برنامج التقاط الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - طاجيكستان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تستخدم الشركات برامج التقاط العملاء المحتملين للكشف عن آفاق المبيعات الجديدة في الأسواق شديدة التنافسية. في مواجهة المنافسة الشديدة، من المهم للشركات أن تحدد بشكل استباقي طرقًا جديدة للأعمال قبل منافسيها. يستخدم متخصصو المبيعات برامج التقاط العملاء المحتملين لتحديد العملاء المحتملين، والاستفادة من المعلومات المستمدة من مصادر متنوعة، بما في ذلك العملاء المحتملين المباشرين، وممثلي المبيعات، وخبراء التسويق، ووكلاء دعم العملاء. ومع ذلك، فإن اغتنام فرص الأعمال الجديدة لا يمثل سوى المرحلة الأولى من رحلة المبيعات. إلى جانب استخدام برامج التقاط العملاء المحتملين، يجب على الشركات دمج حلول إضافية لتوليد العملاء المحتملين مثل تعدين العملاء المحتملين، وتسجيل العملاء المحتملين، وذكاء العملاء المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يصبح استخدام أدوات مثل إدارة أداء المبيعات وذكاء المبيعات أمرًا ضروريًا لتحويل الفرص بنجاح إلى مبيعات ملموسة.
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Beacon
beacon.by
تساعد المنارة على إنشاء تصميم احترافي فريد لمغناطيسات الرصاص في دقائق.
CallPage
callpage.io
CallPage عبارة عن أداة على موقع الويب الخاص بك تساعد زائر موقع الويب الخاص بك على التواصل معك عبر مكالمة مجانية خلال 28 ثانية. تتيح لك أداة CallPage الاتصال بزائري موقع الويب الخاص بك وتساعدك على اكتساب عملاء محتملين إضافيين بنسبة 30-125%. باستخدام CallPage، يمكنك بسهولة: - زيادة عدد العملاء المحتملين ذوي الجودة - انخفاض تكلفة اكتساب العملاء - تحسين معدل التحويل - تحسين تجربة العملاء
Upflowy
upflowy.com
Upflowy عبارة عن أداة سحب وإسقاط بدون تعليمات برمجية لإنشاء تجارب الويب وتحسينها. تدفقات الاشتراك في اختبار A/B بسهولة، ومسارات العملاء المحتملين، وتأهيل العملاء، والمزيد. يمنحك Upflowy كل ما تحتاجه لبناء قصة تستحق التفاعل معها ببضع نقرات فقط.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه الميزات إنشاء اختباراتك المخصصة وتحريرها وتحليلها. تعتمد Marquiz خطط التسعير الخاصة بها على عدد العملاء المتوقعين شهريًا، مما يعني أنها مصممة لتلبية احتياجات عملك الفريدة، سواء كنت تدير فريقًا صغيرًا أو مؤسسة كبيرة.
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
Skylead
skylead.io
استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.
LeadLoft
leadloft.com
تزود LeadLoft فريقك بكل ما تحتاجه. سواء أكان الأمر يتعلق بالرؤساء التنفيذيين أو المديرين أو المستثمرين، ستكشف LeadLoft عن معلومات الاتصال وتجعلك على اتصال حتى تتمكن من إتمام الصفقة. هل تحتاج إلى معلومات الاتصال بشخص ما؟ لقد حصلنا عليك. هل تحتاج إلى إشراكهم؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تتبعها وتحويلها؟ تم و تم .
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
نقدم لكم La Growth Machine، أول منصة تنقيب متعددة القنوات تتيح لك المشاركة في محادثات مع العملاء المحتملين على LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. باستخدام La Growth Machine، يمكنك: - استيراد العملاء المحتملين من LinkedIn أو ملف CSV لإدارة جهود التنقيب الخاصة بك بسهولة. - قم بإثراء ملف تعريف جهة الاتصال الخاصة بك بتفاصيلها، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني المهنية والشخصية، وأرقام الهواتف، وملفات تعريف LinkedIn وTwitter، للحصول على رؤى قيمة حول عملائك المحتملين. - قم ببناء تسلسل تنقيب متعدد القنوات للتفاعل بشكل فعال مع العملاء المتوقعين عبر نقاط اتصال متعددة. - مزامنة التفاعلات تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك (بما في ذلك عمليات التكامل الأصلية مع HubSpot وPipedrive أو مع Zapier) للحفاظ على تنظيم وتبسيط جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك. يمكن أن يؤدي استخدام La Growth Machine إلى توفير وقت فرق المبيعات والتسويق والتوظيف وزيادة الإنتاجية من خلال تبسيط جهود توليد العملاء المحتملين والإدارة. لا تصدقنا؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية من LaGrowthMachine اليوم وشاهد الفوائد بنفسك!
Lusha
lusha.com
Lusha عبارة عن منصة استخباراتية للسوق، مصممة لفرق المبيعات والتسويق والتوظيف. تساعد بيانات ورؤى Lusha الجديدة والديناميكية والعالية الجودة في التغلب على الضوضاء والوصول إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. توفر Lusha إعدادًا سهلاً بدون متاعب عمليات الإعداد الطويلة. من خلال عمليات التكامل البسيطة بين Salesforce وAPI، يمكن لمستخدمي Lusha الاحتفاظ بقاعدة بيانات جديدة وضمان الإثراء الآلي المستمر لإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بهم. تظل Lusha على اطلاع بأنظمة الخصوصية والأمان المتطورة وتتوافق تمامًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، وهي حل معلومات المبيعات الوحيد الذي تم اعتماده بموجب ISO 27701، وهو أعلى معايير الخصوصية الدولية في العالم.
bant.io
bant.io
منصة الكل في واحد لتوليد العملاء المحتملين وتسريع المبيعات التي تساعد على أتمتة عملية اكتساب العملاء من خلال التجارب المستندة إلى البيانات، مما يجعل الفشل مستحيلاً.
ContactOut
contactout.com
هل سئمت من دفع مبالغ زائدة مقابل بيانات اتصال B2B دقيقة وتتمنى لو كان هناك حل أكثر فعالية من حيث التكلفة؟ تقديم ContactOut - قاعدة بيانات جهات الاتصال الأكثر دقة في العالم. ابحث عن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لـ 300 مليون محترف، بما في ذلك بيانات B2B لـ 30 مليون شركة. تحظى منصتنا بثقة 1.4 مليون متخصص في المبيعات والتسويق والتوظيف في أكثر من 76% من شركات Fortune 500 مثل Google وMicrosoft وNetflix. تم تصميم ميزاتنا الرئيسية مع وضع المستخدمين في الاعتبار، بحيث يمكنك بسهولة: 1) العثور على عملاء محتملين ذوي جودة عالية بسرعة، كل ذلك في مكان واحد من خلال بوابة البحث الخاصة بنا 2) زيادة فرص البحث عن LinkedIn باستخدام ملحق Chrome الخاص بنا 3) تخصيص رسائلهم الصادرة وأتمتتها باستخدام بريدنا الإلكتروني الحملة إن منصتنا هي الطريقة المثالية للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي. بفضل أدواتنا القوية وبياناتنا الدقيقة، ستتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من العملاء المحتملين أكثر من أي وقت مضى ورؤية نتائج حقيقية. ادفع فقط مقابل ما تحتاجه باستخدام نموذج ContactOut المرن القائم على الاستهلاك، ووفر الكثير من مبيعات B2B أو جهود التوظيف - دون التضحية بالجودة أو الدقة. تتوافق بياناتنا مع اللائحة العامة لحماية البيانات وقوانين الخصوصية في الولايات المتحدة الأمريكية. توقع بشكل أسرع بثقة. قم بتمكين فرق المبيعات والتسويق والتوظيف لديك ببيانات اتصال محدثة وتم التحقق منها. جرب مجانًا اليوم على www.contactout.com
NetLine
netline.com
يبدأ المسوقون الناجحون في مجال B2B هنا. يعمل NetLine على تمكين المسوقين في مجال B2B من زيادة الإيرادات عبر منصة مشاركة المشتري الشاملة التي توفر بيانات نية لا مثيل لها على مستوى المشتري وقدرات توليد العملاء المحتملين. تشغيل منصة النوايا الوحيدة على مستوى المشتري، INTENTIVE، وتقديم رؤى في الوقت الفعلي
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata هي أول منصة في العالم للتنقيب عن الأعمال B2B بنظام الدفع الفوري مع أكثر من 100 مليون جهة اتصال مباشرة B2B مع ضمان دقة بنسبة 95% وتقدم خدمات لأكثر من 20000 عميل منذ عام 2015. منصتنا المبتكرة والقوية تخدم جهات الاتصال التجارية قوائم لعملائها من أكثر من 200 دولة مع أكثر من 50 معيار بحث، وتقنيات الويب، وABM، وفئتين خاصتين أخريين لمتخصصي الرعاية الصحية حسب التخصصات ووكلاء العقارات بالإضافة إلى جهات الاتصال التجارية.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية الخاصة بك بشكل لم يسبق له مثيل. 2. تسمح لك ميزات تخصيص موقع الويب بتخصيص رسائل الصفحة المقصودة لموقع الويب والحملة بسهولة لتناسب شرائح المتسوقين للحصول على تجارب أكثر صلة وذات مغزى. 3. يتيح لك اختبار A/B سهل الاستخدام إعداد واختبار ومقارنة أداء النوافذ المنبثقة والصفحة المقصودة المخصصة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مقارنة رحلات المتسوق الكاملة لقياس التأثير على النتيجة النهائية.
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة الاستخدام والتي تمنحك الحرية الكاملة في التصميم. بينما باستخدام أداة تخصيص موقع الويب، يمكنك بسهولة تعديل موقع الويب الخاص بك وفقًا لسجل نشاط الزائر ومصدر الإحالة والموقع الجغرافي والجهاز وقيمة سلة التسوق وسجل الطلبات وغير ذلك الكثير مما يقسم موقع الويب إلى أشكال مختلفة باستخدام محرره المرئي في الموقع.
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mailmunch: - إنشاء قوائم بريد إلكتروني تحتوي على مجموعة واسعة من نماذج الاشتراك لكل صناعة وحالة استخدام - رعاية هؤلاء العملاء المحتملين من خلال تسلسلات رعاية العملاء المحتملين - تقليل نسبة التخلي عن عربة التسوق وإنشاء مبيعات متكررة من خلال عملية إنشاء سهلة الرد الآلي - قم بالترويج للحملات الجديدة أو الإعلان عن تحديثات المنتج من خلال عمليات بث عالية قابلية التسليم - قم بتعزيز التحويلات من خلال صفحاتنا المقصودة الجذابة والمصممة لتحقيق قوة جذب عالية، كما أن إعداد Mailmunch سهل للغاية. تضمن أداة السحب والإفلات البديهية لدينا بالإضافة إلى مئات النماذج المجانية أنه يمكنك إطلاق أي حملة في غضون دقائق، سواء كان ذلك نموذج اشتراك أو حملة بريد إلكتروني أو صفحة مقصودة. وإذا كنت تتساءل عما إذا كان Mailmunch مناسبًا لمؤسستك، فلا تقلق. لدى Mailmunch خيارًا لكل صناعة وقطاع. المزيد عن نماذج الاشتراك في Mailmunch: - ستة أنواع مختلفة من نماذج الاشتراك - مكتبة قوالب ضخمة لكل حالة استخدام - قواعد عرض متقدمة واختبار A/B - أداة إنشاء السحب والإفلات لسهولة التخصيص - نماذج مناسبة للجوال تبدو جيدة على كل جهاز، المزيد عن صفحات Mailmunch المقصودة: - مكتبة نماذج كبيرة لكل صناعة - مُنشئ السحب والإفلات لسهولة التخصيص - عمليات التكامل المبتكرة مع خدمات تسويق البريد الإلكتروني الرائدة - اختبار A/B لتحسين التحويلات العالية المزيد عن التسويق عبر البريد الإلكتروني في Mailmunch : - مكتبة نماذج كبيرة لكل حملة ومكان - أداة السحب والإفلات لسهولة التخصيص - تسلسلات الرد الآلي - سهولة التصميم وجدولة عمليات البث هناك الكثير في مجموعة الأدوات القوية لدينا لتلبية جميع احتياجات التسويق عبر البريد الإلكتروني. تأتي جميع خططنا المدفوعة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 60 يومًا لتمنحك الثقة لتجربة أسهل أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ونمو العملاء المحتملين التي ستجدها.
ConvertFlow
convertflow.com
برنامج ConvertFlow هو أداة إنشاء مسار التحويل الشاملة للتجارة الإلكترونية. قم بإنشاء واختبار وتخصيص النوافذ المنبثقة والنماذج والاختبارات وتوصيات المنتجات والصفحات المقصودة والمزيد - لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية أو مطورين. قبل التحويل: مسار التحويل الخاص بك عبارة عن فوضى فوضوية من التطبيقات والمكونات الإضافية والبرامج النصية والخطوات. انها ليست شخصية. الإبلاغ مربك. يستغرق إجراء التغييرات أسابيع في انتظار المطورين. تزايد الإيرادات يعني الدفع مقابل المزيد من حركة المرور. بعد التحويل: يتم تنظيم جميع حملات التحويل الخاصة بمتجرك في لوحة تحكم واحدة. الإبلاغ واضح. يعد إجراء تجارب مسار التحويل أمرًا سهلاً. يستغرق إجراء التغييرات دقائق مع منشئ مسار التحويل. يمكنك زيادة عائد النفقات الإعلانية وزيادة الإيرادات لكل زائر لموقع الويب. إطلاق مسارات نمو القائمة: • قم بتنمية قائمة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك بشكل أسرع من خلال استهداف العروض المخصصة للمتسوقين الجدد والعائدين • اختر من بين أكثر من 100 نموذج للاشتراك في القائمة • إطلاق النوافذ المنبثقة والأشرطة اللاصقة والتضمينات والصفحات المقصودة • التخصيص حسب اهتمامات المنتج وعربة التسوق والمزيد • المزامنة مع Klaviyo وAttentive وMailChimp وما إلى ذلك. إطلاق مسارات اختبار المنتج: • تكشف اختبارات المنتج عن تفضيلات المتسوقين، وتقسيم المتسوقين إلى الجماهير المناسبة وإنشاء منتج مخصص التوصيات • قوالب اختبار لمجموعة واسعة من الصناعات • العرض على شكل نوافذ منبثقة وصفحات وتنسيقات قابلة للتضمين • توصيات المنتج المشروطة باستخدام الإجابات والنتائج • مزامنة الإجابات مع Klaviyo و Attentive و MailChimp وما إلى ذلك. إطلاق مسارات تحويل عربة التسوق: • تنمية AOV باستخدام 1- انقر فوق عمليات البيع الإضافية والمبيعات الإضافية لعربة التسوق • المشغلات بناءً على المنتج الذي تمت إضافته للتو إلى سلة التسوق • عرض عمليات البيع الإضافية كنوافذ منبثقة، وعلى الصفحات، ومع التضمين • يمكن للمتسوقين إضافة جميع المنتجات إلى سلة التسوق بنقرة واحدة • استهداف عمليات البيع المتبادل لشرائح المشتركين العائدين. إطلاق مسارات التخلي عن عربة التسوق: • منع التخلي عن عربة التسوق قبل حدوث ذلك عن طريق تقديم عروض للمتسوقين الخارجين • يتم تشغيله على سطح المكتب عندما يتحرك الماوس للخروج أو على الهاتف المحمول عند النقر على زر الرجوع • يؤدي إلى تشغيل تسلسلات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بعربة التسوق المسبقة، وإنشاء مسارات تحويل للصفحة المقصودة: • إنشاء صفحات مقصودة واختبار A/B تتطابق مع إعلانك الحملات، دون انتظار المطورين • اختر من بين العشرات من قوالب الصفحات المقصودة • قم بإنشاء مسارات مبيعات مخصصة متعددة الخطوات • قم باستضافة الصفحات على المجال المخصص الخاص بك، أو قم بمزامنتها مع صفحات Shopify، أو قم بتضمينها في أي مكان
Wyng
wyng.com
تساعد Wyng العلامات التجارية على النمو وفهم جمهورها، لتقديم تجارب أكثر صلة. باستخدام Wyng، يمكن للمسوقين بسهولة إنشاء تجارب رقمية تفاعلية تجذب العملاء في اللحظات المناسبة، وتكسب التفضيلات والبيانات الأخرى، وتضفي طابعًا شخصيًا في الوقت الفعلي. سواء كانت التجربة عبارة عن اختبار للبحث عن منتج أو ترويج أو مركز تفضيل - فإن تجارب Wyng تكون دائمًا جيدة التوقيت وسهلة الاستخدام وتقدم قيمة حقيقية للمستهلكين. تخدم Wyng أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك AAA وDisney وEstée Lauder وSony وUnilever، الذين يستخدمون Wyng لدفع عمليات الاشتراك وزيادة المبيعات وتعزيز ثقة المستهلك وتقارب العلامة التجارية.
TierPeak
tierpeak.com
منصة مبيعات وتسويق الكل في واحد للشركات الصغيرة والمتوسطة. منصة تسويق ومبيعات الكل في واحد للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Popl
popl.co
Popl هي المنصة الرائدة لبطاقات العمل الرقمية للفرق، حيث توفر حلولًا مبتكرة لملايين الشركات والمهنيين في جميع أنحاء العالم. تتيح منصتنا للفرق إنشاء بطاقات العمل الرقمية وتوزيعها وإدارتها، مما يضمن اتساق العلامة التجارية وتبسيط تجميع العملاء المحتملين وأمن البيانات على مستوى المؤسسة على نطاق واسع، مما يجعلنا الاختيار الأمثل للعملاء على مستوى المؤسسة. يتكامل Popl بسلاسة مع أكثر من 5000 تطبيق، مما يوفر للمسؤولين مجموعة واسعة من الأدوات القوية لتبسيط سير العمل. من خلال منصتنا، يمكنك: - تصدير العملاء المتوقعين مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - مزامنة أعضاء الفريق من منصات الدليل النشط (HR) - أتمتة إدخال البيانات للتخلص من الأخطاء وتوفير الوقت - إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لزيادة التحويلات والإيرادات في Popl، نحن ملتزمون بتقديم خدمة ودعم لا مثيل لهما للعملاء. لرؤية قوة منصتنا أثناء العمل، انقر فوق الزر أعلاه لتحديد موعد عرض تجريبي مجاني معنا اليوم.
Surfe
surfe.com
أضف جهات الاتصال، وابحث عن رسائل البريد الإلكتروني المؤهلة، وقم بمزامنة محادثات LinkedIn وSales Navigator مع إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال ملحق Chrome البسيط من Surfe. Surfe هو الحل رقم 1 لدمج ... عرض المزيد RM مع LinkedIn من أجل • التخلص من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا • تحسين جودة البيانات من خلال الإثراء • الحصول على رؤية في حالات الاتصال والعملاء المحتملين والصفقات • تعزيز إنتاجية المبيعات متوافق مع HubSpot و Salesforce و Pipedrive و Copper و Salesloft. محبوب من Google، وUber، وAWS، وBolt.. أكثر من 80% من العملاء المحتملين في مجال B2B يأتون من LinkedIn، لكنه غير مُحسَّن للمبيعات. يستغرق إدخال البيانات يدويًا من LinkedIn إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) ساعات ويمكن أن يؤدي إلى عدم تناسق البيانات مما يؤثر سلبًا على أداء المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الوصول إلى البيانات الصحيحة في الوقت المناسب أمرًا صعبًا، ويعوق توليد الإيرادات. لفرق المبيعات والإيرادات التي ترغب في توفير الوقت في المهام الإدارية وتحقيق الدقة المثلى في بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بهم. باعتبارها أداة متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وحاصلة على شهادة ISO27001، تساعد Surfe فريقك على العمل وفقًا لمعيار ذهبي للبيانات، مع التأكد من تنظيم كل شيء وتصنيفه وتحديثه وحمايته.
Digioh
digioh.com
حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من بيانات الأطراف الصفرية وتجميعها وتحويلها! قم بتنمية قائمة تسويق البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك، واحصل على بيانات صفرية، وحقق المزيد من المبيعات من خلال اختبارات توصيات المنتجات عالية التحويل، والنماذج متعددة الخطوات، والاستطلاعات في الموقع والبريد الإلكتروني، والصفحات المقصودة، ومراكز التفضيلات. استفد بشكل كامل من قوة البيانات واحصد بسرعة مكافآت التجارب المخصصة في الموقع والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإعادة الاستهداف. تسمح Digioh للمسوقين بجمع المزيد من البيانات التي يوافق عليها المستهلك والأطراف الصفرية أكثر من أي منصة في السوق والاستفادة من هذه البيانات عبر جميع قنوات التسويق على المستويين الجزئي والكلي. قم بزيادة التحويلات الخاصة بك عن طريق طرح اختبارات توصيات المنتج، وتنفيذ الاستطلاعات للتعرف على عملائك، ومواصلة المحادثة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة بناءً على هذه المعلومات - مما يزيد من احتمالية اكتساب عميل جديد، وزيادة القيمة الدائمة، وانخفاض معدلات إلغاء الاشتراك . مع أكثر من 1400 عميل، وأكثر من 200 عملية تكامل، و2 مليار بت من البيانات الصفرية التي يتم جمعها يوميًا - لا توجد منصة أقوى من Digioh لمساعدة العلامات التجارية على دفع نمو الإيرادات المتزايد، وبناء تجربة العملاء، وحصد + تنشيط البيانات الصفرية في المستقبل -التفكير بطرق مبتكرة. و- بفضل فريق التصميم والدعم الفني متكامل الخدمات من Digioh - يبدأ عملاء Digioh بشكل أسرع، ويحققون عائدًا أسرع على الاستثمار، ويحققون نجاحًا متزايدًا في غضون 30 يومًا!
Insites
insites.com
Insites هي أداة تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) المصممة خصيصًا لوكالات التسويق الرقمي التي ترغب في جذب المزيد من العملاء المحتملين وكسب المزيد من الأعمال والوفاء بوعودها. Insites هي منصة تحسين محركات البحث (SEO) الوحيدة التي تمنحك صورة كاملة عن أداء عميلك في أقل من 60 ثانية. وهو يغطي جميع جوانب التسويق الرقمي، بدءًا من تحسين محركات البحث المحلية، ومن الدفع لكل نقرة (PPC) إلى Google Core Web Vitals - لقد حصلنا على كل ذلك في تدقيق واحد وسهل الفهم لتحسين محركات البحث. يقوم Insites بإنشاء تقارير تحسين محركات البحث (SEO) ذات العلامات التجارية الجميلة التي يمكنك مشاركتها مع عملائك. فهو يتكامل مع أدوات المبيعات الموجودة لديك، مثل Salesforce وHubspot وغير ذلك الكثير. ولكن هذه مجرد البداية. يمكن أن تساعدك Insites في جذب عملاء محتملين باستخدام حل تسويقي داخلي فريد، وزيادة قوائم جهات الاتصال الموجودة لديك باستخدام ذكاء الأعمال المتطور. لقد قمنا بتصميم Insites لتقديم تجربة مستخدم على مستوى المستهلك مع بنية على مستوى المؤسسات. وهذا يعني أن البرنامج سهل الاستخدام لدرجة أنك لا تحتاج إلى دليل وتقارير باللغة الإنجليزية البسيطة التي يمكن لأي شخص فهمها. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن Insites وترتيب عرض توضيحي مع خبرائنا، تواصل معنا.
Poltio
poltio.com
تتيح حلول Poltio القابلة للتضمين بدون تعليمات برمجية والتي تتميز بالاستجابة والملصق الأبيض، تمكين العلامات التجارية/الوكالات من إضفاء الطابع الإنساني على اكتشاف المنتجات والتقاط بيانات الطرف صفر في الوقت الفعلي / الحصول على رؤى غير متحيزة / تعزيز OI أثناء إنشاء شرائح وشخصيات. ما عليك سوى اختيار الحل المناسب مثل الاستبيان الذكي أو الاختبار الجذاب أو اختبار توصية المنتج / الباحث عن الهدايا. لا تعمل اختبارات المنتجات على تعزيز تسوق العميل فحسب، بل توفر أيضًا تجربة متميزة وترفع من مستوى رحلة العميل من خلال البيع الموجه.
LeadMine
leadmine.net
تعد LeadMine واحدة من منصات توليد العملاء المحتملين البسيطة والقوية والتي تثق بها أكثر من 1000 شركة حول العالم. نحن في LeadMine نسعى جاهدين لتوفير عملاء محتملين مؤهلين تأهيلاً عاليًا ومعتمدين، والأهم من ذلك، عملاء محترفين ودقيقين. باستخدام أدواتنا، يمكنك العثور على العملاء المحتملين في أقل من خمس ثوانٍ.
Qualifio
qualifio.com
يمكّن Qualifio العلامات التجارية الكبرى ووسائل الإعلام من إشراك الجماهير عبر القنوات الرقمية عبر أكثر من 50 تنسيقًا تفاعليًا (الاختبارات والمسابقات والاستطلاعات والاختبارات والألعاب المتحركة وما إلى ذلك). مع الالتزام الصارم باللائحة العامة لحماية البيانات، تسمح المنصة بجمع بيانات الطرف الأول الغنية التي يمكن دفعها إلى تقنيات العميل الأوسع لإثراء البيانات. تستخدم أكثر من 400 مؤسسة حاليًا Qualifio بما في ذلك TF1 وNestl وPepsiCo وPSG وMediaMarkt وLOral وRTL وغيرها.
Thrive Themes
thrivethemes.com
قوالب ومكونات WordPress سريعة للغاية، تم تصميمها للحصول على المزيد من الزيارات والمزيد من المشتركين والمزيد من العملاء والمزيد من العملاء لك. Thrive Themes عبارة عن منصة تقدم مجموعة من مكونات WordPress الإضافية والموضوعات التي تركز على التحويل والمصممة لمساعدة المستخدمين على إنشاء أعمال تجارية فعالة عبر الإنترنت. فهو يوفر أدوات تعمل على تحسين وظائف موقع الويب وتحسين مشاركة المستخدم وتعزيز التحويلات.
Kloser
kloser.com
يساعد Kloser محترفي المبيعات والقائمين بالتوظيف على التواصل مباشرة مع العملاء المحتملين وجهات الاتصال والمرشحين. تعد قوائم البريد الإلكتروني B2B التي تم التحقق منها والمعززة بالذكاء الاصطناعي هي الحل الأمثل لبناء حملات توليد الطلب. تسمح لك قوائم Kloser بالاستفادة من الملايين من الملفات الشخصية التي تم التحقق منها عبر الصناعات والمناطق الجغرافية والمسميات الوظيفية وغير ذلك الكثير. يُعد ملحق Kloser Chrome الرفيق المثالي لسير عمل التنقيب لديك. يستخدم Kloser المعلومات العامة وقواعد بيانات B2B الخاصة وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للعثور على البريد الإلكتروني لأي عميل محتمل في ثوانٍ!
Sonar
sendsonar.com
لقد فتحت الرسائل النصية إمكانيات جديدة لكيفية قيام فرق المبيعات والتسويق ببناء علاقات هادفة مع العملاء المحتملين والعملاء. قد يكون تأهيل العملاء المحتملين، وتحويل العملاء المحتملين، والتفاعل مع العملاء أمرًا صعبًا. نقدم لكم Marchex Sonar، منصة الرسائل النصية الذكية المصممة للأعمال. استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لأتمتة الاتصالات الأولية والمتابعة والجدولة وحملات التنقيط والمزيد. بفضل واحدة من واجهات المستخدم وتجارب المستخدم الأعلى تقييمًا، تقدم Sonar أفضل مجموعة من الوظائف لفرق المبيعات والتسويق على القنوات التي يفضلها العملاء. تمكنك العشرات من عمليات التكامل من التواصل بسلاسة مع عملائك من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك أو مجموعة التكنولوجيا. قم بتحويل المزيد من العملاء المحتملين والمشاركة بشكل أكثر فعالية وتحقيق المزيد من الإيرادات باستخدام Marchex Sonar.
ServiceBell
servicebell.com
يعد ServiceBell هو الحل الأول لتحويل خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Hubspot. تمكّن ServiceBell الشركات من تحويل أفضل أصول علامتها التجارية - موقعها الإلكتروني - إلى منشئ خطوط الأنابيب رقم 1 من خلال إجراء محادثات وجهًا لوجه مع العملاء المحتملين أثناء التصفح في الوقت الفعلي. تقوم ServiceBell بتوصيل موقع الويب بـ hubspot ثم تسمح للمبيعات المستندة إلى الحساب بدورة كاملة للمضي قدمًا مع وصول العملاء المحتملين إلى الموقع بدلاً من انتظار عمليات إرسال النماذج. لمعرفة المزيد، دق الجرس على ServiceBell.com
We-Connect
we-connect.io
في We-Connect، نقدم لك أداة التواصل الأكثر أمانًا والأكثر تقدمًا في السوق. نحن نقدم لوحة تحكم شاملة حيث يمكنك بسهولة إدارة العملاء المحتملين، وتشغيل التسلسلات الذكية، وتحليل حملات التنقيب الفردية. لحماية أعمالك وعملائك، نستخدم برامج سحابية - لذلك لا داعي للقلق بشأن الأمان. إذا كنت مستعدًا للانتقال إلى عالم التنقيب الأكثر أمانًا، فابدأ النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا: https://account.we-connect.io/signup
Expandi
expandi.io
Expandi هي أداة أتمتة تابعة لـ LinkedIn تمكنك من التواصل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر أمانًا باستخدام نهج متعدد القنوات. مع Expandi، ليس من الضروري أن تكون خبيرًا في LinkedIn للحصول على النتائج وتعزيز لعبة التوعية على LinkedIn. اتصل بعملائك المحتملين على LinkedIn أو عبر البريد الإلكتروني عبر تسلسلات آلية ذكية. أطلق حملتك الأولى خلال 15 دقيقة وشاهد النتائج خلال 24 ساعة. مهمتنا هي أن نصبح الطريقة الأكثر أمانًا وذكاءً للقيام بالتواصل الشامل لشركتك. مع ميزات رائدة في السوق مثل: • أداة إنشاء الحملات الذكية: مع إجراءات مثل تأييد العملاء المحتملين ومتابعة صفحة الشركة الخاصة بهم. • تتضمن إمكانيات حدث LinkedIn دعوة شبكتك للانضمام إلى الحدث الخاص بك أو مراسلة أي شخص حضر الحدث الذي تستضيفه. • التكامل مع Hyperise: القدرة على إرسال صور شخصية وصور متحركة لتبرز على LinkedIn. • ... وأكثر من ذلك بكثير هل أنت مهتم بمعرفة المزيد؟ قم بزيارة موقعنا على الإنترنت، أو اتصل بـ [email protected] لبدء النسخة التجريبية المجانية.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality هو أداة تعزيز جودة البيانات لإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك: يساعدك الحل الذكي على إنشاء وتحديث العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات مباشرة في واجهات Salesforce وMicrosoft Dynamics وSAP Sales Cloud. عند إدخال بيانات جهة الاتصال، ستحصل تلقائيًا على اقتراحات للمعلومات التي تم الحصول عليها من شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعمال أو مواقع الشركة أو توقيعات البريد الإلكتروني. يقوم مدقق البريد الإلكتروني المدمج بالبحث عن عنوان البريد الإلكتروني الأكثر توافقًا. وهذا يقلل من العمل اليدوي ويضمن جودة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) على أعلى مستوى! يتوفر snapADDY DataQuality أيضًا كملحق للمتصفح لأنظمة CRM الأخرى. يتم تضمين ماسح ضوئي مجاني لبطاقات العمل. العديد من الوظائف الذكية: • إنشاء وتحديث العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات باستخدام الإكمال التلقائي الذكي والمحدث • لصق بيانات جهة الاتصال من الحافظة الخاصة بك لإكمال القيم المفقودة • التقاط جهات الاتصال باستخدام الذكاء الاصطناعي • التحقق التلقائي المكرر من العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والحسابات • بيانات المخزون التحديث يعتمد على توقيعات البريد الإلكتروني • بحث مؤهل عن بيانات الشركة وجهات الاتصال • إضافة بسيطة لبيانات الاتصال المفقودة • نقل البيانات إلى CRM دون كتابة • ماسح ضوئي مجاني لبطاقات العمل لهاتفك الذكي لماذا snapADDY DataQuality؟ • التكامل السلس مع Salesforce وSAP وMicrosoft Dynamics CRM • ضمان زيادة جودة البيانات • قبول أعلى من جانب المستخدم لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك • المزيد من الكفاءة في التسويق والمبيعات • تبسيط سير العمل • توفير وقت العمل • إدارة مركزية للبيانات
Socital
socital.com
Socital عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد المسوقين على جذب العملاء المحتملين وتحويل الزوار المجهولين والمتخلى عنهم إلى عملاء وزيادة المبيعات. توفر Socital مجموعة فريدة من الأدوات لجمع البيانات وتجزئة قاعدة بيانات البريد الإلكتروني وتحسين التحويل والاستهداف والتخصيص.
Roistat
roistat.com
Roistat هو نظام تحليلات تسويقية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يحلل جميع حملاتك الإعلانية وصولاً إلى الربح. تقوم Roistat بجمع البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالعملاء، والقنوات الإعلانية، وموقعهم الإلكتروني. في ثوانٍ، تقوم Roistat بإنشاء تقارير وفقًا لأكثر من 40 مقياسًا للأعمال، والتي توفر تحليلات تسويقية بدءًا من كل كلمة رئيسية وحتى البيع النهائي. تحدد Roistat ما إذا كانت الشركة تجني أي أموال من حملاتها الإعلانية المدفوعة، مما يساعد في المقابل الشركات التي تستخدم Roistat على تخصيص ميزانيتها الإعلانية بشكل أكثر كفاءة وزيادة إيراداتها. تسمح Roistat بتحديد: - القنوات الإعلانية التي يأتي منها عملاؤك؛ - إحصائيات كاملة للقنوات الإعلانية حتى الكلمة الرئيسية؛ - كيفية تخصيص ميزانيتك بفعالية؛ - كيفية توفير الإعلانات مع تلقي المزيد من المبيعات؛ - جميع مراحل قمع المبيعات.
ResponseiQ
responseiq.com
نقوم بزيادة معدل تحويل زوار موقع الويب إلى استفسارات حقيقية تعتمد على المبيعات بنسبة 60%. توفر أداة رد الاتصال سهلة التثبيت لدينا عمليات رد اتصال مجانية وفورية للعملاء المحتملين الموجودين على موقعك والمستعدين للشراء. تقوم تقنيتنا بإرسال المكالمات إلى الوكلاء المتاحين لديك وربط الاثنين في أقل من 27 ثانية. من خلال إزالة جميع حواجز الاتصال العالمية والسماح للزوار من أي مكان في العالم بالتحدث إليك مجانًا، يتم التخلص من أوقات الانتظار والتحفظات النفسية. إذا لم تكن متاحًا، يقوم المستخدم ببساطة بتحديد تاريخ ووقت مناسبين وسنرسل المكالمة إليك وإليهم حتى لا تفقد اهتمامهم أبدًا.
refive
refive.io
يعمل Refive على تمكين تجار التجزئة من جمع بيانات العملاء داخل المتجر بسهولة، وزيادة المشاركة وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء عبر الإيصالات الرقمية الذكية. تستخدم فرق عمليات البيع بالتجزئة والتسويق والتجارة الإلكترونية refive كمنصة لالتقاط بيانات العملاء وجمع التعليقات في الوقت الفعلي وتقديم عروض مخصصة وتشغيل برنامج ولاء وربط بيانات الشراء دون اتصال بملفات تعريف العملاء. يتكامل Refive مع أنظمة نقاط البيع الحالية لإصدار إيصالات رقمية مستدامة، والتي تتوافق قانونيًا مع اللوائح المحلية والدولية. من أجل استلام إيصالاتهم، يحتاج العملاء فقط إلى هاتف ذكي - لا يلزم عنوان بريد إلكتروني ولا أجهزة إضافية ولا يلزم تنزيل التطبيق.
LeadPost
leadpost.com
اكتشف بالضبط من يزور موقعك على الويب. تعرف على من يزور موقع الويب الخاص بك – حتى لو لم يملأوا النموذج! باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية، يمكن أن يوفر لك LeadPost أسماء ومعلومات اتصال والمزيد.
Callspree
callspree.com
تقدم Callspree عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص بالكامل لموقع الويب والتي يمكن دمجها بسهولة في موقع الويب الخاص بك لجذب انتباه زوار موقع الويب الخاص بك. لدى Callspree منتجين؛ أدوات رد الاتصال وعناصر واجهة المستخدم الخاصة بنموذج العميل المتوقع للاتصال. تتيح أداة رد الاتصال Callspree لزوار موقع الويب الخاص بك التواصل مع فرق المبيعات ودعم العملاء لديك على الفور عبر المكالمات الهاتفية. باستخدام أداة رد الاتصال، يمكن لزوار موقع الويب الخاص بك إعداد عمليات رد اتصال فورية أو اختيار وقت محدد للاتصال بهم، مما يساعد فريق المبيعات لديك على إتمام صفقات أكثر مما كنت تعتقد أنه ممكن. يمكن أن يساعدك نموذج Callspree عند تضمينه في موقع الويب الخاص بك على تقليل وقت الانتظار ووقت الاستجابة مع تسهيل التفاعل السهل مع العملاء المتوقعين من خلال عمليات رد الاتصال التلقائية من النموذج.
Callback24
callback24.io
Callback24 – أداة لتوليد العملاء المحتملين تساعد في اكتساب عملاء جدد بفضل أزرار الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA). Callback24 يجعل من السهل على عميلك الاتصال بك. في غضون 15 ثانية فقط، يحصل المستشار الخاص بك على إشعار بشأن مكالمة العميل. يمكنك الرد على ما يصل إلى 30% من المكالمات الهاتفية الإضافية بفضل أزرار الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA): عناصر واجهة المستخدم والنوافذ المنبثقة ونافذة الخروج المنبثقة. تعرف على أسباب اتصال عملائك بك وتحسين جودة خدمة العملاء. عروض Callback24: - رد الاتصال - أزرار الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) - قاعدة بيانات العملاء المحتملين - تحسين معدل التحويل - تسجيل المكالمات والتخطيط - الإحصائيات والتقارير - تتبع المكالمات - التكامل مع: Facebook Messenger، Facebook Lead Ads، Google Analytics، CRMs الشائعة وأكثر
Banatic
banatic.com
Banatic هو منشئ النوافذ المنبثقة الذي يجعل من السهل تصميم النوافذ المنبثقة الجميلة وتنمية قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل أسرع. نحن نقدم خدمة البرمجيات لإنشاء النوافذ المنبثقة الخاصة بك ومزامنة البريد الإلكتروني مع مزود البريد الإلكتروني المفضل لديك. لتلخيص ذلك، يمكنك تحويل اشتراكك إلى إيرادات وتنمية أعمالك بشكل أسرع.
W3rocks
w3rocks.com
تقدم لك W3rocks مجموعة من المنتجات التي يمكنك استخدامها للتسويق الخاص بك من أجل تنمية شركتك، والعثور على العملاء المحتملين، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء روبوت الدردشة، وجذب الزوار لكتابة التعليقات، ومنع موقعك من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وعرض الإشعارات الاجتماعية على موقعك وغيرها الكثير. مجموعة من منتجات التسويق وجذب العملاء المحتملين: تتضمن الحزمة العديد من أدوات جذب العملاء المحتملين التي يمكنك استخدامها لتنمية شركتك. احصل على المزيد من العملاء المحتملين والعملاء: جميع الأدوات موجهة لجذب العملاء المحتملين والعملاء الجدد إلى شركتك لتحقيق النمو. وصول غير محدود إلى جميع المنتجات: قم بتوفير وصول غير محدود إلى جميع البرامج دون أي حدود، ولا تدفع بعد الآن لكل عميل متوقع. ما هو مدرج؟ برنامج بيانات إثرائية للعثور على البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين الجدد: ابحث عن عملاء محتملين من قائمة الشركات. ستتمكن من الحصول على عملاء محتملين من قائمة الشركات أو المجالات. يعد البرنامج مثاليًا لشركات B2B والمبيعات وقراصنة النمو. أفضل برنامج إثراء للعثور على العملاء المتوقعين. مثالية لتوليد العملاء المحتملين للتنقيب عنهم عبر البريد الإلكتروني البارد. ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل ومعلومات العملاء المتوقعين. تصدير العملاء المتوقعين مباشرة إلى Excel باستخدام بيانات الأعمال. مستخرج البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي من قائمة مواقع الويب: يمكنك تحميل قائمة بالمجالات ومقتطفات رسائل البريد الإلكتروني وعناوين URL لوسائل التواصل الاجتماعي وأسماء المستخدمين من Facebook وLinkedIn وTwitter وغيرها، وأرقام الهواتف على جميع صفحات كل موقع. يتوفر تقرير للتنزيل بتنسيق Excel بمجرد استخراج جميع رسائل البريد الإلكتروني.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms هو منشئ نماذج قوي عبر الإنترنت يسمح للشركات والمؤسسات بإنشاء نماذج واستطلاعات مخصصة بسهولة. من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من القوالب والموضوعات القابلة للتخصيص، تسهل Quill Forms تصميم ونشر النماذج ذات المظهر الاحترافي المُحسّنة لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. سواء كنت بحاجة إلى نماذج اتصال، أو نماذج إنشاء العملاء المحتملين، أو نماذج تسجيل الأحداث، أو استطلاعات الرأي، فإن Quill Forms ستلبي احتياجاتك. باستخدام الميزات المتقدمة مثل المنطق الشرطي والحقول المملوءة مسبقًا وقواعد التحقق المخصصة، يمكنك إنشاء نماذج تلتقط بالضبط المعلومات التي تحتاجها من عملائك والمحتملين. توفر Quill Forms أيضًا ميزات تحليلات وإعداد تقارير قوية، حتى تتمكن من تتبع عمليات إرسال النماذج ومراقبة معدلات التحويل والحصول على رؤى حول سلوك المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، من خلال عمليات التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الشهيرة ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني، يمكنك ربط بيانات النموذج الخاصة بك بأدوات الأعمال الأخرى بسلاسة. بفضل واجهته البديهية، وميزاته القوية، وخطط التسعير المرنة، يعد Quill Forms الحل الأمثل للشركات من جميع الأحجام والصناعات التي تحتاج إلى أداة إنشاء نماذج موثوقة وقابلة للتخصيص.
KlickLead
klicklead.de
استخدم KlickLead لإنشاء مسارات تحويل فردية لتأهيل العملاء المتوقعين. تقوم مسارات تحويل KlickLead بالتحويل بشكل أفضل من النماذج العادية على مواقع الويب وتولد استفسارات عالية الجودة لشركتك. يمكنك استخدامه كمسار تحويل مستضاف بسيط على خادمنا أو نسخ برنامج نصي إلى موقع الويب الخاص بك حتى لا يحتاج الزائرون إلى مغادرة صفحتك.
GrooveJar
groovejar.com
يساعد Groovejar رواد الأعمال على زيادة الإيرادات والاشتراكات عبر البريد الإلكتروني والمبيعات عبر الإنترنت. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من عناصر واجهة المستخدم والنوافذ المنبثقة لتحسين موقع الويب والتي ستساعد في تحويل الزوار إلى عملاء.
eMaximation
emax-crm.com
يسمح برنامج أتمتة إدارة وتسويق eMaximation للشركات بتنمية أعمالها من خلال التقاط المزيد من العملاء المتوقعين والاتصال بهم وتأهيلهم وتحويلهم بسهولة إلى مبيعات.
Adoric
adoric.com
إن إنشاء النوافذ المنبثقة الجذابة والتحويلية ليس بالمهمة السهلة، ولكنه كذلك مع Adoric. يمكنك بسهولة اكتشاف سلوك جمهورك وتحقيق المزيد من التحويلات. - عرض الرسالة المناسبة في الوقت المناسب تمكنك خوارزمية Adoric من عرض رسائل محددة بناءً على سلوك المستخدمين لديك. - تخصيص الرسائل لجمهورك تمكنك خوارزمية Adoric من عرض رسائل محددة بناءً على شخصية المستخدم الخاص بك. توفر تقنيتنا الكثير من الخيارات لتخصيص رسائلك للزائرين. - التصميم لم يكن بهذه السهولة من قبل! التطبيق لدينا سوف يدهشك. يمكّنك محرر Adoric من سحب الصور وإسقاطها وإضافة العناصر وتحريرها لإنشاء رسائل جميلة. - اتصل بمزود البريد الإلكتروني الخاص بك بنقرة واحدة! اخرج من الصندوق وادخل إلى قائمتك البريدية. استمتع بتجربة بساطة دمج العملاء المتوقعين الجدد مع مزود البريد الإلكتروني الخاص بك. - احصل على إحصائيات مهمة تهم بالفعل. توفر تقنية Adoric المتقدمة تقارير محسنة وتحليلات وأدوات في الوقت الفعلي لتتبع أهداف حملتك. تسجيل مجاني اليوم | ابدأ بخطتنا المجانية!
Wingmate
wingmateapp.com
تعد Wingmate، التي يقع مقرها في تورونتو، شركة تقنية جديدة وسريعة النمو، حيث زاد عدد عملاءها من عميلين إلى أكثر من 50 عميلًا في العامين الماضيين. في مجال B2B CRM، يمنح Wingmate موظفيك في الخطوط الأمامية صوتًا لزيادة المبيعات وخدمة عملاء أفضل في الوقت الفعلي. يشتمل منتج Wingmate الخاص بنا على ثلاث ميزات فريدة؛ 1. برنامج Frontline Intel، حيث يلتقط تطبيق Wingmate العملاء المتوقعين، ويستفيد من الموظفين الحاليين في الميدان (السائقين، والفنيين، والصيانة، وممثلي الطريق، وما إلى ذلك)، ويستفيد من الأصول الداخلية، التي يتم تجاهلها بخلاف ذلك، ويستخدمها للاستكشاف والإبلاغ عودة الفرص في هذا المجال. 2. التنقيب عن إدارة علاقات العملاء (CRM)، وهو تطبيق بسيط (يتضمن كلاً من لوحة تحكم الويب وتطبيق الهاتف المحمول)، يمكّن جميع الأطراف المعنية من التقاط وتتبع وإدارة العملاء المتوقعين والمبيعات وإبلاغ التفاصيل النسبية بشكل فعال على الفور. 3. إدارة خطوط الإنتاج، وهي مساعدة المبيعات الداخلية التي توفر لقادة المبيعات الخارجيين متابعة العملاء المتوقعين الذين يقدمهم خط المواجهة، ودفع العملاء المحتملين عبر مسار تحويل المبيعات. في معظم شركات الخدمات، غالبًا ما يكون هناك انفصال كبير بين العمليات والمبيعات، مما يمنع تلك الشركات من تحقيق إمكاناتها الكاملة. يحل Wingmate هذه المشكلة من خلال توفير خطوط اتصال عبر الأقسام الحيوية، وخلق الشفافية التنظيمية، والاستفادة من الأصول الحالية.
InsideUp
insideup.com
يمنحك موقع InsideUp أفضل التقنيات التسويقية - دون تعقيد - لتتمكن من اكتساب العملاء بسهولة.
Ampry
ampry.com
توليد المزيد من العملاء المتوقعين والمبيعات والإيرادات من حركة المرور الحالية. اجذب زوار موقعك على الويب من خلال النوافذ المنبثقة سهلة الاستخدام، والأشرطة العلوية والسفلية المستمرة، والإشعارات الدقيقة، والوحدات الإعلانية الأصلية في نظام أساسي واحد، كل ذلك بدون الحاجة إلى ترميز. تم تصميم Ampry لإشراك الزائر المناسب (استهداف المستخدم المتقدم)، في اللحظة المناسبة (خيارات التشغيل المتعددة، بما في ذلك التخلي عن الصفحة، وتمرير الصفحة، والوقت الذي تقضيه في الموقع)، مع الرسالة الصحيحة (خيارات المواضع المختلفة ووظيفة الاختبار المقسم).
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: مركز التحكم في استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت الخاصة بك. [http://bit.ly/2mj2mMJ] مع Leadfox، برنامج أتمتة التسويق الخاص بنا، يمكنك نشر وتعظيم جميع أساليب التسويق الخاصة بك بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والإعلانات والصفحات المقصودة والنوافذ المنبثقة واللافتات واختبارات A/B. يستخدم Leadfox من قبل آلاف المستخدمين في أكثر من 100 دولة، وهو عبارة عن منصة تسويق آلية متكاملة وميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام. مهمتنا هي مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات على دخول عالم التسويق الرقمي من خلال حلول وتدريب يسهل الوصول إليه وسهل الاستخدام. مزيد من المعلومات على موقعنا: http://bit.ly/2mj2mMJ
LeadsBridge
leadsbridge.com
إن LeadsBridge هو أحد حلول أتمتة iPaaS التي تمكن المسوقين والمعلنين من تعزيز إستراتيجيتهم متعددة القنوات وبناء النظام البيئي التسويقي المترابط الخاص بهم. تلبي LeadsBridge احتياجات التكامل الخاصة بك، مع التركيز على سد الفجوات بين أفضل منصات الإعلان - Google، وFacebook، وLinkedIn، وTikTok - ومنصات التسويق الرئيسية - CRM، وبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني، والمجيب الآلي، وغير ذلك الكثير. تم تجهيز LeadsBridge أيضًا لتطوير عمليات تكامل مصممة خصيصًا بناءً على احتياجات عملك الفريدة. تم تصميم منصة LeadsBridge خصيصًا للشركات التي ترغب في تبسيط أنشطتها الإعلانية من خلال دمج مجموعتها التسويقية مع إعلانات Facebook وInstagram وإعلانات Google وإعلانات LinkedIn وإعلانات TikTok. مع توفر أكثر من 380 عملية تكامل جاهزة، يمكنك بسهولة توصيل برنامجك المفضل بمنصات الإعلان الخاصة بك، ومزامنة البيانات بسلاسة مع سير العمل التسويقي لديك. من خلال عمليات تكامل LeadsBridge، تتدفق بيانات العملاء المحتملين من المصدر إلى الوجهة التي تختارها تلقائيًا وفي الوقت الفعلي، مع الحفاظ دائمًا على الامتثال لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). تتضمن ميزات LeadsBridge الرئيسية ما يلي: استهداف جمهور مزامنة العملاء المحتملين من منصة التتبع عبر الإنترنت إلى غير متصل بالمنصة إلى النظام الأساسي عمليات التكامل المصممة خصيصًا تقدم LeadsBridge خطة مجانية تتضمن 100 عميل محتمل شهريًا وجسر تشغيل واحد. يمكنك بعد ذلك الترقية إلى الخطط المدفوعة للحصول على المزيد من الميزات: Pro: بدءًا من 3 جسور و800 عميل محتمل شهريًا مقابل 22 دولارًا شهريًا، يمكنك اختيار عدد العملاء المتوقعين المراد مزامنتهم وعدد الجسور التي تحتاجها وسيتم تعديل السعر وفقًا لذلك. ; الأعمال: هذه خدمة مُدارة، لذا يتم تخصيص حجم العملاء المتوقعين وعدد الجسور وفقًا لاحتياجاتك المحددة ثم تسعيرها يدويًا. جميع الخطط متوافقة تمامًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، مما يحافظ على أمان جميع بيانات العملاء.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدام Swordfish من قبل كبار مسؤولي التوظيف والمبيعات والتحقيقات في العالم في وكالات الدفاع والتكنولوجيا والوكالات الحكومية الرائدة في العالم. بدءًا من مسؤولي التوظيف التنفيذيين في Fortune 500 وحتى رواد الأعمال المنفردين، فإن Swordfish في صفك لجعل مصادر الاتصال الخاصة بك فعالة ودقيقة وسهلة الاستخدام. تم تصميم منتجاتنا الخمسة لتسهيل الحياة. ملحق Chrome - ابحث عن أي بيانات اتصال على الويب إثراء الملفات - توفير الوقت عن طريق إثراء قوائم العملاء بشكل مجمّع محرك البحث العكسي - ابحث عن أي شخص بناءً على بيانات الإدخال عمليات التكامل - يتصل Swordfish بسلاسة بأدواتك وإدارة علاقات العملاء عبر عمليات التكامل وواجهة برمجة التطبيقات لدينا. Prospector - ابحث عن العملاء المحتملين وتواصل معهم وأغلقهم من خلال الوصول إلى قاعدة بيانات الاتصال القوية الخاصة بنا بين الشركات.
Leadferno
leadferno.com
Leadferno عبارة عن منصة مراسلة تجارية مصممة للشركات الصغيرة لتعزيز التحويل والرسائل النصية وتجربة أفضل للعملاء. أرسل رسائل نصية إلى العملاء مباشرة من موقع الويب الخاص بك عبر أداة تحويل الويب إلى نص قابلة للتخصيص. تفاعل مع المستهلكين باستخدام صندوق بريد وارد قوي للمراسلة - حتى يتمكن فريقك من زيادة التحويلات، وإغلاق العملاء المحتملين بشكل أسرع، وإسعاد عملائك. Leadferno's Leadbox هي أداة تحويل الويب إلى نص الأكثر تخصيصًا في السوق والتي تعمل على تعزيز الرسائل النصية وتحويلاتك الأخرى مثل حجز المواعيد والنقر للاتصال ونماذج العملاء المحتملين والاتجاهات والمزيد. يساعد كل من تطبيق المتصفح وتطبيقات الهاتف المحمول فريقك على التفاعل مع العملاء باستخدام ميزات الأعمال القوية مثل الردود التلقائية والردود المحفوظة والرسائل المجدولة والتذكيرات والمزيد. يمكنك التكامل مع Facebook Messenger ورسائل الأعمال من Google وGoogle Analytics والاتصال بتطبيقات أخرى مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر Zapier أو واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.
LinkedFusion
linkedfusion.io
LinekdFusion عبارة عن منصة سحابية للتواصل مع LinkedIn تساعد المؤسسات والوكالات وفرق المبيعات على تحويل المستخدمين على LinkedIn. ابدأ في إنشاء مسارات مبيعات جديدة من LinkedIn وقم بمزامنتها مباشرةً مع أداة CRM المفضلة لديك من خلال دمج LinkedIn مع HubSpot أو Zoho أو Pipedrive أو Salesforce بنقرة واحدة. قم بأتمتة عمليات التنقيب والرسائل والمتابعات والمحتوى والتواصل مع LinkedIn بمساعدة LinkedFusion. استمتع بميزات مثل عنوان IP المخصص ومرشحات الرسائل الذكية وميزات الفريق والتحليلات التفصيلية مع LinekdFusion.
Brave
getbrave.io
Brave هو محرك تحويل زائر يوفر لأي شخص موقع ويب WordPress مع أكثر من 200 أداة تحويل يمكنك توصيلها والبدء في تحويل الزوار. يمكنك أيضًا دمج EMS أو CRM الشهير في مواقع الويب الخاصة بك لجمع العملاء المحتملين وتتبع التحويلات في الوقت الفعلي باستخدام التحليلات المتقدمة. قم بتحويل الزائرين بسهولة إلى عميل وعملاء باستخدام 20 نوعًا مختلفًا من الأدوات مثل مغناطيسات العملاء المحتملين والاشتراكات الاجتماعية وعمليات بيع Woocommerce ومنشورات المدونات ذات الصلة وإعلانات البانر المخصصة والاستبيانات والاختبارات وغير ذلك الكثير.
LeadDoubler
leaddoubler.com
قم بإنشاء وإطلاق حاسبات تفاعلية لتوليد العملاء المحتملين في ثوانٍ، وقم بتضمينها على موقع الويب الخاص بك لإشراك الزائرين والتقاط العملاء المحتملين مباشرةً في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج أو إطلاقها في حزمة المبيعات والتسويق الحالية لديك سواء كانت HubSpot أو Salesforce أو Active Campaign أو MailChimp أو زابير. باستخدام LeadDoubler، يمكنك تحويل ملفات Excel الموجودة إلى حاسبات عبر الإنترنت ببضع نقرات. لا حاجة لأي ترميز - لا يوجد تأخير للمطورين. قم بتشغيل الآلات الحاسبة الخاصة بك كأدوات إنشاء عملاء محتملين على موقع الويب الخاص بك باستخدام كود التضمين "cut'n Paste" أو استخدمها لدعم فريق المبيعات الخاص بك من خلال أدوات تسعير ذكية مؤتمتة بالكامل مدعومة بملف Excel الخاص بك ومساعدة فريق المبيعات الخاص بك على إغلاق المزيد من الصفقات على الفور. باستخدام LeadDoubler، يمكن لنموذجك التفاعلي إنشاء النتائج المحسوبة وعرضها على الفور عبر الإنترنت أو إنشاء ملفات pdf وإرسالها - مثل العقود والمقترحات - التي يتم إنشاؤها تلقائيًا. يتم استخدام LeadDoubler من قبل الشركات في أكثر من 52 قطاعًا مثل وكلاء العقارات الذين يقومون بتوليد عملاء محتملين، ومركبي المضخات الحرارية الذين يحصلون على عملاء محتملين وينتجون عروض أسعار على الفور ومن قبل البنوك وشركات التأمين لجذب العملاء المحتملين وجذبهم.
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