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مواقع البحث عن الوظائف
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مواقع البحث عن الوظائف - التطبيقات الأكثر شعبية

مواقع البحث عن الوظائف، والتي يشار إليها أيضًا باسم محركات البحث عن الوظائف، هي منصات عبر الإنترنت مصممة لتسهيل الاتصالات بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل. يستخدم أصحاب العمل هذه المنصات للإعلان عن الوظائف الشاغرة التي يهدفون إلى شغلها، بينما يصل الباحثون عن عمل إلى مواقع الويب المقابلة أو تطبيقات الهاتف المحمول لاستكشاف فرص العمل المتاحة. تستضيف هذه المواقع عادةً قوائم الوظائف التي ينشرها أصحاب العمل مباشرة، أو تجمع المنشورات من صفحات الوظائف الخاصة بالشركة، أو تستخدم مزيجًا من كلا الطريقتين. تستفيد الشركات ووكالات التوظيف من مواقع البحث عن الوظائف لتوسيع نطاق فرص العمل المتاحة لديها وجذب نطاق أوسع من المرشحين المؤهلين. غالبًا ما يتم التعامل مع إدارة وشراء إعلانات الوظائف على هذه المواقع بواسطة مسؤولي التوظيف أو متخصصي الموارد البشرية. تتميز مواقع البحث عن الوظائف بمجموعة متنوعة من إعلانات الوظائف عبر مختلف الصناعات والمناطق ومستويات الخبرة. يمكن للمستخدمين تحسين عمليات البحث عن الوظائف باستخدام الكلمات الرئيسية، ومرشحات الصناعة أو الأدوار الوظيفية، والتفضيلات الجغرافية للعثور على الوظائف التي تتوافق مع مهاراتهم وأهدافهم المهنية. تعمل هذه المنصات أيضًا كموارد قيمة للقائمين بالتوظيف، مما يمكنهم من البقاء على اطلاع دائم باتجاهات الصناعة وشركات البحث وتوسيع شبكاتهم المهنية.

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Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

تطبيق Glassdoor يتيح للمستخدمين مراجعة الشركات والاطلاع على الرواتب والبحث عن الوظائف وتقديم الطلبات، مع معلومات عن بيئة العمل وثقافة الشركات.

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Naukri هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في الهند على التواصل مع أصحاب العمل والتقديم على فرص العمل المتنوعة بسهولة عبر الإنترنت.

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter هو تطبيق لتسهيل التوظيف، يتيح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل إدارة السيرة الذاتية، وتتبع المتقدمين، ونشر الوظائف بسهولة.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.

Monster

Monster

monster.com

Monster هو تطبيق للبحث عن وظائف يوفر توصيات مهنية، يسمح للمستخدمين بإنشاء سير ذاتية والبحث عن فرص عمل في مختلف الصناعات.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.

Job Today

Job Today

jobtoday.com

Job Today هو تطبيق للبحث عن وظائف يربط الباحثين بالعملاء، مع إمكانية التقدم لـ 10 وظائف يومياً وإدارة السيرة الذاتية.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

Otta

Otta

otta.com

OTTA هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في العثور على الفرص المناسبة من خلال توفير قوائم وظائف مفصلة وأدوات لدعم التطور المهني.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

Dice

Dice

dice.com

تطبيق Dice يساعد المستخدمين في البحث عن وظائف تقنية من خلال تصفح قوائم الوظائف، وبناء السير الذاتية، وممارسة المقابلات.

Talent.com

Talent.com

talent.com

تطبيق Talent.com يساعد الشركات على إيجاد مرشحين مؤهلين بسرعة من خلال استراتيجيات مخصصة وحلول توظيف رقمية.

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

تطبيق Snagajob يساعد على العثور على وظائف بدوام جزئي أو مؤقت، مما يسهل التقديم والتواصل بين العمال وأصحاب العمل.

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent

talent.hubstaff.com

Hubstaff Talent هي منصة مجانية تربط الشركات بالمستقلين والوكالات حول العالم للعثور على موهبة عن بعد بسهولة.

InfoJobs

InfoJobs

infojobs.net

InfoJobs هو تطبيق للبحث عن فرص العمل في إسبانيا، يتيح للمستخدمين تصفح الوظائف والتقدم لها وفقًا لمهاراتهم واهتماماتهم.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.

talent.io

talent.io

talent.io

talent.io هو تطبيق يربط بين محترفي التكنولوجيا والشركات لتسهيل عملية التوظيف، مع دعم للوظائف الدائمة والحرّة، سواء كانت حضورية أو عن بُعد.

GrabJobs

GrabJobs

grabjobs.co

تطبيق GrabJobs يساعدك في العثور على وظائف بدوام جزئي وكامل في مجالات مختلفة مثل البيع والتسويق والضيافة والصحة والتكنولوجيا في عدة دول.

Zippia

Zippia

zippia.com

Zippia هي منصة تساعد الباحثين عن عمل في اكتشاف فرص العمل وتوفير نصائح مهنية ومقارنة الرواتب من خلال أدوات مدفوعة بالتكنولوجيا.

JOIN

JOIN

join.com

Join.com هو برنامج مجاني لجذب المواهب وتتبع المتقدمين يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين عملية التوظيف.

Idealist

Idealist

idealist.org

Idealist تطبيق يربط الأفراد بفرص عمل وتطوع في القطاع غير الربحي، ويوفر معلومات وموارد عن التأثير الاجتماعي.

Built In

Built In

builtin.com

تطبيق Built In هو مجتمع عبر الإنترنت يربط بين المحترفين والوظائف في شركات التقنية والشركات الناشئة، ويقدم موارد للبحث عن عمل.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros أداة لإنشاء توصيفات وظيفية احترافية، تساعد في تخصيص المنشورات لجذب المرشحين المناسبين وتسهيل عمليات التوظيف.

The Ladders

The Ladders

theladders.com

تطبيق Ladders هو منصة للبحث عن وظائف عالية الأجر، يربط المهنيين برؤى مهنية مناسبة عبر ميزات بحث متقدمة مع التركيز على السرية والكفاءة.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt هو منصة توظيف عالمية تساعد الشركات على إيجاد وتوظيف المواهب عبر أدوات تتبع المرشحين وأتمتة عملية التوظيف.

Dr. Job

Dr. Job

drjobpro.com

تطبيق دكتور جوب هو منصة لتوفير فرص العمل للباحثين عن عمل والمستقلين، ويقدم خدمات كإنشاء السيرة الذاتية والتوظيف لأرباب العمل.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

تساعد PowerToFly المهنيين في العثور على فرص عمل عن بُعد ومرنة، والتواصل مع الشركات والتدريب، كل ذلك عبر الإنترنت.

Loopcv

Loopcv

loopcv.pro

تطبيق Loopcv يساعد الباحثين عن العمل في إرسال طلبات الوظائف تلقائيًا، ويسهل إدارة السير الذاتية وزيادة فرص المقابلات.

Crypto Jobs List

Crypto Jobs List

cryptojobslist.com

تطبيق قائمة وظائف التشفير يربط الباحثين عن عمل بفرص في صناعة التشفير و blockchain ويقدم قوائم وظائف متنوعة محدثة يوميًا.

Jobsora

Jobsora

jobsora.com

Jobsora هو تطبيق للبحث عن عمل يجمع الوظائف من عدة مواقع، مما يسهل الوصول إلى فرص عمل متنوعة في أكثر من 35 دولة.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

تطبيق Niceboard هو برنامج لإنشاء وإدارة قوائم الوظائف بسهولة، يدعم استيراد ونشر الوظائف ويوفر واجهة مستخدم سهلة.

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

تساعد تطبيق Triplebyte الشركات في تقييم المهارات التقنية للمتقدمين من خلال اختبارات موحدة ومبنية على بيانات حقيقية، مما يقلل من المقابلات المهدرة.

Underdog.io

Underdog.io

underdog.io

تساعد تطبيق Underdog.io الباحثين عن عمل في العثور على وظائف في شركات التكنولوجيا من خلال توصيلهم بأرباب العمل في نيويورك وسان فرانسيسكو.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية ويقدم موارد لدعم جهود البحث عن وظيفة والتواصل مع المهنيين الآخرين.

Tapflow

Tapflow

tapflow.app

تطبيق Tapflow يساعد المجندين في العثور على المواهب من LinkedIn بكفاءة من خلال استخدام خوارزميات ذكية لتصفية وتقييم ملفات المرشحين.

VanHack

VanHack

vanhack.com

تساعد تطبيق VanHack في العثور على محترفين تقنيين كبار من مجتمع عالمي يضم أكثر من 400,000 مرشح مستعدين للانتقال أو العمل عن بُعد.

Vuejobs

Vuejobs

vuejobs.com

تطبيق Vuejobs يربط مطوري Vue.js بأصحاب العمل، حيث يمكن للمطورين البحث عن وظائف وتقديم طلباتهم، بينما يمكن للشركات نشر الوظائف المطلوبة.

Untapped

Untapped

untapped.io

أب Untapped هو منصة توظيف تساعد الشركات في توظيف فرق متنوعة بشكل فعّال، وتعمل على إزالة العوائق أمام الفرص المتاحة.

Jobicy

Jobicy

jobicy.com

جوبيسي هو منصة مهنية عبر الإنترنت تربط بين الأفراد الموهوبين الباحثين عن وظائف عن بُعد والشركات التي تقدم هذه الفرص.

Techintern.io

Techintern.io

techintern.io

يساعد Techintern.io في توظيف أفضل طلاب البرمجيات من كليات مرموقة لأداء مهام معينة أو لفترات محددة أو كموظفين بدوام كامل.

hackajob

hackajob

hackajob.com

Hackajob هو سوق للمواهب التقنية يربط بين الشركات والباحثين عن عمل، مما يسهل توظيف المواهب العالية الجودة ويتيح للمرشحين استكشاف العروض بشكل خاص.

DirectApply

DirectApply

directlyapply.com

تقوم تطبيق DirectApply بنشر وظائفك عبر العديد من مواقع الوظائف ووسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف المرشّحين المناسبين. حدد ميزانيتك وادفع فقط مقابل الطلبات الواردة.

HireBeen

HireBeen

hirebeen.com

تطبيق HireBeen يربط بين المرشحين المناسبين والوظائف المتاحة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التوظيف.

Jobbatical

Jobbatical

jobbatical.com

Jobbatical هو برنامج لإدارة الهجرة والنقل يتيح لمتخصصي التنقل وإدارة الموارد البشرية التعامل مع حالات التوظيف الدولي بكفاءة.

cord

cord

cord.co

Cord هو تطبيق للمراسلة المباشرة يتيح للمستخدمين التواصل مع أصحاب العمل والفرص الوظيفية بسهولة ودون الحاجة للسير الذاتية التقليدية.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp هي منصة تربط الباحثين عن عمل بفرص وظيفية وتساعدهم في البحث والتقديم وبناء السيرة الذاتية والتطوير المهني.

The Muse

The Muse

themuse.com

تساعد شركة The Muse في توظيف مجموعة متنوعة من المواهب من خلال محتوى قصصي وحملات ترويجية، مما يقلل تكاليف التوظيف ويسرع عملية التعيين.

Comparably

Comparably

comparably.com

تقدم منصة Comparably رؤى حول ثقافة العمل وسمعة الشركات من خلال تقييمات الموظفين، مما يساعد الباحثين عن عمل وأصحاب العمل على فهم ديناميات مكان العمل.

Outdefine

Outdefine

outdefine.com

Outdefine هو مجتمع موهوب لربط محترفي ويب 3 بالوظائف عن بُعد والفرص المستقلة، مع تقديم مكافآت تعليمية وتواصل.

JOBITT

JOBITT

jobitt.com

يتيح تطبيق JOBITT للموظفين البحث عن عروض عمل تقنية بسرية، مع إمكانية إنشاء ملف تعريف مجهول ومشاركة معلومات الاتصال فقط عند الاهتمام.

Enjoy Mondays

Enjoy Mondays

enjoymondays.com

تطبيق Enjoy Mondays هو منصة مبتكرة لسوق المواهب تهدف إلى تحسين عملية التوظيف بحيث تصبح أكثر كفاءة وشفافية وعدلاً.

CareerOne

CareerOne

careerone.com.au

CareerOne هو تطبيق يساعد في البحث عن الوظائف في أستراليا، مع أدوات لإنشاء السير الذاتية وتتبع تقدم الطلبات.

Journalism Jobs

Journalism Jobs

journalismjobs.com

تطبيق وظائف الصحافة يوفر قوائم وظائف ونصائح مهنية وآخر أخبار الصحافة لمساعدة المهنيين في البحث عن عمل في هذا المجال.

Salesfolks

Salesfolks

salesfolks.com

يوفر تطبيق Salesfolks وسيلة للعثور على وتوظيف محترفي المبيعات، حيث يتيح الوصول إلى بيانات أكثر من 5 مليون مرشح لتوسيع فريق المبيعات.

WorkHQ

WorkHQ

workhq.com

WorkHQ هو تطبيق يساعد في تسريع التوظيف من خلال توفير أدوات عالية الكفاءة للتواصل وإدارة الباحثين عن عمل.

Talentvine

Talentvine

talentvine.co.uk

Talentvine هو تطبيق لتوظيف عبر الإنترنت يساعد الشركات في نشر وإدارة فرص العمل وتحسين كفاءة التوظيف وتقليل التكاليف.

ReadySetHire

ReadySetHire

readysethire.com

ReadySetHire هو تطبيق يربط بين الباحثين عن عمل والشركات عن طريق أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التوظيف.

Jobs Lah

Jobs Lah

jobslah.com

وظائف LAH هو تطبيق للبحث عن عمل في سنغافورة وماليزيا، يتيح للباحثين عن عمل البحث عن وظائف، واختيار الرواتب، ونشر السير الذاتية.

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