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برامج طباعة الملصقات - التطبيقات الأكثر شعبية

يعد برنامج طباعة الملصقات ضروريًا لتصميم وطباعة الملصقات لمختلف مهام الأعمال، بما في ذلك إدارة المخزون والشحن. فهو يمكّن الشركات من إنشاء ملصقات مخصصة تلبي مواصفات العملاء والمعايير التنظيمية. يستخدم هذا البرنامج على نطاق واسع في عمليات المستودعات والمخزون والخدمات اللوجستية. يمكن تقديم برامج طباعة الملصقات من قبل الشركات المصنعة للأجهزة أو بائعي البرامج. إذا تم الحصول عليها بشكل منفصل، فيجب أن تكون متوافقة مع طابعات الملصقات الشائعة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن معظم الملصقات تتضمن رموزًا شريطية، فإن هذه الحلول تتكامل عادةً مع برامج الرموز الشريطية للحصول على وظائف سلسة.

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Avery

Avery

avery.com

تطبيق Avery يبسط إنشاء وطباعة الملصقات، يدعم الرموز الباركية والتخصيص، ويوفر تقارير PDF لمشاركة الملصقات بكفاءة.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks هو منصة لإدارة المخزون والطلبات لمتاجر التجزئة، تدعم قنوات البيع المتعددة وتسهّل العمليات التجارية.

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