برنامج تسليم الميل الأخير - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.
يوفر برنامج تسليم الميل الأخير للشركات الأدوات الأساسية لإدارة وتبسيط عمليات التسليم من المستودع إلى عتبة العميل بكفاءة. ويتميز بتحسين المسار، والإرسال المتقدم، وإخطارات العملاء، وإثبات التسليم، وتحليلات التسليم. تتيح هذه الإمكانات للشركات تسريع أوقات التسليم مع إبقاء العملاء على علم بحالة طلباتهم. يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل المرسلين والسائقين، حيث يسهل برنامج توصيل الميل الأخير التواصل الفعال ويضمن التسليم في الوقت المناسب. على الرغم من أنها تشترك في أوجه التشابه مع برامج البريد السريع، إلا أن تمييزها الرئيسي يكمن في تركيزها الحصري على عملية التسليم، في حين أن برامج البريد السريع غالبًا ما تشمل وظائف المكتب الخلفي الأوسع المتعلقة بالاستلام والشحن. عادةً، يتم اعتماد برنامج توصيل الميل الأخير داخل أقسام سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية للشركات التي تتعامل مع طلبات التسليم اليومية. ويتم دمجه بشكل شائع مع أدوات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل برامج تخطيط سلسلة التوريد، لتعزيز الكفاءة التشغيلية الشاملة.
إرسال تطبيق جديد
Route4Me
route4me.com
تطبيق Route4Me يساعد الشركات في تخطيط وتحسين طرق النقل بسهولة، مع دعم تتبع مواقع الشاحنات وإدارة الأسطول وتحسين التوصيلات.
Detrack
detrack.com
Detrack هو برنامج لإدارة التوصيل يوفر تتبعًا في الوقت الحقيقي وإثبات تسليم وتحسين المسارات لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية.
Tookan
jungleworks.com
تطبيق توكان هو منصة لإدارة التوصيل التي تسهل تتبع الأسطول وتحسين عمليات التسليم وزيادة رضا العملاء من خلال الأتمتة والتكامل مع الأنظمة الأخرى.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
تطبيق Zeo Route Planner يتيح لمديري الأسطول تخطيط وتحسين الطرق، تتبع السائقين، وإدارة عمليات التسليم بكفاءة.
Routific
routific.com
Routific تطبيق لتخطيط وتحسين طرق التسليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
FarEye
fareye.com
تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse هو تطبيق لتقاسم الموقع يمكّن المستخدمين من مشاركة موقعهم بشكل مؤقت وآمن مع الآخرين عبر روابط خلوية، مما يتيح التحكم الكامل في الخصوصية.
Onfleet
onfleet.com
تطبيق Onfleet يساعد الشركات على إدارة وتحليل عمليات التوصيل المحلية، بما في ذلك تتبع التسليم وتواصل السائقين والمرسلين.
RoadWarrior
roadwarrior.app
تطبيق RoadWarrior يهدف لتحسين طرق التسليم من خلال تقديم تحديثات حركة مرور حية وتعاون بين السائقين والمشغلين، مع دعم لعدد كبير من التوقفات يومياً.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD هو تطبيق لإدارة توصيل الطلبات، يقدم ميزات لتحسين مسارات التوصيل، توليد ملصقات الشحن، وإخطار العملاء، مع دعم التقارير والتحليلات.
Transvirtual
transvirtual.com
تطبيق Transvirtual يقدم حلاً سحابياً لإدارة اللوجستيات، متضمناً تخطيط الأحمال وتحسين الطرق وتتبع التسليم.
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack هي أداة لإدارة تسليم اللوجستيات في آخر ميل مع تحسين التوجيه وتقديم خدمات توصيل ذات العناية الخاصة.
Beetrack
beetrack.com
Beetrack هو تطبيق يساعد الشركات في تحسين إدارة عمليات التوصيل من خلال التخطيط الذكي للطرق والتتبع في الوقت الحقيقي.
project44
project44.com
Project44 هو تطبيق لإدارة سلسلة التوريد، يوفر تتبعًا للشحن في الوقت الحقيقي ويعزز الكفاءة التشغيلية عبر بيانات دقيقة ودمج مع أنظمة النقل.
Nash
usenash.com
تُتيح تطبيق ناش للفرق التشغيلية تحسين وإدارة لوجستيات التسليم النهائية بفعالية، مع خيارات للتكامل وإدارة أساطيل النقل وتوزيع المهام.
HyperTrack
hypertrack.com
تقدم HyperTrack أدوات لأتمتة الوظائف والقوى العاملة عبر واجهات برمجة التطبيقات، مما يعزز من كفاءة العمليات ودقة تنفيذ المهام.
GoShare
goshare.co
GoShare هي منصة لوجستية تربط بين مالكي الشاحنات والشركات لتقديم خدمات التوصيل عند الطلب.
DelivApp
delivapp.com
تطبيق DelivApp يُستخدم لإدارة أوامر التسليم بسهولة، مما يساعد في تخصيص المهام ومتابعة التقدم وتنسيق العمليات اللوجستية.
GoBolt
gobolt.com
GoBolt هو تطبيق لإدارة الخدمات اللوجستية يساعد الشركات في تحسين سلسلة التوريد من خلال التخزين، الشحن، وتسليم الطلبات بكفاءة وموثوقية.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة خدمات التوصيل والنقل للشركات الكبرى، مع ميزات تتعلق بالتتبع وإدارة العمليات اللوجستية.
Radaro
radaro.com.au
رادارو هو منصة تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات لتحسين توصيل الطلبات. يتيح تتبع الشحنات من المتجر إلى باب العميل ويقدم رؤى حقيقية حول الخدمة.
MileApp
mile.app
MileApp هو نظام إدارة خدمات ميدانية يساعد الشركات في تحسين إدارة العمليات مثل تحسين الطرق، وتخصيص تطبيقات العمال، وإعداد التقارير.
getswift
getswift.co
GetSwift هو تطبيق لإدارة التوصيل يساعد الشركات في تحسين عمليات التسليم وزيادة كفاءة العمل وتجربة العملاء.
RouteManager
route-manager.com
Routemanager هو برنامج لتخطيط وتحسين المسار يساعد الشركات في إدارة التسليم بكفاءة، وتقليل التكاليف وزيادة رضا العملاء.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery هو تطبيق لإدارة عمليات التوصيل وتحسين طرق الشحن، يتيح تخصيص أوقات التسليم للمنتجات ويوفر تجربة واضحة للعملاء.
Deliforce
deliforce.io
DeLiforce هو تطبيق لإدارة التوصيل، يسهل تتبع الطلبات وتنسيق المهام بين السائقين والشركات لضمان تسليم فعال وفي الوقت المحدد.
NetworkON
networkon.io
NetworkON هو تطبيق لإدارة التوصيل والخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يوفر أدوات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.
Scurri
scurri.com
Scurri هو برنامج لإدارة التسليم يساعد تجار التجزئة في تحسين عمليات الشحن والتسليم عبر منصة متكاملة تتضمن خيارات شحن متعددة وتتبع الشحنات.
Locate2u
locate2u.com
تطبيق Locate2u يساعد الشركات في تحسين إدارة التوصيل من خلال تتبع الوقت الحقيقي، تحسين المسارات، وإثبات التسليم.
Ufleet
ufleet.io
Ufleet هو تطبيق لإدارة الأسطول يتيح تتبع المركبات وتحسين routes وكفاءة التسليم، مع أدوات لتحليل البيانات وإدارة الصيانة.
Cigo Tracker
cigotracker.com
Cigo Tracker هو تطبيق لإدارة التوصيل يوفر تحديثات حية للوقت والموقع، مما يحسن تجربة العملاء وكفاءة العمليات اللوجستية.
OneRail
onerail.com
OneRail هو تطبيق يوفر حلاً شاملاً لإدارة عمليات التحميل والتسليم، مع ربط السائقين وتقديم بيانات في الوقت الفعلي لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
GSMtasks
gsmtasks.com
تطبيق GSMtasks يساعد الشركات في إدارة أسطول السائقين والفنيين وتحسين طرق التشغيل، مما يعزز كفاءة العمل وتجربة العملاء.
Renesent
renesent.com
رينسنت هو منصة لوجستية متاحة حسب الطلب تربط العملاء بشبكة من الناقلين المستقلين المحليين لنقل وتخزين البضائع.
LionWheel
lionwheel.com
تطبيق LionWheel يقدم حلول لوجستية تشمل تخطيط المسار وإدارة الأسطول وتسليم الطلبات لزيادة الكفاءة في العمليات التجارية.
Wise Systems
wisesystems.com
تطبيق Wise Systems يوفر برنامج توجيه وإرسال ذاتي لتحسين تجربة التسليم في الميل الأخير، مما يزيد الكفاءة ويقلل من استهلاك المسافات والانبعاثات.
© 2025 WebCatalog, Inc.