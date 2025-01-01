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مواقع البحث عن الوظائف، والتي يشار إليها أيضًا باسم محركات البحث عن الوظائف، هي منصات عبر الإنترنت مصممة لتسهيل الاتصالات بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل. يستخدم أصحاب العمل هذه المنصات للإعلان عن الوظائف الشاغرة التي يهدفون إلى شغلها، بينما يصل الباحثون عن عمل إلى مواقع الويب المقابلة أو تطبيقات الهاتف المحمول لاستكشاف فرص العمل المتاحة. تستضيف هذه المواقع عادةً قوائم الوظائف التي ينشرها أصحاب العمل مباشرة، أو تجمع المنشورات من صفحات الوظائف الخاصة بالشركة، أو تستخدم مزيجًا من كلا الطريقتين. تستفيد الشركات ووكالات التوظيف من مواقع البحث عن الوظائف لتوسيع نطاق فرص العمل المتاحة لديها وجذب نطاق أوسع من المرشحين المؤهلين. غالبًا ما يتم التعامل مع إدارة وشراء إعلانات الوظائف على هذه المواقع بواسطة مسؤولي التوظيف أو متخصصي الموارد البشرية. تتميز مواقع البحث عن الوظائف بمجموعة متنوعة من إعلانات الوظائف عبر مختلف الصناعات والمناطق ومستويات الخبرة. يمكن للمستخدمين تحسين عمليات البحث عن الوظائف باستخدام الكلمات الرئيسية، ومرشحات الصناعة أو الأدوار الوظيفية، والتفضيلات الجغرافية للعثور على الوظائف التي تتوافق مع مهاراتهم وأهدافهم المهنية. تعمل هذه المنصات أيضًا كموارد قيمة للقائمين بالتوظيف، مما يمكنهم من البقاء على اطلاع دائم باتجاهات الصناعة وشركات البحث وتوسيع شبكاتهم المهنية.
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Indeed
indeed.com
Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.
Glassdoor
glassdoor.com
تطبيق Glassdoor يتيح للمستخدمين مراجعة الشركات والاطلاع على الرواتب والبحث عن الوظائف وتقديم الطلبات، مع معلومات عن بيئة العمل وثقافة الشركات.
Naukiri
naukri.com
Naukri هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في الهند على التواصل مع أصحاب العمل والتقديم على فرص العمل المتنوعة بسهولة عبر الإنترنت.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter هو تطبيق لتسهيل التوظيف، يتيح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل إدارة السيرة الذاتية، وتتبع المتقدمين، ونشر الوظائف بسهولة.
Handshake
joinhandshake.com
المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.
Monster
monster.com
Monster هو تطبيق للبحث عن وظائف يوفر توصيات مهنية، يسمح للمستخدمين بإنشاء سير ذاتية والبحث عن فرص عمل في مختلف الصناعات.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.
Job Today
jobtoday.com
Job Today هو تطبيق للبحث عن وظائف يربط الباحثين بالعملاء، مع إمكانية التقدم لـ 10 وظائف يومياً وإدارة السيرة الذاتية.
Remote
remote.com
Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.
Otta
otta.com
OTTA هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في العثور على الفرص المناسبة من خلال توفير قوائم وظائف مفصلة وأدوات لدعم التطور المهني.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Dice
dice.com
تطبيق Dice يساعد المستخدمين في البحث عن وظائف تقنية من خلال تصفح قوائم الوظائف، وبناء السير الذاتية، وممارسة المقابلات.
Talent.com
talent.com
تطبيق Talent.com يساعد الشركات على إيجاد مرشحين مؤهلين بسرعة من خلال استراتيجيات مخصصة وحلول توظيف رقمية.
Snagajob
snagajob.com
تطبيق Snagajob يساعد على العثور على وظائف بدوام جزئي أو مؤقت، مما يسهل التقديم والتواصل بين العمال وأصحاب العمل.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent هي منصة مجانية تربط الشركات بالمستقلين والوكالات حول العالم للعثور على موهبة عن بعد بسهولة.
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs هو تطبيق للبحث عن فرص العمل في إسبانيا، يتيح للمستخدمين تصفح الوظائف والتقدم لها وفقًا لمهاراتهم واهتماماتهم.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.
talent.io
talent.io
talent.io هو تطبيق يربط بين محترفي التكنولوجيا والشركات لتسهيل عملية التوظيف، مع دعم للوظائف الدائمة والحرّة، سواء كانت حضورية أو عن بُعد.
Zippia
zippia.com
Zippia هي منصة تساعد الباحثين عن عمل في اكتشاف فرص العمل وتوفير نصائح مهنية ومقارنة الرواتب من خلال أدوات مدفوعة بالتكنولوجيا.
GrabJobs
grabjobs.co
تطبيق GrabJobs يساعدك في العثور على وظائف بدوام جزئي وكامل في مجالات مختلفة مثل البيع والتسويق والضيافة والصحة والتكنولوجيا في عدة دول.
JOIN
join.com
Join.com هو برنامج مجاني لجذب المواهب وتتبع المتقدمين يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين عملية التوظيف.
Built In
builtin.com
تطبيق Built In هو مجتمع عبر الإنترنت يربط بين المحترفين والوظائف في شركات التقنية والشركات الناشئة، ويقدم موارد للبحث عن عمل.
Idealist
idealist.org
Idealist تطبيق يربط الأفراد بفرص عمل وتطوع في القطاع غير الربحي، ويوفر معلومات وموارد عن التأثير الاجتماعي.
Queros
app.qureos.com
Queros أداة لإنشاء توصيفات وظيفية احترافية، تساعد في تخصيص المنشورات لجذب المرشحين المناسبين وتسهيل عمليات التوظيف.
The Ladders
theladders.com
تطبيق Ladders هو منصة للبحث عن وظائف عالية الأجر، يربط المهنيين برؤى مهنية مناسبة عبر ميزات بحث متقدمة مع التركيز على السرية والكفاءة.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هو منصة توظيف عالمية تساعد الشركات على إيجاد وتوظيف المواهب عبر أدوات تتبع المرشحين وأتمتة عملية التوظيف.
Dr. Job
drjobpro.com
تطبيق دكتور جوب هو منصة لتوفير فرص العمل للباحثين عن عمل والمستقلين، ويقدم خدمات كإنشاء السيرة الذاتية والتوظيف لأرباب العمل.
PowerToFly
powertofly.com
تساعد PowerToFly المهنيين في العثور على فرص عمل عن بُعد ومرنة، والتواصل مع الشركات والتدريب، كل ذلك عبر الإنترنت.
Loopcv
loopcv.pro
تطبيق Loopcv يساعد الباحثين عن العمل في إرسال طلبات الوظائف تلقائيًا، ويسهل إدارة السير الذاتية وزيادة فرص المقابلات.
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
تطبيق قائمة وظائف التشفير يربط الباحثين عن عمل بفرص في صناعة التشفير و blockchain ويقدم قوائم وظائف متنوعة محدثة يوميًا.
Jobsora
jobsora.com
Jobsora هو تطبيق للبحث عن عمل يجمع الوظائف من عدة مواقع، مما يسهل الوصول إلى فرص عمل متنوعة في أكثر من 35 دولة.
Niceboard
niceboard.co
تطبيق Niceboard هو برنامج لإنشاء وإدارة قوائم الوظائف بسهولة، يدعم استيراد ونشر الوظائف ويوفر واجهة مستخدم سهلة.
Underdog.io
underdog.io
تساعد تطبيق Underdog.io الباحثين عن عمل في العثور على وظائف في شركات التكنولوجيا من خلال توصيلهم بأرباب العمل في نيويورك وسان فرانسيسكو.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية ويقدم موارد لدعم جهود البحث عن وظيفة والتواصل مع المهنيين الآخرين.
Tapflow
tapflow.app
تطبيق Tapflow يساعد المجندين في العثور على المواهب من LinkedIn بكفاءة من خلال استخدام خوارزميات ذكية لتصفية وتقييم ملفات المرشحين.
Triplebyte
triplebyte.com
تساعد تطبيق Triplebyte الشركات في تقييم المهارات التقنية للمتقدمين من خلال اختبارات موحدة ومبنية على بيانات حقيقية، مما يقلل من المقابلات المهدرة.
VanHack
vanhack.com
تساعد تطبيق VanHack في العثور على محترفين تقنيين كبار من مجتمع عالمي يضم أكثر من 400,000 مرشح مستعدين للانتقال أو العمل عن بُعد.
Vuejobs
vuejobs.com
تطبيق Vuejobs يربط مطوري Vue.js بأصحاب العمل، حيث يمكن للمطورين البحث عن وظائف وتقديم طلباتهم، بينما يمكن للشركات نشر الوظائف المطلوبة.
Untapped
untapped.io
أب Untapped هو منصة توظيف تساعد الشركات في توظيف فرق متنوعة بشكل فعّال، وتعمل على إزالة العوائق أمام الفرص المتاحة.
Jobicy
jobicy.com
جوبيسي هو منصة مهنية عبر الإنترنت تربط بين الأفراد الموهوبين الباحثين عن وظائف عن بُعد والشركات التي تقدم هذه الفرص.
Techintern.io
techintern.io
يساعد Techintern.io في توظيف أفضل طلاب البرمجيات من كليات مرموقة لأداء مهام معينة أو لفترات محددة أو كموظفين بدوام كامل.
hackajob
hackajob.com
Hackajob هو سوق للمواهب التقنية يربط بين الشركات والباحثين عن عمل، مما يسهل توظيف المواهب العالية الجودة ويتيح للمرشحين استكشاف العروض بشكل خاص.
DirectApply
directlyapply.com
تقوم تطبيق DirectApply بنشر وظائفك عبر العديد من مواقع الوظائف ووسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف المرشّحين المناسبين. حدد ميزانيتك وادفع فقط مقابل الطلبات الواردة.
HireBeen
hirebeen.com
تطبيق HireBeen يربط بين المرشحين المناسبين والوظائف المتاحة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التوظيف.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical هو برنامج لإدارة الهجرة والنقل يتيح لمتخصصي التنقل وإدارة الموارد البشرية التعامل مع حالات التوظيف الدولي بكفاءة.
cord
cord.co
Cord هو تطبيق للمراسلة المباشرة يتيح للمستخدمين التواصل مع أصحاب العمل والفرص الوظيفية بسهولة ودون الحاجة للسير الذاتية التقليدية.
WayUp
wayup.com
WayUp هي منصة تربط الباحثين عن عمل بفرص وظيفية وتساعدهم في البحث والتقديم وبناء السيرة الذاتية والتطوير المهني.
The Muse
themuse.com
تساعد شركة The Muse في توظيف مجموعة متنوعة من المواهب من خلال محتوى قصصي وحملات ترويجية، مما يقلل تكاليف التوظيف ويسرع عملية التعيين.
Comparably
comparably.com
تقدم منصة Comparably رؤى حول ثقافة العمل وسمعة الشركات من خلال تقييمات الموظفين، مما يساعد الباحثين عن عمل وأصحاب العمل على فهم ديناميات مكان العمل.
Outdefine
outdefine.com
Outdefine هو مجتمع موهوب لربط محترفي ويب 3 بالوظائف عن بُعد والفرص المستقلة، مع تقديم مكافآت تعليمية وتواصل.
JOBITT
jobitt.com
يتيح تطبيق JOBITT للموظفين البحث عن عروض عمل تقنية بسرية، مع إمكانية إنشاء ملف تعريف مجهول ومشاركة معلومات الاتصال فقط عند الاهتمام.
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
تطبيق Enjoy Mondays هو منصة مبتكرة لسوق المواهب تهدف إلى تحسين عملية التوظيف بحيث تصبح أكثر كفاءة وشفافية وعدلاً.
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne هو تطبيق يساعد في البحث عن الوظائف في أستراليا، مع أدوات لإنشاء السير الذاتية وتتبع تقدم الطلبات.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
تطبيق وظائف الصحافة يوفر قوائم وظائف ونصائح مهنية وآخر أخبار الصحافة لمساعدة المهنيين في البحث عن عمل في هذا المجال.
Salesfolks
salesfolks.com
يوفر تطبيق Salesfolks وسيلة للعثور على وتوظيف محترفي المبيعات، حيث يتيح الوصول إلى بيانات أكثر من 5 مليون مرشح لتوسيع فريق المبيعات.
WorkHQ
workhq.com
WorkHQ هو تطبيق يساعد في تسريع التوظيف من خلال توفير أدوات عالية الكفاءة للتواصل وإدارة الباحثين عن عمل.
Talentvine
talentvine.co.uk
Talentvine هو تطبيق لتوظيف عبر الإنترنت يساعد الشركات في نشر وإدارة فرص العمل وتحسين كفاءة التوظيف وتقليل التكاليف.
ReadySetHire
readysethire.com
ReadySetHire هو تطبيق يربط بين الباحثين عن عمل والشركات عن طريق أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التوظيف.
Jobs Lah
jobslah.com
وظائف LAH هو تطبيق للبحث عن عمل في سنغافورة وماليزيا، يتيح للباحثين عن عمل البحث عن وظائف، واختيار الرواتب، ونشر السير الذاتية.
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