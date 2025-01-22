مواقع البحث عن الوظائف - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
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مواقع البحث عن الوظائف، والتي يشار إليها أيضًا باسم محركات البحث عن الوظائف، هي منصات عبر الإنترنت مصممة لتسهيل الاتصالات بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل. يستخدم أصحاب العمل هذه المنصات للإعلان عن الوظائف الشاغرة التي يهدفون إلى شغلها، بينما يصل الباحثون عن عمل إلى مواقع الويب المقابلة أو تطبيقات الهاتف المحمول لاستكشاف فرص العمل المتاحة. تستضيف هذه المواقع عادةً قوائم الوظائف التي ينشرها أصحاب العمل مباشرة، أو تجمع المنشورات من صفحات الوظائف الخاصة بالشركة، أو تستخدم مزيجًا من كلا الطريقتين. تستفيد الشركات ووكالات التوظيف من مواقع البحث عن الوظائف لتوسيع نطاق فرص العمل المتاحة لديها وجذب نطاق أوسع من المرشحين المؤهلين. غالبًا ما يتم التعامل مع إدارة وشراء إعلانات الوظائف على هذه المواقع بواسطة مسؤولي التوظيف أو متخصصي الموارد البشرية. تتميز مواقع البحث عن الوظائف بمجموعة متنوعة من إعلانات الوظائف عبر مختلف الصناعات والمناطق ومستويات الخبرة. يمكن للمستخدمين تحسين عمليات البحث عن الوظائف باستخدام الكلمات الرئيسية، ومرشحات الصناعة أو الأدوار الوظيفية، والتفضيلات الجغرافية للعثور على الوظائف التي تتوافق مع مهاراتهم وأهدافهم المهنية. تعمل هذه المنصات أيضًا كموارد قيمة للقائمين بالتوظيف، مما يمكنهم من البقاء على اطلاع دائم باتجاهات الصناعة وشركات البحث وتوسيع شبكاتهم المهنية.
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Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor هو موقع على شبكة الإنترنت حيث يقوم الموظفون الحاليون والسابقون بمراجعة الشركات بشكل مجهول. يسمح Glassdoor أيضًا للمستخدمين بإرسال الرواتب وعرضها بشكل مجهول بالإضافة إلى البحث عن الوظائف والتقدم إليها على منصته. وفي عام 2018، استحوذت شركة Recruit Holdings اليابانية على الشركة مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي. يقع المقر الرئيسي للشركة في ميل فالي، كاليفورنيا، ولها مكاتب إضافية في مدن حول العالم، بما في ذلك شيكاغو ولندن وساو باولو.
Indeed
indeed.com
إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا في أكثر من 60 دولة وبـ 28 لغة. في أكتوبر 2010، اجتاز موقع Fact.com موقع Monster.com ليصبح موقع الوظائف الأكثر حركة في الولايات المتحدة. يجمع الموقع قوائم الوظائف من آلاف مواقع الويب، بما في ذلك مجالس الوظائف وشركات التوظيف والجمعيات وصفحات الوظائف الخاصة بالشركة. إنهم يحققون إيرادات عن طريق بيع وظائف شاغرة متميزة وميزات السيرة الذاتية لأصحاب العمل والشركات التي تقوم بالتوظيف. في عام 2011، بدأت إنديد في السماح للباحثين عن عمل بالتقدم مباشرة إلى الوظائف الموجودة على موقع إنديد وعرض السيرة الذاتية وتخزينها.
Triplebyte
triplebyte.com
السيرة الذاتية هي مؤشرات غير موثوقة للمهارات التقنية الحقيقية. استخدم تقييم Triplebyte المدعوم بالبيانات لتحديد المتقدمين المهرة قبل إضاعة الوقت في شاشات التكنولوجيا. تستخدم Screen التقييمات الفنية الموحدة والمدعومة بالبيانات من Triplebyte لقياس المهارات الفنية الفعلية للمتقدمين. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل المقابلات الضائعة والعثور على الجواهر المخفية من الخلفيات الممثلة تمثيلاً ناقصًا. قمنا ببناء التقييم باستخدام بيانات من أكثر من 200000 مقابلة في أكثر من 1000 شركة وقمنا بتدريبه باستخدام تقنيات تعلم الآلة المتقدمة. ونظرًا لأنه موحد ومدرب على نتائج التوظيف الحقيقية، فإن التقييم يتنبأ بدرجة كبيرة بالمرشحين الذين سيحققون أداءً جيدًا في العملية الخاصة بك. تتميز الاختبارات بأنها منخفضة الضغط وقابلة للتكيف (مثل اختبار GRE)، وتستغرق 30 دقيقة فقط لإكمالها. ولهذا السبب، أكمل ما يزيد عن 80% من المتقدمين الاختبار، وهو أفضل بمقدار 2-3 مرات من تحديات البرمجة النموذجية. يحصل المتقدمون للاختبار على تعليقات فنية مفصلة لمساعدتهم على التحسن. شاشة Triplebyte مجانية تمامًا، إلى الأبد (لا يوجد أي مشكلة). كلما زاد عدد المهندسين الذين يجرون تقييماتنا، أصبحت التقييمات أفضل، لذلك نود أن تستخدمنا جميع الشركات!
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين تم فحصهم مسبقًا، ويجري أول شاشة هاتف لك. تحظى شركة Braintrust AIR بثقة المئات من شركات Fortune 1000، بما في ذلك Nestlé وPorsche وAtlassian وGoldman Sachs وNike، مما يجعل محترفي اكتساب المواهب أكثر فعالية بمقدار 100 مرة ويوفر للشركات مئات الآلاف من الدولارات من تكاليف التوظيف.
Vuejobs
vuejobs.com
وظائف Vue.js هي أفضل مكان للتوظيف أو الحصول على وظيفة كمطور Vue.js. ابحث عن مواهب Vue.js وتواصل مع آلاف المطورين.
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks هي الوجهة الرائدة للعثور على محترفي المبيعات وتوظيفهم. قم بتنمية فريق المبيعات الخاص بك اليوم من خلال الاستفادة من بياناتنا حول أكثر من 5 ملايين متخصص في المبيعات. قم بملء خط أنابيب التوظيف الخاص بالمبيعات، وقم بدعوة المرشحين للمبيعات، وقم بتسويق مناصب المبيعات المفتوحة الخاصة بك باستخدام أحدث تقنيات المشاركة الرقمية. ببساطة، Salesfolks هي أفضل طريقة لتوسيع نطاق فريق المبيعات لديك.
hackajob
hackajob.com
hackajob هو سوق للمواهب التقنية يعمل على تمكين المؤسسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند من توظيف المواهب عالية الجودة بشكل أكثر فعالية. تتوافق الشركات مع الباحثين عن عمل من ذوي النوايا العالية بناءً على المهارات والتفضيلات، بينما يستكشف المرشحون عروض العمل بشكل خاص من خلال قبول طلبات المقابلة أو رفضها - حيث يستجيب 85% منهم في غضون 48 ساعة. مع hackajob، يقوم أصحاب العمل الرائدون في مجال التكنولوجيا بإعادة استثمار الوقت الموفر في المصادر، في قيادة استراتيجية توظيف التكنولوجيا الخاصة بهم من خلال العلامات التجارية المخصصة لأصحاب العمل والتنوع القوي ورؤى السوق. يتكون hackajob من خمس وحدات أساسية: المصدر: مصدر المواهب التقنية عالية الجودة بسرعة وعلى نطاق واسع، في سوق المواهب الخاصة لدينا. عند الطلب: توظيف عقود سريع ومرن ومتوافق. العلامة التجارية: محتوى العلامة التجارية التكتيكية لصاحب العمل لتحسين جاذبيتك لجمهور التكنولوجيا الأوسع. DE&I: حل مدمج شامل لمساعدتك في تحقيق أهداف DE&I الخاصة بك. الرؤى: بيانات ورؤى فريدة من نوعها عن السوق لتشكيل استراتيجية توظيف التكنولوجيا لديك.
talent.io
talent.io
Talent.io هو أبسط طريقة للمواهب التقنية للعثور على وظيفة يحبونها، وللشركات لبناء فرق تقنية رائعة. تستضيف منصتنا الانتقائية مجتمعًا يضم 100000 متخصص في مجال التكنولوجيا المؤهلين و7000 شركة في أوروبا. نحن ندعم الوظائف الدائمة والمستقلة، في الموقع وعن بعد، وقد ساعدنا بالفعل أكثر من 6000 مرشح في العثور على الوظيفة التي يستحقونها.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هي منصة توظيف عالمية تساعد الشركات سريعة النمو في العثور على أفضل المواهب في العالم وإشراكها وتوظيفها. تقوم الخوارزمية الخاصة بنا بمطابقة أصحاب العمل على الفور مع المواهب بناءً على متطلباتهم المحددة عبر البلدان والمناطق والمناطق الزمنية بالإضافة إلى الأدوات والحلول المتطورة لتحديد الموظف التالي وإدارة عملية التوظيف الخاصة بهم. ما عليك سوى تحديد الملف التعريفي المثالي للمرشح، ثم الجلوس والسماح لـ Snaphunt بالقيام بالمهمة الثقيلة. المواهب المؤهلة مدعوة للتقدم إلى دورك تلقائيًا ويمكنك أيضًا التفاعل مع المواهب ذات الصلة عبر رسائل البريد الإلكتروني المخصصة لزيادة معدل طلبك. مصمم للفرق الموزعة: يمكنك تقليل إنفاق التوظيف بنسبة تصل إلى 80% والتعاون في التوظيف بسلاسة باستخدام الأدوات الخاصة المصممة لتقليل وقت التوظيف بنسبة 72%. باستخدام Snaphunt، يمكنك توظيف أدوارك في الموقع أو المختلطة أو عن بعد بسرعة من مجموعة مواهب تضم أكثر من 4 ملايين باحث عن عمل ومصادر تصل إلى أكثر من 300 مليون محترف. تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء أوصاف وظيفية مخصصة، وإدارة استجابة المرشح بنقرة واحدة، ومقابلات الفيديو المسجلة مسبقًا، وجدولة المقابلة، ومولد أسئلة المقابلة، وجمع التعليقات تلقائيًا، والتحقق المرجعي الآلي، والمزيد. توظيف الرؤى في كل خطوة: التوظيف بما يتناسب مع الثقافة؟ يعتمد التقييم الخاص بشركة Snaphunt "Snapsych" على نماذج القياس النفسي الراسخة والتي تم تكييفها لتناسب مكان العمل الحديث. تشارك المنصة أيضًا رؤى حول الرواتب وفترات الإشعار حتى تتمكن من العثور على أفضل المواهب منذ البداية. لمعرفة كيف يمكن لـ Snaphunt مساعدتك في تحقيق أهداف التوظيف الخاصة بك، قم بزيارة: https://snaphunt.com/employers
cord
cord.co
Cord عبارة عن أداة مراسلة مباشرة مصممة لمساعدة الأشخاص في العثور على فرص عمل. فهو يتيح للمستخدمين التواصل مع أصحاب العمل المحتملين أو فرص العمل من خلال واجهة مراسلة بسيطة وبديهية. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لـ Cord ما يلي: * المراسلة المباشرة: يمكّن Cord المستخدمين من إرسال الرسائل والتواصل مباشرة مع الشركات أو الأفراد بشأن فرص العمل المتاحة، دون الحاجة إلى طلبات العمل التقليدية أو السير الذاتية. * التواصل الشخصي: يمكن للمستخدمين صياغة رسائل مخصصة لأصحاب عمل محددين، لتسليط الضوء على مهاراتهم وخبراتهم ذات الصلة. * سهولة التتبع: يوفر Cord منصة مركزية لتتبع المحادثات ومتابعة العملاء المتوقعين وإدارة عملية البحث عن وظيفة. * ملفات تعريف مجهولة: يمكن للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف على Cord دون الكشف عن هويتهم الكاملة، مما يسمح لهم باستكشاف الفرص بسرية. تهدف المنصة إلى جعل عملية البحث عن عمل أكثر كفاءة وتخصيصًا من خلال تسهيل الاتصالات المباشرة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. ومن خلال الاستفادة من قوة الرسائل المباشرة، يسعى Cord إلى توفير طريقة أكثر جاذبية وفعالية للأشخاص للعثور على وظيفتهم التالية أو فرصة حياتهم المهنية.
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماية الملكية الفكرية التي لا مثيل لها وإجراءات الأمان عالية المستوى راحة البال على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Remote نموذج تسعير ثابت بدون أي رسوم مخفية، مما يساعدك على إدارة ميزانيتك بفعالية مع التركيز على دفع نمو الأعمال.
The Ladders
theladders.com
اعثر على الوظائف الأعلى أجرًا من خلال موقع Ladders Job Search واكسب ما يصل إلى 3 أضعاف ما تحققه من مواقع العمل الأخرى. طور مسيرتك المهنية مع Ladders بقيمة 100 ألف دولار + Club اليوم.
WayUp
wayup.com
الشركة الرائدة في الصناعة للمرشحين المؤهلين والمتنوعين الذين يتم اكتشافهم وتوظيفهم. ابحث عن فرص العمل والتدريب، واحصل على النصائح المهنية، وتواصل مباشرة مع كبار أصحاب العمل.
Idealist
idealist.org
المثالي: وظائف غير ربحية، والعمل التطوعي، وأكثر من ذلك يربط برنامج "المثالي" الملايين من المثاليين - الأشخاص الذين يرغبون في فعل الخير - بفرص العمل والتعاون في جميع أنحاء العالم.
Untapped
untapped.io
Untapped هي عبارة عن منصة توظيف شاملة ومتنوعة تساعد الشركات على توظيف فرق متنوعة بشكل فعال. الموهبة في كل مكان. الفرصة ليست كذلك. نحن هنا لتغيير ذلك – بسرعة. "غير مستغل" هو المكان الذي تتخلص فيه الشركات من التخمين عند توظيف فرق متنوعة. إنه المكان الذي يحولون فيه إبداعهم وابتكارهم ونموهم. وحيث يحولون الأهداف إلى أفعال لإحداث التغيير الذي يطلبه المجتمع. لماذا؟ لأن التنوع لا يمكنه الانتظار ولن ينتظر. المستقبل يشبهك.
PowerToFly
powertofly.com
ابحث عن الانتماء في العمل وخارجه. تقدم بطلب للحصول على أدوار مفتوحة، وتواصل مع مديري التوظيف، وتواصل مع متخصصين متنوعين، وصقل المهارات، وغير ذلك الكثير - كل ذلك وأنت مرتاح في منزلك (أو أينما كنت!)
Tapflow
tapflow.app
يساعد Tapflow مسؤولي التوظيف في العثور على المواهب الاستثنائية من LinkedIn في بضع دقائق. بدلاً من القيام بالكثير من الأعمال اليدوية على LinkedIn، وتقييم الملفات الشخصية، يمكن لخوارزميات Tapflow الذكية تحديد أهم الملفات الشخصية لأي دور على الفور.
GrabJobs
grabjobs.co
# 1 تطبيق الوظائف المصنف للوظائف بدوام جزئي وبدوام كامل ابحث عن وظائف بالقرب منك: في البيع بالتجزئة، والمبيعات، والتسويق، وتعهيد العمليات التجارية، والأغذية والمشروبات، والضيافة، والفعاليات، والخدمات اللوجستية، والمحاسبة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والهندسة، والتخزين، والمزيد. GrabJobs متاح حاليًا في سنغافورة وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا والفلبين وتايلاند
DirectApply
directlyapply.com
نقوم بنشر وظائفك برمجيًا عبر المئات من لوحات الوظائف والمواقع الإلكترونية المتخصصة والمنصات الاجتماعية لاستهداف المرشحين المناسبين لوظيفتك. ما عليك سوى تحديد ميزانيتك والدفع فقط مقابل الطلبات التي تتلقاها.
WorkHQ
workhq.com
قم بتسريع عملية التوظيف الخاصة بك من خلال مجموعة WorkHQ التي تضم أكثر من 100 مليون محترف، والبحث في البريد الإلكتروني والهاتف، والتواصل الجماعي، ونظام تتبع المتقدمين. ابحث عن أفضل المواهب بسرعة.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical هو برنامج كامل لإدارة الهجرة والانتقال قابل للتخصيص ويسمح لمتخصصي التنقل العالميين وخبراء الهجرة وفرق الموارد البشرية بإدارة حالات التعيينات الدولية بسلاسة من خلال أتمتة المهام وتوفير أفضل تجربة للمستخدم لجميع الأطراف المشاركة في العملية.
RepVue
repvue.com
RepVue هي أكبر منصة لتقييم مؤسسات المبيعات تعتمد على التعهيد الجماعي في العالم، حيث يمكن لمحترفي المبيعات اكتشاف أدوار المبيعات والبحث عنها والتقدم إليها في أفضل مؤسسات المبيعات على هذا الكوكب. بنيت من قبل المتخصصين في المبيعات، لمحترفي المبيعات. اعتبارًا من أكتوبر 2021، قمنا بجمع بيانات حول أكثر من 6000 مؤسسة مبيعات ونشرنا ملفات تعريف مؤسسات المبيعات لما يقرب من 600 مؤسسة مبيعات.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job هي البوابة الإلكترونية الأولى من نوعها ذات التقنية العالية، حيث توفر فرص عمل لكل من الباحثين عن عمل والمستقلين. يتم جمع أصحاب العمل وأصحاب المشاريع والعاملين بدوام كامل والعاملين لحسابهم الخاص تحت سقف واحد لخلق تجربة عمل جديدة تلبي احتياجات العمل اليوم. توفر البوابة مجموعة متنوعة من الخدمات للباحثين عن عمل، بما في ذلك عملية تسجيل بسيطة، وملف سيرة ذاتية ثنائي اللغة قابل للتنزيل مجانًا، وصانع سيرة ذاتية بالفيديو بسيط، ووظائف متميزة، ومؤشر أداء الملف الشخصي، والموارد المهنية. كما أنه يوفر لأصحاب العمل مجموعة متنوعة من الخدمات مثل الوصول غير المحدود إلى ملايين السير الذاتية، وإعلانات الوظائف المجانية، ومجموعات أدوات الموارد البشرية، ونظام ATS المتكامل.
Jobsora
jobsora.com
Jobsora - الموقع الإلكتروني، هدفه الرئيسي والوحيد هو المساعدة في العثور على وظيفة جيدة. سوف تجد الوظائف الشاغرة ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد على موقع Jobsora. نحصل كل يوم على وظائف شاغرة جديدة من أكثر من 250 موقع توظيف وأصحاب عمل مباشرين.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
وظائف الصحافة عبارة عن قوائم الوظائف والمشورة المهنية وأحدث منصة لأخبار الصحافة.
CareerOne
careerone.com.au
يتيح لك CareerOne البحث في آلاف الوظائف الأسترالية للعثور على وظيفة أحلامك. باستخدام أدوات البحث عن الوظائف وكتابة السيرة الذاتية والمزيد، سيساعدك CareerOne في العثور عليك!
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
وظائف التشفير الجديدة، ووظائف Web3، ووظائف Blockchain على CryptoJobsList - الموقع الرائد للعثور على الوظائف ونشرها. تواصل مع الشركات التي تقوم بالتوظيف ببضع نقرات وابدأ تجربتك التالية في الصناعة. يتم تحديثها يوميا!
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays، منصة سوق المواهب المبتكرة، في مهمة لإعادة تعريف عملية التوظيف التقليدية. مع هدف مؤسسها إلى إحداث ثورة في التوظيف، تم إعداد Enjoy Mondays لجعل البحث عن عمل والتوظيف أكثر كفاءة وشفافية وإنصافًا.
FieldLevel
fieldlevel.com
FieldLevel هي الشبكة الرياضية حيث يتواصل المدربون والرياضيون لاكتشاف الفرص وإنشائها ومتابعتها في المستوى التالي.
HireBeen
hirebeen.com
تعمل منصتنا المدعمة بالذكاء الاصطناعي على ربط المرشحين الأكثر صلة بالوظائف، مما يؤدي إلى الحصول على أفضل مجموعة مرشحين متاحة مقابل الوظيفة المشتركة. يساعد هذا مسؤولي التوظيف في عملية التوظيف حيث يحصلون على ملفات تعريف المرشحين الذين تم فحصهم.
JobExpress
jobexpress.vn
احصل على معلومات التوظيف والوظائف بشكل أسرع على أكبر موقع للوظائف في فيتنام. تحديث وظائف جديدة كل يوم. اكتشف الآن في JobExpress
JOBITT
jobitt.com
تساعد JOBITT الموظفين في العثور على أفضل عروض الوظائف التقنية في جميع أنحاء العالم. يمكن للمرشحين إنشاء ملف تعريف مجهول حتى لا يتمكن صاحب العمل من معرفة أنهم يبحثون عن وظيفة ومشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم فقط إذا كانوا مهتمين بعرض العمل.
Jobs Lah
jobslah.com
ادفع بحثك عن وظيفة في موقع العمل رقم 1 المدعوم بالذكاء الاصطناعي في سنغافورة. اكتشف فرص العمل الجديدة التي تضاف يوميا! JobsLah هو محرك بحث تم تطويره حديثًا ومركزًا للوظائف في سنغافورة. يسعى موقع JobsLah إلى أن يصبح الموقع الأول للبحث عن عمل للباحثين عن عمل، حيث يسمح لهم بالبحث عن الشركات واختيار رواتبهم والبحث عن وظائف ونشر سيرتهم الذاتية. نحاول ربط ملايين الأشخاص بفرص جديدة كل يوم. في JobsLah، نعمل بجد لربط الباحثين عن عمل مع أصحاب العمل والسعي في الصناعات التي يحلمون بها. نحن نقوم باستثمارات كبيرة في التدريب والتطوير حتى تتمكن من إنشاء مستقبلك جنبًا إلى جنب مع مستقبلنا، وإنشاء مهنة مهمة فريدة بالنسبة لك.
Outdefine
outdefine.com
Outdefine هو مجتمع مواهب لامركزي يربط محترفي web3 بالوظائف عن بعد وفرص العمل الحر على مستوى العالم. تعمل Outdefine على الاستفادة من الرموز المميزة لتحفيز ومكافأة أعضائها على مساهماتهم وإنجازاتهم. يوفر Outdefine أيضًا منصة لتعلم التقنيات الناشئة والتواصل مع عشاق التكنولوجيا الآخرين. Web3 هو مصطلح يشير إلى الجيل التالي من الإنترنت، حيث يتم بناء التطبيقات على بروتوكولات ومنصات لامركزية مثل blockchain والعقود الذكية وشبكات نظير إلى نظير. يهدف Web3 إلى إنشاء شبكة ويب أكثر انفتاحًا وشفافية وديمقراطية، حيث يتمتع المستخدمون بمزيد من التحكم في بياناتهم وهويتهم وأصولهم الرقمية. إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى Outdefine، فيمكنك التسجيل مجانًا وإنشاء ملف التعريف الخاص بك. يمكنك بعد ذلك تصفح الوظائف والتقدم إليها، والمشاركة في الأحداث المجتمعية، وكسب رموز DEFN، والوصول إلى المزايا والموارد الحصرية. يعد Outdefine طريقة رائعة للتقدم في حياتك المهنية والتواصل مع مجتمع مواهب web3 العالمي.
ReadySetHire
readysethire.com
ربط الباحثين عن عمل بالأعمال التجارية المتنامية من خلال التخلص من التخمين عند التوظيف والحصول على وظيفة. الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بـ ReadySetHire موجودة هنا للارتقاء بتجربتك.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
تم تصنيف ZipRecruiter في المرتبة الأولى من قبل أصحاب العمل في الولايات المتحدة*، وهو يعمل على تبسيط عملية تتبع المتقدمين، مما يتيح لك إدارة المرشحين وفحصهم وتقييمهم بسهولة. تتيح لك لوحة المعلومات عرض الملفات الشخصية والسيرة الذاتية والرسائل التعريفية والمزيد. يمكنك أيضًا دمج نظام تتبع المتقدمين الخاص بك حتى يتمكن فريقك من استخدام الأنظمة التي يعرفونها لنشر الوظائف بسلاسة. *استنادًا إلى تصنيف Trustpilot لمواقع التوظيف بما يزيد عن 1000 تقييم.
Monster
monster.com
Monster هو مصدرك للوظائف وفرص العمل. ابحث عن وظائف، واقرأ النصائح المهنية من خبراء الوظائف في Monster، وابحث عن نصائح التوظيف والتوظيف.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (المعروف سابقًا باسم AngelList Talent) AngelList هو موقع إلكتروني أمريكي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين والباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى العمل في الشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة في عام 2010، وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة في مواجهة التحديات التي تواجهها في جمع الأموال والمواهب. لقد بدأت كلوحة مقدمة عبر الإنترنت للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تحتاج إلى تمويل أولي. منذ عام 2015، يسمح الموقع للشركات الناشئة بجمع الأموال من المستثمرين الملائكيين مجانًا.
CareerBuilder
careerbuilder.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام لمساعدتك على تبسيط عملية التوظيف وجذب المرشحين ذوي الجودة.
Comparably
comparably.com
مراقبة سوق العمل للحصول على أفضل الوظائف والتعويضات والشركات
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers هي المنصة الوحيدة الشاملة لتوظيف المواهب المبكرة مع إمكانية الوصول إلى ما يزيد عن 10 ملايين من الطلاب والخريجين المستجيبين. عبر الجامعات وكليات المجتمع وبرامج التعليم البديلة (المعسكرات التدريبية وبرامج التعلم المؤسسي)، عندما يبحث الطلاب عن عمل هادف يتوافق مع اهتماماتهم ومهاراتهم، فإنهم يبدأون تلك الرحلة على Handshake. تعرف على الموظف الرائع التالي على Handshake. طلب عرض توضيحي: https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
الطريقة المجانية للعثور على أفضل المواهب عن بعد في العالم. Hubstaff Talent هو مورد مجاني 100% للشركات التي تبحث عن المواهب عن بعد في جميع أنحاء العالم. لا رسوم، لا هوامش الربح، لا وسطاء.
InfoJobs
infojobs.net
تعال وابحث عن الوظيفة المثالية لك. أدخل إلى بوابة عروض العمل الرائدة في إسبانيا. InfoJobs، الأفضل دائمًا.
JOIN
join.com
Join.com هو برنامج مجاني لجذب المواهب وتتبع المتقدمين، وهو يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التوظيف المناسب. يقدم Join أداة مبسطة وتعاونية وبديهية لتحسين عملية التوظيف لجهات التوظيف في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. من خلال الانضمام إلى مسؤولي التوظيف، يمكنهم إنشاء إعلانات وظائف جميلة وفعالة، والترويج لها على لوحات الوظائف الرائدة بنقرة واحدة، وإدارة تدفق التوظيف بطريقة مركزية. كل هذا في غمضة عين ومجاناً!
Snagajob
snagajob.com
Snagajob هو التطبيق رقم 1 المجاني والسهل للعثور على وظائف بدوام جزئي ووظائف بدوام كامل، وتسهيل طلبات العمل، والحصول على نصائح مهنية رائعة والمزيد. رائعة للطلاب والمراهقين أو أي شخص يحتاج إلى ساعات مرنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن Snagajob أفضل من الواقع أو Monster أو ZipRecruiter لأن لدينا وظائف بالساعة فقط، مما يجعل البحث عن وظيفة أسهل.
Talent.com
talent.com
اعثر على المواهب المناسبة بشكل أسرع مع Talent.com. حلول توظيف المؤسسات لعملك. توقع المزيد من منصة البحث عن المرشحين. استراتيجيات مخصصة للعثور على المرشحين المؤهلين والمزيد في متناول يدك. قم بتلبية احتياجات التوظيف الخاصة بك من خلال نهجنا القائم على الحملات للتوظيف الرقمي. وظف أكثر ذكاءً مع Talent.com.
Talentvine
talentvine.co.uk
قم بالنشر والإدارة والتوظيف والإبلاغ باستخدام تقنية التوظيف عبر الإنترنت الخاصة بـ Talentvine. من خلال الحلول المصممة خصيصًا للشركات من جميع الأحجام، يمكن أن تساعد Talentvine في تحسين كفاءة التوظيف وسرعة التوظيف وتقليل تكاليف التوظيف الإجمالية.
Techintern.io
techintern.io
قم بتوظيف أفضل طلاب البرمجيات من أفضل الكليات. المقاولات: تأجير لمهام محددة | التدريب: استئجار لفترة من الزمن | دوام كامل: توظيف الطلاب المتخرجين. العمل مع المطورين والمصممين ومديري المشاريع والكتاب التقنيين ومديري المجتمع والمزيد.
Underdog.io
underdog.io
تقوم شركة Underdog.io ببناء برنامج يساعد الباحثين عن عمل في العثور على عمل مفيد في شركات التكنولوجيا. منذ إطلاقنا في أبريل 2014، قمنا بربط آلاف المرشحين بمئات المؤسسات المتنامية في نيويورك وسان فرانسيسكو. يرسل المرشحون إلى Underdog.io سيرتهم الذاتية والمعلومات الأساسية الأخرى. باستخدام مزيج من الذكاء البشري والتكنولوجيا، يقوم Underdog.io بمراجعة المرشحين وتصنيفهم وإرسال مجموعة منسقة إلى شبكة التوظيف لدينا كل أسبوع. يقوم المؤسسون ومديرو التوظيف بالاتصال بالمرشحين مباشرة ويأخذونهم خلال عملية التوظيف الداخلية العادية.
Loopcv
loopcv.pro
يساعدك Loopcv في الحصول على مقابلات أكثر بثلاثة أضعاف باستخدام الأتمتة. قم بتحميل سيرتك الذاتية، وحدد نوع الوظيفة التي تريدها، ثم اضغط على ابدأ! سوف يقوم Loopcv بتقديم طلب جماعي بالنيابة عنك كل يوم.
Zippia
zippia.com
Zippia هي منصة وظيفية مبتكرة تساعد الباحثين عن عمل على اكتشاف مسارات وظيفية جديدة واستكشاف فرص العمل واكتساب رؤى قيمة حول سوق العمل. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والأدوات المستندة إلى البيانات والإرشادات الشخصية، تعمل Zippia على تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم المهنية ورحلة البحث عن وظيفة. توفر المنصة ميزات متنوعة مثل محرك بحث شامل عن الوظائف، وتوصيات الوظائف المخصصة، وأدوات مقارنة الرواتب، وملفات تعريف الشركة التفصيلية. باستخدام Zippia، يمكن للمستخدمين تحسين تجربة البحث عن عمل، والتواصل مع أصحاب العمل المحتملين، والعثور في النهاية على الوظيفة المثالية التي تتوافق مع مهاراتهم وخبراتهم وأهدافهم المهنية.
Naukiri
naukri.com
تواصل مع أكثر من 20,000 صاحب عمل. تقدم بطلبك إلى الملايين من فرص العمل عبر أفضل الشركات والصناعات والمواقع على موقع jo رقم 1 في الهند. تقدم بطلبك عبر الإنترنت. نشر السيرة الذاتية اليوم.
Job Today
jobtoday.com
Job Today - خدمة التوظيف والبحث عن عمل. تقدم إلى 10 وظائف في فيتنام. يتم إضافة وظائف شاغرة جديدة يوميا. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ في الدردشة مع أصحاب العمل في دقائق!
The Muse
themuse.com
تساعد The Muse الشركات على توظيف مزيج متنوع من المواهب المناسبة من خلال سرد قصة العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال محتوى مقنع وحملات تضخيم العلامة التجارية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التوظيف، وأوقات التوظيف الأسرع، ومعدلات الاحتفاظ المحسنة مقارنة بلوحات الوظائف التقليدية. توفر منصة Muse لمصادر المواهب والمشاركة حلاً شاملاً للتوظيف يجمع بين أدوات تضخيم العلامة التجارية القابلة للتطوير ومحتوى رواية قصص العلامة التجارية الأصلية والوصول المستهدف إلى مجتمعنا المنسق والمتنوع الذي يضم 5 ملايين عامل في مجال المعرفة.
Jobicy
jobicy.com
Jobicy هي عبارة عن منصة وظيفية عبر الإنترنت مخصصة لربط الأشخاص الموهوبين الذين يبحثون عن وظائف عن بعد مع الشركات المبتكرة والمتطلعة إلى الأمام والتي تقدم هذه الوظائف. إذا كنت تقوم بالتوظيف في وظائف عن بعد وترغب في أن تصبح عميلاً، فنحن نود أن نحظى بك. نحن هنا أيضًا لمساعدتك إذا كنت تريد إنشاء ملف تعريفي للشركة أو التواصل مع مجتمع العمل عن بُعد العالمي. مهمتنا هي مساعدة الأفراد العظماء على التواصل مع الشركات الكبرى. ابحث عن الشخص المثالي لهذا الدور المتخصص الذي واجهت صعوبة في شغله. اعلم أن كل مرشح تتواصل معه مؤهل ومهتم بنوع الفرصة التي تقدمها. كن مطمئنًا عندما تعلم أن المرشحين المؤهلين من جميع أنحاء العالم يشاهدون قائمة الوظائف الخاصة بك. قم ببناء علامتك التجارية لتوظيف الأفضل.
Jobcase
jobcase.com
انضم إلى Jobcase، المجتمع عبر الإنترنت حيث يتواصل ملايين العمال للعثور على الفرص معًا. تواصل مع العاملين الآخرين للعثور على وظائف والحصول على المساعدة والنصائح لكل جانب من جوانب حياتك العملية.
VanHack
vanhack.com
يساعدك VanHack في العثور بسرعة على كبار المتخصصين في مجال التكنولوجيا من مجتمعنا العالمي الذي يضم أكثر من 400000 مرشح مستعدين للانتقال أو العمل عن بعد.
Built In
builtin.com
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