برنامج إدارة الوصف الوظيفي - التطبيقات الأكثر شعبية

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يسهل برنامج إدارة الوصف الوظيفي إنشاء تفاصيل الوصف الوظيفي وتنظيمها وتخزينها داخل المؤسسات. وهو يدعم موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف في صياغة الأوصاف الوظيفية، ويقدم ميزات مثل تحليل النص، وتحسين الكلمات الرئيسية، والامتثال للوائح. توفر هذه الأدوات الوضوح للموظفين والمديرين فيما يتعلق بالأدوار والتوقعات، وتعمل كإطار لإجراء مراجعات الأداء. تُستخدم حلول إدارة الوصف الوظيفي عادةً داخل أقسام الموارد البشرية، ويمكن دمجها في منصات التوظيف أو استخدامها بشكل مستقل. غالبًا ما يتفاعلون بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، وبرامج التشغيل الآلي للتوظيف، وأنظمة الموارد البشرية الأساسية.
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ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Workable
workable.com
Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
100Hires
100hires.com
100Hires هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات على إدارة عمليات التوظيف بكفاءة، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وإدارة قاعدة البيانات.
Salary.com
salary.com
تطبيق Salary.com يوفر بيانات موثوقة حول الرواتب والمكافآت، ويساعد الشركات على وضع استراتيجيات تعويض فعالة وإدارتها.
HigherMe
higherme.com
HigherMe هو تطبيق يساعد الشركات على توظيف الموظفين بسهولة من خلال إدارة طلبات العمل، جدولة المقابلات، وإتمام الأوراق الإدارية.
Hireology
hireology.com
تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.
TalVista
talvista.com
تقدم TalVista منصة لدعم اتخاذ القرار في التوظيف، تركز على تعزيز تنوع المرشحين وتنفيذ تقييمات إنصاف في عملية التوظيف.
SupportFinity
supportfinity.com
تطبيق SupportFinity هو منصة توظيف ذكية تربط بين الشركات والباحثين عن عمل، وتوفر فرص عمل ومشاريع ومميزات مجانية أخرى.
UInclude
uinclude.com
UInclude هي منصة لتحسين عمليات التوظيف وتعزيز التنوع من خلال أدوات تعتمد على البيانات والنفسية السلوكية لتحسين جودة المرشحين.
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic هو تطبيق يدعم عملية التوظيف من خلال تحليل المقابلات وتقديم ملاحظات آلية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Datapeople
datapeople.io
تطبيق Datapeople يحوّل عملية التوظيف ليصبح التوظيف الوارد هو المصدر الأفضل لجذب وتحسين مجموعة المرشحين المؤهلين والمتنوعين.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire هو نظام تتبع المتقدمين يساعد الشركات في إدارة عمليات التوظيف بفعالية، مع أدوات لتقييم المرشحين ودعم من خبراء لمساعدتها في بناء فرق قوية.
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