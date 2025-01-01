ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل منشئو الصفحات المقصودة على تمكين الأفراد الذين ليس لديهم خبرة فنية من إطلاق صفحات ويب مصممة لتوجيه الزائرين نحو هدف تحويل محدد. تم تصميم هذه الصفحات عادةً لحث الزائرين على اتخاذ إجراء فردي، مثل الاشتراك في رسالة إخبارية، أو اختيار نسخة تجريبية مجانية، أو التسجيل في خدمة اشتراك، وتسهيل الاختبار السهل للنماذج الأولية بواسطة غير المطورين. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمؤسسات قياس تأثير واستجابة جمهورها، بما في ذلك المشترين وزوار موقع الويب. يعد منشئو الصفحات المقصودة أمرًا ضروريًا لاستراتيجيات التسويق الخاصة بالمؤسسة، حيث يمنحون المسوقين القدرة على تصميم تجارب الويب وتعديلها ونشرها بشكل مستقل، دون الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات أو المطورين. يندمج هؤلاء المنشئون بسلاسة في البنية التحتية الحالية لتطوير الويب وأنظمة إدارة محتوى الويب، مما يضمن تجربة ويب متماسكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ربطها بشكل متناغم مع حلول التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائر على الصفحات المقصودة.
إرسال تطبيق جديد
Wix
wix.com
يتيح تطبيق WIX للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع ميزات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث.
Webflow
webflow.com
Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
Duda
duda.co
دوDA هو منصة لتطوير المواقع تتيح للوكالات والشركات إدارة مواقع ويب احترافية بسهولة، مع أدوات لتخصيص التصميم، التجارة الإلكترونية، وإدارة العملاء.
Framer
framer.com
Framer هو أداة تصميم ويب بدون ترميز تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع تفاعلية بسهولة، مع واجهة بديهية ودعم للتعاون في الوقت الحقيقي.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels هو منصة لبناء قمع المبيعات، تمكن المستخدمين من إنشاء صفحات مبيعات بسهولة دون خبرة تقنية، وتقدم قوالب قابلة للتخصيص وأدوات لتحسين التسويق.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.
Builder.io
builder.io
تتيح Builder.io للمطورين والمسوقين تحويل التصميمات إلى تجارب ويب وتطبيقات موبايل باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
AWeber
aweber.com
AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic هو منصة تطوير مرئية تتيح للفرق إنشاء تطبيقات ويب احترافية بسرعة، مع دعم لتكامل التعليمات البرمجية وأدوات الطرف الثالث.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.
Dorik
dorik.com
دوريك هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تصميم مواقع جميلة بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
Taplink
taplink.at
تطبيق Taplink يساعد في إنشاء صفحات هبوط مخصصة على إنستغرام، مع إمكانية دمج المدفوعات وتحليل البيانات لتحسين المبيعات.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هو تطبيق لإنشاء صفحات مقصودة سهلة الاستخدام، يساعد المسوقين في تحسين تحويل الزوار من خلال أدوات متقدمة مثل كتابة الإعلانات الذكية والتحليلات.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail هو تطبيق يتيح إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وتصميم الصفحات المقصودة بسهولة، مع أدوات تحليل وأتمتة متقدمة.
Onepage
onepage.io
أداة لبناء المواقع تساعدك في إنشاء مواقع وصفحات هبوط واختبارات بسرعة، مع إمكانية الربط بينها، مع التركيز على الإنتاجية وتجربة المستخدم.
Flowcode
flowcode.com
تطبيق Flowcode يربط بين الممارسات التسويقية الرقمية والفيزيائية عبر رموز QR قابلة للتحرير، يتيح جمع البيانات وتحسين التفاعل مع العملاء.
Phonesites
phonesites.com
تطبيق Phonesites يمكن المستخدمين من إنشاء مواقع ويب وصفحات هبوط واستطلاعات وبطاقات عمل رقمية بسهولة ومن الهاتف خلال 10 دقائق.
Pagemaker
pagemaker.io
بيج ميكر هو محرر صفحات هبوط للتجارة الإلكترونية، يتيح إنشاء صفحات جذابة في دقائق مع مجموعة من القوالب والخيارات للتعديل.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages هو منشئ صفحات مقصودة متنقل يعتمد على AMP، يساعد في تحسين معدلات التحويل وجمع العملاء المحتملين عبر صفحات سهلة الاستخدام.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
Emma
myemma.com
تطبيق إيما يساعد المسوقين في إنشاء حملات بريد إلكتروني وSMS مخصصة وموجهة، مع أدوات للتحليل والتكامل مع منصات متعددة.
involve.me
involve.me
تطبيق involve.me أداة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة وجمع البيانات عبر النماذج، الصفحات الترويجية، والاستطلاعات.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هو منصة شاملة لأتمتة التسويق، توفر أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني، إدارة الأحداث، الاستطلاعات، الصفحات المقصودة، والتسويق عبر الهاتف المحمول.
VBOUT
vbout.com
VBOUT هي منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على أتمتة عمليات التسويق وإدارة الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud هو منشئ مواقع سحابي لتصميم صفحات هبوط وبيع بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع ميزات موجهة للمستخدمين بدون خبرة تقنية.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport هو برنامج لإدارة الأعمال يسهل أتمتة العمليات التسويقية والبيع، ويحتوي على ميزات مثل CRM، الدفع، وتتبع الأداء.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.
Instapage
instapage.com
Instapage هو تطبيق لإنشاء صفحات هبوط مخصصة وتحسينها بدون الحاجة لمبرمج، مع أدوات لتحليل الأداء وتخصيص الحملات الإعلانية.
Leadpages
leadpages.com
ليد بيجز هو منشئ صفحات مخصصة يساعد الشركات الصغيرة على تصميم صفحات مهنية بسهولة لجذب العملاء وزيادة التحويلات.
Woorise
woorise.com
Woorise هي منصة لإنشاء الهبات والمسابقات وصفحات الهبوط والنماذج التفاعلية لمساعدة الشركات في التواصل مع الجمهور وجمع العملاء المحتملين.
Morphic
getmorphic.com
Morphic هو منصة برمجيات بدون كود لتصميم وتطوير مواقع الوكالات، مع إمكانية إدارة العلامة التجارية وتحسينات مستمرة.
Yext
yext.com
Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.
LightFunnels
lightfunnels.com
LightFunnels هو تطبيق على السحابة لبناء قنوات تسويقية، يساعد في تحويل النقرات إلى عملاء وبيع المنتجات الرقمية والمادية.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.
Referrizer
referrizer.com
تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.
Osortoo
osortoo.com
Osortoo يسهل اختيار الفائزين في المسابقات، ويتيح إنشاء صفحات تسجيل الأحداث وعرض المسابقات، واختيار الفائزين من الشبكات الاجتماعية.
Limey
limey.io
تطبيق Limey يتيح لك إنشاء مواقع ويب جميلة من صفحة واحدة خلال دقائق، والتواصل مع جمهورك وجمع المعلومات وتصديرها.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء حملات بريدية فعالة وتحسين تفاعل العملاء من خلال أدوات التحليل والآلية.
Knak Templates
knak.com
تقدم تطبيق Templates KNAK قوالب مجانية لتصميم رسائل البريد الإلكتروني، مما يسهل على المسوقين إنشاء محتوى تسويقي بدون الحاجة لخبرة برمجية.
LanderLab
landerlab.io
LanderLab هو تطبيق لإنشاء وتحرير صفحات مقصودة جذابة وسريعة الاستجابة بدون الحاجة لكتابة كود، مع ميزات تخصيص متقدمة وقوالب جاهزة للاستخدام.
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages هو تطبيق لإنشاء صفحات ويب مهنية بسرعة وسهولة، مع واجهة سحب وإفلات وقوالب قابلة للتخصيص لدعم التسويق وزيادة المبيعات.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok هو منصة شاملة للتسويق الرقمي تساعد الوكالات والمسوقين والشركات على إنشاء مواقع الويب وصفحات الهبوط وتحليل البيانات وإدارة الحملات.
Localo
localo.com
Localo هو تطبيق لتحسين محركات البحث المحلي يساعد الشركات على تحسين ظهورها على الإنترنت من خلال تحسين قوائم Google وإدارة المراجعات وتتبع الكلمات الرئيسية.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo هو منصة لإدارة الأعمال تجمع وظائف متعددة مثل إدارة المشاريع وعلاقات العملاء، مما يسهل العمليات ويعزز الكفاءة.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz هو تطبيق تسويق نصي يساعد الشركات على زيادة عدد المشتركين وتوفير تجارب تسوق مخصصة من خلال الرسائل النصية والصور.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال على إدارة العمليات مثل التسويق والمبيعات والفوترة والتواصل، مع إمكانية إدارة عدة شركات من حساب واحد.
Act-On
act-on.com
ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Heyflow
heyflow.com
تساعد Heyflow الشركات في تحويل زوار المواقع إلى عملاء محتملين من خلال نماذج تفاعلية وقابلة للتخصيص مع أدوات تحليلات مدمجة.
Grapedrop
grapedrop.com
Crapedrop هو تطبيق لإنشاء صفحات ويب وصفحات مقصودة بدون كود، يساعد المستخدمين على تصميم مشاريعهم بسهولة وتخصيصها.
RevSites
revsites.com
RevSites هو أداة لإنشاء صفحات هبوط تساعد في جذب الجمهور وجمع المعلومات وتحويل الزوار إلى مشترين وزيادة الإيرادات.
© 2025 WebCatalog, Inc.