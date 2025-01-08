متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج توليد الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
برنامج إنشاء العملاء المحتملين: إطلاق العنان لقوة التنقيب والتحويل الآلي يعمل برنامج جذب العملاء المحتملين على تمكين الشركات من تبسيط وتحسين عملية الحصول على عملاء محتملين ذوي جودة عالية، ودفع النمو، وزيادة الإيرادات المحتملة إلى الحد الأقصى. من خلال الاستفادة من الأتمتة المتقدمة، وتحليلات البيانات، واستراتيجيات التسويق متعددة القنوات، تُحدث مجموعة الأدوات المبتكرة هذه ثورة في كيفية تحديد المؤسسات وإشراكها وتحويلها إلى عملاء محتملين. في جوهره، تم تصميم برنامج جذب العملاء المحتملين للقضاء على التخمين وأوجه القصور الكامنة في أساليب جذب العملاء المحتملين التقليدية. فهو يمكّن الشركات من استهداف شرائح الجمهور المثالية والوصول إليها بدقة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التحويل وعائد الاستثمار. من خلال تسخير قوة برامج جذب العملاء المحتملين، يمكن للشركات تسريع نموها وزيادة إنتاجية المبيعات والبقاء في صدارة المنافسة في السوق الديناميكي اليوم. سواء أكان الأمر يتعلق بتوليد عملاء محتملين لمبيعات B2B، أو التقاط آفاق لمعاملات التجارة الإلكترونية، أو تحفيز عمليات الاشتراك في خدمات الاشتراك، فإن برنامج Lead Generation Software يمكّن المؤسسات من فتح فرص جديدة ودفع نمو الأعمال المستدام.
إرسال تطبيق جديد
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Typeform
typeform.com
Typeform هو المعيار الذهبي للنماذج والاختبارات والاستطلاعات وحلول الفيديو غير المتزامنة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والمصممة بعناية والصديقة للأشخاص. قم بإنشاء تجارب شخصية لعملائك، وبناء هوية العلامة التجارية والولاء، وتسريع نموك. من خلال أكثر من 120 عملية تكامل حالية، يضمن Typeform أن البيانات التي تحتاجها يتم توصيلها بسلاسة إلى سير العمل الخاص بك وتسمح لك بالتواصل على نطاق واسع. مع الأمان على مستوى المؤسسة وbu
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
Popl
popl.co
Popl هي المنصة الرائدة لبطاقات العمل الرقمية للفرق، حيث توفر حلولًا مبتكرة لملايين الشركات والمهنيين في جميع أنحاء العالم. تتيح منصتنا للفرق إنشاء بطاقات العمل الرقمية وتوزيعها وإدارتها، مما يضمن اتساق العلامة التجارية وتبسيط تجميع العملاء المحتملين وأمن البيانات على مستوى المؤسسة على نطاق واسع، مما يجعلنا الاختيار الأمثل للعملاء على مستوى المؤسسة. يتكامل Popl بسلاسة مع أكثر من 5000 تطبيق، مما يوفر للمسؤولين مجموعة واسعة من الأدوات القوية لتبسيط سير العمل. من خلال منصتنا، يمكنك: - تصدير العملاء المتوقعين مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - مزامنة أعضاء الفريق من منصات الدليل النشط (HR) - أتمتة إدخال البيانات للتخلص من الأخطاء وتوفير الوقت - إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لزيادة التحويلات والإيرادات في Popl، نحن ملتزمون بتقديم خدمة ودعم لا مثيل لهما للعملاء. لرؤية قوة منصتنا أثناء العمل، انقر فوق الزر أعلاه لتحديد موعد عرض تجريبي مجاني معنا اليوم.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط للغاية. إلى جانب دعم العملاء الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة، توفر AWeber القدرة على إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة وتحميل وإدارة جهات الاتصال وإرسال رسائل بريد إلكتروني مذهلة وإرسال إشعارات فورية وتحليل النتائج دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا. . تعمل AWeber مع أكثر من 1000 حل برمجي شريك، مما يسمح للعملاء بالتكامل بسلاسة مع التطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها في التشغيل والنمو. يقع المقر الرئيسي لشركة AWeber، وهي شركة خاصة، في تشالفونت، بنسلفانيا.
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات في العثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها من المجالات أو الشركات أو محترف معين على الويب وغير ذلك الكثير. يتم أيضًا تضمين منصة بريد إلكتروني باردة مجانية لإرسال حملات البريد الإلكتروني مباشرة من Hunter. يجعل Hunter من السهل جدًا على موظفي المبيعات والتوظيف والمسوقين الوصول إلى محترفين آخرين باستخدام أدوات بسيطة ولكنها قوية. يقوم Hunter بالزحف إلى الويب وفهرسة عناوين البريد الإلكتروني المهنية المتاحة للعامة. يمكن الوصول إلى البيانات بسهولة عبر واجهة مستخدم بسيطة للعثور على الشخص المناسب في الشركة أو العثور على كيفية الاتصال بالمهنيين الذين تم تحديدهم بالفعل.
CoPilot AI
copilotai.com
قم بإحداث ثورة في استراتيجية المبيعات الخاصة بك باستخدام برنامج تمكين المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعد برنامج CoPilot AI بمثابة نظام أساسي متطور يعمل على تغيير الطريقة التي تتبعها أنت وفريقك في البحث عن العملاء وإشراكهم وتحويلهم. يدعم برنامج CoPilot AI فرق التسويق والمبيعات من خلال: • تحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا العالية وإعطائهم الأولوية والذين يتوافقون مع أهداف عملك • إنشاء رسائل هادفة تجذب العملاء المحتملين وتوجههم نحو التحويل • تقديم رؤى مخصصة تساعدك على تصميم أسلوب الاتصال الخاص بك لتقديم الحق الرسالة بالطريقة الصحيحة تم تصميم برنامج CoPilot AI لتحسين استراتيجية مبيعاتك، ورفع معدلات التحويل، والعمل كحليف ذكي لإبرام المزيد من الصفقات.
Apify
apify.com
تعرف على النظام الأساسي المتكامل لتجميع الويب واستخراج البيانات والأتمتة. بنيت من قبل المطورين للمطورين. + Apify Store أكثر من 1600 كاشطة معدة مسبقًا لمشاريع تجريف الويب أو التشغيل الآلي. قم بمسح الوسائط الاجتماعية وخرائط Google وبحث Google وYouTube والمزيد. + التطوير باستخدام أدوات مفتوحة المصدر قم بتبسيط عملية استخراج البيانات باستخدام Crawlee، مكتبتنا الشهيرة مفتوحة المصدر لبناء كاشطات موثوقة في Node.js. أو استخدم Apify Python SDK الجديد. + اعتمد على مكتباتك المفضلة. يعمل Apify بشكل رائع مع كل من Python وJavaScript. استخدم Scrapy أو السيلينيوم أو الكاتب المسرحي أو محرك الدمى. + حوّل التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى Apify Actor Actors عبارة عن تطبيقات صغيرة بدون خادم يسهل تطويرها وتشغيلها ومشاركتها ودمجها. البنية التحتية والوكلاء والمخازن جاهزة للانطلاق. + النشر إلى السحابة لا يتطلب التكوين. استخدم أمر CLI واحدًا أو أنشئ مباشرة من GitHub. + قم بتشغيل الممثلين الخاصين بك بدءًا من Apify Console، أو CLI، عبر واجهة برمجة التطبيقات، أو قم بجدولة الممثل الخاص بك للبدء في أي وقت. + لا يتم حظرك أبدًا استخدم مجموعتنا الكبيرة من مراكز البيانات والوكلاء السكنيين. اعتمد على تدوير عنوان IP الذكي باستخدام بصمات المتصفح الشبيهة بالإنسان. + تخزين ومشاركة نتائج الزحف استخدم قوائم الانتظار الموزعة لعناوين URL للزحف. تخزين البيانات المنظمة أو الملفات الثنائية. تصدير مجموعات البيانات في جدول Excel أو CSV أو JSON أو JSONL أو XML أو RSS أو HTML. + مراقبة الأداء بمرور الوقت، فحص جميع عمليات تشغيل الممثل، وسجلاته، وتكاليف وقت التشغيل. استمع إلى الأحداث واحصل على تنبيهات آلية مخصصة. + قم بتوصيل الممثلين الخاصين بك في أي سير عمل. اتصل بمئات التطبيقات على الفور باستخدام عمليات التكامل الجاهزة، أو قم بإعداد عمليات التكامل الخاصة بك باستخدام خطافات الويب وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا. + انشر ممثليك انضم إلى مئات المطورين الذين يشاركون ممثليهم على متجر Apify واكسب المال.
Privyr
privyr.com
تم تصميم Privyr لمحترفي المبيعات والتسويق الذين يولدون عملاء محتملين عبر الإنترنت ويحتاجون إلى طريقة سهلة للوصول إلى العملاء المحتملين والاتصال بهم وتحويلهم من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم. نحن محل ثقة عبر مئات المهن في كل صناعة تقريبًا. يتصل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المحمول الخاص بنا مباشرة بالمصادر الرائدة الشهيرة مثل Facebook وTikTok وGoogle وWordPress، ويعمل بسلاسة مع WhatsApp وSMS وiMessage والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
Manycontacts
manycontacts.com
إدارة علاقات العملاء لتطبيق WhatsApp أداة واتس اب للمبيعات والدعم قم بتوصيل WhatsApp Business (أو API) الخاص بك بـ ManyContacts لمشاركة صندوق الوارد الخاص بك مع فريقك، والرد على جميع الدردشات وتنظيمها في نفس الواجهة.
Clay
clay.com
Clay هي أداة ذكاء اصطناعي تتيح للمستخدمين توسيع نطاق أفكارهم الإبداعية من خلال الجمع بين قوة أكثر من 50 من موفري البيانات، والتجميع في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي. باستخدام Clay، يمكن للمستخدمين إرسال حملات مخصصة مصممة خصيصًا للمستلمين الأفراد، مما يزيد من فرص حجز المزيد من الاجتماعات. يقدم Clay مجموعة من الميزات والوظائف لدعم الحملات الصادرة الفعالة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى شبكة واسعة من موفري البيانات لجمع المعلومات ذات الصلة عن العملاء المتوقعين، مثل قوائم الوظائف وتفاصيل مجموعة التكنولوجيا وآخر الأخبار. يتيح Clay أيضًا للمستخدمين تحديد خصائص معينة للشركات، مثل سياسات الأولوية عن بُعد أو امتثال SOC II، والبحث عن الكلمات الرئيسية على مواقع الويب الخاصة بهم. توفر الأداة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة لجهات الاتصال، مما يمكّن المستخدمين من العثور على رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف من مصادر مختلفة، بما في ذلك الملفات الشخصية على LinkedIn، والملفات الشخصية على Twitter، وقوائم الأنشطة التجارية المحلية. يتكامل Clay مع منصات CRM الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بزيادة قدرات CRM الخاصة بهم من خلال التنقيب الآلي. ويمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي داخل Clay لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة وكتابة الرسائل وأتمتة أبحاث الشركة. توفر الأداة ميزات لإثراء العملاء المتوقعين، والعثور على تغييرات الوظائف، وتسجيل العملاء المحتملين بناءً على الكلمات الرئيسية والمعايير الأخرى. وقد حظي Clay بثقة أكثر من 50000 فريق رائد ويقدم تجربة احترافية مدتها 14 يومًا للمستخدمين لتجربة قدراته بشكل مباشر. بفضل تعدد استخداماته ومجموعة وظائفه، يعمل Clay على تمكين المستخدمين من تحسين حملاتهم الصادرة وتبسيط عمليات جذب العملاء المحتملين.
Factors.AI
factors.ai
تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، وClearbit، وSearch Console مع عمليات التكامل بدون تعليمات برمجية. بعد تحديد الزوار المجهولين من موقع الويب باستخدام جهات اتصال/عملاء محتملين لإدارة علاقات العملاء، توفر Factors عرضًا موحدًا لجميع مقاييس التسويق الخاصة بك، والإسناد متعدد اللمس مع تحليل عائد الاستثمار، والتسويق، وتحليل مسارات المبيعات، والرؤى الآلية المصممة خصيصًا للمسوقين B2B.
Closely
closelyhq.com
Closely عبارة عن منصة مشاركة مبيعات قائمة على السحابة لأي حجم أعمال - بدءًا من رواد الأعمال المنفردين وحتى العلامات التجارية التي لديها فرق مبيعات مخصصة. أطلق حملات توعية تلقائية، وقم بتنمية وإدارة شبكة Linkedin الخاصة بك، وتصدير جهات اتصال البريد الإلكتروني B2B، وحقق أهداف مبيعاتك بشكل أسرع من أي وقت مضى.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخدم وIP- معلومات الأمان، والمنطقة الزمنية، والوقت الحالي، ووقت غروب الشمس وشروقها، ووقت غروب القمر وشروقه من أي عنوان IPv4 وIPv6 بتنسيق REST وJSON وXML عبر HTTPS.
involve.me
involve.me
أداة حديثة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل، وزيادة مشاركة الجمهور، وجمع بيانات أفضل. من خلال موقع include.me، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء ونشر صفحات الهبوط الذكية والعروض الترويجية لاكتساب العملاء المحتملين، والاختبارات، والنماذج، واختبارات الشخصية لتأهيل العملاء المحتملين وتقسيمهم، وحاسبات الأسعار ومساعدي المبيعات الرقمية لتحويل المبيعات، واستطلاعات رضا العملاء عن المنتجات والعملاء لقياس تجربة العملاء. .
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المبيعات المناسبين وتتبع نشاطهم 4. التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp 5. احصل على معلومات مفصلة عن موظفي المبيعات إعداد التقارير والإيرادات المستقبلية المحتملة 6. إرسال عروض الأسعار والفواتير وأوامر المبيعات ببضع نقرات 7. والمزيد من الأشياء لتبسيط سير عمل المبيعات لديك...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai عبارة عن مجموعة برامج مدعومة من GenAI تتيح مبيعات عالية السرعة للشركات B2C وB2B2C. توفر منصة المبيعات المتكاملة الخاصة بـ Floww.ai إدارة علاقات العملاء (CRM) لتنفيذ المبيعات، والتحليلات الفورية لـ NoCode، وأتمتة التسويق وسير العمل المتكاملة مع مجموعة الاتصالات الحديثة. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة الخاصة بـ Floww.ai، مثل Sales Co-Pliot وAnalytics Co-Pliot، على تمكين أساليب مبيعات فعالة وعالية الجودة ممكّنة من خلال التحليلات الفورية والرؤى المتعمقة. تم تصميم غالبية أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) بشكل أساسي لحالات الاستخدام بين الشركات (B2B) وتفشل في التكيف بشكل فعال مع الأعمال التجارية بين الشركات (B2C) وB2B2C (B2B2C). تتطلب السرعة العالية وحجم مبيعات B2C الحديثة وجود منصة مبيعات متكاملة تتيح إدارة مبيعات سريعة للتكيف بسرعة مع بيئات السوق الديناميكية.
Avochato
avochato.com
في عالم اليوم المتصل بالإنترنت، أصبح العملاء في مقعد السائق. يريد العملاء المرونة في التواصل مع الشركات عبر أي قناة، وعندما يفعلون ذلك، يجب أن تكون تجاربهم مخصصة وفورية ومتاحة دائمًا. في مواجهة طلبات العملاء المتزايدة، يجب أن ترقى فرق المبيعات والتسويق ودعم العملاء إلى مستوى المناسبة. ولحسن الحظ، تسهل Avochato على جميع الفرق التواصل مع العملاء وتقديم تجربة سلسة وفعالة في كل خطوة على الطريق بدءًا من التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم وحتى دعم ما بعد البيع. النتيجة: يمكنك زيادة التفاعل مع عملائك، وإبرام المزيد من الصفقات، بشكل أسرع من أي وقت مضى.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذي يركز على العمل، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحكم في مبيعاتها. ركز على ما يجب القيام به بعد ذلك، وتابع كل عميل محتمل، وأبق الفريق على نفس الصفحة، وأبرم المزيد من الصفقات، إجراء مبيعات واحد في كل مرة. توفير الوقت وأتمتة إدخال المشرف والبيانات. يمكنك توليد عملاء محتملين بنقرة واحدة من أي مكان على الويب. احصل على فوائد CRM أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS وAndroid. أنشئ صفقات وأرسل عروض أسعار المبيعات في أقل من 37 ثانية. أي أسئلة؟ نحن نقدم الدعم عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Thrive Themes
thrivethemes.com
قوالب ومكونات WordPress سريعة للغاية، تم تصميمها للحصول على المزيد من الزيارات والمزيد من المشتركين والمزيد من العملاء والمزيد من العملاء لك.
Success.ai
success.ai
Success.ai عبارة عن منصة بريد إلكتروني باردة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الفائق. مع التركيز على فتح عدد غير محدود من العملاء المحتملين ورسائل البريد الإلكتروني والإحماء وقدرات الكتابة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي، تهدف هذه الأداة إلى تعزيز جهود التوعية. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة تضم أكثر من 700 مليون عميل محتمل معتمد في مجال B2B، مما يسمح للمستخدمين باكتشاف عملائهم المثاليين والتفاعل معهم دون عناء. ويكتمل ذلك بمرشحات وكلمات رئيسية متقدمة تتيح اكتساب العملاء المستهدفين حسب الصناعة وحجم الشركة والموقع والإيرادات. يوفر Success.ai أيضًا حسابات إرسال بريد إلكتروني غير محدودة، مما يسمح للمستخدمين بإرسال آلاف رسائل البريد الإلكتروني يوميًا دون التأثير على سمعتهم. تساعد ميزة إحماء الأداة على ضمان أقصى قدر من الكفاءة في تسليم البريد الإلكتروني وإبعاد رسائل البريد الإلكتروني عن البريد العشوائي، مما يوفر راحة البال وتسليمًا مضمونًا للبريد الوارد. تتيح وظيفة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة دون عناء، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحفاظ على أصالة العلامة التجارية وإحداث تأثير يعتمد على البيانات. ويعمل تخصيص الذكاء الاصطناعي على تعزيز معدلات المشاركة والاستجابة، مما يمكّن المستخدمين من اغتنام المزيد من الفرص. تشتمل الميزات الإضافية على InboxHub، الذي يعمل على تبسيط استجابات العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات، وتحليلات الحملة القوية لتحقيق أقصى قدر من النتائج. توفر الأداة أيضًا إمكانية تدوير البريد الوارد لتوزيع إرسال البريد الإلكتروني بين حسابات متعددة بشكل عضوي، بالإضافة إلى التحقق من صحة البريد الإلكتروني واختبار النطاق المجمع لحماية إمكانية التسليم. بشكل عام، يعد Success.ai حلاً شاملاً يهدف إلى مساعدة الشركات على تسريع نموها وتحقيق أقصى قدر من التأثير والنجاح في حملات البريد الإلكتروني الباردة الخاصة بهم.
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
Brave
getbrave.io
Brave هو محرك تحويل زائر يوفر لأي شخص موقع ويب WordPress مع أكثر من 200 أداة تحويل يمكنك توصيلها والبدء في تحويل الزوار. يمكنك أيضًا دمج EMS أو CRM الشهير في مواقع الويب الخاصة بك لجمع العملاء المحتملين وتتبع التحويلات في الوقت الفعلي باستخدام التحليلات المتقدمة. قم بتحويل الزائرين بسهولة إلى عميل وعملاء باستخدام 20 نوعًا مختلفًا من الأدوات مثل مغناطيسات العملاء المحتملين والاشتراكات الاجتماعية وعمليات بيع Woocommerce ومنشورات المدونات ذات الصلة وإعلانات البانر المخصصة والاستبيانات والاختبارات وغير ذلك الكثير.
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من احتياجات العمل بدءًا من استهداف الإعلانات ومعلومات الاتصال وتجزئة قاعدة البيانات والتوظيف. جربه مجانا اليوم.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدام Swordfish من قبل كبار مسؤولي التوظيف والمبيعات والتحقيقات في العالم في وكالات الدفاع والتكنولوجيا والوكالات الحكومية الرائدة في العالم. بدءًا من مسؤولي التوظيف التنفيذيين في Fortune 500 وحتى رواد الأعمال المنفردين، فإن Swordfish في صفك لجعل مصادر الاتصال الخاصة بك فعالة ودقيقة وسهلة الاستخدام. تم تصميم منتجاتنا الخمسة لتسهيل الحياة. ملحق Chrome - ابحث عن أي بيانات اتصال على الويب إثراء الملفات - توفير الوقت عن طريق إثراء قوائم العملاء بشكل مجمّع محرك البحث العكسي - ابحث عن أي شخص بناءً على بيانات الإدخال عمليات التكامل - يتصل Swordfish بسلاسة بأدواتك وإدارة علاقات العملاء عبر عمليات التكامل وواجهة برمجة التطبيقات لدينا. Prospector - ابحث عن العملاء المحتملين وتواصل معهم وأغلقهم من خلال الوصول إلى قاعدة بيانات الاتصال القوية الخاصة بنا بين الشركات.
about.me
about.me
قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك مجانًا المكون من صفحة واحدة في دقائق معدودة. يستخدم المستقلون ورجال الأعمال about.me لتنمية جمهورهم والحصول على المزيد من العملاء.
Landbot
landbot.io
Landbot.io عبارة عن منصة chatbot بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الشركات من بناء تجارب محادثة سلسة من البداية إلى النهاية. من خلال تحويل المحادثات إلى نتائج مربحة، تساعد Landbot فرق التسويق والعمليات وخدمة العملاء على مضاعفة كفاءتها وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 30% أو أكثر. سواء كان الأمر يتعلق بـ WhatsApp أو الويب أو Messenger، يمكن لأي شخص إنشاء تدفقات تلقائية لروبوتات الدردشة لإشراك العملاء بشكل أفضل وزيادة معدلات التحويل. تستفيد Landbot أيضًا من التطورات الحديثة في GPT وAI للمساعدة في جعل تجربة بناء روبوت الدردشة أكثر سهولة، حيث تجمع بين إمكانات Landbot بدون تعليمات برمجية ونماذج اللغات الكبيرة الأخرى.
AroundDeal
arounddeal.com
منصة ذكاء بيانات B2B العالمية تأسست في عام 2020، RoundDeal معروفة عالميًا كمنصة رائدة لذكاء بيانات B2B في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، ويثق بها أكثر من 100000 عميل ومستخدم حول العالم. تتضمن قاعدة بياناتنا أكثر من 120 مليون جهة اتصال و30 مليون شركة، مما يوفر بيانات شاملة ودقيقة مثل رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، إلى جانب بيانات رؤى الشركة القيمة. لا يوفر موقع RoundDeal البيانات فحسب، بل يوفر أيضًا منصة ذكية. هدفنا هو مساعدة المسوقين ومندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف في العثور بسرعة على جهات الاتصال المستهدفة وربطها وتقييم البيئة التنافسية والحصول على معلومات تجارية عالية القيمة وفرص النمو. 1. المنقب - ابحث عن عميلك التالي ببيانات أفضل أنشئ بسرعة قوائم عملاء محتملين مستهدفين تحتوي على أكثر من 100 مليون من بيانات جهات الاتصال واحصل على تنبيهات عندما تغير جهات الاتصال وظائفها. 2. المشاركة - أتمتة مشاركة المبيعات الخاصة بك قم ببناء تسلسلات مبيعات آلية وانتقل بفرص المبيعات الخاصة بك إلى المستوى التالي. 3. ملحق Chrome - ابحث عن العملاء المحتملين في كل مكان احصل على معلومات الاتصال المستهدفة والشركة مباشرة على LinkedIn وموقع الشركة ونظام إدارة علاقات العملاء (Salesforce أو HubSpot. 4. الإثراء - إثراء بياناتك قم بإثراء سجلاتك تلقائيًا بأكثر من 50 حقلاً من حقول البيانات الثابتة في قاعدة بيانات RoundDeal، بما في ذلك البريد الإلكتروني للعمل والهاتف والمسمى الوظيفي واسم الشركة والمزيد. 5. الزوار - حوّل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين مؤهلين اكتشف الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وقم بإشراكهم بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هي أداة عبر الإنترنت وبرنامج سطح مكتب لإنشاء دفاتر صور رقمية احترافية. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وتقديم المحتوى عبر الويب وتحسين عمليات الاتصال الخاصة بها. تعمل الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة ويمكن دمجها مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier وGoogle Analytics وWordPress. يساعد FlippingBook الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة المشهورة، مثل Unilever وMarriott وIntel وCartier وFOX وNestle.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI هو محرك البحث الأول والوحيد في الوقت الفعلي لمبيعات B2B. أكثر من 350.000 مستخدم وعشرات الآلاف من الفائزين بجائزة President's Club يستخدمون Seamless.AI للعثور على الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر التي تم التحقق منها لأي شخص يحتاجون إلى البيع له. تم الإعلان عنه للتو: نية المشتري وتغييرات الوظيفة بواسطة Seamless.AI! أصدرت Seamless.AI للتو بيانات نوايا المشتري حتى تتمكن من بناء خط أنابيب بشكل أسرع من أي وقت مضى من خلال الوصول إلى الحسابات الموجودة حاليًا في السوق والجاهزة لشراء منتجك أو خدمتك. تتيح لك Job Changes by Seamless.AI الوصول إلى أي شخص قام بتغيير دوره، أو انتقل إلى شركة جديدة، حتى تتمكن من التواصل خلال هذا الوقت الحرج مع العملاء والمحتملين دون فقدان الاتصال.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt هي أداة لأتمتة المبيعات موجودة فعليًا داخل Gmail وتطبيقات Google Workspace الأخرى. فهو يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المحتملين وتعزيز العلاقات مع العملاء ومراقبة تقدم المبيعات وإبرام المزيد من الصفقات. تنمو الشركات بمقدار خمسة أضعاف مع NetHunt CRM، وتحقق من قصص العملاء - https://nethunt.com/case-studies
Interact
tryinteract.com
Interact AI هي أداة إنشاء اختبارات تلقائية تعمل على تبسيط عملية إنشاء اختبارات جذابة. إنه يوفر حلاً سهل الاستخدام للشركات التي تتطلع إلى إنشاء اختبارات دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالذكاء الاصطناعي أو مطالبات كتابية. توفر منصة Interact مجموعة شاملة من الميزات لإنشاء اختبارات مخصصة لمختلف العروض الترويجية للأعمال. بمجرد إدخال عنوان URL لموقع الويب الخاص بهم، يمكن للمستخدمين الاستفادة من منشئ الاختبارات، الذي يقوم بتحليل الموقع لإنشاء اختبار ذي صلة. يمكن بعد ذلك تخصيص الاختبار الذي تم إنشاؤه بشكل أكبر باستخدام أداة الإنشاء سهلة الاستخدام قبل إطلاقه. بالإضافة إلى إنشاء الاختبار، توفر Interact تحليلات وعمليات تكامل البرامج لمساعدة الشركات على جمع العملاء المتوقعين واكتساب رؤى حول عملائها. ومن خلال الاستفادة من تحليلات الاختبار المقدمة، يمكن للشركات الحصول على معلومات قيمة حول جمهورها. تم تطوير Interact AI بواسطة فريق ركز في البداية على اختبارات جذب العملاء المحتملين، مع سنوات من الخبرة في إنشاء اختبارات عالية التفاعل وعالية التحويل. من خلال اختبارات مكثفة مع عملاء النسخة التجريبية، قاموا بضبط مطالبات ChatGPT، وتحويل تعليقات العملاء بشكل فعال إلى استبيان يتوسط بين المستخدمين وصانع الاختبارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. باستخدام Interact AI، يمكن للشركات إنشاء اختبارات فريدة وعالية الجودة بسرعة، والترويج لمنتجاتها أو خدماتها مع جذب عملاء محتملين مؤهلين. إن واجهته البديهية وقدراته القوية تجعله أداة قيمة للشركات التي تسعى إلى إشراك عملائها من خلال الاختبارات.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry هو برنامج قائم على الويب لإنشاء عملاء محتملين B2B يحول زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين للمبيعات. مدعوم من جوجل أناليتكس.
HelloLeads
helloleads.io
يتيح برنامج HelloLeads Mobile CRM للشركات الصغيرة إمكانية تتبع العملاء المتوقعين والعملاء في مكان واحد. يمكنك توزيع العملاء المحتملين بين وكلاء المبيعات لديك، وجدولة المتابعة، وتلقي التذكيرات في الوقت المناسب، وتتبع تحويلات المبيعات عن كثب باستخدام تطبيق CRM المحمول البسيط هذا.
Gleam
gleam.io
Gleam عبارة عن منصة تسويقية للنمو تساعد الشركات على التركيز على الإجراءات. يمكن أن يكون الإجراء هو ما تريده، أو مشتركًا في البريد الإلكتروني، أو إعجابًا على Facebook، أو متابعًا على Twitter، أو شخصًا يذكر شركتك عبر علامة التصنيف #.
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات الفردية وحتى الشركات المتوسطة والكبيرة. من خلال عمليات التكامل المخصصة لمنصات التجارة الإلكترونية، يمكنك ببساطة إضافة منتجات إلى رسائلك الإخبارية عن طريق نسخ ولصق عنوان URL الخاص بالمنتج، وسيقوم المرسل تلقائيًا باستخراج صور المنتج وأوصافه وأسعاره والمزيد. يمكن للمدونين ومسوقي المعلومات استخدام ميزات الأتمتة الشاملة لـ Sender ومشاركة الرسائل الإخبارية مع متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع النتائج. علاوة على ذلك، يقدم Sender العديد من الميزات الإضافية للمساعدة في الوصول إلى أفضل نتائج تسويقية من خلال إيقاف إشعارات الدفع، وتسلسلات البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والآلية، وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات، وأداة إنشاء نماذج الاشتراك بالسحب والإفلات سهلة الاستخدام. كل هذه الميزات متوفرة في جميع خطط المرسل، بما في ذلك خطة مجانية للأبد سخية، والتي تسمح بإرسال ما يصل إلى 15000 بريد إلكتروني إلى 2500 مشترك كل شهر.
Kaspr
kaspr.io
يقوم Kaspr تلقائيًا باسترداد تفاصيل الاتصال على LinkedIn. ما عليك سوى الاشتراك مجانًا والبدء في استخدام ملحق Chrome الخاص بنا للوصول الفوري إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين. قم بإدارة عملائك المحتملين في لوحة المعلومات من خلال إثراء البيانات وإنشاء حملات توعية على LinkedIn والتكامل مع جميع تطبيقات المبيعات المفضلة لديك. اعتمد أكثر من 40.000 مستخدم في مختلف الصناعات امتداد Kaspr Google Chrome للحصول على بيانات B2B مؤهلة ودقيقة ومتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA. خذ وقتًا من التنقيب، وركز على البيع بدلاً من ذلك. الآن مع إمكانية الوصول إلى عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني B2B مجانًا. قم بالتسجيل بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder أسرع طريقة للتنقيب. أداة البحث عن العملاء المتوقعين لمديري مبيعات B2B متعددي المهام والتوظيف والتسويق.
SalesMind AI
sales-mind.ai
قم بتبسيط عملية التواصل الخاصة بك وإبرام المزيد من الصفقات باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي المتطورة لدينا والمصممة للبحث عن LinkedIn.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io عبارة عن أداة للبحث عن البريد الإلكتروني وإثراء بيانات الأعمال للتواصل مع مبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع البيانات العامة وصياغتها لتوفير منصة متقدمة لأبحاث البريد الإلكتروني التي تساعد المحترفين على إطلاق حملات تسويق وتوعية فعالة عبر البريد الإلكتروني والحصول على بيانات قيمة حول المستلمين المحتملين.
Dripify
dripify.io
قم بتعزيز توليد العملاء المحتملين على LinkedIn باستخدام Dripify. أداة التشغيل الآلي لـ LinkedIn متعددة الوظائف والمصممة لمساعدة فريق المبيعات لديك على تحسين التنقيب عن LinkedIn وإبرام المزيد من الصفقات — كل ذلك بشكل آلي كامل
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura عبارة عن منصة للتنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وذكاء المبيعات القابل للتنفيذ، وتسلسلات المبيعات الآلية.
InboxPro
inboxpro.io
يساعدك InboxPro على تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء وإغلاق المزيد من الاجتماعات. إتقان التواصل عبر البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. أتمتة التسلسلات وتخصيصها باستخدام علامات الدمج وتعزيز مشاركة العملاء. ابدأ في الفوز بالمزيد من الصفقات الآن.