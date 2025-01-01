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برامج نماذج اللغات الكبيرة - التطبيقات الأكثر شعبية

نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) هي أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تم تصميمها خصيصًا لفهم وتفسير وإنشاء نص يشبه الإنسان من مجموعة واسعة من المدخلات. ومن خلال الاستفادة من أحدث تقنيات التعلم الآلي، ومجموعات بيانات التدريب الضخمة، والبنى العميقة، يمكن لهذه النماذج إنجاز مجموعة واسعة من مهام اللغة الطبيعية، مما يجعلها أدوات لا غنى عنها للشركات في جميع القطاعات. تتراوح المهام من الترجمة والتلخيص والإجابة على الأسئلة والمحادثة إلى تطبيقات أكثر دقة مثل تحليل المشاعر وتصنيف النص وإنشاء المحتوى الإبداعي. يتم توظيف حاملي شهادات الماجستير في هذه الفئة لإحداث ثورة في خدمة العملاء من خلال روبوتات الدردشة الذكية، وزيادة إنشاء المحتوى من خلال إمكانيات الكتابة التلقائية، وتبسيط أبحاث السوق من خلال تحليل المشاعر، وغير ذلك الكثير. ومع إتقان اللغات المتعددة، يمكن للكثيرين أن يكونوا قادرين على التكيف مع الأسواق العالمية، وكسر الحواجز اللغوية وتسهيل التواصل بين الثقافات. يشير التقدم في تكنولوجيا LLM أيضًا إلى عصر الأتمتة في العديد من المهام المتعلقة باللغة، وبالتالي تقليل العمل اليدوي وتحسين الكفاءة. إنها تجلب تغييرًا تحويليًا إلى تجربة المستخدم، وتضيف طبقة من التخصيص والتفاعل لم يكن من الممكن تحقيقها في السابق. تختلف هذه الفئة عن فئة برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تركز على الأنظمة الأساسية المستقلة التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل والتفاعل مع نماذج اللغات الكبيرة، وفئة برامج الوسائط الاصطناعية، والتي تتكون من أدوات لمستخدمي الأعمال لإنشاء وسائط تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. بدلاً من ذلك، تم تصميم حلول LLM هذه لتكون أدوات أساسية أكثر تنوعًا يمكن دمجها في مجموعة واسعة من التطبيقات، ولا تقتصر فقط على روبوتات الدردشة أو الوسائط الاصطناعية. للتأهل للإدراج في فئة نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، يجب على المنتج: * تقديم نموذج لغوي واسع النطاق قادر على فهم وإنشاء نص يشبه الإنسان من مجموعة متنوعة من المدخلات، وإتاحته للاستخدام التجاري. * توفير واجهات برمجة التطبيقات أو أدوات التكامل القوية والآمنة، مما يمكّن الشركات من مختلف القطاعات من دمج النموذج بسلاسة في أنظمتها أو عملياتها الحالية. * لديك آليات شاملة لمعالجة المشكلات المحتملة المتعلقة بخصوصية البيانات والاستخدام الأخلاقي والإشراف على المحتوى، مما يضمن ثقة المستخدم والامتثال التنظيمي. * تقديم دعم موثوق للعملاء ووثائق واسعة النطاق، إلى جانب التحديثات والتحسينات المتسقة، وبالتالي مساعدة المستخدمين في التكامل والاستخدام الفعالين للنموذج مع ضمان ملاءمته المستمرة وقدرته على التكيف مع المتطلبات المتغيرة.

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ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

تطبيق ChatGPT هو نظام ذكاء اصطناعي مجاني يتيح للمستخدمين إجراء محادثات، وتحليل البيانات، وإدارة المهام، والتفاعل باستخدام النص والصوت والصورة.

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

جوجل جمنائي يوفر وصولاً مباشرًا لنماذج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكتابة، التعلم، تلخيص المعلومات، وتوليد الصور.

DeepSeek

DeepSeek

deepseek.com

ديب سيك هو مساعد ذكي مفتوح المصدر يقدم معالجة متقدمة للغة الطبيعية، يدعم البرمجة، الرياضيات، والتحليل، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.

Claude

Claude

claude.ai

كلود هو مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للمحادثات ومساعدة المستخدمين في مهام متعددة مثل الكتابة وفهم النصوص.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

يعد Microsoft Copilot أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والتعاون عبر تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel. يساعد في إنشاء المحتوى وتحليل البيانات.

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

Hugging Face هو منصة مفتوحة المصدر تتيح للمستخدمين بناء وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية.

Qwen

Qwen

qwenlm.ai

Qwen هو مساعد عمل ذكاء اصطناعي مجاني من Alibaba يقدم ميزات مثل معالجة اللغة، تحليل الصور، وإنشاء كود، مما يعزز تفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي.

Mistral AI

Mistral AI

mistral.ai

Mistral AI هو تطبيق مفتوح المصدر يوفر نماذج لغة متقدمة لمعالجة النصوص وتحليل البيانات، مع إمكانية تخصيصها لتلبية احتياجات الأعمال.

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks هي منصة موحدة لتحليل البيانات تستخدم Apache Spark، وتمكن من معالجة وتحليل البيانات بكفاءة مع دعم التعلم الآلي وإدارة البيانات.

Meta AI Studio

Meta AI Studio

aistudio.instagram.com

تطبيق Meta AI Studio يمكّن المستخدمين من إنشاء شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة تتفاعل وتساعد في المهام اليومية وتوليد المحتوى.

Stability AI

Stability AI

stability.ai

استقرار AI هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى رقمي، تشمل نماذج لإنشاء الصور والفيديوهات والموسيقى مع إمكانية استضافة ذاتية.

ScholarAI

ScholarAI

scholarai.io

ScholarAI تطبيق يتيح الوصول إلى الأدب العلمي المفتوح من مجلات مرموقة، معززًا بقدرات ChatGPT لتسهيل البحث والمراجعة.

IBM

IBM

ibm.com

تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

تطبيق Tune AI يدعم اعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات ويقدم تطبيق دردشة TuneChat، ومنصة TuneStudio للمطورين، ومحرك ChainFury المفتوح المصدر.

H2O.ai

H2O.ai

h2o.ai

H2O.ai هو منصة مفتوحة المصدر للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، تساعد المؤسسات على بناء وتطوير نماذج البيانات بكفاءة.

Composable Prompts

Composable Prompts

composableprompts.com

تطبيق "المطالبات القابلة للتكوين" يساعد المستخدمين في تنظيم وإدارة المطالبات بكفاءة لتحسين سير العمل والإنتاجية في التطبيقات.

Anode

Anode

codygon.com

أنود هو تطبيق للتحقق من جودة البيانات، يكتشف 6 أنواع من الأخطاء لتحليل بيانات الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

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