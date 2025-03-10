منشئو الصفحات المقصودة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يعمل منشئو الصفحات المقصودة على تمكين الأفراد الذين ليس لديهم خبرة فنية من إطلاق صفحات ويب مصممة لتوجيه الزائرين نحو هدف تحويل محدد. تم تصميم هذه الصفحات عادةً لحث الزائرين على اتخاذ إجراء فردي، مثل الاشتراك في رسالة إخبارية، أو اختيار نسخة تجريبية مجانية، أو التسجيل في خدمة اشتراك، وتسهيل الاختبار السهل للنماذج الأولية بواسطة غير المطورين. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمؤسسات قياس تأثير واستجابة جمهورها، بما في ذلك المشترين وزوار موقع الويب. يعد منشئو الصفحات المقصودة أمرًا ضروريًا لاستراتيجيات التسويق الخاصة بالمؤسسة، حيث يمنحون المسوقين القدرة على تصميم تجارب الويب وتعديلها ونشرها بشكل مستقل، دون الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات أو المطورين. يندمج هؤلاء المنشئون بسلاسة في البنية التحتية الحالية لتطوير الويب وأنظمة إدارة محتوى الويب، مما يضمن تجربة ويب متماسكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ربطها بشكل متناغم مع حلول التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائر على الصفحات المقصودة.
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Webflow
webflow.com
Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
Act-On
act-on.com
ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail هو تطبيق يتيح إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وتصميم الصفحات المقصودة بسهولة، مع أدوات تحليل وأتمتة متقدمة.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
AWeber
aweber.com
AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء حملات بريدية فعالة وتحسين تفاعل العملاء من خلال أدوات التحليل والآلية.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo هو منصة لإدارة الأعمال تجمع وظائف متعددة مثل إدارة المشاريع وعلاقات العملاء، مما يسهل العمليات ويعزز الكفاءة.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud هو منشئ مواقع سحابي لتصميم صفحات هبوط وبيع بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع ميزات موجهة للمستخدمين بدون خبرة تقنية.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels هو منصة لبناء قمع المبيعات، تمكن المستخدمين من إنشاء صفحات مبيعات بسهولة دون خبرة تقنية، وتقدم قوالب قابلة للتخصيص وأدوات لتحسين التسويق.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Dorik
dorik.com
دوريك هو منصة لإنشاء مواقع الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تصميم مواقع جميلة بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.
Duda
duda.co
دوDA هو منصة لتطوير المواقع تتيح للوكالات والشركات إدارة مواقع ويب احترافية بسهولة، مع أدوات لتخصيص التصميم، التجارة الإلكترونية، وإدارة العملاء.
Emma
myemma.com
تطبيق إيما يساعد المسوقين في إنشاء حملات بريد إلكتروني وSMS مخصصة وموجهة، مع أدوات للتحليل والتكامل مع منصات متعددة.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.
Flowcode
flowcode.com
تطبيق Flowcode يربط بين الممارسات التسويقية الرقمية والفيزيائية عبر رموز QR قابلة للتحرير، يتيح جمع البيانات وتحسين التفاعل مع العملاء.
Framer
framer.com
Framer هو أداة تصميم ويب بدون ترميز تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع تفاعلية بسهولة، مع واجهة بديهية ودعم للتعاون في الوقت الحقيقي.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Instapage
instapage.com
Instapage هو تطبيق لإنشاء صفحات هبوط مخصصة وتحسينها بدون الحاجة لمبرمج، مع أدوات لتحليل الأداء وتخصيص الحملات الإعلانية.
involve.me
involve.me
تطبيق involve.me أداة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة وجمع البيانات عبر النماذج، الصفحات الترويجية، والاستطلاعات.
Leadpages
leadpages.com
ليد بيجز هو منشئ صفحات مخصصة يساعد الشركات الصغيرة على تصميم صفحات مهنية بسهولة لجذب العملاء وزيادة التحويلات.
LightFunnels
lightfunnels.com
LightFunnels هو تطبيق على السحابة لبناء قنوات تسويقية، يساعد في تحويل النقرات إلى عملاء وبيع المنتجات الرقمية والمادية.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport هو برنامج لإدارة الأعمال يسهل أتمتة العمليات التسويقية والبيع، ويحتوي على ميزات مثل CRM، الدفع، وتتبع الأداء.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic هو منصة تطوير مرئية تتيح للفرق إنشاء تطبيقات ويب احترافية بسرعة، مع دعم لتكامل التعليمات البرمجية وأدوات الطرف الثالث.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages هو منشئ صفحات مقصودة متنقل يعتمد على AMP، يساعد في تحسين معدلات التحويل وجمع العملاء المحتملين عبر صفحات سهلة الاستخدام.
Taplink
taplink.at
تطبيق Taplink يساعد في إنشاء صفحات هبوط مخصصة على إنستغرام، مع إمكانية دمج المدفوعات وتحليل البيانات لتحسين المبيعات.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هو تطبيق لإنشاء صفحات مقصودة سهلة الاستخدام، يساعد المسوقين في تحسين تحويل الزوار من خلال أدوات متقدمة مثل كتابة الإعلانات الذكية والتحليلات.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond هو منصة توفر أدوات لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة التسويق، بما في ذلك صفحات مقصودة، ونوافذ منبثقة، وتسويق عبر البريد الإلكتروني.
Wix
wix.com
يتيح تطبيق WIX للمستخدمين إنشاء مواقع إلكترونية بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع ميزات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية وأدوات تحسين محركات البحث.
Yext
yext.com
Yext هو منصة لإدارة الوجود الرقمي تساعد الشركات في التحكم في معلوماتها ومراجعاتها عبر الإنترنت، وتعزيز تواصلها مع العملاء.
Builder.io
builder.io
تتيح Builder.io للمطورين والمسوقين تحويل التصميمات إلى تجارب ويب وتطبيقات موبايل باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال على إدارة العمليات مثل التسويق والمبيعات والفوترة والتواصل، مع إمكانية إدارة عدة شركات من حساب واحد.
Phonesites
phonesites.com
تطبيق Phonesites يمكن المستخدمين من إنشاء مواقع ويب وصفحات هبوط واستطلاعات وبطاقات عمل رقمية بسهولة ومن الهاتف خلال 10 دقائق.
Pagemaker
pagemaker.io
بيج ميكر هو محرر صفحات هبوط للتجارة الإلكترونية، يتيح إنشاء صفحات جذابة في دقائق مع مجموعة من القوالب والخيارات للتعديل.
ShortStack
shortstack.com
يعد ShortStack أكثر برامج المنافسة الكل في واحد قابلية للتخصيص، ويحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح في التسويق عبر الإنترنت. استخدم ShortStack لإنشاء مسابقات للصفحات المقصودة؛ اليانصيب والاختبارات. تشغيل الهاشتاج والتعليق للدخول في مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي؛ وإرسال رسائل البريد الإلكتروني. تتيح لك ميزات التصميم والتخصيص القوية في ShortStack استخدام علامتك التجارية الخاصة. يمكنك التحكم في مكان نشر صفحاتك المقصودة. قم بتضمينها على موقع الويب الخاص بك أو استخدم النطاقات المخصصة الخاصة بك. ليست هناك حاجة إلى مهارات البرمجة، مما يعني عدم الحاجة إلى إشراك تكنولوجيا المعلومات.
Limey
limey.io
تطبيق Limey يتيح لك إنشاء مواقع ويب جميلة من صفحة واحدة خلال دقائق، والتواصل مع جمهورك وجمع المعلومات وتصديرها.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.
Knak Enterprise
knak.com
KNAK Enterprise هو منصة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة، مما يسهل التعاون بين فرق التسويق مع الحفاظ على هوية العلامة التجارية.
Knak Templates
knak.com
تقدم تطبيق Templates KNAK قوالب مجانية لتصميم رسائل البريد الإلكتروني، مما يسهل على المسوقين إنشاء محتوى تسويقي بدون الحاجة لخبرة برمجية.
Moosend
moosend.com
Moosend هو تطبيق أتمتة تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإدارة حملات بريد إلكتروني بفعالية مع أدوات تجزئة وتحليل.
Marketplan
marketplan.io
MarketPlan هو تطبيق شامل لتخطيط وتنفيذ استراتيجيات التسويق، يساعد الشركات على تنظيم وإدارة أنشطتها وتحسين أدائها.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform هو منشئ صفحات هبوط بسيط للشركات الناشئة، يتيح إنشاء مواقع احترافية بسهولة دون الحاجة إلى خبرة برمجية.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz هو تطبيق تسويق نصي يساعد الشركات على زيادة عدد المشتركين وتوفير تجارب تسوق مخصصة من خلال الرسائل النصية والصور.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud هي منصة للتسويق الموزع تساعد الفرق في تسويق وبيع المنتجات عبر الشركاء والمواقع بطريقة فعالة ومتوافقة مع العلامة التجارية.
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages هو تطبيق لإنشاء صفحات ويب مهنية بسرعة وسهولة، مع واجهة سحب وإفلات وقوالب قابلة للتخصيص لدعم التسويق وزيادة المبيعات.
Heyflow
heyflow.com
تساعد Heyflow الشركات في تحويل زوار المواقع إلى عملاء محتملين من خلال نماذج تفاعلية وقابلة للتخصيص مع أدوات تحليلات مدمجة.
Grapedrop
grapedrop.com
Crapedrop هو تطبيق لإنشاء صفحات ويب وصفحات مقصودة بدون كود، يساعد المستخدمين على تصميم مشاريعهم بسهولة وتخصيصها.
OptimizePress
optimizepress.com
OptimizePress هو منصة شاملة تساعد مستخدمي WordPress على إنشاء صفحات مقصودة، مسارات مبيعات ومحتوى عضوي لزيادة العملاء والمبيعات.
Landingi
landingi.com
Landingi هي منصة لإنشاء صفحات مقصودة تسهل تصميمها واختبارها وتحسينها باستخدام محرر سحب وإفلات وقوالب جاهزة. تدعم التكامل مع تطبيقات أخرى.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon هي منصة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تساعد التجار في إرسال الرسائل المناسبة للعملاء في الوقت المناسب عبر قنوات مختلفة.
BOWWE
bowwe.com
تم تصميم BOWWE لدعمك في كل مرحلة من مراحل إنشاء موقع الويب - بدءًا من الفكرة والتصميم والتطوير وحتى الصيانة والنمو المطرد لأعمالك. منصة NoCode & LowCode التي تتيح لك، باستخدام التكنولوجيا الأصلية، إنشاء تصميمات قوية وتحقيق الاستقلالية الكاملة على الإنترنت. يعد إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة والصغيرة والمحافظ والسير الذاتية أو المدونة أسهل وأسرع مما تعتقد. يمكنك البناء من الصفر أو استخدام أكثر من 500+ قالب قابل للتخصيص بالكامل و570+ من الأدوات والأقسام والكتل الجاهزة. إن المزيج الفريد من أدوات الإنشاء والتطبيقات وأدوات التسويق والذكاء الاصطناعي لن يجعل مواقعك جميلة فحسب، بل ستجعلها أيضًا سريعة الاستجابة وسريعة التحميل ومجهزة لنتائج محرك البحث المهمة. يمكنك إنشاء المحتوى الخاص بك وتحليله وتحسينه. قم بإنشاء مشروع ويب مذهل وقوي في أقل من يوم واحد، مع أو بدون خبرة سابقة في البرمجة.
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