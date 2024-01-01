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برامج نماذج اللغات الكبيرة - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر البهاما
نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) هي أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تم تصميمها خصيصًا لفهم وتفسير وإنشاء نص يشبه الإنسان من مجموعة واسعة من المدخلات. ومن خلال الاستفادة من أحدث تقنيات التعلم الآلي، ومجموعات بيانات التدريب الضخمة، والبنى العميقة، يمكن لهذه النماذج إنجاز مجموعة واسعة من مهام اللغة الطبيعية، مما يجعلها أدوات لا غنى عنها للشركات في جميع القطاعات. تتراوح المهام من الترجمة والتلخيص والإجابة على الأسئلة والمحادثة إلى تطبيقات أكثر دقة مثل تحليل المشاعر وتصنيف النص وإنشاء المحتوى الإبداعي. يتم توظيف حاملي شهادات الماجستير في هذه الفئة لإحداث ثورة في خدمة العملاء من خلال روبوتات الدردشة الذكية، وزيادة إنشاء المحتوى من خلال إمكانيات الكتابة التلقائية، وتبسيط أبحاث السوق من خلال تحليل المشاعر، وغير ذلك الكثير. ومع إتقان اللغات المتعددة، يمكن للكثيرين أن يكونوا قادرين على التكيف مع الأسواق العالمية، وكسر الحواجز اللغوية وتسهيل التواصل بين الثقافات. يشير التقدم في تكنولوجيا LLM أيضًا إلى عصر الأتمتة في العديد من المهام المتعلقة باللغة، وبالتالي تقليل العمل اليدوي وتحسين الكفاءة. فهي تجلب تغييرًا تحويليًا إلى تجربة المستخدم، وتضيف طبقة من التخصيص والتفاعل لم يكن من الممكن تحقيقها في السابق. تختلف هذه الفئة عن فئة برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تركز على الأنظمة الأساسية المستقلة التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل والتفاعل مع نماذج اللغات الكبيرة، وفئة برامج الوسائط الاصطناعية، والتي تتكون من أدوات لمستخدمي الأعمال لإنشاء وسائط تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. بدلاً من ذلك، تم تصميم حلول LLM هذه لتكون أدوات أساسية أكثر تنوعًا يمكن دمجها في مجموعة واسعة من التطبيقات، ولا تقتصر فقط على روبوتات الدردشة أو الوسائط الاصطناعية. للتأهل للإدراج في فئة نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، يجب على المنتج: * تقديم نموذج لغوي واسع النطاق قادر على فهم وإنشاء نص يشبه الإنسان من مجموعة متنوعة من المدخلات، وإتاحته للاستخدام التجاري. * توفير واجهات برمجة التطبيقات أو أدوات التكامل القوية والآمنة، مما يمكّن الشركات من مختلف القطاعات من دمج النموذج بسلاسة في أنظمتها أو عملياتها الحالية. * لديك آليات شاملة لمعالجة المشكلات المحتملة المتعلقة بخصوصية البيانات والاستخدام الأخلاقي والإشراف على المحتوى، مما يضمن ثقة المستخدم والامتثال التنظيمي. * تقديم دعم موثوق للعملاء ووثائق واسعة النطاق، إلى جانب التحديثات والتحسينات المتسقة، وبالتالي مساعدة المستخدمين في التكامل والاستخدام الفعالين للنموذج مع ضمان ملاءمته المستمرة وقدرته على التكيف مع المتطلبات المتغيرة.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...
Google Gemini
gemini.google.com
يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...
Mistral AI
mistral.ai
نماذج لغوية سريعة ومفتوحة المصدر وآمنة. تسهيل تخصص النماذج في حالات الاستخدام التجاري، والاستفادة من البيانات الخاصة وملاحظات الاستخدام. تم بناؤه من قبل فريق عالمي المستوى في أوروبا، ويستهدف السوق العالمية.
Stability AI
stability.ai
تعمل تقنية Stability AI على بناء أدوات ذكاء اصطناعي مفتوحة تتيح لنا الوصول إلى إمكاناتنا. تصميم وتنفيذ الحلول باستخدام الذكاء الجماعي والتكنولوجيا المعززة.
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI هو مكون إضافي يتيح للمستخدمين الوصول إلى المؤلفات العلمية ذات الوصول المفتوح من المجلات التي يراجعها النظراء. متاح لمستخدمي ScholarAI Premium، مساعد الطيار الجديد المخصص للعلوم في عصر الذكاء الاصطناعي، والمدعوم بـ GPT-4 Turbo.
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai هي الشركة الرائدة في مجال توفير منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مفتوحة المصدر في مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي. إنه يقطر البراعة التقنية لـ 30 Kaggle Masters في منتجات سحابية واضحة للذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي الذي يحل المشكلات القوية. يعد...
Composable Prompts
composableprompts.com
تتمثل مهمة Composable Prompts في إحداث ثورة في طريقة تفاعل التطبيقات مع المحتوى. في حين أن نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مثل GPT قد غيرت بشكل أساسي تفاعلنا مع البيانات النصية، فإن Composable Prompts تؤمن بضرورة اتخاذ خطوة إلى الأمام. تضمن المطالبات القابلة للتركيب أن كل شركة، بغض النظر عن حجمها أو مج...
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفت...
Anode
codygon.com
Anode، وهو حل رقمي مبتكر مصمم لإحداث ثورة في إدارة جودة البيانات للشركات موجود هنا للمساعدة. Anode هي أداة للكشف عن شذوذ البيانات، حيث تقوم بتحليل بياناتك بحثًا عن 6 فئات من الأخطاء، مما يتيح لك الحصول على رؤى حول بياناتك بشكل أسرع وأكثر كفاءة.