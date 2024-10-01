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برامج توليد الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - الهند
برنامج إنشاء العملاء المحتملين: إطلاق العنان لقوة التنقيب والتحويل الآلي يعمل برنامج جذب العملاء المحتملين على تمكين الشركات من تبسيط وتحسين عملية الحصول على عملاء محتملين ذوي جودة عالية، ودفع النمو، وزيادة الإيرادات المحتملة إلى الحد الأقصى. من خلال الاستفادة من الأتمتة المتقدمة، وتحليلات البيانات، واستراتيجيات التسويق متعددة القنوات، تُحدث مجموعة الأدوات المبتكرة هذه ثورة في كيفية تحديد المؤسسات وإشراكها وتحويلها إلى عملاء محتملين. في جوهره، تم تصميم برنامج جذب العملاء المحتملين للقضاء على التخمين وأوجه القصور الكامنة في أساليب جذب العملاء المحتملين التقليدية. فهو يمكّن الشركات من استهداف شرائح الجمهور المثالية والوصول إليها بدقة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التحويل وعائد الاستثمار. من خلال تسخير قوة برامج جذب العملاء المحتملين، يمكن للشركات تسريع نموها وزيادة إنتاجية المبيعات والبقاء في صدارة المنافسة في السوق الديناميكي اليوم. سواء أكان الأمر يتعلق بتوليد عملاء محتملين لمبيعات B2B، أو التقاط آفاق لمعاملات التجارة الإلكترونية، أو تحفيز عمليات الاشتراك في خدمات الاشتراك، فإن برنامج Lead Generation Software يمكّن المؤسسات من فتح فرص جديدة ودفع نمو الأعمال المستدام.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Privyr
privyr.com
تم تصميم Privyr لمحترفي المبيعات والتسويق الذين يولدون عملاء محتملين عبر الإنترنت ويحتاجون إلى طريقة سهلة للوصول إلى العملاء المحتملين والاتصال بهم وتحويلهم من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم. نحن محل ثقة عبر مئات المهن في كل صناعة تقريبًا. يتصل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المحمول ...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai عبارة عن مجموعة برامج مدعومة من GenAI تتيح مبيعات عالية السرعة للشركات B2C وB2B2C. توفر منصة المبيعات المتكاملة الخاصة بـ Floww.ai إدارة علاقات العملاء (CRM) لتنفيذ المبيعات، والتحليلات الفورية لـ NoCode، وأتمتة التسويق وسير العمل المتكاملة مع مجموعة الاتصالات الحديثة. تعمل أدوات الذكاء الا...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تتضمن الدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، ...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المب...
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي ت...
HelloLeads
helloleads.io
يتيح برنامج HelloLeads Mobile CRM للشركات الصغيرة إمكانية تتبع العملاء المتوقعين والعملاء في مكان واحد. يمكنك توزيع العملاء المحتملين بين وكلاء المبيعات لديك، وجدولة المتابعة، وتلقي التذكيرات في الوقت المناسب، وتتبع تحويلات المبيعات عن كثب باستخدام تطبيق CRM المحمول البسيط هذا.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخ...
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات في العثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها من المجالات أو الشركات أو محترف معين على الويب وغير ذلك الكثير. يتم أيضًا تضمين منصة بريد إلكتروني باردة مجانية لإرسال حملات البريد الإلكتروني مباشرة من Hunter. يجعل Hunter من السهل جدًا على موظفي...
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. من خلال خدمة أكثر من 200000 شركة والتكامل مع برامج التسويق والمبيعات الرائدة، توفر تحليلاتنا التسويقية وحلول الاتصالات التجارية لدينا رؤى في الوقت الفعلي تساعد عملائنا على التسويق بثقة.
Typeform
typeform.com
Typeform هو المعيار الذهبي للنماذج والاختبارات والاستطلاعات وحلول الفيديو غير المتزامنة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والمصممة بعناية والصديقة للأشخاص. قم بإنشاء تجارب شخصية لعملائك، وبناء هوية العلامة التجارية والولاء، وتسريع نموك. من خلال أكثر من 120 عملية تكامل حالية، يضمن Typeform أن البيانات...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Success.ai
success.ai
Success.ai عبارة عن منصة بريد إلكتروني باردة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الفائق. مع التركيز على فتح عدد غير محدود من العملاء المحتملين ورسائل البريد الإلكتروني والإحماء وقدرات الكتابة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي، تهدف هذه الأداة إلى تعزيز جهود التوعية. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى ق...
Purple
purple.com
يعمل اللون الأرجواني على تحسين طريقة تواصل الزوار مع المساحات المعقدة. من خلال خدمة قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والضيافة والمعالم السياحية والمطارات والملاعب، يتم استخدام حلول Purple في 120 دولة، حيث تخدم أكثر من مليون مستخدم نهائي يوميًا عبر أكثر من 70000 مكان. ومن خلال خدمات الموقع الداخ...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...
involve.me
involve.me
أداة حديثة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل، وزيادة مشاركة الجمهور، وجمع بيانات أفضل. من خلال موقع include.me، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء ونشر صفحات الهبوط الذكية والعروض الترويجية لاكتساب العملاء المحتملين، والاختبارات، والنماذج، واختبارات الشخصية لتأ...
about.me
about.me
قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك مجانًا المكون من صفحة واحدة في دقائق معدودة. يستخدم المستقلون ورجال الأعمال about.me لتنمية جمهورهم والحصول على المزيد من العملاء.
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات ا...
CoPilot AI
copilotai.com
قم بإحداث ثورة في استراتيجية المبيعات الخاصة بك باستخدام برنامج تمكين المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعد برنامج CoPilot AI بمثابة نظام أساسي متطور يعمل على تغيير الطريقة التي تتبعها أنت وفريقك في البحث عن العملاء وإشراكهم وتحويلهم. يدعم برنامج CoPilot AI فرق التسويق والمبيعات من خلال: • تحديد ا...
Manycontacts
manycontacts.com
إدارة علاقات العملاء لتطبيق WhatsApp أداة واتس اب للمبيعات والدعم قم بتوصيل WhatsApp Business (أو API) الخاص بك بـ ManyContacts لمشاركة صندوق الوارد الخاص بك مع فريقك، والرد على جميع الدردشات وتنظيمها في نفس الواجهة.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخد...
Landbot
landbot.io
Landbot.io عبارة عن منصة chatbot بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الشركات من بناء تجارب محادثة سلسة من البداية إلى النهاية. من خلال تحويل المحادثات إلى نتائج مربحة، تساعد Landbot فرق التسويق والعمليات وخدمة العملاء على مضاعفة كفاءتها وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 30% أو أكثر. سواء كان الأمر يتعلق بـ W...
Brave
getbrave.io
Brave هو محرك تحويل زائر يوفر لأي شخص موقع ويب WordPress مع أكثر من 200 أداة تحويل يمكنك توصيلها والبدء في تحويل الزوار. يمكنك أيضًا دمج EMS أو CRM الشهير في مواقع الويب الخاصة بك لجمع العملاء المحتملين وتتبع التحويلات في الوقت الفعلي باستخدام التحليلات المتقدمة. قم بتحويل الزائرين بسهولة إلى عميل و...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI هو محرك البحث الأول والوحيد في الوقت الفعلي لمبيعات B2B. أكثر من 350.000 مستخدم وعشرات الآلاف من الفائزين بجائزة President's Club يستخدمون Seamless.AI للعثور على الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر التي تم التحقق منها لأي شخص يحتاجون إلى البيع له. تم الإعلان عنه لل...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder أسرع طريقة للتنقيب. أداة البحث عن العملاء المتوقعين لمديري مبيعات B2B متعددي المهام والتوظيف والتسويق.
Expandi
expandi.io
Expandi هي أداة أتمتة تابعة لـ LinkedIn تمكنك من التواصل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر أمانًا باستخدام نهج متعدد القنوات. مع Expandi، ليس من الضروري أن تكون خبيرًا في LinkedIn للحصول على النتائج وتعزيز لعبة التوعية على LinkedIn. اتصل بعملائك المحتملين على LinkedIn أو عبر البريد الإلكتروني عبر تسلسل...
Dripify
dripify.io
قم بتعزيز توليد العملاء المحتملين على LinkedIn باستخدام Dripify. أداة التشغيل الآلي لـ LinkedIn متعددة الوظائف والمصممة لمساعدة فريق المبيعات لديك على تحسين التنقيب عن LinkedIn وإبرام المزيد من الصفقات — كل ذلك بشكل آلي كامل
Clearbit
clearbit.com
يقوم Clearbit Enrichment على الفور بإلحاق أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركة وتقنياتها وموظفيها بكل سجل تمتلكه - حتى تتمكن من تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء عاجلاً. وإليك الطريقة: • يتكامل بسلاسة مع Salesforce وMarketo وHubSpot وPardot وSegment والمزيد لأتمتة سير العمل وتحسينه. • التوقف عن فقدان ا...
Hublead
hublead.io
أضف صناع القرار، وابحث عن رسائل البريد الإلكتروني المؤهلة، وقم بمزامنة محادثات LinkedIn وSales Navigator مع HubSpot باستخدام ملحق LinkedIn Google Chrome.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
يوفر لك RealtimeCRM ساعات طويلة من البحث وإدخال البيانات. سوف نجد المعلومات التي تحتاجها تلقائيا.
Digioh
digioh.com
حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من البيانات الصفرية ودمجها وتحويلها... عرض المزيد! قم بتنمية قائمة تسويق البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك، و...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نما...
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذي يركز على العمل، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحكم في مبيعاتها. ركز على ما يجب القيام به بعد ذلك، وتابع كل عميل محتمل، وأبق الفريق على نفس الصفحة، وأبرم المزيد من الصفقات، إجراء مبيعات واحد في كل مرة. توفير الوقت وأتمت...
Closely
closelyhq.com
Closely عبارة عن منصة مشاركة مبيعات قائمة على السحابة لأي حجم أعمال - بدءًا من رواد الأعمال المنفردين وحتى العلامات التجارية التي لديها فرق مبيعات مخصصة. أطلق حملات توعية تلقائية، وقم بتنمية وإدارة شبكة Linkedin الخاصة بك، وتصدير جهات اتصال البريد الإلكتروني B2B، وحقق أهداف مبيعاتك بشكل أسرع من أي و...
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Warmly
warmly.ai
يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة العروض الدافئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خط أنابيبك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، نساعدك ع...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هي أداة عبر الإنترنت وبرنامج سطح مكتب لإنشاء دفاتر صور رقمية احترافية. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات ...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt هي أداة لأتمتة المبيعات موجودة فعليًا داخل Gmail وتطبيقات Google Workspace الأخرى. فهو يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المحتملين وتعزيز العلاقات مع العملاء ومراقبة تقدم المبيعات وإبرام المزيد من الصفقات. تنمو الشركات بمقدار خمسة أضعاف مع NetHunt CRM، وتحقق من قصص العملاء - https://nethu...
Interact
tryinteract.com
Interact AI هي أداة إنشاء اختبارات تلقائية تعمل على تبسيط عملية إنشاء اختبارات جذابة. إنه يوفر حلاً سهل الاستخدام للشركات التي تتطلع إلى إنشاء اختبارات دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالذكاء الاصطناعي أو مطالبات كتابية. توفر منصة Interact مجموعة شاملة من الميزات لإنشاء اختبارات مخصصة لمختلف العروض التر...
AroundDeal
arounddeal.com
منصة ذكاء بيانات B2B العالمية تأسست في عام 2020، RoundDeal معروفة عالميًا كمنصة رائدة لذكاء بيانات B2B في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، ويثق بها أكثر من 100000 عميل ومستخدم حول العالم. تتضمن قاعدة بياناتنا أكثر من 120 مليون جهة اتصال و30 مليون شركة، مما يوفر بيانات شاملة ودقيقة مثل رسائل البريد ...
SalesMind AI
sales-mind.ai
قم بتبسيط عملية التواصل الخاصة بك وإبرام المزيد من الصفقات باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي المتطورة لدينا والمصممة للبحث عن LinkedIn.
Kaspr
kaspr.io
يقوم Kaspr تلقائيًا باسترداد تفاصيل الاتصال على LinkedIn. ما عليك سوى الاشتراك مجانًا والبدء في استخدام ملحق Chrome الخاص بنا للوصول الفوري إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين. قم بإدارة عملائك المحتملين في لوحة المعلومات من خلال إثراء البيانات وإنشاء حملات توعية على LinkedIn والتكامل مع جم...
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io عبارة عن أداة للبحث عن البريد الإلكتروني وإثراء بيانات الأعمال للتواصل مع مبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع البيانات العامة وصياغتها لتوفير منصة متقدمة لأبحاث البريد الإلكتروني التي تساعد المحترفين على إطلاق حملات تسويق وتوعية فعالة عبر البريد الإلكتروني والحصول على ...
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith عبارة عن أداة تعريف مواقع الويب وتوليد العملاء المحتملين والتحليل التنافسي وذكاء الأعمال التي توفر اعتماد التكنولوجيا وبيانات التجارة الإلكترونية وتحليلات الاستخدام للإنترنت.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي أكثر من مجرد منصة؛ إنها شريك في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بك، حيث توفر لك كل شيء بدءًا من الصفحات المقصودة والمواقع عالية التحويل وحتى حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني المتطورة ومواقع العضوية وغيرها. تم تصميم منصة Kartra لزيادة المبيعات، حيث تقدم حلاً قويًا متكاملاً يبسط عمليات التسويق و...
Texau
texau.com
TexAu عبارة عن مجموعة أدوات لأتمتة النمو تتيح لك جذب عملاء محتملين جدد والاتصال بهم بسرعة ودون عناء وتحسين معرفتك بالمستخدمين.
Metadata
metadata.io
تعمل البيانات الوصفية على التخلص من العمل اليدوي والمتكرر حتى يتمكن المسوقون في مجال B2B من التركيز أخيرًا على الإستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel عبارة عن نظام أساسي لمعلومات السوق يساعد فرق التسويق والمبيعات وعمليات الإيرادات على تحقيق ما يصل إلى 5 أضعاف تحسين كفاءة خطوط الأنابيب من خلال: - تحديد عملائك المثاليين (ICP) من بين 22 مليون حساب تم تحديدها بواسطة 300 مليون تقنية فريدة تثبيت نقاط البيانات. - إظهار الحسابات التي تنشط في ا...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Workbooks
workbooks.com
يعمل برنامج Workbooks CRM على دمج عملك بالكامل، مما يساعد الجميع على العمل بشكل أفضل والعمل معًا والعمل بالطريقة الصحيحة من خلال نظام واحد قائم على السحابة. يمكن للتسويق أن يولّد المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، ويمكن للمبيعات إتمام المزيد من الصفقات، ويمكن للتمويل إصدار الفواتير بسرع...
We-Connect
we-connect.io
في We-Connect، نقدم لك أداة التواصل الأكثر أمانًا والأكثر تقدمًا في السوق. نحن نقدم لوحة تحكم شاملة حيث يمكنك بسهولة إدارة العملاء المحتملين، وتشغيل التسلسلات الذكية، وتحليل حملات التنقيب الفردية. لحماية أعمالك وعملائك، نستخدم برامج سحابية - لذلك لا داعي للقلق بشأن الأمان. إذا كنت مستعدًا للانتقال إ...