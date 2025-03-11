UInclude

uinclude.com

UInclude عبارة عن منصة تولد عملية التوظيف الأكثر إنصافًا وفعالية لأصحاب العمل. تساعد حلولنا القائمة على التكنولوجيا والمبنية على البيانات وأبحاث علم النفس السلوكي المؤسسات على زيادة جودة وتنوع مجموعات مرشحيها مع توفير الوقت والمال في هذه العملية. تعمل أداة الكتابة الشاملة من UInclude على تحسين مواد التوظيف لتحقيق معدلات جاذبية وطلبات أعلى. فهو يحدد كل حالة من حالات اللغة المتحيزة جنسانيًا والحصرية عنصريًا، ويساعد على دمج موضوعات شاملة في التوصيف الوظيفي.