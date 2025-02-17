برنامج التقاط الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - سوريا

LeadsBridge

leadsbridge.com

إن LeadsBridge هو أحد حلول أتمتة iPaaS التي تمكن المسوقين والمعلنين من تعزيز إستراتيجيتهم متعددة القنوات وبناء النظام البيئي التسويقي المترابط الخاص بهم. تلبي LeadsBridge احتياجات التكامل الخاصة بك، مع التركيز على سد الفجوات بين أفضل منصات الإعلان - Google، وFacebook، وLinkedIn، وTikTok - ومنصات التسويق الرئيسية - CRM، وبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني، والمجيب الآلي، وغير ذلك الكثير. تم تجهيز LeadsBridge أيضًا لتطوير عمليات تكامل مصممة خصيصًا بناءً على احتياجات عملك الفريدة. تم تصميم منصة LeadsBridge خصيصًا للشركات التي ترغب في تبسيط أنشطتها الإعلانية من خلال دمج مجموعتها التسويقية مع إعلانات Facebook وInstagram وإعلانات Google وإعلانات LinkedIn وإعلانات TikTok. مع توفر أكثر من 380 عملية تكامل جاهزة، يمكنك بسهولة توصيل برنامجك المفضل بمنصات الإعلان الخاصة بك، ومزامنة البيانات بسلاسة مع سير العمل التسويقي لديك. من خلال عمليات تكامل LeadsBridge، تتدفق بيانات العملاء المحتملين من المصدر إلى الوجهة التي تختارها تلقائيًا وفي الوقت الفعلي، مع الحفاظ دائمًا على الامتثال لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). تتضمن ميزات LeadsBridge الرئيسية ما يلي: استهداف جمهور مزامنة العملاء المحتملين من منصة التتبع عبر الإنترنت إلى غير متصل بالمنصة إلى النظام الأساسي عمليات التكامل المصممة خصيصًا تقدم LeadsBridge خطة مجانية تتضمن 100 عميل محتمل شهريًا وجسر تشغيل واحد. يمكنك بعد ذلك الترقية إلى الخطط المدفوعة للحصول على المزيد من الميزات: Pro: بدءًا من 3 جسور و800 عميل محتمل شهريًا مقابل 22 دولارًا شهريًا، يمكنك اختيار عدد العملاء المتوقعين المراد مزامنتهم وعدد الجسور التي تحتاجها وسيتم تعديل السعر وفقًا لذلك. ; الأعمال: هذه خدمة مُدارة، لذا يتم تخصيص حجم العملاء المتوقعين وعدد الجسور وفقًا لاحتياجاتك المحددة ثم تسعيرها يدويًا. جميع الخطط متوافقة تمامًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، مما يحافظ على أمان جميع بيانات العملاء.