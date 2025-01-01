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برنامج إدارة الوصف الوظيفي
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برنامج إدارة الوصف الوظيفي - التطبيقات الأكثر شعبية

يسهل برنامج إدارة الوصف الوظيفي إنشاء تفاصيل الوصف الوظيفي وتنظيمها وتخزينها داخل المؤسسات. وهو يدعم موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف في صياغة الأوصاف الوظيفية، ويقدم ميزات مثل تحليل النص، وتحسين الكلمات الرئيسية، والامتثال للوائح. توفر هذه الأدوات الوضوح للموظفين والمديرين فيما يتعلق بالأدوار والتوقعات، وتعمل كإطار لإجراء مراجعات الأداء. تُستخدم حلول إدارة الوصف الوظيفي عادةً داخل أقسام الموارد البشرية، ويمكن دمجها في منصات التوظيف أو استخدامها بشكل مستقل. غالبًا ما يتفاعلون بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، وبرامج التشغيل الآلي للتوظيف، وأنظمة الموارد البشرية الأساسية.

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

Workable

Workable

workable.com

Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات على إدارة عمليات التوظيف بكفاءة، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وإدارة قاعدة البيانات.

Salary.com

Salary.com

salary.com

تطبيق Salary.com يوفر بيانات موثوقة حول الرواتب والمكافآت، ويساعد الشركات على وضع استراتيجيات تعويض فعالة وإدارتها.

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe هو تطبيق يساعد الشركات على توظيف الموظفين بسهولة من خلال إدارة طلبات العمل، جدولة المقابلات، وإتمام الأوراق الإدارية.

Hireology

Hireology

hireology.com

تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.

TalVista

TalVista

talvista.com

تقدم TalVista منصة لدعم اتخاذ القرار في التوظيف، تركز على تعزيز تنوع المرشحين وتنفيذ تقييمات إنصاف في عملية التوظيف.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

تطبيق SupportFinity هو منصة توظيف ذكية تربط بين الشركات والباحثين عن عمل، وتوفر فرص عمل ومشاريع ومميزات مجانية أخرى.

UInclude

UInclude

uinclude.com

UInclude هي منصة لتحسين عمليات التوظيف وتعزيز التنوع من خلال أدوات تعتمد على البيانات والنفسية السلوكية لتحسين جودة المرشحين.

HireLogic

HireLogic

hirelogic.com

HireLogic هو تطبيق يدعم عملية التوظيف من خلال تحليل المقابلات وتقديم ملاحظات آلية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

تطبيق Datapeople يحوّل عملية التوظيف ليصبح التوظيف الوارد هو المصدر الأفضل لجذب وتحسين مجموعة المرشحين المؤهلين والمتنوعين.

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

Wizehire هو نظام تتبع المتقدمين يساعد الشركات في إدارة عمليات التوظيف بفعالية، مع أدوات لتقييم المرشحين ودعم من خبراء لمساعدتها في بناء فرق قوية.

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