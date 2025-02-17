برامج نماذج اللغات الكبيرة - التطبيقات الأكثر شعبية - إسواتيني

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نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) هي أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تم تصميمها خصيصًا لفهم وتفسير وإنشاء نص يشبه الإنسان من مجموعة واسعة من المدخلات. ومن خلال الاستفادة من أحدث تقنيات التعلم الآلي، ومجموعات بيانات التدريب الضخمة، والبنى العميقة، يمكن لهذه النماذج إنجاز مجموعة واسعة من مهام اللغة الطبيعية، مما يجعلها أدوات لا غنى عنها للشركات في جميع القطاعات. تتراوح المهام من الترجمة والتلخيص والإجابة على الأسئلة والمحادثة إلى تطبيقات أكثر دقة مثل تحليل المشاعر وتصنيف النص وإنشاء المحتوى الإبداعي. يتم توظيف حاملي شهادات الماجستير في هذه الفئة لإحداث ثورة في خدمة العملاء من خلال روبوتات الدردشة الذكية، وزيادة إنشاء المحتوى من خلال إمكانيات الكتابة التلقائية، وتبسيط أبحاث السوق من خلال تحليل المشاعر، وغير ذلك الكثير. ومع إتقان اللغات المتعددة، يمكن للكثيرين أن يكونوا قادرين على التكيف مع الأسواق العالمية، وكسر الحواجز اللغوية وتسهيل التواصل بين الثقافات. يشير التقدم في تكنولوجيا LLM أيضًا إلى عصر الأتمتة في العديد من المهام المتعلقة باللغة، وبالتالي تقليل العمل اليدوي وتحسين الكفاءة. إنها تجلب تغييرًا تحويليًا إلى تجربة المستخدم، وتضيف طبقة من التخصيص والتفاعل لم يكن من الممكن تحقيقها في السابق. تختلف هذه الفئة عن فئة برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تركز على الأنظمة الأساسية المستقلة التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل والتفاعل مع نماذج اللغات الكبيرة، وفئة برامج الوسائط الاصطناعية، والتي تتكون من أدوات لمستخدمي الأعمال لإنشاء وسائط تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. بدلاً من ذلك، تم تصميم حلول LLM هذه لتكون أدوات أساسية أكثر تنوعًا يمكن دمجها في مجموعة واسعة من التطبيقات، ولا تقتصر فقط على روبوتات الدردشة أو الوسائط الاصطناعية. للتأهل للإدراج في فئة نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، يجب على المنتج: * تقديم نموذج لغوي واسع النطاق قادر على فهم وإنشاء نص يشبه الإنسان من مجموعة متنوعة من المدخلات، وإتاحته للاستخدام التجاري. * توفير واجهات برمجة التطبيقات أو أدوات التكامل القوية والآمنة، مما يمكّن الشركات من مختلف القطاعات من دمج النموذج بسلاسة في أنظمتها أو عملياتها الحالية. * لديك آليات شاملة لمعالجة المشكلات المحتملة المتعلقة بخصوصية البيانات والاستخدام الأخلاقي والإشراف على المحتوى، مما يضمن ثقة المستخدم والامتثال التنظيمي. * تقديم دعم موثوق للعملاء ووثائق واسعة النطاق، إلى جانب التحديثات والتحسينات المتسقة، وبالتالي مساعدة المستخدمين في التكامل والاستخدام الفعالين للنموذج مع ضمان ملاءمته المستمرة وقدرته على التكيف مع المتطلبات المتغيرة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT هو نظام AI مجاني للاستخدام. استخدمه لإجراء محادثات جذابة واكتساب رؤى وأتمتة المهام ومشاهدة مستقبل الذكاء الاصطناعي، كل ذلك في مكان واحد.
DeepSeek
deepseek.com
يوفر Deepseek أدوات تستخدم AI المتقدمة والتعلم الآلي لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات من خلال إمكانات البحث المحسنة وتحليل مجموعات البيانات الكبيرة. يبدو أن موقع الويب نفسه يركز على توفير رؤى يحركها الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح للمستخدمين البحث واسترداد البيانات بطريقة أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة. هذا يمكن أن ينطوي على أشياء مثل: -البحث عن الذكاء: استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز وظائف البحث التقليدية ، مثل فهم السياق أو المشاعر في عمليات البحث. -Data Insights: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنماط والاتجاهات في البيانات التي قد لا تكون واضحة على الفور. تطبيقات الأعمال: مساعدة الشركات على استخدام البيانات لتحسين اتخاذ القرارات والعمليات.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
يقوم AI Studio في Meta بإنشاء شخصيات ذكاء اصطناعي بناءً على الإلهام والاهتمامات الشخصية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء ذكاء اصطناعي فريد.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai هي الشركة الرائدة في مجال توفير منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مفتوحة المصدر في مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي. إنه يقطر البراعة التقنية لـ 30 Kaggle Masters في منتجات سحابية واضحة للذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي الذي يحل المشكلات القوية. يعد العملاء والمجتمع والشركاء مستثمرين استراتيجيين في H2O.ai لبناء رؤية طويلة المدى لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الصالح العام. لقد أحدثت محركات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ H2O.ai، مثل ML H2O-3 الموزعة، وautoML Driverless AI، وHydrogen Torch، وDocument AI، تحولًا في أكثر من 20000 منظمة عالمية وأكثر من نصف Fortune 500 والعلامات التجارية المنزلية، بما في ذلك AT&T، وCommonwealth Bank of Australia، وPayPal، وChipotle، ADP، وWorkDay، وIFFCO-Tokio، وAES. يدعم برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابع لـ H2O.ai بانتظام المجموعات والمؤسسات والمجتمعات غير الربحية في جهودها للنهوض بالتعليم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة، بما في ذلك تحديد المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen AI - مساعد عمل الذكاء الاصطناعي المجاني من Alibaba Qwen. مساعد عمل الذكاء الاصطناعي المجاني من Qwen. OpenSource Free Chatgpt. مجاني من الذكاء الاصطناعي chatbot مع Qwen. مساعد الخاص بك AI المجاني. جرب Qwen Chat اليوم!
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI هو مكون إضافي يتيح للمستخدمين الوصول إلى المؤلفات العلمية ذات الوصول المفتوح من المجلات التي يراجعها النظراء. متاح لمستخدمي ScholarAI Premium، مساعد الطيار الجديد المخصص للعلوم في عصر الذكاء الاصطناعي، والمدعوم بـ GPT-4 Turbo.
Anode
codygon.com
Anode، وهو حل رقمي مبتكر مصمم لإحداث ثورة في إدارة جودة البيانات للشركات موجود هنا للمساعدة. Anode هي أداة للكشف عن شذوذ البيانات، حيث تقوم بتحليل بياناتك بحثًا عن 6 فئات من الأخطاء، مما يتيح لك الحصول على رؤى حول بياناتك بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
Mistral AI
mistral.ai
نماذج لغوية سريعة ومفتوحة المصدر وآمنة. تسهيل تخصص النماذج في حالات الاستخدام التجاري، والاستفادة من البيانات الخاصة وملاحظات الاستخدام. تم بناؤه من قبل فريق عالمي المستوى في أوروبا، ويستهدف السوق العالمية.
Composable Prompts
composableprompts.com
تتمثل مهمة Composable Prompts في إحداث ثورة في طريقة تفاعل التطبيقات مع المحتوى. في حين أن نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مثل GPT قد غيرت بشكل أساسي تفاعلنا مع البيانات النصية، فإن Composable Prompts تؤمن بضرورة اتخاذ خطوة إلى الأمام. تضمن المطالبات القابلة للتركيب أن كل شركة، بغض النظر عن حجمها أو مجالها، يمكنها الاستفادة من إمكانات معالجة البيانات الأصلية لـ LLMs بأكثر الطرق فعالية الممكنة. تم تطوير المطالبات القابلة للتركيب كمنصة لإنشاء تطبيقات AI/LLM. تتيح مجموعة أدوات Composable Prompts الشاملة لفرق المؤسسة تصميم ونشر وتشغيل المهام التي تدعم LLM والتي تعمل على زيادة العمليات والتطبيقات التجارية وأتمتتها. توفر مجموعة Composable Prompts نهجًا منظمًا خاصًا بالمجال، حيث يتحول من التفاعلات البدائية القائمة على النص إلى عالم من معالجة المحتوى المنظمة والفعالة والمتكاملة. العروض الأساسية للموجهات القابلة للتركيب: * مصمم التفاعل: صياغة قوالب سريعة بديهية ومخططات بيانات قوية. * المكتبة السريعة: استخدام LLMs لتعزيز التصميم الفوري وتقديم اقتراحات التحسين. * خدمة API: دمج LLMs بسلاسة في تطبيقاتك وعملياتك التجارية. * مخزن عمليات التنفيذ: ضمان الأداء الأمثل من خلال تخزين نتائج التفاعل وإعادة استخدامها بذكاء. * أدوات التعاون والتحسين: بدءًا من مشاركة المقاطع السريعة وحتى مراقبة الأداء، لدينا مطورون مشمولون.
Stability AI
stability.ai
Stability AI عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات تعمل على تعزيز الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنشيط الإمكانات البشرية عبر مجالات متعددة. وهو يوفر نماذج مفتوحة بطرائق متنوعة، مما يجعلها في متناول جميع المستخدمين عبر مواقع مختلفة. يتضمن Stability AI مجموعة من النماذج لتطبيقات مختلفة: "Stable Diffusion 3 Medium" للتحويلات المتقدمة من النص إلى الصورة مع التركيز على الواقعية والتعقيد؛ "انتشار الفيديو المستقر" كنموذج فيديو مفتوح ومولد بتقنية الذكاء الاصطناعي؛ "Stable Audio 2.0" لتوليد موسيقى ومؤثرات صوتية عالية الجودة باستخدام تقنية نشر الصوت المتقدمة؛ "فيديو ثابت ثلاثي الأبعاد" لإنشاء كائنات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة من صور فردية؛ و"Stable LM 2 1.6B" لتجربة نماذج لغة الوصول المفتوح المتطورة. يوفر Stability AI أيضًا خيارات للاستضافة الذاتية لنماذجهم الحديثة، مما يوفر مرونة أكبر لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي المتنوعة. تشتمل الميزات الإضافية على Stable Assistant وStable Artisan وواجهة برمجة تطبيقات النظام الأساسي لدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الأخرى. لتعزيز السلامة والموثوقية، يوفر Stability AI تراخيص ذاتية الاستضافة ويحافظ على سياسة استخدام مقبولة صارمة.
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر مبني على قمة Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ودفاتر ملاحظات على طراز IPython. بالإضافة إلى بناء منصة Databricks، تشارك الشركة في تنظيم دورات تدريبية مفتوحة ضخمة عبر الإنترنت حول Spark وتدير أكبر مؤتمر حول Spark - Spark Summit.
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفتوح المصدر متاح على GitHub
IBM
ibm.com
تعمل IBM Cognos Analytics كطيار مشارك موثوق به للعمل بهدف جعلك أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر ثقة في قراراتك القائمة على البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم-سواء كان عالم البيانات أو محلل أعمال أو أخصائي غير متخصص-أكثر قوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة تعيد إلى الأهداف التنظيمية. إنه يقصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى المتطورة ، مما يسمح لهم بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول ، وتحديد العلاقات الجديدة ، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. تصور وتحليل ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك مع IBM Cognos Analytics.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي. يستفيد Microsoft Copilot من قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإطلاق العنان للإبداع ويساعدك على فهم المعلومات بشكل أفضل من خلال تجربة دردشة بسيطة.
Claude
claude.ai
كلود من قبل الأنثروبور هو مساعد من الذكاء الاصطناعى من الجيل التالي الذي صممه الإنسان ومدرب ليكون آمنًا ودقيقًا وآمنًا لمساعدتك على القيام بأفضل ما لديك.
Google Gemini
gemini.google.com
يمنحك Gemini إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي من Google حتى تتمكن من: - احصل على مساعدة في الكتابة والعصف الذهني والتعلم والمزيد - تلخيص والعثور على معلومات سريعة من Gmail أو Google Drive - توليد الصور على الطاير - استخدم النص والصوت والصور والكاميرا للحصول على المساعدة بطرق جديدة كان يُعرف سابقًا باسم بارد.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
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