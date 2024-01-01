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برامج توليد الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر كوك
برنامج إنشاء العملاء المحتملين: إطلاق العنان لقوة التنقيب والتحويل الآلي تعمل برامج إنشاء العملاء المحتملين على تمكين الشركات من تبسيط وتحسين عملية الحصول على عملاء محتملين ذوي جودة عالية، ودفع النمو، وزيادة الإيرادات المحتملة إلى الحد الأقصى. من خلال الاستفادة من الأتمتة المتقدمة، وتحليلات البيانات، واستراتيجيات التسويق متعددة القنوات، تُحدث مجموعة الأدوات المبتكرة هذه ثورة في كيفية تحديد المؤسسات وإشراكها وتحويلها إلى عملاء محتملين. في جوهره، تم تصميم برنامج جذب العملاء المحتملين للقضاء على التخمين وأوجه القصور الكامنة في أساليب جذب العملاء المحتملين التقليدية. فهو يمكّن الشركات من استهداف شرائح الجمهور المثالية والوصول إليها بدقة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التحويل وعائد الاستثمار. من خلال تسخير قوة برامج جذب العملاء المحتملين، يمكن للشركات تسريع نموها وزيادة إنتاجية المبيعات والبقاء في صدارة المنافسة في السوق الديناميكي اليوم. سواء أكان الأمر يتعلق بتوليد عملاء محتملين لمبيعات B2B، أو التقاط آفاق لمعاملات التجارة الإلكترونية، أو تحفيز عمليات الاشتراك في خدمات الاشتراك، فإن برنامج Lead Generation Software يمكّن المؤسسات من فتح فرص جديدة ودفع نمو الأعمال المستدام.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Zoho SalesIQ
zoho.com
يقدم Zoho SalesIQ أفضل برامج دعم العملاء عبر الدردشة المباشرة لتتبع مواقع الويب والزوار. تتبع عملائك والتقاطهم والتفاعل معهم. مجانًا لعدد 2 من المستخدمين. حاول الآن!
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Typeform
typeform.com
أنشئ نماذج جميلة وتفاعلية - واحصل على المزيد من الردود. لا حاجة للترميز. قوالب للاختبارات والأبحاث والتعليقات وتوليد العملاء المحتملين والمزيد. الاشتراك مجانا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Popl
popl.co
Popl هي المنصة الرائدة لبطاقات العمل الرقمية للفرق، حيث توفر حلولًا مبتكرة لملايين الشركات والمهنيين في جميع أنحاء العالم. تتيح منصتنا للفرق إنشاء بطاقات العمل الرقمية وتوزيعها وإدارتها، مما يضمن اتساق العلامة التجارية وتبسيط تجميع العملاء المحتملين وأمن البيانات على مستوى المؤسسة على نطاق واسع، مما...
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو الحل الرائد للعثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها. ابدأ في استخدام Hunter وتواصل مع الأشخاص المهمين لشركتك.
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Privyr
privyr.com
Privyr هو تطبيق يساعد مندوبي المبيعات والشركات على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء من هواتفهم.
CoPilot AI
copilotai.com
تعمل مجموعة أدوات CoPilot AI المتقدمة على تمكين مندوبي المبيعات من استهداف العملاء المحتملين الأكثر ملائمة ورعاية العملاء المحتملين ذوي الجودة وحجز المزيد من الاجتماعات على LinkedIn Sales Navigator.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
Manycontacts
manycontacts.com
إدارة علاقات العملاء لتطبيق WhatsApp أداة واتس اب للمبيعات والدعم قم بتوصيل WhatsApp Business (أو API) الخاص بك بـ ManyContacts لمشاركة صندوق الوارد الخاص بك مع فريقك، والرد على جميع الدردشات وتنظيمها في نفس الواجهة.
Apify
apify.com
اجعل الويب يعمل من أجلك. يمكن لـ Apify أتمتة أي شيء يمكنك القيام به يدويًا في متصفح الويب، وتشغيله على نطاق واسع. نحن متجرك الشامل لتجميع الويب واستخراج البيانات وRPA على الويب.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai عبارة عن منصة تحليلات تسويقية وإسناد شاملة ومتكاملة عبر صوامع البيانات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع الخصوصية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. حاول الآن!
Avochato
avochato.com
Avochato هو إرسال الرسائل النصية للأعمال بطريقة سهلة. سوف تقوم خدمة الرسائل النصية التجارية الرائدة في السوق لدينا بتوصيلك بعملائك بشكل أسرع وأكثر فعالية من أي وقت مضى.
Luna.ai
luna.ai
ابحث عن عملاء متوقعين مثاليين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مذهلة. هل تطمح إلى التوسع بسرعة أكبر من مجرد اتصالاتك الشخصية، دون متاعب التنقيب الذي يستغرق وقتًا طويلاً؟ يُحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Luna ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المتوقعين وتتفاعل معهم من خلال اقتراح رسائل بريد إلكتروني مخ...
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
RocketReach
rocketreach.co
اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.
about.me
about.me
قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك مجانًا والمكون من صفحة واحدة في دقائق معدودة.
Clay
clay.com
البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai عبارة عن مجموعة برامج مدعومة من GenAI تتيح مبيعات عالية السرعة للشركات B2C وB2B2C. توفر منصة المبيعات المتكاملة الخاصة بـ Floww.ai إدارة علاقات العملاء (CRM) لتنفيذ المبيعات، والتحليلات الفورية لـ NoCode، وأتمتة التسويق وسير العمل المتكاملة مع مجموعة الاتصالات الحديثة. تعمل أدوات الذكاء الا...
Closely
closelyhq.com
أفضل أداة لأتمتة LinkedIn: ✔️إنشاء حملات إعلانية مخصصة ✔️إدارة خطوط المبيعات ✔️تتبع الإنتاجية ✔️التكامل الأصلي مع أدوات CRM. ⭐50 نقطة مجانية.
Landbot
landbot.io
أقوى أداة إنشاء Chatbot بدون تعليمات برمجية قم بزيادة إيراداتك وخفض تكاليف التشغيل وإسعاد عملائك.
Seamless.AI
seamless.ai
أداة المبيعات المصنفة رقم 1 للاتصالات المباشرة بين الشركات وأرقام الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني. أكثر من 300.000 من مسؤولي المبيعات يستخدمون Seamless.AI لتوليد عملاء محتملين للمبيعات.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
NetHunt
nethunt.com
تقدم NetHunt برنامج CRM بالإضافة إلى دعم العملاء الممتاز وقاعدة المعرفة لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. انضم إلينا!
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخد...
Warmly
warmly.ai
يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة العروض الدافئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خط أنابيبك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، نساعدك ع...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المب...
Thrive Themes
thrivethemes.com
قوالب ومكونات WordPress سريعة للغاية، تم تصميمها للحصول على المزيد من الزيارات والمزيد من المشتركين والمزيد من العملاء والمزيد من العملاء لك.
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
Success.ai
success.ai
يستخدم Success.ai الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إرسال عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء المحتملين الذين تم التحقق منهم، مما يعزز انتشارك. نحن نحدد العملاء المحتملين المناسبين لاستهداف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتخصيصها وتتبع نتائج حملاتك حتى تتمكن من تحقيق نمو لا يمكن إيقاف...
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدا...
InboxPro
inboxpro.io
تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء. إغلاق المزيد من الاجتماعات يساعدك InboxPro على تبسيط عملية اكتساب العملاء ورعايتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج العلامات وتسلسلات المتابعة والتقويم المدمج.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder أسرع طريقة للتنقيب. أداة البحث عن العملاء المتوقعين لمديري مبيعات B2B متعددة المهام والتوظيف والتسويق.
Brave
getbrave.io
Brave هو محرك تحويل زائر يوفر لأي شخص موقع ويب WordPress مع أكثر من 200 أداة تحويل يمكنك توصيلها والبدء في تحويل الزوار. يمكنك أيضًا دمج EMS أو CRM المشهور في مواقع الويب الخاصة بك لجمع العملاء المحتملين وتتبع التحويلات في الوقت الفعلي باستخدام التحليلات المتقدمة. قم بتحويل الزائرين بسهولة إلى عميل ...
Leadberry
leadberry.com
Leadberry هو برنامج قائم على الويب لإنشاء عملاء محتملين B2B يحول زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين للمبيعات. مدعوم من جوجل أناليتكس.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura عبارة عن منصة للتنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وذكاء المبيعات القابل للتنفيذ، وتسلسلات المبيعات الآلية.
AroundDeal
arounddeal.com
اعمل أقل، أنجز أكثر، مبيعات أعلى. يمكنك العثور على المزيد من جهات الاتصال B2B، وإثراء السجلات والتحقق منها، والتفاعل مع سير العمل التلقائي، وإغلاق المزيد من الصفقات، كل ذلك في منصة RoundDeal. عزز نمو أعمالك في جميع أنحاء العالم.
FormAssembly
formassembly.com
يوفر FormAssembly أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت سهلة الاستخدام للشركات. التكامل مع Salesforce من خلال الويب السلس الخاص بنا لحل أي شيء. إبدأ اليوم.
Kaspr
kaspr.io
اقض وقتًا أقل في التنقيب وحقق حصتك. Kaspr عبارة عن ملحق LinkedIn Chrome ولوحة تحكم تتيح لك الوصول إلى بيانات الاتصال B2B في ثوانٍ.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هو محرك البيانات التسويقية لجميع تفاعلات عملائك. افهم عملائك بعمق، وحدد الآفاق المستقبلية، وقم بتخصيص كل تفاعل تسويقي ومبيعاتي.
Gleam
gleam.io
Gleam هي عبارة عن منصة تسويقية للنمو. نحن نمكنك من تشغيل حملات رائعة تعمل على تنمية أعمالك.
HelloLeads
helloleads.io
يتيح برنامج HelloLeads Mobile CRM للشركات الصغيرة إمكانية تتبع العملاء المتوقعين والعملاء في مكان واحد. يمكنك توزيع العملاء المحتملين بين وكلاء المبيعات لديك، وجدولة المتابعة، وتلقي التذكيرات في الوقت المناسب، وتتبع تحويلات المبيعات عن كثب باستخدام تطبيق CRM المحمول البسيط هذا.
Dripify
dripify.io
قم بتعزيز توليد العملاء المحتملين على LinkedIn باستخدام Dripify. أداة التشغيل الآلي لـ LinkedIn متعددة الوظائف والمصممة لمساعدة فريق المبيعات لديك على تحسين التنقيب عن LinkedIn وإبرام المزيد من الصفقات — كل ذلك بشكل آلي كامل
Expandi
expandi.io
Expandi هي أداة أتمتة تابعة لـ LinkedIn تمكنك من التواصل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر أمانًا باستخدام نهج متعدد القنوات. مع Expandi، ليس من الضروري أن تكون خبيرًا في LinkedIn للحصول على النتائج وتعزيز لعبة التوعية على LinkedIn. اتصل بعملائك المحتملين على LinkedIn أو عبر البريد الإلكتروني عبر تسلسل...