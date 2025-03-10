ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تستخدم الشركات برامج التقاط العملاء المحتملين للكشف عن آفاق المبيعات الجديدة في الأسواق شديدة التنافسية. في مواجهة المنافسة الشديدة، من المهم للشركات أن تحدد بشكل استباقي طرقًا جديدة للأعمال قبل منافسيها. يستخدم متخصصو المبيعات برامج التقاط العملاء المحتملين لتحديد العملاء المحتملين، والاستفادة من المعلومات المستمدة من مصادر متنوعة، بما في ذلك العملاء المحتملين المباشرين، وممثلي المبيعات، وخبراء التسويق، ووكلاء دعم العملاء. ومع ذلك، فإن اغتنام فرص الأعمال الجديدة لا يمثل سوى المرحلة الأولى من رحلة المبيعات. إلى جانب استخدام برامج التقاط العملاء المحتملين، يجب على الشركات دمج حلول إضافية لتوليد العملاء المحتملين مثل تعدين العملاء المحتملين، وتسجيل العملاء المحتملين، وذكاء العملاء المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يصبح استخدام أدوات مثل إدارة أداء المبيعات وذكاء المبيعات أمرًا ضروريًا لتحويل الفرص بنجاح إلى مبيعات ملموسة.
إرسال تطبيق جديد
Beacon
beacon.by
تطبيق بيكون يساعدك على تصميم مغناطيسات العملاء بشكل احترافي وفريد في دقائق.
CallPage
callpage.io
CallPage عبارة عن أداة على موقع الويب الخاص بك تساعد زائر موقع الويب الخاص بك على التواصل معك عبر مكالمة مجانية خلال 28 ثانية. تتيح لك أداة CallPage الاتصال بزائري موقع الويب الخاص بك وتساعدك على اكتساب عملاء محتملين إضافيين بنسبة 30-125%. باستخدام CallPage، يمكنك بسهولة: - زيادة عدد العملاء المحتملين ذوي الجودة - انخفاض تكلفة اكتساب العملاء - تحسين معدل التحويل - تحسين تجربة العملاء
Upflowy
upflowy.com
Upflowy عبارة عن أداة سحب وإسقاط بدون تعليمات برمجية لإنشاء تجارب الويب وتحسينها. تدفقات الاشتراك في اختبار A/B بسهولة، ومسارات العملاء المحتملين، وتأهيل العملاء، والمزيد. يمنحك Upflowy كل ما تحتاجه لبناء قصة تستحق التفاعل معها ببضع نقرات فقط.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz.io منصة عبر الإنترنت تساعد الشركات في إنشاء اختبارات واستطلاعات تفاعلية لجمع الملاحظات وزيادة المبيعات بسهولة وبواجهة مستخدم بسيطة.
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
Skylead
skylead.io
استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.
LeadLoft
leadloft.com
تقدم LeadLoft أدوات لأتمتة المبيعات، تجميع البيانات، وإدارة العلاقات مع العملاء، مما يساعد الفرق على تحسين عمليات المبيعات وزيادة الكفاءة.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
تطبيق La Growth Machine هو منصة للتنقيب عبر قنوات متعددة مثل LinkedIn والبريد الإلكتروني وتويتر، تساعد على إدارة وتوليد العملاء المحتملين بشكل سهل.
Lusha
lusha.com
Lusha هي منصة ذكاء مبيعات تقدم بيانات ومعلومات دقيقة لفريق المبيعات والتسويق والتوظيف، مع ميزات تكامل سهلة وقاعدة بيانات شاملة.
bant.io
bant.io
Bant.io هو تطبيق لتوليد العملاء وتسريع المبيعات، يستخدم الأتمتة لتحسين كفاءة العمليات التجارية وإدارة العمل بشكل أفضل.
ContactOut
contactout.com
ContactOut هو تطبيق للعثور على معلومات الاتصال بدقة تضم بيانات لملايين المحترفين والشركات، مما يساعد في تسريع عمليات التسويق والتوظيف.
NetLine
netline.com
تطبيق NetLine هو منصة شاملة لأصحاب الأعمال B2B، يوفر بيانات نية المشتري وم capabilities لتوليد العملاء المحتملين وتحسين التفاعل.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata هي أول منصة في العالم للتنقيب عن الأعمال B2B بنظام الدفع الفوري مع أكثر من 100 مليون جهة اتصال مباشرة B2B مع ضمان دقة بنسبة 95% وتقدم خدمات لأكثر من 20000 عميل منذ عام 2015. منصتنا المبتكرة والقوية تخدم جهات الاتصال التجارية قوائم لعملائها من أكثر من 200 دولة مع أكثر من 50 معيار بحث، وتقنيات الويب، وABM، وفئتين خاصتين أخريين لمتخصصي الرعاية الصحية حسب التخصصات ووكلاء العقارات بالإضافة إلى جهات الاتصال التجارية.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية الخاصة بك بشكل لم يسبق له مثيل. 2. تسمح لك ميزات تخصيص موقع الويب بتخصيص رسائل الصفحة المقصودة لموقع الويب والحملة بسهولة لتناسب شرائح المتسوقين للحصول على تجارب أكثر صلة وذات مغزى. 3. يتيح لك اختبار A/B سهل الاستخدام إعداد واختبار ومقارنة أداء النوافذ المنبثقة والصفحة المقصودة المخصصة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مقارنة رحلات المتسوق الكاملة لقياس التأثير على النتيجة النهائية.
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة الاستخدام والتي تمنحك الحرية الكاملة في التصميم. بينما باستخدام أداة تخصيص موقع الويب، يمكنك بسهولة تعديل موقع الويب الخاص بك وفقًا لسجل نشاط الزائر ومصدر الإحالة والموقع الجغرافي والجهاز وقيمة سلة التسوق وسجل الطلبات وغير ذلك الكثير مما يقسم موقع الويب إلى أشكال مختلفة باستخدام محرره المرئي في الموقع.
Retainly
retainly.app
احتفاظ هو تطبيق يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء وتعزيز استراتيجيات الاحتفاظ، مما يسهل التواصل وتحسين رضا العملاء.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هو تطبيق لتوليد العملاء المتوقعين والتسويق عبر البريد الإلكتروني، يوفر أدوات لإنشاء نماذج وقوائم بريدية، وتصميم حملات تسويقية بسهولة.
ConvertFlow
convertflow.com
برنامج ConvertFlow هو أداة إنشاء مسار التحويل الشاملة للتجارة الإلكترونية. قم بإنشاء واختبار وتخصيص النوافذ المنبثقة والنماذج والاختبارات وتوصيات المنتجات والصفحات المقصودة والمزيد - لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية أو مطورين. قبل التحويل: مسار التحويل الخاص بك عبارة عن فوضى فوضوية من التطبيقات والمكونات الإضافية والبرامج النصية والخطوات. انها ليست شخصية. الإبلاغ مربك. يستغرق إجراء التغييرات أسابيع في انتظار المطورين. تزايد الإيرادات يعني الدفع مقابل المزيد من حركة المرور. بعد التحويل: يتم تنظيم جميع حملات التحويل الخاصة بمتجرك في لوحة تحكم واحدة. الإبلاغ واضح. يعد إجراء تجارب مسار التحويل أمرًا سهلاً. يستغرق إجراء التغييرات دقائق مع منشئ مسار التحويل. يمكنك زيادة عائد النفقات الإعلانية وزيادة الإيرادات لكل زائر لموقع الويب. إطلاق مسارات نمو القائمة: • قم بتنمية قائمة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك بشكل أسرع من خلال استهداف العروض المخصصة للمتسوقين الجدد والعائدين • اختر من بين أكثر من 100 نموذج للاشتراك في القائمة • إطلاق النوافذ المنبثقة والأشرطة اللاصقة والتضمينات والصفحات المقصودة • التخصيص حسب اهتمامات المنتج وعربة التسوق والمزيد • المزامنة مع Klaviyo وAttentive وMailChimp وما إلى ذلك. إطلاق مسارات اختبار المنتج: • تكشف اختبارات المنتج عن تفضيلات المتسوقين، وتقسيم المتسوقين إلى الجماهير المناسبة وإنشاء منتج مخصص التوصيات • قوالب اختبار لمجموعة واسعة من الصناعات • العرض على شكل نوافذ منبثقة وصفحات وتنسيقات قابلة للتضمين • توصيات المنتج المشروطة باستخدام الإجابات والنتائج • مزامنة الإجابات مع Klaviyo و Attentive و MailChimp وما إلى ذلك. إطلاق مسارات تحويل عربة التسوق: • تنمية AOV باستخدام 1- انقر فوق عمليات البيع الإضافية والمبيعات الإضافية لعربة التسوق • المشغلات بناءً على المنتج الذي تمت إضافته للتو إلى سلة التسوق • عرض عمليات البيع الإضافية كنوافذ منبثقة، وعلى الصفحات، ومع التضمين • يمكن للمتسوقين إضافة جميع المنتجات إلى سلة التسوق بنقرة واحدة • استهداف عمليات البيع المتبادل لشرائح المشتركين العائدين. إطلاق مسارات التخلي عن عربة التسوق: • منع التخلي عن عربة التسوق قبل حدوث ذلك عن طريق تقديم عروض للمتسوقين الخارجين • يتم تشغيله على سطح المكتب عندما يتحرك الماوس للخروج أو على الهاتف المحمول عند النقر على زر الرجوع • يؤدي إلى تشغيل تسلسلات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بعربة التسوق المسبقة، وإنشاء مسارات تحويل للصفحة المقصودة: • إنشاء صفحات مقصودة واختبار A/B تتطابق مع إعلانك الحملات، دون انتظار المطورين • اختر من بين العشرات من قوالب الصفحات المقصودة • قم بإنشاء مسارات مبيعات مخصصة متعددة الخطوات • قم باستضافة الصفحات على المجال المخصص الخاص بك، أو قم بمزامنتها مع صفحات Shopify، أو قم بتضمينها في أي مكان
Wyng
wyng.com
تساعد Wyng العلامات التجارية على النمو وفهم جمهورها، لتقديم تجارب أكثر صلة. باستخدام Wyng، يمكن للمسوقين بسهولة إنشاء تجارب رقمية تفاعلية تجذب العملاء في اللحظات المناسبة، وتكسب التفضيلات والبيانات الأخرى، وتضفي طابعًا شخصيًا في الوقت الفعلي. سواء كانت التجربة عبارة عن اختبار للبحث عن منتج أو ترويج أو مركز تفضيل - فإن تجارب Wyng تكون دائمًا جيدة التوقيت وسهلة الاستخدام وتقدم قيمة حقيقية للمستهلكين. تخدم Wyng أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك AAA وDisney وEstée Lauder وSony وUnilever، الذين يستخدمون Wyng لدفع عمليات الاشتراك وزيادة المبيعات وتعزيز ثقة المستهلك وتقارب العلامة التجارية.
TierPeak
tierpeak.com
TierPeak هو تطبيق شامل يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين وجودها الرقمي وإدارة استراتيجيات التسويق والمبيعات بكفاءة.
Popl
popl.co
تطبيق Popl هو منصة لبطاقات العمل الرقمية، يتيح للمستخدمين مشاركة معلومات الاتصال بسهولة عبر تقنية NFC أو رموز QR.
Surfe
surfe.com
تطبيق Surfe يتيح إضافة جهات الاتصال، العثور على بريد إلكتروني مؤهل، ومزامنة محادثات LinkedIn مع نظام إدارة العلاقات عبر إضافة بسيطة لمتصفح Chrome.
Digioh
digioh.com
ديجيو هو تطبيق يجمع بيانات العملاء ويساعد في زيادة التحويلات عبر اختبارات واستطلاعات وتخصيص التجارب التسويقية.
Insites
insites.com
Insites هي أداة تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) المصممة خصيصًا لوكالات التسويق الرقمي التي ترغب في جذب المزيد من العملاء المحتملين وكسب المزيد من الأعمال والوفاء بوعودها. Insites هي منصة تحسين محركات البحث (SEO) الوحيدة التي تمنحك صورة كاملة عن أداء عميلك في أقل من 60 ثانية. وهو يغطي جميع جوانب التسويق الرقمي، بدءًا من تحسين محركات البحث المحلية، ومن الدفع لكل نقرة (PPC) إلى Google Core Web Vitals - لقد حصلنا على كل ذلك في تدقيق واحد وسهل الفهم لتحسين محركات البحث. يقوم Insites بإنشاء تقارير تحسين محركات البحث (SEO) ذات العلامات التجارية الجميلة التي يمكنك مشاركتها مع عملائك. فهو يتكامل مع أدوات المبيعات الموجودة لديك، مثل Salesforce وHubspot وغير ذلك الكثير. ولكن هذه مجرد البداية. يمكن أن تساعدك Insites في جذب عملاء محتملين باستخدام حل تسويقي داخلي فريد، وزيادة قوائم جهات الاتصال الموجودة لديك باستخدام ذكاء الأعمال المتطور. لقد قمنا بتصميم Insites لتقديم تجربة مستخدم على مستوى المستهلك مع بنية على مستوى المؤسسات. وهذا يعني أن البرنامج سهل الاستخدام لدرجة أنك لا تحتاج إلى دليل وتقارير باللغة الإنجليزية البسيطة التي يمكن لأي شخص فهمها. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن Insites وترتيب عرض توضيحي مع خبرائنا، تواصل معنا.
Poltio
poltio.com
تتيح حلول Poltio القابلة للتضمين بدون تعليمات برمجية والتي تتميز بالاستجابة والملصق الأبيض، تمكين العلامات التجارية/الوكالات من إضفاء الطابع الإنساني على اكتشاف المنتجات والتقاط بيانات الطرف صفر في الوقت الفعلي / الحصول على رؤى غير متحيزة / تعزيز OI أثناء إنشاء شرائح وشخصيات. ما عليك سوى اختيار الحل المناسب مثل الاستبيان الذكي أو الاختبار الجذاب أو اختبار توصية المنتج / الباحث عن الهدايا. لا تعمل اختبارات المنتجات على تعزيز تسوق العميل فحسب، بل توفر أيضًا تجربة متميزة وترفع من مستوى رحلة العميل من خلال البيع الموجه.
LeadMine
leadmine.net
تعد LeadMine واحدة من منصات توليد العملاء المحتملين البسيطة والقوية والتي تثق بها أكثر من 1000 شركة حول العالم. نحن في LeadMine نسعى جاهدين لتوفير عملاء محتملين مؤهلين تأهيلاً عاليًا ومعتمدين، والأهم من ذلك، عملاء محترفين ودقيقين. باستخدام أدواتنا، يمكنك العثور على العملاء المحتملين في أقل من خمس ثوانٍ.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio هو تطبيق يمكّن العلامات التجارية من التفاعل مع الجمهور عبر تنسيقات تفاعلية، مع جمع بيانات تتعلق بالعملاء. متوافق مع GDPR.
Thrive Themes
thrivethemes.com
تقدم Thrive Themes قوالب وإضافات ووردبريس مصممة لتحسين أداء المواقع وزيادة التفاعل وتحقيق التحويلات بطرق مخصصة وسهلة لمستخدميها.
Kloser
kloser.com
يساعد Kloser محترفي المبيعات والقائمين بالتوظيف على التواصل مباشرة مع العملاء المحتملين وجهات الاتصال والمرشحين. تعد قوائم البريد الإلكتروني B2B التي تم التحقق منها والمعززة بالذكاء الاصطناعي هي الحل الأمثل لبناء حملات توليد الطلب. تسمح لك قوائم Kloser بالاستفادة من الملايين من الملفات الشخصية التي تم التحقق منها عبر الصناعات والمناطق الجغرافية والمسميات الوظيفية وغير ذلك الكثير. يُعد ملحق Kloser Chrome الرفيق المثالي لسير عمل التنقيب لديك. يستخدم Kloser المعلومات العامة وقواعد بيانات B2B الخاصة وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للعثور على البريد الإلكتروني لأي عميل محتمل في ثوانٍ!
Sonar
sendsonar.com
لقد فتحت الرسائل النصية إمكانيات جديدة لكيفية قيام فرق المبيعات والتسويق ببناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء. قد يكون تأهيل العملاء المحتملين، وتحويل العملاء المحتملين، والتفاعل مع العملاء أمرًا صعبًا. نقدم لكم Marchex Sonar، منصة الرسائل النصية الذكية المصممة للأعمال. استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لأتمتة الاتصالات الأولية والمتابعة والجدولة وحملات التنقيط والمزيد. بفضل واحدة من واجهات المستخدم وتجارب المستخدم الأعلى تقييمًا، تقدم Sonar أفضل مجموعة من الوظائف لفرق المبيعات والتسويق على القنوات التي يفضلها العملاء. تمكنك العشرات من عمليات التكامل من التواصل بسلاسة مع عملائك من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك أو مجموعة التكنولوجيا. قم بتحويل المزيد من العملاء المحتملين والمشاركة بشكل أكثر فعالية وتحقيق المزيد من الإيرادات باستخدام Marchex Sonar.
ServiceBell
servicebell.com
يعد ServiceBell هو الحل الأول لتحويل خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Hubspot. تمكّن ServiceBell الشركات من تحويل أفضل أصول علامتها التجارية - موقعها الإلكتروني - إلى منشئ خطوط الأنابيب رقم 1 من خلال إجراء محادثات وجهًا لوجه مع العملاء المحتملين أثناء التصفح في الوقت الفعلي. تقوم ServiceBell بتوصيل موقع الويب بـ hubspot ثم تسمح للمبيعات المستندة إلى الحساب بدورة كاملة للمضي قدمًا مع وصول العملاء المحتملين إلى الموقع بدلاً من انتظار عمليات إرسال النماذج. لمعرفة المزيد، دق الجرس على ServiceBell.com
We-Connect
we-connect.io
في We-Connect، نقدم لك أداة التواصل الأكثر أمانًا والأكثر تقدمًا في السوق. نحن نقدم لوحة تحكم شاملة حيث يمكنك بسهولة إدارة العملاء المحتملين، وتشغيل التسلسلات الذكية، وتحليل حملات التنقيب الفردية. لحماية أعمالك وعملائك، نستخدم برامج سحابية - لذلك لا داعي للقلق بشأن الأمان. إذا كنت مستعدًا للانتقال إلى عالم التنقيب الأكثر أمانًا، فابدأ النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا: https://account.we-connect.io/signup
Expandi
expandi.io
Expandi هو أداة لأتمتة التواصل عبر LinkedIn، تسمح بتحسين التوعية باستخدام تسلسلات ذكية عبر LinkedIn والبريد الإلكتروني.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality هو أداة تعزيز جودة البيانات لإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك: يساعدك الحل الذكي على إنشاء وتحديث العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات مباشرة في واجهات Salesforce وMicrosoft Dynamics وSAP Sales Cloud. عند إدخال بيانات جهة الاتصال، ستحصل تلقائيًا على اقتراحات للمعلومات التي تم الحصول عليها من شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعمال أو مواقع الشركة أو توقيعات البريد الإلكتروني. يقوم مدقق البريد الإلكتروني المدمج بالبحث عن عنوان البريد الإلكتروني الأكثر توافقًا. وهذا يقلل من العمل اليدوي ويضمن جودة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) على أعلى مستوى! يتوفر snapADDY DataQuality أيضًا كملحق للمتصفح لأنظمة CRM الأخرى. يتم تضمين ماسح ضوئي مجاني لبطاقات العمل. العديد من الوظائف الذكية: • إنشاء وتحديث العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات باستخدام الإكمال التلقائي الذكي والمحدث • لصق بيانات جهة الاتصال من الحافظة الخاصة بك لإكمال القيم المفقودة • التقاط جهات الاتصال باستخدام الذكاء الاصطناعي • التحقق التلقائي المكرر من العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والحسابات • بيانات المخزون التحديث يعتمد على توقيعات البريد الإلكتروني • بحث مؤهل عن بيانات الشركة وجهات الاتصال • إضافة بسيطة لبيانات الاتصال المفقودة • نقل البيانات إلى CRM دون كتابة • ماسح ضوئي مجاني لبطاقات العمل لهاتفك الذكي لماذا snapADDY DataQuality؟ • التكامل السلس مع Salesforce وSAP وMicrosoft Dynamics CRM • ضمان زيادة جودة البيانات • قبول أعلى من جانب المستخدم لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك • المزيد من الكفاءة في التسويق والمبيعات • تبسيط سير العمل • توفير وقت العمل • إدارة مركزية للبيانات
Socital
socital.com
Socital عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد المسوقين على جذب العملاء المحتملين وتحويل الزوار المجهولين والمتخلى عنهم إلى عملاء وزيادة المبيعات. توفر Socital مجموعة فريدة من الأدوات لجمع البيانات وتجزئة قاعدة بيانات البريد الإلكتروني وتحسين التحويل والاستهداف والتخصيص.
Roistat
roistat.com
Roistat هو نظام تحليلات تسويقية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يحلل جميع حملاتك الإعلانية وصولاً إلى الربح. تقوم Roistat بجمع البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالعملاء، والقنوات الإعلانية، وموقعهم الإلكتروني. في ثوانٍ، تقوم Roistat بإنشاء تقارير وفقًا لأكثر من 40 مقياسًا للأعمال، والتي توفر تحليلات تسويقية بدءًا من كل كلمة رئيسية وحتى البيع النهائي. تحدد Roistat ما إذا كانت الشركة تجني أي أموال من حملاتها الإعلانية المدفوعة، مما يساعد في المقابل الشركات التي تستخدم Roistat على تخصيص ميزانيتها الإعلانية بشكل أكثر كفاءة وزيادة إيراداتها. تسمح Roistat بتحديد: - القنوات الإعلانية التي يأتي منها عملاؤك؛ - إحصائيات كاملة للقنوات الإعلانية حتى الكلمة الرئيسية؛ - كيفية تخصيص ميزانيتك بفعالية؛ - كيفية توفير الإعلانات مع تلقي المزيد من المبيعات؛ - جميع مراحل قمع المبيعات.
ResponseiQ
responseiq.com
نقوم بزيادة معدل تحويل زوار موقع الويب إلى استفسارات حقيقية تعتمد على المبيعات بنسبة 60%. توفر أداة رد الاتصال سهلة التثبيت لدينا عمليات رد اتصال مجانية وفورية للعملاء المحتملين الموجودين على موقعك والمستعدين للشراء. تقوم تقنيتنا بإرسال المكالمات إلى الوكلاء المتاحين لديك وربط الاثنين في أقل من 27 ثانية. من خلال إزالة جميع حواجز الاتصال العالمية والسماح للزوار من أي مكان في العالم بالتحدث إليك مجانًا، يتم التخلص من أوقات الانتظار والتحفظات النفسية. إذا لم تكن متاحًا، يقوم المستخدم ببساطة بتحديد تاريخ ووقت مناسبين وسنرسل المكالمة إليك وإليهم حتى لا تفقد اهتمامهم أبدًا.
refive
refive.io
يعمل Refive على تمكين تجار التجزئة من جمع بيانات العملاء داخل المتجر بسهولة، وزيادة المشاركة وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء عبر الإيصالات الرقمية الذكية. تستخدم فرق عمليات البيع بالتجزئة والتسويق والتجارة الإلكترونية refive كمنصة لالتقاط بيانات العملاء وجمع التعليقات في الوقت الفعلي وتقديم عروض مخصصة وتشغيل برنامج ولاء وربط بيانات الشراء دون اتصال بملفات تعريف العملاء. يتكامل Refive مع أنظمة نقاط البيع الحالية لإصدار إيصالات رقمية مستدامة، والتي تتوافق قانونيًا مع اللوائح المحلية والدولية. من أجل استلام إيصالاتهم، يحتاج العملاء فقط إلى هاتف ذكي - لا يلزم عنوان بريد إلكتروني ولا أجهزة إضافية ولا يلزم تنزيل التطبيق.
LeadPost
leadpost.com
اكتشف بالضبط من يزور موقعك على الويب. تعرف على من يزور موقع الويب الخاص بك – حتى لو لم يملأوا النموذج! باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية، يمكن أن يوفر لك LeadPost أسماء ومعلومات اتصال والمزيد.
Callspree
callspree.com
تقدم Callspree عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص بالكامل لموقع الويب والتي يمكن دمجها بسهولة في موقع الويب الخاص بك لجذب انتباه زوار موقع الويب الخاص بك. لدى Callspree منتجين؛ أدوات رد الاتصال وعناصر واجهة المستخدم الخاصة بنموذج العميل المتوقع للاتصال. تتيح أداة رد الاتصال Callspree لزوار موقع الويب الخاص بك التواصل مع فرق المبيعات ودعم العملاء لديك على الفور عبر المكالمات الهاتفية. باستخدام أداة رد الاتصال، يمكن لزوار موقع الويب الخاص بك إعداد عمليات رد اتصال فورية أو اختيار وقت محدد للاتصال بهم، مما يساعد فريق المبيعات لديك على إتمام صفقات أكثر مما كنت تعتقد أنه ممكن. يمكن أن يساعدك نموذج Callspree عند تضمينه في موقع الويب الخاص بك على تقليل وقت الانتظار ووقت الاستجابة مع تسهيل التفاعل السهل مع العملاء المتوقعين من خلال عمليات رد الاتصال التلقائية من النموذج.
Callback24
callback24.io
Callback24 – أداة لتوليد العملاء المحتملين تساعد في اكتساب عملاء جدد بفضل أزرار الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA). Callback24 يجعل من السهل على عميلك الاتصال بك. في غضون 15 ثانية فقط، يحصل المستشار الخاص بك على إشعار بشأن مكالمة العميل. يمكنك الرد على ما يصل إلى 30% من المكالمات الهاتفية الإضافية بفضل أزرار الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA): عناصر واجهة المستخدم والنوافذ المنبثقة ونافذة الخروج المنبثقة. تعرف على أسباب اتصال عملائك بك وتحسين جودة خدمة العملاء. عروض Callback24: - رد الاتصال - أزرار الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) - قاعدة بيانات العملاء المحتملين - تحسين معدل التحويل - تسجيل المكالمات والتخطيط - الإحصائيات والتقارير - تتبع المكالمات - التكامل مع: Facebook Messenger، Facebook Lead Ads، Google Analytics، CRMs الشائعة وأكثر
Banatic
banatic.com
Banatic هو منشئ النوافذ المنبثقة الذي يجعل من السهل تصميم النوافذ المنبثقة الجميلة وتنمية قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل أسرع. نحن نقدم خدمة البرمجيات لإنشاء النوافذ المنبثقة الخاصة بك ومزامنة البريد الإلكتروني مع مزود البريد الإلكتروني المفضل لديك. لتلخيص ذلك، يمكنك تحويل اشتراكك إلى إيرادات وتنمية أعمالك بشكل أسرع.
W3rocks
w3rocks.com
تقدم لك W3rocks مجموعة من المنتجات التي يمكنك استخدامها للتسويق الخاص بك من أجل تنمية شركتك، والعثور على العملاء المحتملين، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء روبوت الدردشة، وجذب الزوار لكتابة التعليقات، ومنع موقعك من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وعرض الإشعارات الاجتماعية على موقعك وغيرها الكثير. مجموعة من منتجات التسويق وجذب العملاء المحتملين: تتضمن الحزمة العديد من أدوات جذب العملاء المحتملين التي يمكنك استخدامها لتنمية شركتك. احصل على المزيد من العملاء المحتملين والعملاء: جميع الأدوات موجهة لجذب العملاء المحتملين والعملاء الجدد إلى شركتك لتحقيق النمو. وصول غير محدود إلى جميع المنتجات: قم بتوفير وصول غير محدود إلى جميع البرامج دون أي حدود، ولا تدفع بعد الآن لكل عميل متوقع. ما هو مدرج؟ برنامج بيانات إثرائية للعثور على البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين الجدد: ابحث عن عملاء محتملين من قائمة الشركات. ستتمكن من الحصول على عملاء محتملين من قائمة الشركات أو المجالات. يعد البرنامج مثاليًا لشركات B2B والمبيعات وقراصنة النمو. أفضل برنامج إثراء للعثور على العملاء المتوقعين. مثالية لتوليد العملاء المحتملين للتنقيب عنهم عبر البريد الإلكتروني البارد. ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل ومعلومات العملاء المتوقعين. تصدير العملاء المتوقعين مباشرة إلى Excel باستخدام بيانات الأعمال. مستخرج البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي من قائمة مواقع الويب: يمكنك تحميل قائمة بالمجالات ومقتطفات رسائل البريد الإلكتروني وعناوين URL لوسائل التواصل الاجتماعي وأسماء المستخدمين من Facebook وLinkedIn وTwitter وغيرها، وأرقام الهواتف على جميع صفحات كل موقع. يتوفر تقرير للتنزيل بتنسيق Excel بمجرد استخراج جميع رسائل البريد الإلكتروني.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms هو أداة لإنشاء النماذج عبر الإنترنت، تمكن المستخدمين من تصميم نماذج واستطلاعات مخصصة بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات.
KlickLead
klicklead.de
استخدم KlickLead لإنشاء مسارات تحويل فردية لتأهيل العملاء المتوقعين. تقوم مسارات تحويل KlickLead بالتحويل بشكل أفضل من النماذج العادية على مواقع الويب وتولد استفسارات عالية الجودة لشركتك. يمكنك استخدامه كمسار تحويل مستضاف بسيط على خادمنا أو نسخ برنامج نصي إلى موقع الويب الخاص بك حتى لا يحتاج الزائرون إلى مغادرة صفحتك.
GrooveJar
groovejar.com
يساعد Groovejar رواد الأعمال على زيادة الإيرادات والاشتراكات عبر البريد الإلكتروني والمبيعات عبر الإنترنت. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من عناصر واجهة المستخدم والنوافذ المنبثقة لتحسين موقع الويب والتي ستساعد في تحويل الزوار إلى عملاء.
eMaximation
emax-crm.com
يسمح برنامج أتمتة إدارة وتسويق eMaximation للشركات بتنمية أعمالها من خلال التقاط المزيد من العملاء المتوقعين والاتصال بهم وتأهيلهم وتحويلهم بسهولة إلى مبيعات.
Adoric
adoric.com
إن إنشاء النوافذ المنبثقة الجذابة والتحويلية ليس بالمهمة السهلة، ولكنه كذلك مع Adoric. يمكنك بسهولة اكتشاف سلوك جمهورك وتحقيق المزيد من التحويلات. - عرض الرسالة المناسبة في الوقت المناسب تمكنك خوارزمية Adoric من عرض رسائل محددة بناءً على سلوك المستخدمين لديك. - تخصيص الرسائل لجمهورك تمكنك خوارزمية Adoric من عرض رسائل محددة بناءً على شخصية المستخدم الخاص بك. توفر تقنيتنا الكثير من الخيارات لتخصيص رسائلك للزائرين. - التصميم لم يكن بهذه السهولة من قبل! التطبيق لدينا سوف يدهشك. يمكّنك محرر Adoric من سحب الصور وإسقاطها وإضافة العناصر وتحريرها لإنشاء رسائل جميلة. - اتصل بمزود البريد الإلكتروني الخاص بك بنقرة واحدة! اخرج من الصندوق وادخل إلى قائمتك البريدية. استمتع بتجربة بساطة دمج العملاء المتوقعين الجدد مع مزود البريد الإلكتروني الخاص بك. - احصل على إحصائيات مهمة تهم بالفعل. توفر تقنية Adoric المتقدمة تقارير محسنة وتحليلات وأدوات في الوقت الفعلي لتتبع أهداف حملتك. تسجيل مجاني اليوم | ابدأ بخطتنا المجانية!
Wingmate
wingmateapp.com
يقع Wingmate في تورونتو ، وهي شركة تقنية جديدة وسريعة النمو ، وتنمو من عميلتين إلى أكثر من 50 في العامين الماضيين. في مساحة B2B CRM ، يمنح Wingmate لأفرادك على خط Frontly صوتًا لقيادة المبيعات وخدمة عملاء أفضل في الوقت الفعلي. يتضمن منتج Wingmate لدينا ثلاث ميزات فريدة من نوعها ؛ 1. برنامج Intel Frontline ، حيث يلتقط تطبيق Wingmate ، ويستفيد من الموظفين الحاليين (السائقين والفنيين والصيانة والممثلين على المسار ، وما إلى ذلك) ، يستفيد من الأصول الداخلية ، ويتم تجاهلهم ، ويستخدمونهم في الاستكشاف والإبلاغ عن الفرص في هذا المجال. 2. التنقيب عن CRM ، وهو تطبيق بسيط (يتضمن كل من لوحة معلومات الويب وتطبيق الجوال) ، يمكّن جميع الأطراف المعنية من التقاط وتتبع وإدارة العملاء بشكل فعال والمبيعات والتواصل على الفور. 3. إدارة خطوط الأنابيب ، مساعدة المبيعات الداخلية التي توفر قادة المبيعات الخارجية لاتباع العملاء المتوقعين المقدمة من الخطوط الأمامية ، ودفع العملاء المحتملين من خلال مسار المبيعات. في معظم شركات الخدمات ، غالبًا ما يكون هناك فصل كبير بين العمليات والمبيعات والذي يمنع تلك الشركات من تحقيق إمكاناتها الكاملة. يحل Wingmate هذه المشكلة من خلال توفير خطوط الاتصال من خلال الإدارات الحيوية ، وخلق الشفافية التنظيمية ، واستخدام الأصول الحالية.
InsideUp
insideup.com
يمنحك موقع InsideUp أفضل التقنيات التسويقية - دون تعقيد - لتتمكن من اكتساب العملاء بسهولة.
Ampry
ampry.com
توليد المزيد من العملاء المتوقعين والمبيعات والإيرادات من حركة المرور الحالية. اجذب زوار موقعك على الويب من خلال النوافذ المنبثقة سهلة الاستخدام، والأشرطة العلوية والسفلية المستمرة، والإشعارات الدقيقة، والوحدات الإعلانية الأصلية في نظام أساسي واحد، كل ذلك بدون الحاجة إلى ترميز. تم تصميم Ampry لإشراك الزائر المناسب (استهداف المستخدم المتقدم)، في اللحظة المناسبة (خيارات التشغيل المتعددة، بما في ذلك التخلي عن الصفحة، وتمرير الصفحة، والوقت الذي تقضيه في الموقع)، مع الرسالة الصحيحة (خيارات المواضع المختلفة ووظيفة الاختبار المقسم).
Leadfox
leadfox.co
ليدفوكس هو برنامج لأتمتة التسويق يساعد الشركات على تنفيذ استراتيجيات التسويق عبر البريد الإلكتروني والإعلانات وصفحات الهبوط وغيرها من الأدوات.
LeadsBridge
leadsbridge.com
LeadsBridge هي أداة لأتمتة التسويق، تربط بين منصات الإعلانات والتسويق لتسهيل مزامنة البيانات وتحسين استراتيجيات الحملات الإعلانية.
Swordfish.ai
swordfish.ai
تطبيق Swordfish.ai هو محرك بحث للاتصال يساعد الشركات في العثور على معلومات التواصل الدقيقة من مصادر متعددة.
Leadferno
leadferno.com
Leadferno هي منصة رسائل تجارية تم تصميمها للشركات الصغيرة لتحويل الطاقة والرسائل النصية وتجربة أفضل للعملاء. رسالة نصية مع العملاء مباشرة من موقع الويب الخاص بك عبر عنصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص على الويب إلى النص. التواصل مع المستهلكين الذين يستخدمون صندوق بريد للرسائل القوية - حتى يتمكن فريقك من زيادة التحويلات ، ويقترب من المقدمة بشكل أسرع ، ويسعد عملائك. يعد Leadbox من Leadferno أكثر عنصر واجهة مستخدم قابلية للتخصيص على النص إلى النص على الرسائل النصية التي تعمل على تشغيل السوق وتحويلاتك الأخرى مثل حجز المواعيد ، والنقر إلى المكالمة ، ونماذج الرصاص ، والاتجاهات والمزيد. يساعد كل من تطبيق المتصفح وتطبيقات الهاتف المحمول على التواصل مع العملاء باستخدام ميزات أعمال قوية مثل Rebleies والردود المحفوظة والرسائل المجدولة والتذكيرات والمزيد. الاندماج مع Facebook Messenger ورسائل أعمال Google و Google Analytics والاتصال بتطبيقات أخرى مثل CRM الخاص بك عبر Zapier أو API الخاص بنا.
LinkedFusion
linkedfusion.io
LinekdFusion عبارة عن منصة سحابية للتواصل مع LinkedIn تساعد المؤسسات والوكالات وفرق المبيعات على تحويل المستخدمين على LinkedIn. ابدأ في إنشاء مسارات مبيعات جديدة من LinkedIn وقم بمزامنتها مباشرةً مع أداة CRM المفضلة لديك من خلال دمج LinkedIn مع HubSpot أو Zoho أو Pipedrive أو Salesforce بنقرة واحدة. قم بأتمتة عمليات التنقيب والرسائل والمتابعات والمحتوى والتواصل مع LinkedIn بمساعدة LinkedFusion. استمتع بميزات مثل عنوان IP المخصص ومرشحات الرسائل الذكية وميزات الفريق والتحليلات التفصيلية مع LinekdFusion.
Brave
getbrave.io
تطبيق Brave هو محرك تحويل للزوار، يقدم أكثر من 200 أداة تحويل لمواقع ووردبريس، ويتيح دمج أنظمة EMS وCRM لجمع البيانات وتحليلها.
LeadDoubler
leaddoubler.com
قم بإنشاء وإطلاق حاسبات تفاعلية لتوليد العملاء المحتملين في ثوانٍ، وقم بتضمينها على موقع الويب الخاص بك لإشراك الزائرين والتقاط العملاء المحتملين مباشرةً في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج أو إطلاقها في حزمة المبيعات والتسويق الحالية لديك سواء كانت HubSpot أو Salesforce أو Active Campaign أو MailChimp أو زابير. باستخدام LeadDoubler، يمكنك تحويل ملفات Excel الموجودة إلى حاسبات عبر الإنترنت ببضع نقرات. لا حاجة لأي ترميز - لا يوجد تأخير للمطورين. قم بتشغيل الآلات الحاسبة الخاصة بك كأدوات إنشاء عملاء محتملين على موقع الويب الخاص بك باستخدام كود التضمين "cut'n Paste" أو استخدمها لدعم فريق المبيعات الخاص بك من خلال أدوات تسعير ذكية مؤتمتة بالكامل مدعومة بملف Excel الخاص بك ومساعدة فريق المبيعات الخاص بك على إغلاق المزيد من الصفقات على الفور. باستخدام LeadDoubler، يمكن لنموذجك التفاعلي إنشاء النتائج المحسوبة وعرضها على الفور عبر الإنترنت أو إنشاء ملفات pdf وإرسالها - مثل العقود والمقترحات - التي يتم إنشاؤها تلقائيًا. يتم استخدام LeadDoubler من قبل الشركات في أكثر من 52 قطاعًا مثل وكلاء العقارات الذين يقومون بتوليد عملاء محتملين، ومركبي المضخات الحرارية الذين يحصلون على عملاء محتملين وينتجون عروض أسعار على الفور ومن قبل البنوك وشركات التأمين لجذب العملاء المحتملين وجذبهم.
© 2025 WebCatalog, Inc.