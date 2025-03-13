برنامج التقاط الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية

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تستخدم الشركات برامج التقاط العملاء المحتملين للكشف عن آفاق المبيعات الجديدة في الأسواق شديدة التنافسية. في مواجهة المنافسة الشديدة، من المهم للشركات أن تحدد بشكل استباقي طرقًا جديدة للأعمال قبل منافسيها. يستخدم متخصصو المبيعات برامج التقاط العملاء المحتملين لتحديد العملاء المحتملين، والاستفادة من المعلومات المستمدة من مصادر متنوعة، بما في ذلك العملاء المحتملين المباشرين، وممثلي المبيعات، وخبراء التسويق، ووكلاء دعم العملاء. ومع ذلك، فإن اغتنام فرص الأعمال الجديدة لا يمثل سوى المرحلة الأولى من رحلة المبيعات. إلى جانب استخدام برامج التقاط العملاء المحتملين، يجب على الشركات دمج حلول إضافية لتوليد العملاء المحتملين مثل تعدين العملاء المحتملين، وتسجيل العملاء المحتملين، وذكاء العملاء المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يصبح استخدام أدوات مثل إدارة أداء المبيعات وذكاء المبيعات أمرًا ضروريًا لتحويل الفرص بنجاح إلى مبيعات ملموسة.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Podium
podium.com
تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
CallRail
callrail.com
CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.
Typeform
typeform.com
Typeform هو تطبيق لإنشاء نماذج ودراسات استقصائية تفاعلية وجذابة، يدعم إدخال الصور والفيديو، ويتكامل مع أدوات متعددة.
Popl
popl.co
تطبيق Popl هو منصة لبطاقات العمل الرقمية، يتيح للمستخدمين مشاركة معلومات الاتصال بسهولة عبر تقنية NFC أو رموز QR.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Similarweb
similarweb.com
يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.
AWeber
aweber.com
AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.
LeadSquared
leadsquared.com
Leadsquared هو برنامج لإدارة العملاء وأتمتة التسويق، يساعد الشركات على تنظيم التقاط وإدارة العملاء والمبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
CoPilot AI
copilotai.com
تطبيق CoPilot AI هو منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق المبيعات والتسويق في تحديد العملاء المحتملين وتخصيص الرسائل لزيادة التحويل.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
Privyr
privyr.com
Privyr هو تطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) لمساعدة محترفي المبيعات في إدارة وتحويل العملاء المحتملين عبر الهواتف المحمولة.
Signals
getsignals.ai
تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.
Manycontacts
manycontacts.com
تطبيق Manycontacts هو أداة CRM تربط حساب واتساب بزنس بفريق العمل، مما يسهل الرد وتنظيم المحادثات في واجهة واحدة.
Brave
getbrave.io
تطبيق Brave هو محرك تحويل للزوار، يقدم أكثر من 200 أداة تحويل لمواقع ووردبريس، ويتيح دمج أنظمة EMS وCRM لجمع البيانات وتحليلها.
Warmly
warmly.ai
تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.
Refrens
refrens.com
يعد تطبيق Refrens ABC وسيلة بسيطة لالتقاط وإدارة وتتبع وتحويل الفرص البيعية في مكان واحد.
Thrive Themes
thrivethemes.com
تقدم Thrive Themes قوالب وإضافات ووردبريس مصممة لتحسين أداء المواقع وزيادة التفاعل وتحقيق التحويلات بطرق مخصصة وسهلة لمستخدميها.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.
Swordfish.ai
swordfish.ai
تطبيق Swordfish.ai هو محرك بحث للاتصال يساعد الشركات في العثور على معلومات التواصل الدقيقة من مصادر متعددة.
Floww.ai
floww.ai
تطبيق Floww.ai هو منصة مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم أدوات لإدارة المبيعات والتحليلات والتسويق لأعمال B2C و B2B2C.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach هي أداة توفر معلومات الاتصال من قاعدة بيانات واسعة، مما يساعد المهنيين في التواصل وتوليد العملاء.
involve.me
involve.me
تطبيق involve.me أداة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة وجمع البيانات عبر النماذج، الصفحات الترويجية، والاستطلاعات.
HelloLeads
helloleads.io
تطبيق HelloLeads لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات الصغيرة في متابعة العملاء المحتملين والزبائن وإدارة المبيعات بفعالية.
about.me
about.me
حول.me هو تطبيق يساعد المستخدمين على إنشاء صفحة ويب مخصصة لعرض مهاراتهم وإنجازاتهم، مما يسهل التواصل مع الآخرين.
Interact
tryinteract.com
تطبيق Interact AI هو أداة لإنشاء اختبارات آلية، تسهل توليد اختبارات مخصصة للشركات دون الحاجة لخبرة تقنية. يقدم تحليلات لجمع العملاء.
Sender
sender.net
المرسل هو تطبيق تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني بسهولة، مع أدوات للتصميم والأتمتة والتحليلات.
Retainly
retainly.app
احتفاظ هو تطبيق يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء وتعزيز استراتيجيات الاحتفاظ، مما يسهل التواصل وتحسين رضا العملاء.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم المبيعات ومتابعة العملاء وتحسين العمليات البيعية.
Gleam
gleam.io
Gleam هي منصة تسويقية تساعد الشركات على إنشاء مسابقات وهبات وتقديم أدوات للتفاعل مع العملاء وزيادة المشاركة.
Kaspr
kaspr.io
تطبيق KASPR يسهل العثور على تفاصيل الاتصال عبر LinkedIn ويدعم إدارة العملاء المتوقعين مع تكامل مع أنظمة CRM وأدوات إضافية.
HiHello
hihello.com
HiHello هو تطبيق يتيح إنشاء بطاقات أعمال رقمية قابلة للتخصيص، مما يسهل مشاركة معلومات الاتصال وإدارة الشبكات المهنية بشكل فعال.
Landbot
landbot.io
Landbot هو منصة لإنشاء دردشات تلقائية بدون برمجة، تساعد الشركات في تحسين التواصل مع العملاء وزيادة معدلات التحويل عبر قنوات متعددة.
NetHunt
nethunt.com
نتهانت هو أداة لأتمتة المبيعات تساعد الفرق على إدارة العملاء المتوقعين وتحسين العلاقات وقياس أداء المبيعات داخل تطبيقات جوجل.
GetProspect
getprospect.com
GetProspect هو تطبيق للعثور على البريد الإلكتروني للأعمال من LinkedIn، يساعد في توليد العملاء وإدارة الحملات التسويقية.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms هو أداة لإنشاء النماذج عبر الإنترنت، تمكن المستخدمين من تصميم نماذج واستطلاعات مخصصة بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات.
Expandi
expandi.io
Expandi هو أداة لأتمتة التواصل عبر LinkedIn، تسمح بتحسين التوعية باستخدام تسلسلات ذكية عبر LinkedIn والبريد الإلكتروني.
Beacon
beacon.by
تطبيق بيكون يساعدك على تصميم مغناطيسات العملاء بشكل احترافي وفريد في دقائق.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
تطبيق La Growth Machine هو منصة للتنقيب عبر قنوات متعددة مثل LinkedIn والبريد الإلكتروني وتويتر، تساعد على إدارة وتوليد العملاء المحتملين بشكل سهل.
Immagnify
immagnify.com
تطبيق إيمغنفاين هو أداة ذكاء مبيعات تساعد في إنشاء قوائم العملاء المحتملين باستخدام بحث متقدم، ويتيح الوصول لمعلومات الاتصال بالمعنيين.
Lusha
lusha.com
Lusha هي منصة ذكاء مبيعات تقدم بيانات ومعلومات دقيقة لفريق المبيعات والتسويق والتوظيف، مع ميزات تكامل سهلة وقاعدة بيانات شاملة.
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly منصة لجمع البيانات وتسهيل إنشاء النماذج وتكاملها مع أنظمة أخرى، مع التركيز على الأمان والامتثال.
GoSquared
gosquared.com
منصة تسويق بريد إلكتروني مستدامة تساعد على إرسال حملات بريد إلكتروني أفضل، توسيع الجمهور، والمساهمة في استعادة كوكب الأرض.
Texau
texau.com
TexAu هو منصة أتمتة تساعد المستخدمين على استخراج البيانات من LinkedIn، وتعزيز الإنتاجية، وتبسيط التواصل مع العملاء.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.
Surfe
surfe.com
تطبيق Surfe يتيح إضافة جهات الاتصال، العثور على بريد إلكتروني مؤهل، ومزامنة محادثات LinkedIn مع نظام إدارة العلاقات عبر إضافة بسيطة لمتصفح Chrome.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep أداة تساعد العلامات التجارية في إنشاء وإدارة العروض الترويجية الرقمية مثل اليانصيب والهبات والمسابقات.
UpViral
upviral.com
UpViral هو منصة تسويق إحالي تسمح بإدارة حملات مثل المسابقات والهبات، وتشجع المستخدمين على مشاركة المحتوى لزيادة التفاعل وجذب العملاء.
Jebbit
jebbit.com
تطبيق Jebbit يساعد العلامات التجارية في إنشاء تجارب تفاعلية لجمع بيانات العملاء. يوفر قوالب لاختبارات وتوصيات منتجات لتحسين التواصل والمشاركة.
Avochato
avochato.com
Avochato هو تطبيق يتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية والدردشة المباشرة، مع ميزات لإدارة التفاعلات وتحسين تجربة العملاء.
bant.io
bant.io
Bant.io هو تطبيق لتوليد العملاء وتسريع المبيعات، يستخدم الأتمتة لتحسين كفاءة العمليات التجارية وإدارة العمل بشكل أفضل.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder هو برنامج لإنشاء النماذج عبر الإنترنت، يساعد الشركات والأفراد في جمع البيانات وأتمتة سير العمل بطريقة سهلة وآمنة.
Purple
purple.com
تطبيق Purple يساعد الزوار على التفاعل مع الأماكن المعقدة، ويستخدم في العديد من القطاعات لتحسين تجارب الزوار وفهم سلوكهم.
ContactOut
contactout.com
ContactOut هو تطبيق للعثور على معلومات الاتصال بدقة تضم بيانات لملايين المحترفين والشركات، مما يساعد في تسريع عمليات التسويق والتوظيف.
NetLine
netline.com
تطبيق NetLine هو منصة شاملة لأصحاب الأعمال B2B، يوفر بيانات نية المشتري وم capabilities لتوليد العملاء المحتملين وتحسين التفاعل.
Leadfox
leadfox.co
ليدفوكس هو برنامج لأتمتة التسويق يساعد الشركات على تنفيذ استراتيجيات التسويق عبر البريد الإلكتروني والإعلانات وصفحات الهبوط وغيرها من الأدوات.
We-Connect
we-connect.io
تطبيق We-Connect هو أداة لإدارة العملاء المحتملين، حيث يتيح لك تنظيم الحملات وتحليل الأداء بشكل آمن عبر البرمجيات السحابية.
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