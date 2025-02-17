برنامج إدارة الوصف الوظيفي - التطبيقات الأكثر شعبية - إسواتيني

TalVista

talvista.com

TalVista عبارة عن منصة دعم قرار التوظيف المتنوع القائمة على SaaS. تتمتع TalVista بمكانة فريدة لمساعدة الشركات على زيادة مجموعتها من المرشحين المتنوعين وزيادة احتمالية تقدم المرشحين المتنوعين من خلال عملية التوظيف بناءً على خبراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم بدلاً من رفضهم بسبب جنسهم أو عرقهم أو أصلهم العرقي أو توجههم أو توجهاتهم. العقيدة، أو القدرة الجسدية. ومع التكنولوجيا، يتم تعزيز التدريب المتنوع ويتيح تعديل السلوك بدلاً من الاعتماد على النظرية أو ذاكرة العضو. تعمل TalVista على تحسين التوظيف المتنوع بثلاث طرق. تحسين الوصف الوظيفي – من خلال تحسين الوصف الوظيفي لدينا، نقوم بتحليل الوصف الوظيفي وتحديد الكلمات الإشكالية، بناءً على الأبحاث، التي ثبت أنها تمنع المتقدمين الممثلين تمثيلاً ناقصًا من التقدم للحصول على وظيفة. نحن المنصة الوحيدة التي تتجاوز المساواة بين الجنسين، مقارنة بالآخرين في السوق، لضمان جذب أوسع مجموعة من المتقدمين وأكثرها تنوعًا إلى الوظيفة. مراجعة السيرة الذاتية المنقحة - لقد قمنا برقمنة عملية مراجعة السيرة الذاتية للمرشح. نقوم بمعالجة مستندات PDF وMSWord وتحديد معلومات التعريف الشخصية في السيرة الذاتية. نقوم بعد ذلك بتنقيح اسم المرشح "المحظور" وعنوان URL التعريفي الشخصي وعنوان البريد الإلكتروني. يمكن تمكين التنقيح الإضافي "لحجب" الصور وأسماء المدارس/الجامعات وأسماء الشركات. يقوم مدير التوظيف بالمراجعات بناءً على المهارات والخبرة بدلاً من التركيز على الاسم الذي قد يشير إلى الجنس أو العرق أو العرق. لا توجد منصة أخرى تقوم بالتنقيح داخل السيرة الذاتية الأصلية. المقابلات المنظمة - المقابلات المنظمة التي نقوم بها تركز القائم بالمقابلة على الأمور الأكثر أهمية، وهي المعايير الأساسية للوظيفة. يمكن تعيين أسئلة للمحاورين بناءً على خبرتهم. يتم تمكين القائمين على المقابلات من التركيز على كل إجابة وجمع الملاحظات الحيوية خلال كل إجابة ثم الرجوع إلى تلك الملاحظات أثناء عملية التصنيف بعد إعفاء المرشح.