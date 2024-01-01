متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
منشئو الصفحات المقصودة - التطبيقات الأكثر شعبية - إسرائيل
يعمل منشئو الصفحات المقصودة على تمكين الأفراد الذين ليس لديهم خبرة فنية من إطلاق صفحات ويب مصممة لتوجيه الزائرين نحو هدف تحويل محدد. تم تصميم هذه الصفحات عادةً لحث الزائرين على اتخاذ إجراء فردي، مثل الاشتراك في رسالة إخبارية، أو اختيار نسخة تجريبية مجانية، أو التسجيل في خدمة اشتراك، وتسهيل الاختبار السهل للنماذج الأولية بواسطة غير المطورين. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمؤسسات قياس تأثير واستجابة جمهورها، بما في ذلك المشترين وزوار موقع الويب. يعد منشئو الصفحات المقصودة أمرًا ضروريًا لاستراتيجيات التسويق الخاصة بالمؤسسة، حيث يمنحون المسوقين القدرة على تصميم تجارب الويب وتعديلها ونشرها بشكل مستقل، دون الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات أو المطورين. يندمج هؤلاء المنشئون بسلاسة في البنية التحتية الحالية لتطوير الويب وأنظمة إدارة محتوى الويب، مما يضمن تجربة ويب متماسكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ربطها بشكل متناغم مع حلول التحليلات الرقمية لمراقبة سلوك الزائر على الصفحات المقصودة.
إرسال تطبيق جديد
Webflow
webflow.com
Webflow عبارة عن نظام أساسي لتطوير الويب المرئي يسمح للأشخاص بتصميم مواقع ويب مخصصة بالكامل وإنشائها وإطلاقها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الجمع بين أدوات التصميم والرسوم المتحركة وإدارة المحتوى والتسويق والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة، يعمل Webflow على تمكين غير المبرمجين والمبرمجين على حد ...
Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلا...
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
Dorik
dorik.com
Dorik عبارة عن منصة لبناء مواقع الويب تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تسهل على أي شخص إنشاء موقع ويب جميل في دقائق دون الحاجة إلى أي خبرة في التصميم أو البرمجة. تتميز Dorik بالمرونة وسهولة الاستخدام وواحدة من أكثر منصات إنشاء مواقع الويب بأسعار معقولة.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت.
Osortoo
osortoo.com
تعمل Osortoo على تسهيل سحب الفائزين في المسابقات أو الهدايا أو السحوبات، وإنشاء صفحة مقصودة جميلة، وإنشاء صفحة تسجيل للحدث، وعرض المسابقة أثناء الحدث، واختيار الفائز من الشبكة الاجتماعية.
Moosend
moosend.com
Moosend هو برنامج قوي لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات عالمية المستوى وتدفقات أتمتة حديثة وأدوات إنشاء عملاء محتملين تساعدك على تنمية أعمالك من اليوم الأول مع الحفاظ على واجهة مستخدم شاملة حائزة على جوائز. . -إرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
Duda
duda.co
Duda هي المنصة الرائدة لتطوير مواقع الويب التي تعمل على تمكين وكالات التسويق الرقمي وشركات SaaS من بناء وإدارة التواجد الرقمي لعملائها. تتيح منصة Duda الحائزة على جوائز منخفضة التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية للوكالات وشركات SaaS الوصول إلى إنتاجية أعلى ونمو غير مسبوق مع مجموعة واسعة من الإمكا...
ClickFunnels
clickfunnels.com
تعد Clickfunnels واحدة من منصات مسارات المبيعات عبر الإنترنت الأكثر شهرة في العالم حيث يمكن للمستخدمين إنشاء صفحات مبيعات جميلة بسرعة وسهولة تحول الزوار إلى عملاء محتملين وعملاء يدفعون. ليست هناك حاجة إلى خبرة في مجال التكنولوجيا أو التصميم أو الترميز. المئات من قوالب التوصيل والتشغيل في متناول يدك....
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخ...
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic عبارة عن نظام أساسي للتطوير المرئي يعمل على تمكين فريقك بأكمله من إنشاء تطبيقات ويب على مستوى الإنتاج بسرعة، بدءًا من الأدوات الداخلية وحتى المنتجات ومواقع الويب التي تتعامل مع العملاء. يخترق Plasmic حدود عدم وجود تعليمات برمجية، ويتكامل مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك للحصول على إمكان...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل ال...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ...
Builder.io
builder.io
يوفر Builder للمطورين والمسوقين أدوات مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحويل التصميمات بسرعة إلى تجارب محسنة للويب والهواتف المحمولة. إنه يوفر أداة تصميم إلى تعليمات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي (Visual Copilot) والتي تحول تصميمات Figma تلقائيًا إلى تعليمات برمجية نظيفة ونظام إدارة المحتوى المرئي (Visual...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...
Unbounce
unbounce.com
سواء كنت محترفًا في التسويق أو بدأت للتو، فإن صفحات Unbounce المقصودة تحول المزيد من زوار موقعك إلى عملاء محتملين ومبيعات واشتراكات. مع أدوات إنشاء سهلة الاستخدام لأي مستوى من المهارات - بالإضافة إلى ميزات التحسين المدعومة بالذكاء الاصطناعي - تساعدك Unbounce على إنشاء صفحات جميلة وعالية الأداء ونشره...
Taplink
taplink.at
يساعدك Taplink على إنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل لعملك على Instagram في 10 دقائق. استخدم العديد من الميزات التسويقية لزيادة مبيعاتك
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io هو أول محرر للصفحات المقصودة للتجارة الإلكترونية في العالم. قم بإنشاء صفحات مقصودة مذهلة في دقائق معدودة واستكشف مجموعتنا الكبيرة من القوالب والوحدات والتخطيطات وخيارات التحرير.
Swipe Pages
swipepages.com
يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وزيادة معدل التحويل باستخدام الصفحات المقصودة الأولى على الجوال بصيغة AMP. منشئ الصفحات المقصودة المليء بالميزات موثوق به من قبل أكثر من 7500 جهة تسويق.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة نظيفة. باستخدام Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: - أتمتة عملية التسويق ...
involve.me
involve.me
أداة حديثة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل، وزيادة مشاركة الجمهور، وجمع بيانات أفضل. من خلال موقع include.me، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء ونشر صفحات الهبوط الذكية والعروض الترويجية لاكتساب العملاء المحتملين، والاختبارات، والنماذج، واختبارات الشخصية لتأ...
Acumbamail
acumbamail.com
أرسل حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بسهولة وعزز أعمالك. لا ينبغي أن يكون التسويق معقدًا للحصول على أداء رائع. باستخدام أداة واحدة، يمكنك إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والصفحات المقصودة وغير ذلك الكثير.
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة ...
Flowcode
flowcode.com
أطلق العنان لقوة الاتصالات المباشرة. Flowcode هو مزود QR الموثوق به رقم 1 للتحويلات الفورية والبيانات في الوقت الفعلي. نحن نقدم أدوات عبر الإنترنت مثل جمع بيانات الطرف الأول، والجيل التالي من بيانات التقارير الجغرافية، والصفحات المقصودة للجوال أولاً، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API).
Brizy Cloud
brizy.cloud
أسهل طريقة لإنشاء صفحات مقصودة للمبيعات عالية التحويل، وتوليد العملاء المحتملين، وصفحات مقصودة تسويقية لشركتك أو لعملائك.
Phonesites
phonesites.com
تحويل المزيد من زوار موقعك إلى عملاء. أنشئ مواقع الويب والصفحات المقصودة والاستطلاعات والنوافذ المنبثقة وبطاقات العمل الرقمية بسهولة في 10 دقائق فقط. كل الحق من هاتفك!
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® هو موقع ويب بدون تعليمات برمجية ومنشئ صفحات مقصودة مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة على الاتصال بالإنترنت بسرعة وسهولة. تعمل المنصة، المجهزة بمجموعة أدوات تحويل كاملة، على تبسيط عملية جذب العملاء المحتملين حتى تتمكن من توسيع نطاق أعمالك عبر الإنترنت وتنميتها. سواء كنت مسوقًا ماهرًا في مجال ال...
Instapage
instapage.com
يعمل Instapage على تمكين المسوقين من إنشاء صفحات مقصودة مخصصة ومحسنة على نطاق واسع، مما يؤدي إلى تحسين نتائج الحملة وعائد الاستثمار. مع عدم الحاجة إلى مطور وواجهة سهلة الاستخدام، يمكنك إنشاء تجارب ذات صلة بالإعلان إلى الصفحة المقصودة بسرعة تدعم العديد من الجماهير المستهدفة وأهداف الحملة. باعتباره حل...
Ontraport
ontraport.com
Ontraport هو برنامج أعمال بدون تعليمات برمجية يمكّن شركات الخدمات من التنظيم والتوسع. تقوم Ontraport بإدارة دورة الشراء بأكملها وتشغيلها تلقائيًا، مما يؤدي إلى نمو أسرع مع تحرير أصحاب الأعمال والفرق لتقديم المزيد من القيمة للعملاء. تتضمن مجموعة Ontraport الكاملة من ميزات التسويق والمبيعات والعمليات ...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صن...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هي منصة أتمتة التسويق الشاملة الخاصة بك! سهل الاستخدام ولكنه قوي بشكل لا يصدق. ستجد في منصتنا أدوات لأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الأحداث، والدراسات الاستقصائية والتقييمات، والصفحات المقصودة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق عبر الهاتف المحمول
Onepage
onepage.io
أداة إنشاء موقع الويب التي ستستمتع باستخدامها. فهو يساعد على إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة وLinktree's والاختبارات بسرعة. ثم قم بتوصيلهم معًا، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. مع التركيز على جوانب الإنتاجية وتجربة المستخدم، فهو مزود بمفاتيح التشغيل السريع وسطر الأوامر وأداء البرامج السريع بشكل ملحو...
Yext
yext.com
تعد Yext (رمزها في بورصة نيويورك: YEXT) منصة الحضور الرقمي الرائدة للعلامات التجارية متعددة المواقع، ولديها آلاف العملاء حول العالم. ومن خلال منصة مركزية واحدة، يمكن للعلامات التجارية تقديم تجارب متسقة ودقيقة وجذابة بسلاسة والتواصل بشكل هادف مع العملاء في أي مكان في العالم الرقمي. تعمل تقنية الذكاء ...
Knak Templates
knak.com
قوالب البريد الإلكتروني المجانية. كمسوقين، نحن نعرف جيدًا تحديات التصميم والبرمجة التي تواجهها عند إنشاء رسائل البريد الإلكتروني. ولهذا السبب قررنا أن نمنح مكتبات قوالب البريد الإلكتروني Marketo وEloqua بالكامل مجانًا. يمكنك الوصول إلى أكثر من 50 نموذجًا مجانيًا للنشرات الإخبارية الإلكترونية وحملات...
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels هو موقع ويب لإنشاء مسارات التحويل قائم على السحابة ويساعدك على تحويل النقرات إلى عملاء محتملين ومبيعات. في Lightfunnels، يمكنك بيع المنتجات الرقمية والمادية، وإعداد عمليات البيع والبيع، وتقسيم الصفحات المقصودة المختلفة للاختبار، وإنشاء قائمة بريدك الإلكتروني، والاشتراك في الندوات عبر ال...
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واح...
GreatPages
greatpages.com.br
قم بإنشاء صفحات سريعة ومحسنة بشكل لا يصدق، وقم بتحويل زوار موقعك وتنمية أعمالك باستخدام أقوى منشئ الصفحات المقصودة في السوق.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي أكثر من مجرد منصة؛ إنها شريك في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بك، حيث توفر لك كل شيء بدءًا من الصفحات المقصودة والمواقع عالية التحويل وحتى حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني المتطورة ومواقع العضوية وغيرها. تم تصميم منصة Kartra لزيادة المبيعات، حيث تقدم حلاً قويًا متكاملاً يبسط عمليات التسويق و...
Limey
limey.io
قم بإنشاء مواقع ويب جميلة من صفحة واحدة في دقائق. تواصل مع جمهورك والتقط العملاء المحتملين وقم بتصديرهم.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني في مهمة عالمية لمساعدة الشركات في كل مكان على إقامة علاقات مع عملائها. * إنشاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم تحويلها يمكن للمستخدمين من أي مستوى مهارة إنشاء حملات بريد إلكتروني تحقق النتائج. تعمل أداة إنشاء البريد الإلكتروني البديهية بدون تع...
LanderLab
landerlab.io
لا حاجة للبرمجة، ولا حاجة لمهارات الخادم! باستخدام LanderLab، يمكنك إنشاء وتحرير ونشر صفحات مقصودة جميلة وسريعة الاستجابة تؤدي إلى تحويلات أكبر في غضون نقرات قليلة. اختر من بين مجموعة غنية من القوالب الجاهزة للاستخدام أو قم باستيراد صفحتك المقصودة الحالية. قم بتخصيص الصور والعناوين الرئيسية والعبارا...
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب وصفحات مقصودة قوية بدون تعليمات برمجية، مما يتيح لك إنشاء مشاريع ويب عالية التحويل باستخدام أداة إنشاء سهلة الاستخدام. رائعة لتوليد العملاء المحتملين وبيع المنتجات والمحافظ والأحداث والمزيد.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform عبارة عن أداة إنشاء صفحات مقصودة بسيطة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يستخدم أكثر من 5000 من المؤسسين والمسوقين الموهوبين من SaaS وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات سطح المكتب والمنتجات التقنية سحرنا لإنشاء موقع ويب لمشروعهم.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo عبارة عن منصة SaaS لإدارة الأعمال التي تجمع بين العديد من الخدمات الأساسية للشركات في حل واحد يمكن اعتماده بسهولة وبأسعار معقولة. تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، فهو يوفر لهم النطاق ونهج الأعمال الكاملة للأنظمة الأكبر على مستوى المؤسسة، ومع ذلك يتم تقديمه بطريقة أكثر قابلية لل...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok، منصة التسويق عبر الإنترنت الشاملة للوكالات الرقمية والمسوقين والشركات والاستشاريين. الوظائف منشئ مواقع الويب، ومنشئ مسارات التحويل، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة، والتجارة الإلكترونية تتضمن إدارة علاقات العملاء (CRM) مع التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات،...
Morphic
getmorphic.com
Morphic عبارة عن منصة SaaS بدون تعليمات برمجية تعمل على أتمتة خدمات تصميم وتطوير موقع الوكالة وتصميم المواد التسويقية ودليل نمط العلامة التجارية والإرشادات الخاصة بالشركة. يوفر مستخدمونا الوقت والمال من خلال تمكين أي شخص يضع في الاعتبار رؤية العلامة التجارية من إنشاء وإدارة موقع ويب عالي الجودة ومخص...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch هي خدمة كاملة للنمو والتسويق عبر البريد الإلكتروني للمدونين ورواد الأعمال المنفردين والشركات الناشئة والمؤسسات. من B2B إلى B2C، يعتمد أكثر من 500000 شركة على Mailmunch لتوليد آلاف العملاء المحتملين يوميًا وزيادة إيراداتها من التسويق عبر البريد الإلكتروني. إليك كل ما يمكنك فعله باستخدام Mai...
RevSites
revsites.com
RevSites عبارة عن أداة إنشاء صفحات مقصودة تجعل من السهل القيام بما لا يستطيع موقع الويب التقليدي القيام به. تفاعل مع جمهورك واجمع العملاء المتوقعين وحوّل المتصفحات إلى مشترين وحقق إيراداتك.
Knak Enterprise
knak.com
منصة إنشاء حملات قابلة للتطوير لفرق التسويق في المؤسسات. تتيح Knak Enterprise التعاون الفعال عبر فرق التسويق العالمية اللامركزية، مع الحفاظ على التحكم في العلامة التجارية. قم بتمكين موظفيك من إنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة رائعة في دقائق معدودة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج C...
Wishpond
wishpond.com
Wishpond عبارة عن منصة من الأدوات البسيطة لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة التسويق التي تستخدمها أكثر من 5000 شركة: الصفحات المقصودة: إنشاء ونشر واختبار تقسيم A/B للصفحات المقصودة المستجيبة للجوال في دقائق. النوافذ المنبثقة لموقع الويب: قم بتحويل المزيد من زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين باستخدام ن...