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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج إدارة الوصف الوظيفي - التطبيقات الأكثر شعبية

يسهل برنامج إدارة الوصف الوظيفي إنشاء تفاصيل الوصف الوظيفي وتنظيمها وتخزينها داخل المؤسسات. وهو يدعم موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف في صياغة الأوصاف الوظيفية، ويقدم ميزات مثل تحليل النص، وتحسين الكلمات الرئيسية، والامتثال للوائح. توفر هذه الأدوات الوضوح للموظفين والمديرين فيما يتعلق بالأدوار والتوقعات، وتعمل كإطار لإجراء مراجعات الأداء. تُستخدم حلول إدارة الوصف الوظيفي عادةً داخل أقسام الموارد البشرية، ويمكن دمجها في منصات التوظيف أو استخدامها بشكل مستقل. غالبًا ما يتفاعلون بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، وبرامج التشغيل الآلي للتوظيف، وأنظمة الموارد البشرية الأساسية.