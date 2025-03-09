برامج نماذج اللغات الكبيرة - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

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نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) هي أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تم تصميمها خصيصًا لفهم وتفسير وإنشاء نص يشبه الإنسان من مجموعة واسعة من المدخلات. ومن خلال الاستفادة من أحدث تقنيات التعلم الآلي، ومجموعات بيانات التدريب الضخمة، والبنى العميقة، يمكن لهذه النماذج إنجاز مجموعة واسعة من مهام اللغة الطبيعية، مما يجعلها أدوات لا غنى عنها للشركات في جميع القطاعات. تتراوح المهام من الترجمة والتلخيص والإجابة على الأسئلة والمحادثة إلى تطبيقات أكثر دقة مثل تحليل المشاعر وتصنيف النص وإنشاء المحتوى الإبداعي. يتم توظيف حاملي شهادات الماجستير في هذه الفئة لإحداث ثورة في خدمة العملاء من خلال روبوتات الدردشة الذكية، وزيادة إنشاء المحتوى من خلال إمكانيات الكتابة التلقائية، وتبسيط أبحاث السوق من خلال تحليل المشاعر، وغير ذلك الكثير. ومع إتقان اللغات المتعددة، يمكن للكثيرين أن يكونوا قادرين على التكيف مع الأسواق العالمية، وكسر الحواجز اللغوية وتسهيل التواصل بين الثقافات. يشير التقدم في تكنولوجيا LLM أيضًا إلى عصر الأتمتة في العديد من المهام المتعلقة باللغة، وبالتالي تقليل العمل اليدوي وتحسين الكفاءة. إنها تجلب تغييرًا تحويليًا إلى تجربة المستخدم، وتضيف طبقة من التخصيص والتفاعل لم يكن من الممكن تحقيقها في السابق. تختلف هذه الفئة عن فئة برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تركز على الأنظمة الأساسية المستقلة التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل والتفاعل مع نماذج اللغات الكبيرة، وفئة برامج الوسائط الاصطناعية، والتي تتكون من أدوات لمستخدمي الأعمال لإنشاء وسائط تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. بدلاً من ذلك، تم تصميم حلول LLM هذه لتكون أدوات أساسية أكثر تنوعًا يمكن دمجها في مجموعة واسعة من التطبيقات، ولا تقتصر فقط على روبوتات الدردشة أو الوسائط الاصطناعية. للتأهل للإدراج في فئة نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، يجب على المنتج: * تقديم نموذج لغوي واسع النطاق قادر على فهم وإنشاء نص يشبه الإنسان من مجموعة متنوعة من المدخلات، وإتاحته للاستخدام التجاري. * توفير واجهات برمجة التطبيقات أو أدوات التكامل القوية والآمنة، مما يمكّن الشركات من مختلف القطاعات من دمج النموذج بسلاسة في أنظمتها أو عملياتها الحالية. * لديك آليات شاملة لمعالجة المشكلات المحتملة المتعلقة بخصوصية البيانات والاستخدام الأخلاقي والإشراف على المحتوى، مما يضمن ثقة المستخدم والامتثال التنظيمي. * تقديم دعم موثوق للعملاء ووثائق واسعة النطاق، إلى جانب التحديثات والتحسينات المتسقة، وبالتالي مساعدة المستخدمين في التكامل والاستخدام الفعالين للنموذج مع ضمان ملاءمته المستمرة وقدرته على التكيف مع المتطلبات المتغيرة.
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ChatGPT
chatgpt.com
تطبيق ChatGPT هو نظام ذكاء اصطناعي مجاني يتيح للمستخدمين إجراء محادثات، وتحليل البيانات، وإدارة المهام، والتفاعل باستخدام النص والصوت والصورة.
DeepSeek
deepseek.com
تطبيق DeepSeek يوفر أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لمساعدة المؤسسات على تحسين قراراتها من خلال بحث وتحليل بيانات أكبر.
Google Gemini
gemini.google.com
جوجل جمنائي يوفر وصولاً مباشرًا لنماذج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في الكتابة، التعلم، تلخيص المعلومات، وتوليد الصور.
Claude
claude.ai
كلود هو مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للمحادثات ومساعدة المستخدمين في مهام متعددة مثل الكتابة وفهم النصوص.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen هو مساعد عمل ذكاء اصطناعي مجاني من Alibaba يقدم ميزات مثل معالجة اللغة، تحليل الصور، وإنشاء كود، مما يعزز تفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
يعد Microsoft Copilot أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والتعاون عبر تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel. يساعد في إنشاء المحتوى وتحليل البيانات.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai هي الشركة الرائدة في مجال توفير منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مفتوحة المصدر في مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي. إنه يقطر البراعة التقنية لـ 30 Kaggle Masters في منتجات سحابية واضحة للذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي الذي يحل المشكلات القوية. يعد العملاء والمجتمع والشركاء مستثمرين استراتيجيين في H2O.ai لبناء رؤية طويلة المدى لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الصالح العام. لقد أحدثت محركات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ H2O.ai، مثل ML H2O-3 الموزعة، وautoML Driverless AI، وHydrogen Torch، وDocument AI، تحولًا في أكثر من 20000 منظمة عالمية وأكثر من نصف Fortune 500 والعلامات التجارية المنزلية، بما في ذلك AT&T، وCommonwealth Bank of Australia، وPayPal، وChipotle، ADP، وWorkDay، وIFFCO-Tokio، وAES. يدعم برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابع لـ H2O.ai بانتظام المجموعات والمؤسسات والمجتمعات غير الربحية في جهودها للنهوض بالتعليم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة، بما في ذلك تحديد المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
تطبيق Meta AI Studio يمكّن المستخدمين من إنشاء شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة تتفاعل وتساعد في المهام اليومية وتوليد المحتوى.
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI تطبيق يتيح الوصول إلى الأدب العلمي المفتوح من مجلات مرموقة، معززًا بقدرات ChatGPT لتسهيل البحث والمراجعة.
Anode
codygon.com
Anode، وهو حل رقمي مبتكر مصمم لإحداث ثورة في إدارة جودة البيانات للشركات موجود هنا للمساعدة. Anode هي أداة للكشف عن شذوذ البيانات، حيث تقوم بتحليل بياناتك بحثًا عن 6 فئات من الأخطاء، مما يتيح لك الحصول على رؤى حول بياناتك بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI هو تطبيق مفتوح المصدر يوفر نماذج لغة متقدمة لمعالجة النصوص وتحليل البيانات، مع إمكانية تخصيصها لتلبية احتياجات الأعمال.
Composable Prompts
composableprompts.com
تتمثل مهمة Composable Prompts في إحداث ثورة في طريقة تفاعل التطبيقات مع المحتوى. في حين أن نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مثل GPT قد غيرت بشكل أساسي تفاعلنا مع البيانات النصية، فإن Composable Prompts تؤمن بضرورة اتخاذ خطوة إلى الأمام. تضمن المطالبات القابلة للتركيب أن كل شركة، بغض النظر عن حجمها أو مجالها، يمكنها الاستفادة من إمكانات معالجة البيانات الأصلية لـ LLMs بأكثر الطرق فعالية الممكنة. تم تطوير المطالبات القابلة للتركيب كمنصة لإنشاء تطبيقات AI/LLM. تتيح مجموعة أدوات Composable Prompts الشاملة لفرق المؤسسة تصميم ونشر وتشغيل المهام التي تدعم LLM والتي تعمل على زيادة العمليات والتطبيقات التجارية وأتمتتها. توفر مجموعة Composable Prompts نهجًا منظمًا خاصًا بالمجال، حيث يتحول من التفاعلات البدائية القائمة على النص إلى عالم من معالجة المحتوى المنظمة والفعالة والمتكاملة. العروض الأساسية للموجهات القابلة للتركيب: * مصمم التفاعل: صياغة قوالب سريعة بديهية ومخططات بيانات قوية. * المكتبة السريعة: استخدام LLMs لتعزيز التصميم الفوري وتقديم اقتراحات التحسين. * خدمة API: دمج LLMs بسلاسة في تطبيقاتك وعملياتك التجارية. * مخزن عمليات التنفيذ: ضمان الأداء الأمثل من خلال تخزين نتائج التفاعل وإعادة استخدامها بذكاء. * أدوات التعاون والتحسين: بدءًا من مشاركة المقاطع السريعة وحتى مراقبة الأداء، لدينا مطورون مشمولون.
Stability AI
stability.ai
استقرار AI هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى رقمي، تشمل نماذج لإنشاء الصور والفيديوهات والموسيقى مع إمكانية استضافة ذاتية.
Databricks
databricks.com
Databricks هي منصة موحدة لتحليل البيانات تستخدم Apache Spark، وتمكن من معالجة وتحليل البيانات بكفاءة مع دعم التعلم الآلي وإدارة البيانات.
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفتوح المصدر متاح على GitHub
IBM
ibm.com
تعمل IBM Cognos Analytics كطيار مشارك موثوق به للعمل بهدف جعلك أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر ثقة في قراراتك القائمة على البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم-سواء كان عالم البيانات أو محلل أعمال أو أخصائي غير متخصص-أكثر قوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة تعيد إلى الأهداف التنظيمية. إنه يقصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى المتطورة ، مما يسمح لهم بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول ، وتحديد العلاقات الجديدة ، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. تصور وتحليل ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك مع IBM Cognos Analytics.
Hugging Face
huggingface.co
Hugging Face هو منصة مفتوحة المصدر تتيح للمستخدمين بناء وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية.
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