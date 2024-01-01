برنامج التقاط الرصاص - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بارتليمي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تستخدم الشركات برامج التقاط العملاء المحتملين للكشف عن آفاق المبيعات الجديدة في الأسواق شديدة التنافسية. في مواجهة المنافسة الشديدة، من المهم للشركات أن تحدد بشكل استباقي طرقًا جديدة للأعمال قبل منافسيها. يستخدم متخصصو المبيعات برامج التقاط العملاء المحتملين لتحديد العملاء المحتملين، والاستفادة من المعلومات المستمدة من مصادر متنوعة، بما في ذلك العملاء المحتملين المباشرين، وممثلي المبيعات، وخبراء التسويق، ووكلاء دعم العملاء. ومع ذلك، فإن اغتنام فرص الأعمال الجديدة لا يمثل سوى المرحلة الأولى من رحلة المبيعات. إلى جانب استخدام برامج التقاط العملاء المحتملين، يجب على الشركات دمج حلول إضافية لتوليد العملاء المحتملين مثل تعدين العملاء المحتملين، وتسجيل العملاء المحتملين، وذكاء العملاء المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يصبح استخدام أدوات مثل إدارة أداء المبيعات وذكاء المبيعات أمرًا ضروريًا لتحويل الفرص بنجاح إلى مبيعات ملموسة.