددة القنوات. قم بتعزيز جهود التوعية الخاصة بك، واستخرج العملاء المحتملين وإثرائهم، ثم ابدأ حملات متعددة القنوات من خلال Linkedin ورسائل البريد الإلكتروني.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura عبارة عن منصة للتنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وذكاء المبيعات القابل للتنفيذ، وتسلسلات المبيعات الآلية.
Collective[i]
collectivei.com
تعمل فرق المبيعات المنتجة والمستنيرة بشكل أكثر ذكاءً وتفوز بالمزيد. يُعد Collective[i] نهجًا شاملاً لمواءمة بياناتك وأفرادك وعملياتك. نحن نسمي هذا تحسين علاقات العملاء. تخيل كل شيء بدءًا من بياناتك، وكيفية عمل فريق المبيعات لديك والأنشطة التي يتم تنفيذها، واحصل على المزيد من الكفاءة من خلال العمل ببساطة باستخدام أدوات المبيعات الموجودة في مجموعتك. بالنسبة لعمليات المبيعات والتسويق، توفر Collective[i] مجموعة بيانات نظيفة وشاملة ومؤتمتة. باستخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، يتم التقاط الأنشطة تلقائيًا من أدوات العمل التي تستخدمها فرق المبيعات (البريد الإلكتروني، التقويم، وما إلى ذلك)، وتنظيفها لتحديث جهات الاتصال، وأسماء الشركات، وما إلى ذلك، وتسجيل الدخول إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) تلقائيًا باستخدام تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع وخدماتنا الضخمة. شبكة. لا يتم فقدان أي بيانات أو وقت ثمين، مما يؤدي إلى زيادة جودة البيانات المسجلة بشكل كبير والإنتاجية التنظيمية بنسبة 20-30%. تحافظ شركة Collective[i] على اللياقة المستمرة لبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتقوم تلقائيًا بتصحيح جهات الاتصال القديمة ومعلومات العملاء المحتملين المستهدفين. بالنسبة لإدارة المبيعات، توفر Collective[i] الشفافية والذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في كل فرصة. لا مزيد من المراجعات المطولة لخطوط الأنابيب، أو مفاجآت نهاية الربع. يمكن للمديرين الالتزام بتحقيق الإيرادات بثقة، وفحص الفرص المهمة في أي وقت، وإدارة المواهب الاستثنائية والاحتفاظ بها بشكل أفضل مع رؤية كاملة لحجم وجودة أنشطتهم. تعمل شركة Collective[i] على تمكين المديرين من خلال الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الذي تم إنشاؤه حول المشترين استنادًا إلى شبكة Collective[i] الواسعة. بالنسبة لمحترفي المبيعات، تقدم Collective[i] إرشادات خلال رحلة كل مشتري، وتوجيهات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي بشأن المكان والأشخاص الذين يجب تركيز الوقت عليهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أعضاء الشبكات الاجتماعية وشبكات العمل الذين يمكنهم المساعدة في تسريع المبيعات وزيادة معدلات الفوز. تعد تقنية Collective[i] تحويلية وجزءًا أساسيًا من مجموعة التكنولوجيا لمؤسسات المبيعات الحديثة.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk عبارة عن منصة لأتمتة التسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحتوي على عدد من الميزات التي قد تكون مفيدة جدًا لفرق التسويق والمبيعات، بما في ذلك: - تحديد حركة مرور الويب العضوية والمدفوعة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على فهم القنوات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بهم، وتحديد العملاء المحتملين الذين أعربوا بالفعل عن اهتمامهم بمنتجاتهم أو خدماتهم. - إثراء معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تأهيل العملاء المتوقعين بشكل أكثر فعالية وإنشاء حملات تسويقية أكثر تخصيصًا. - تكوين معلمات ملف تعريف العميل المثالي (ICP) وإنشاء قائمة الحسابات المستهدفة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تركيز جهودها على العملاء المتوقعين الواعدين وزيادة معدلات التحويل الخاصة بهم. - إنشاء قوائم ومزامنة الحسابات/جهات الاتصال مع CRM في الوقت الفعلي: يمكن أن يساعد ذلك الفرق في الحفاظ على تحديث بيانات CRM الخاصة بهم والتأكد من أنهم يعملون دائمًا مع العملاء المتوقعين الأكثر صلة. - إرسال بريد إلكتروني مخصص للغاية باستخدام LLM مخصص: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على إنشاء حملات بريد إلكتروني أكثر جاذبية وفعالية. -إعداد تنبيهات Slack عندما تزور الحسابات/جهات الاتصال الرئيسية موقع الويب الخاص بك: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على متابعة العملاء المتوقعين بسرعة وزيادة فرصهم في إغلاق الصفقات. - بشكل عام، يحتوي Revmonk على عدد من الميزات التي يمكن أن تساعد الفرق على أتمتة سير العمل الخاص بهم، وتحسين كفاءتهم، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات.
Octane11
octane11.com
Octane11 عبارة عن منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على B2B والتي تربط بيانات التسويق والمبيعات واستخدام المنتج المدفوعة والمملوكة والمكتسبة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. نحن نساعد المؤسسات التي تعمل بنظام B2B بإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لدمج البيانات وإثرائها وتحليلها عبر الفرق، ومقارنة الأداء بمعايير الصناعة. يستفيد العملاء من تصورات Octane11 المبتكرة أو يقدمون بيانات محسنة إلى أداة ذكاء الأعمال أو CDP أو CRM أو أي نقطة نهاية أخرى من اختيارهم. إن Octane11 هو حقًا الرابط المفقود في حزمة بيانات B2B التي تحول البيانات المنعزلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ وتحسين الأداء في جزء صغير من الوقت والتكلفة.
LoneScale
lonescale.com
يساعد LoneScale فرق الإيرادات على إنشاء وإغلاق المزيد من خطوط الأنابيب من خلال تقديم المشترين المحتملين. بالنسبة للمبيعات، يقوم LoneScale بأتمتة نية المبيعات على نطاق واسع في إدارة علاقات العملاء (CRM) لتوفير خطوط أنابيب مؤهلة ونقاط بيع كل يوم حتى يحجز المندوبون المزيد من الاجتماعات ويحققون المزيد من الإيرادات. بالنسبة للتسويق، يلتقط LoneScale كل النوايا الرئيسية وجهات الاتصال لأتمتة حملات ABM عالية الأداء، وتقليل تكلفة تكلفة الوصول (CAC)، وزيادة مساهمة الإيرادات. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يقوم LoneScale تلقائيًا بتزويد إدارة علاقات العملاء (CRM) بالمشترين الذين يتطابقون مع أفضل عملائك. وهذا يعني أنه يمكن للمندوبين التركيز على البيع بدلاً من البحث في البيانات. تثق الشركات سريعة النمو في LoneScale لتعزيز معدلات فوزها بمقدار 3 أضعاف، وتوفير +10 ساعات لكل مندوب، وتدفقاتها بمقدار 100 ألف دولار أمريكي.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استهداف اعتماد التكنولوجيا ومئات من سمات الأعمال. تتنبأ منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا بمن يحتاج إلى منتجاتك التكنولوجية ومتى يكون جاهزًا للشراء. علاوة على ذلك - يمنح Enlyft فرقك إمكانية الوصول إلى رؤى الأعمال المهمة حول كل حساب في ثوانٍ - من أجل التواصل الواثق والمستهدف والفعال. نقوم بذلك من خلال الجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي المُحسّنة للمبيعات والتسويق وآليات جمع البيانات الخاصة لإنشاء قاعدة بيانات أغنى وأكثر موثوقية وحداثة لبيانات العملاء المحتملين في السوق. يعد Enlyft جزءًا سلسًا من سير عملك من خلال موقع الويب سهل الاستخدام والمكونات الإضافية وتنزيلات البيانات وجهات اتصال LinkedIn وتكاملات CRM وغير ذلك الكثير. من Fortune 100 إلى الشركات الناشئة - تعتمد فرق المبيعات والتسويق الأكثر إنتاجية في العالم على توليد الطلب القائم على الذكاء الاصطناعي من Enlyft لتشغيل خطوط التنقيب وتحديد أولوياتها وكسب المزيد من الأعمال - مقابل جزء صغير من ميزانيتها.
Signum
signum.ai
ابق على اطلاع بالتحولات في شركات عملائك وصناعاتهم وتقدمهم الوظيفي، واستخدم الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات فعالة.
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent عبارة عن منصة لذكاء الاتصال قائمة على B2B ومتجذرة في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. نحن ندعم خطوط أنابيب التسويق والمبيعات بإشارات نوايا متعددة المصادر، وتفاصيل دقيقة للهاتف المحمول، وجهات اتصال تم التحقق منها في الوقت الفعلي، ونمذجة شبيهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورؤى لا مثيل لها من حيث التصميم المؤسسي والتكنولوجي لـ 35 مليون من صانعي القرار. تساعد Infotelligent الشركات في العثور على الحسابات التي لديها ميل أكبر للشراء، وزيادة حجوزات المبيعات من خلال معلومات اتصال دقيقة وسير عمل البيانات بسرعة البرق.
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