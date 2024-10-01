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مواقع البحث عن الوظائف - التطبيقات الأكثر شعبية - الهند
مواقع البحث عن الوظائف، والتي يشار إليها أيضًا باسم محركات البحث عن الوظائف، هي منصات عبر الإنترنت مصممة لتسهيل الاتصالات بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل. يستخدم أصحاب العمل هذه المنصات للإعلان عن الوظائف الشاغرة التي يهدفون إلى شغلها، بينما يصل الباحثون عن عمل إلى مواقع الويب المقابلة أو تطبيقات الهاتف المحمول لاستكشاف فرص العمل المتاحة. تستضيف هذه المواقع عادةً قوائم الوظائف التي ينشرها أصحاب العمل مباشرة، أو تجمع المنشورات من صفحات الوظائف الخاصة بالشركة، أو تستخدم مزيجًا من كلا الطريقتين. تستفيد الشركات ووكالات التوظيف من مواقع البحث عن الوظائف لتوسيع نطاق فرص العمل المتاحة لديها وجذب نطاق أوسع من المرشحين المؤهلين. غالبًا ما يتم التعامل مع إدارة وشراء إعلانات الوظائف على هذه المواقع بواسطة مسؤولي التوظيف أو متخصصي الموارد البشرية. تتميز مواقع البحث عن الوظائف بمجموعة متنوعة من إعلانات الوظائف عبر مختلف الصناعات والمناطق ومستويات الخبرة. يمكن للمستخدمين تحسين عمليات البحث عن الوظائف باستخدام الكلمات الرئيسية، ومرشحات الصناعة أو الأدوار الوظيفية، والتفضيلات الجغرافية للعثور على الوظائف التي تتوافق مع مهاراتهم وأهدافهم المهنية. تعمل هذه المنصات أيضًا كموارد قيمة للقائمين بالتوظيف، مما يمكنهم من البقاء على اطلاع دائم باتجاهات الصناعة وشركات البحث وتوسيع شبكاتهم المهنية.
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Naukiri
naukri.com
تواصل مع أكثر من 20,000 صاحب عمل. تقدم بطلبك إلى الملايين من فرص العمل عبر أفضل الشركات والصناعات والمواقع على موقع jo رقم 1 في الهند. تقدم بطلبك عبر الإنترنت. نشر السيرة الذاتية اليوم.
Indeed
indeed.com
إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor هو موقع على شبكة الإنترنت حيث يقوم الموظفون الحاليون والسابقون بمراجعة الشركات بشكل مجهول. يسمح Glassdoor أيضًا للمستخدمين بإرسال الرواتب وعرضها بشكل مجهول بالإضافة إلى البحث عن الوظائف والتقدم إليها على منصته. وفي عام 2018، استحوذت شركة Recruit Holdings اليابانية على الشركة مقابل 1.2 ملي...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (المعروف سابقًا باسم AngelList Talent) AngelList هو موقع إلكتروني أمريكي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين والباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى العمل في الشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة في عام 2010، وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة في...
Monster
monster.com
Monster هو مصدرك للوظائف وفرص العمل. ابحث عن وظائف، واقرأ النصائح المهنية من خبراء الوظائف في Monster، وابحث عن نصائح التوظيف والتوظيف.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers هي المنصة الوحيدة الشاملة لتوظيف المواهب المبكرة مع إمكانية الوصول إلى ما يزيد عن 10 ملايين من الطلاب والخريجين المستجيبين. عبر الجامعات وكليات المجتمع وبرامج التعليم البديلة (المعسكرات التدريبية وبرامج التعلم المؤسسي)، عندما يبحث الطلاب عن عمل هادف يتوافق مع اهتماماتهم ومهار...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
تم تصنيف ZipRecruiter في المرتبة الأولى من قبل أصحاب العمل في الولايات المتحدة*، وهو يعمل على تبسيط عملية تتبع المتقدمين، مما يتيح لك إدارة المرشحين وفحصهم وتقييمهم بسهولة. تتيح لك لوحة المعلومات عرض الملفات الشخصية والسيرة الذاتية والرسائل التعريفية والمزيد. يمكنك أيضًا دمج نظام تتبع المتقدمين الخا...
Job Today
jobtoday.com
Job Today - خدمة التوظيف والبحث عن عمل. تقدم إلى 10 وظائف في فيتنام. يتم إضافة وظائف شاغرة جديدة يوميا. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ في الدردشة مع أصحاب العمل في دقائق!
CareerBuilder
careerbuilder.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام لمساعدتك على تبسيط عملية التوظيف وجذب المرشحين ذوي الجودة.
talent.io
talent.io
Talent.io هو أبسط طريقة للمواهب التقنية للعثور على وظيفة يحبونها، وللشركات لبناء فرق تقنية رائعة. تستضيف منصتنا الانتقائية مجتمعًا يضم 100000 متخصص في مجال التكنولوجيا المؤهلين و7000 شركة في أوروبا. نحن ندعم الوظائف الدائمة والمستقلة، في الموقع وعن بعد، وقد ساعدنا بالفعل أكثر من 6000 مرشح في العثور ...
GrabJobs
grabjobs.co
# 1 تطبيق الوظائف المصنف للوظائف بدوام جزئي وبدوام كامل ابحث عن وظائف بالقرب منك: في البيع بالتجزئة، والمبيعات، والتسويق، وتعهيد العمليات التجارية، والأغذية والمشروبات، والضيافة، والفعاليات، والخدمات اللوجستية، والمحاسبة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والهندسة، والتخزين، والمزيد. GrabJobs متاح حا...
Loopcv
loopcv.pro
يساعدك Loopcv في الحصول على مقابلات أكثر بثلاثة أضعاف باستخدام الأتمتة. قم بتحميل سيرتك الذاتية، وحدد نوع الوظيفة التي تريدها، ثم اضغط على ابدأ! سوف يقوم Loopcv بتقديم طلب جماعي بالنيابة عنك كل يوم.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هي منصة توظيف عالمية تساعد الشركات سريعة النمو في العثور على أفضل المواهب في العالم وإشراكها وتوظيفها. تقوم الخوارزمية الخاصة بنا بمطابقة أصحاب العمل على الفور مع المواهب بناءً على متطلباتهم المحددة عبر البلدان والمناطق والمناطق الزمنية بالإضافة إلى الأدوات والحلول المتطورة لتحديد الموظف ال...
Niceboard
niceboard.co
Niceboard هو برنامج حديث وسهل الاستخدام للوحة الوظائف. تعتبر Niceboard فعالة من حيث التكلفة، وتتميز بمظهر جميل قابل للتخصيص وواجهة إدارية قوية، مما يتيح لك إعداد لوحة الوظائف الخاصة بك في دقائق. قم بالتسجيل في النسخة التجريبية المجانية لمدة 7 أيام وجرب السحر!
Jobsora
jobsora.com
Jobsora - الموقع الإلكتروني، هدفه الرئيسي والوحيد هو المساعدة في العثور على وظيفة جيدة. سوف تجد الوظائف الشاغرة ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد على موقع Jobsora. نحصل كل يوم على وظائف شاغرة جديدة من أكثر من 250 موقع توظيف وأصحاب عمل مباشرين.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob هو التطبيق رقم 1 المجاني والسهل للعثور على وظائف بدوام جزئي ووظائف بدوام كامل، وتسهيل طلبات العمل، والحصول على نصائح مهنية رائعة والمزيد. رائعة للطلاب والمراهقين أو أي شخص يحتاج إلى ساعات مرنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن Snagajob أفضل من الواقع أو Monster أو ZipRecruiter لأن لدينا وظائف بالساعة ...
Dice
dice.com
لقد أصبح إنشاء خطاب الغلاف بالذكاء الاصطناعي هنا! عزز تطبيقاتك وأبرز مهاراتك بالطريقة الأكثر فعالية. تطبيق Dice Tech Careers: ابحث عن فرصة التكنولوجيا التي تحلم بها، واحصل على وظيفة بسرعة، وقم بتنمية مسيرتك المهنية في مجال التكنولوجيا ... كل ذلك أثناء التنقل!
Talent.com
talent.com
اعثر على المواهب المناسبة بشكل أسرع مع Talent.com. حلول توظيف المؤسسات لعملك. توقع المزيد من منصة البحث عن المرشحين. استراتيجيات مخصصة للعثور على المرشحين المؤهلين والمزيد في متناول يدك. قم بتلبية احتياجات التوظيف الخاصة بك من خلال نهجنا القائم على الحملات للتوظيف الرقمي. وظف أكثر ذكاءً مع Talent.co...
Zippia
zippia.com
Zippia هي منصة وظيفية مبتكرة تساعد الباحثين عن عمل على اكتشاف مسارات وظيفية جديدة واستكشاف فرص العمل واكتساب رؤى قيمة حول سوق العمل. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والأدوات المستندة إلى البيانات والإرشادات الشخصية، تعمل Zippia على تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم المه...
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
الطريقة المجانية للعثور على أفضل المواهب عن بعد في العالم. Hubstaff Talent هو مورد مجاني 100% للشركات التي تبحث عن المواهب عن بعد في جميع أنحاء العالم. لا رسوم، لا هوامش الربح، لا وسطاء.
The Ladders
theladders.com
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Techintern.io
techintern.io
قم بتوظيف أفضل طلاب البرمجيات من أفضل الكليات. المقاولات: تأجير لمهام محددة | التدريب: استئجار لفترة من الزمن | دوام كامل: توظيف الطلاب المتخرجين. العمل مع المطورين والمصممين ومديري المشاريع والكتاب التقنيين ومديري المجتمع والمزيد.
VanHack
vanhack.com
يساعدك VanHack في العثور بسرعة على كبار المتخصصين في مجال التكنولوجيا من مجتمعنا العالمي الذي يضم أكثر من 400000 مرشح مستعدين للانتقال أو العمل عن بعد.
The Muse
themuse.com
تساعد The Muse الشركات على توظيف مزيج متنوع من المواهب المناسبة من خلال سرد قصة العلامة التجارية لصاحب العمل من خلال محتوى مقنع وحملات تضخيم العلامة التجارية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التوظيف، وأوقات التوظيف الأسرع، ومعدلات الاحتفاظ المحسنة مقارنة بلوحات الوظائف التقليدية. توفر منصة Muse لمصادر الموا...
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job هي البوابة الإلكترونية الأولى من نوعها ذات التقنية العالية، حيث توفر فرص عمل لكل من الباحثين عن عمل والمستقلين. يتم جمع أصحاب العمل وأصحاب المشاريع والعاملين بدوام كامل والعاملين لحسابهم الخاص تحت سقف واحد لخلق تجربة عمل جديدة تلبي احتياجات العمل اليوم. توفر البوابة مجموعة متنوعة من الخدمات ل...
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماي...
Otta
otta.com
فقط المطابقات المصممة لتفضيلاتك. فقط الشركات الأكثر إثارة وابتكارًا وسرعة الحركة. أوتا يساعدك في العثور على هذه الوظيفة. الشخص الذي يناسبك تمامًا. اكتشف أهم توصياتك في الشركات الناشئة المثيرة الآن.
InfoJobs
infojobs.net
تعال وابحث عن الوظيفة المثالية لك. أدخل إلى بوابة عروض العمل الرائدة في إسبانيا. InfoJobs، الأفضل دائمًا.
JOIN
join.com
Join.com هو برنامج مجاني لجذب المواهب وتتبع المتقدمين، وهو يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التوظيف المناسب. يقدم Join أداة مبسطة وتعاونية وبديهية لتحسين عملية التوظيف لجهات التوظيف في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. من خلال الانضمام إلى مسؤولي التوظيف، يمكنهم إنشاء إعلانات وظائف جميلة وفعالة، و...
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين ...
Jobicy
jobicy.com
Jobicy هي عبارة عن منصة وظيفية عبر الإنترنت مخصصة لربط الأشخاص الموهوبين الذين يبحثون عن وظائف عن بعد مع الشركات المبتكرة والمتطلعة إلى الأمام والتي تقدم هذه الوظائف. إذا كنت تقوم بالتوظيف في وظائف عن بعد وترغب في أن تصبح عميلاً، فنحن نود أن نحظى بك. نحن هنا أيضًا لمساعدتك إذا كنت تريد إنشاء ملف تعر...
Triplebyte
triplebyte.com
السيرة الذاتية هي مؤشرات غير موثوقة للمهارات التقنية الحقيقية. استخدم تقييم Triplebyte المدعوم بالبيانات لتحديد المتقدمين المهرة قبل إضاعة الوقت في شاشات التكنولوجيا. تستخدم Screen التقييمات الفنية الموحدة والمدعومة بالبيانات من Triplebyte لقياس المهارات الفنية الفعلية للمتقدمين. يمكن أن يساعد ذلك ف...
Underdog.io
underdog.io
تقوم شركة Underdog.io ببناء برنامج يساعد الباحثين عن عمل في العثور على عمل مفيد في شركات التكنولوجيا. منذ إطلاقنا في أبريل 2014، قمنا بربط آلاف المرشحين بمئات المؤسسات المتنامية في نيويورك وسان فرانسيسكو. يرسل المرشحون إلى Underdog.io سيرتهم الذاتية والمعلومات الأساسية الأخرى. باستخدام مزيج من الذكا...
Idealist
idealist.org
المثالي: وظائف غير ربحية، والعمل التطوعي، وأكثر من ذلك يربط برنامج "المثالي" الملايين من المثاليين - الأشخاص الذين يرغبون في فعل الخير - بفرص العمل والتعاون في جميع أنحاء العالم.
Comparably
comparably.com
مراقبة سوق العمل للحصول على أفضل الوظائف والتعويضات والشركات
Built In
builtin.com
المدمج في هو المجتمع عبر الإنترنت للشركات الناشئة الوطنية وشركات التكنولوجيا. ابحث عن وظائف الشركات الناشئة وأخبار التكنولوجيا والأحداث في المشهد التكنولوجي الوطني.
Jobcase
jobcase.com
انضم إلى Jobcase، المجتمع عبر الإنترنت حيث يتواصل ملايين العمال للعثور على الفرص معًا. تواصل مع العاملين الآخرين للعثور على وظائف والحصول على المساعدة والنصائح لكل جانب من جوانب حياتك العملية.
HireBeen
hirebeen.com
تعمل منصتنا المدعمة بالذكاء الاصطناعي على ربط المرشحين الأكثر صلة بالوظائف، مما يؤدي إلى الحصول على أفضل مجموعة مرشحين متاحة مقابل الوظيفة المشتركة. يساعد هذا مسؤولي التوظيف في عملية التوظيف حيث يحصلون على ملفات تعريف المرشحين الذين تم فحصهم.
Tapflow
tapflow.app
يساعد Tapflow مسؤولي التوظيف في العثور على المواهب الاستثنائية من LinkedIn في بضع دقائق. بدلاً من القيام بالكثير من الأعمال اليدوية على LinkedIn، وتقييم الملفات الشخصية، يمكن لخوارزميات Tapflow الذكية تحديد أهم الملفات الشخصية لأي دور على الفور.
Vuejobs
vuejobs.com
وظائف Vue.js هي أفضل مكان للتوظيف أو الحصول على وظيفة كمطور Vue.js. ابحث عن مواهب Vue.js وتواصل مع آلاف المطورين.
Outdefine
outdefine.com
Outdefine هو مجتمع مواهب لامركزي يربط محترفي web3 بالوظائف عن بعد وفرص العمل الحر على مستوى العالم. تعمل Outdefine على الاستفادة من الرموز المميزة لتحفيز ومكافأة أعضائها على مساهماتهم وإنجازاتهم. يوفر Outdefine أيضًا منصة لتعلم التقنيات الناشئة والتواصل مع عشاق التكنولوجيا الآخرين. Web3 هو مصطلح يشي...
JOBITT
jobitt.com
تساعد JOBITT الموظفين في العثور على أفضل عروض الوظائف التقنية في جميع أنحاء العالم. يمكن للمرشحين إنشاء ملف تعريف مجهول حتى لا يتمكن صاحب العمل من معرفة أنهم يبحثون عن وظيفة ومشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم فقط إذا كانوا مهتمين بعرض العمل.
Journalism Jobs
journalismjobs.com
وظائف الصحافة عبارة عن قوائم الوظائف والمشورة المهنية وأحدث منصة لأخبار الصحافة.
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical هو برنامج كامل لإدارة الهجرة والانتقال قابل للتخصيص ويسمح لمتخصصي التنقل العالميين وخبراء الهجرة وفرق الموارد البشرية بإدارة حالات التعيينات الدولية بسلاسة من خلال أتمتة المهام وتوفير أفضل تجربة للمستخدم لجميع الأطراف المشاركة في العملية.
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks هي الوجهة الرائدة للعثور على محترفي المبيعات وتوظيفهم. قم بتنمية فريق المبيعات الخاص بك اليوم من خلال الاستفادة من بياناتنا حول أكثر من 5 ملايين متخصص في المبيعات. قم بملء خط أنابيب التوظيف الخاص بالمبيعات، وقم بدعوة المرشحين للمبيعات، وقم بتسويق مناصب المبيعات المفتوحة الخاصة بك باستخدام...
WorkHQ
workhq.com
قم بتسريع عملية التوظيف الخاصة بك من خلال مجموعة WorkHQ التي تضم أكثر من 100 مليون محترف، والبحث في البريد الإلكتروني والهاتف، والتواصل الجماعي، ونظام تتبع المتقدمين. ابحث عن أفضل المواهب بسرعة.
hackajob
hackajob.com
hackajob هو سوق للمواهب التقنية يعمل على تمكين المؤسسات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند من توظيف المواهب عالية الجودة بشكل أكثر فعالية. تتوافق الشركات مع الباحثين عن عمل من ذوي النوايا العالية بناءً على المهارات والتفضيلات، بينما يستكشف المرشحون عروض العمل بشكل خاص من خلال قبول طلبات الم...
Untapped
untapped.io
Untapped هي عبارة عن منصة توظيف شاملة ومتنوعة تساعد الشركات على توظيف فرق متنوعة بشكل فعال. الموهبة في كل مكان. الفرصة ليست كذلك. نحن هنا لتغيير ذلك – بسرعة. "غير مستغل" هو المكان الذي تتخلص فيه الشركات من التخمين عند توظيف فرق متنوعة. إنه المكان الذي يحولون فيه إبداعهم وابتكارهم ونموهم. وحيث يحولون...
DirectApply
directlyapply.com
نقوم بنشر وظائفك برمجيًا عبر المئات من لوحات الوظائف والمواقع الإلكترونية المتخصصة والمنصات الاجتماعية لاستهداف المرشحين المناسبين لوظيفتك. ما عليك سوى تحديد ميزانيتك والدفع فقط مقابل الطلبات التي تتلقاها.
Queros
app.qureos.com
يتيح لك منشئ الوصف الوظيفي الخاص بنا إنشاء أوصاف وظيفية جيدة الصياغة تعكس بدقة مسؤوليات ومتطلبات الوظيفة. باستخدام أداتنا، يمكنك تخصيص الأوصاف الوظيفية لتتناسب مع نبرة صوت شركتك، مما يساعدك على جذب المرشحين المناسبين الذين يتناسبون مع مؤسستك. يمكنك توفير الوقت والجهد باستخدام منشئ الوصف الوظيفي الخا...
Talentvine
talentvine.co.uk
قم بالنشر والإدارة والتوظيف والإبلاغ باستخدام تقنية التوظيف عبر الإنترنت الخاصة بـ Talentvine. من خلال الحلول المصممة خصيصًا للشركات من جميع الأحجام، يمكن أن تساعد Talentvine في تحسين كفاءة التوظيف وسرعة التوظيف وتقليل تكاليف التوظيف الإجمالية.
ReadySetHire
readysethire.com
ربط الباحثين عن عمل بالأعمال التجارية المتنامية من خلال التخلص من التخمين عند التوظيف والحصول على وظيفة. الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بـ ReadySetHire موجودة هنا للارتقاء بتجربتك.
Jobs Lah
jobslah.com
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JobExpress
jobexpress.vn
احصل على معلومات التوظيف والوظائف بشكل أسرع على أكبر موقع للوظائف في فيتنام. تحديث وظائف جديدة كل يوم. اكتشف الآن في JobExpress
FieldLevel
fieldlevel.com
FieldLevel هي الشبكة الرياضية حيث يتواصل المدربون والرياضيون لاكتشاف الفرص وإنشائها ومتابعتها في المستوى التالي.
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays، منصة سوق المواهب المبتكرة، في مهمة لإعادة تعريف عملية التوظيف التقليدية. مع هدف مؤسسها إلى إحداث ثورة في التوظيف، تم إعداد Enjoy Mondays لجعل البحث عن عمل والتوظيف أكثر كفاءة وشفافية وإنصافًا.
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
وظائف التشفير الجديدة، ووظائف Web3، ووظائف Blockchain على CryptoJobsList - الموقع الرائد للعثور على الوظائف ونشرها. تواصل مع الشركات التي تقوم بالتوظيف ببضع نقرات وابدأ تجربتك التالية في الصناعة. يتم تحديثها يوميا!
CareerOne
careerone.com.au
يتيح لك CareerOne البحث في آلاف الوظائف الأسترالية للعثور على وظيفة أحلامك. باستخدام أدوات البحث عن الوظائف وكتابة السيرة الذاتية والمزيد، سيساعدك CareerOne في العثور عليك!
RepVue
repvue.com
RepVue هي أكبر منصة لتقييم مؤسسات المبيعات تعتمد على التعهيد الجماعي في العالم، حيث يمكن لمحترفي المبيعات اكتشاف أدوار المبيعات والبحث عنها والتقدم إليها في أفضل مؤسسات المبيعات على هذا الكوكب. بنيت من قبل المتخصصين في المبيعات، لمحترفي المبيعات. اعتبارًا من أكتوبر 2021، قمنا بجمع بيانات حول أكثر من...