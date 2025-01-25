برنامج إدارة الوصف الوظيفي - التطبيقات الأكثر شعبية - أندورا

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يسهل برنامج إدارة الوصف الوظيفي إنشاء تفاصيل الوصف الوظيفي وتنظيمها وتخزينها داخل المؤسسات. وهو يدعم موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف في صياغة الأوصاف الوظيفية، ويقدم ميزات مثل تحليل النص، وتحسين الكلمات الرئيسية، والامتثال للوائح. توفر هذه الأدوات الوضوح للموظفين والمديرين فيما يتعلق بالأدوار والتوقعات، وتعمل كإطار لإجراء مراجعات الأداء. تُستخدم حلول إدارة الوصف الوظيفي عادةً داخل أقسام الموارد البشرية، ويمكن دمجها في منصات التوظيف أو استخدامها بشكل مستقل. غالبًا ما يتفاعلون بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، وبرامج التشغيل الآلي للتوظيف، وأنظمة الموارد البشرية الأساسية.
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Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة من خلال ميزات مبتكرة مثل إدارة التعويضات ومكتب مساعدة الموارد البشرية والأداء والتطوير والاستطلاعات. لدينا أكثر من 300 موظف يقدمون الدعم بمستوى رضا العملاء بنسبة 90% وأكثر من 180 عملية تكامل متاحة. قم بترقية فريق الموارد البشرية لديك من جداول البيانات إلى الإستراتيجية الآن - احجز عرضك التجريبي المجاني اليوم: https://www.personio.com/webdemo/
UInclude
uinclude.com
UInclude عبارة عن منصة تولد عملية التوظيف الأكثر إنصافًا وفعالية لأصحاب العمل. تساعد حلولنا القائمة على التكنولوجيا والمبنية على البيانات وأبحاث علم النفس السلوكي المؤسسات على زيادة جودة وتنوع مجموعات مرشحيها مع توفير الوقت والمال في هذه العملية. تعمل أداة الكتابة الشاملة من UInclude على تحسين مواد التوظيف لتحقيق معدلات جاذبية وطلبات أعلى. فهو يحدد كل حالة من حالات اللغة المتحيزة جنسانيًا والحصرية عنصريًا، ويساعد على دمج موضوعات شاملة في التوصيف الوظيفي.
TalVista
talvista.com
TalVista عبارة عن منصة دعم قرار التوظيف المتنوع القائمة على SaaS. تتمتع TalVista بمكانة فريدة لمساعدة الشركات على زيادة مجموعتها من المرشحين المتنوعين وزيادة احتمالية تقدم المرشحين المتنوعين من خلال عملية التوظيف بناءً على خبراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم بدلاً من رفضهم بسبب جنسهم أو عرقهم أو أصلهم العرقي أو توجههم أو توجهاتهم. العقيدة، أو القدرة الجسدية. ومع التكنولوجيا، يتم تعزيز التدريب المتنوع ويتيح تعديل السلوك بدلاً من الاعتماد على النظرية أو ذاكرة العضو. تعمل TalVista على تحسين التوظيف المتنوع بثلاث طرق. تحسين الوصف الوظيفي – من خلال تحسين الوصف الوظيفي لدينا، نقوم بتحليل الوصف الوظيفي وتحديد الكلمات الإشكالية، بناءً على الأبحاث، التي ثبت أنها تمنع المتقدمين الممثلين تمثيلاً ناقصًا من التقدم للحصول على وظيفة. نحن المنصة الوحيدة التي تتجاوز المساواة بين الجنسين، مقارنة بالآخرين في السوق، لضمان جذب أوسع مجموعة من المتقدمين وأكثرها تنوعًا إلى الوظيفة. مراجعة السيرة الذاتية المنقحة - لقد قمنا برقمنة عملية مراجعة السيرة الذاتية للمرشح. نقوم بمعالجة مستندات PDF وMSWord وتحديد معلومات التعريف الشخصية في السيرة الذاتية. نقوم بعد ذلك بتنقيح اسم المرشح "المحظور" وعنوان URL التعريفي الشخصي وعنوان البريد الإلكتروني. يمكن تمكين التنقيح الإضافي "لحجب" الصور وأسماء المدارس/الجامعات وأسماء الشركات. يقوم مدير التوظيف بالمراجعات بناءً على المهارات والخبرة بدلاً من التركيز على الاسم الذي قد يشير إلى الجنس أو العرق أو العرق. لا توجد منصة أخرى تقوم بالتنقيح داخل السيرة الذاتية الأصلية. المقابلات المنظمة - المقابلات المنظمة التي نقوم بها تركز القائم بالمقابلة على الأمور الأكثر أهمية، وهي المعايير الأساسية للوظيفة. يمكن تعيين أسئلة للمحاورين بناءً على خبرتهم. يتم تمكين القائمين على المقابلات من التركيز على كل إجابة وجمع الملاحظات الحيوية خلال كل إجابة ثم الرجوع إلى تلك الملاحظات أثناء عملية التصنيف بعد إعفاء المرشح.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity عبارة عن منصة توظيف واحدة للشركات والأفراد، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للشركات العثور على المواهب بشكل كامل سواء للتوظيف أو التعاقد باستخدام برنامج ATS الخاص بـ SupportFinity والمتصل بواحد من أكبر المجتمعات المهنية المتنامية في العالم. يمكن للأشخاص والباحثين عن عمل الانضمام إلى SupportFinity للعثور على وظائف أو مشاريع والتواصل مع أقرانهم وأصدقائهم. يوفر مجتمع SupportFinity إمكانية الوصول إلى الوظائف والمشروعات بالإضافة إلى العديد من الامتيازات المجانية الأخرى مثل المكافآت والتدوين والوصول إلى ميزات المجتمع فقط.
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic هي الشركة الرائدة في تحليل المقابلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمؤسسات التوظيف والموارد البشرية. احصل على ملاحظات ورؤى تلقائية بمجرد دعوة HireLogic AI للاستماع إلى الفيديو أو الهاتف أو المقابلات الشخصية. يعمل لأي منظمة الحجم.
Datapeople
datapeople.io
يجب أن يأتي إليك المرشحون المناسبون. التوظيف الداخلي هو الطريقة الأكثر عدالة وكفاءة للتوظيف. ولكن بدون المعلومات الصحيحة، لا يمكنك جذب أو تعزيز مجموعات المرشحين المؤهلين والمتنوعين. يقوم Datapeople بتحويل عملية التوظيف الخاصة بك بحيث يصبح Inbound أفضل مصدر للمرشحين والموظفين - وليس مصدرًا للارتباك.
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم مجموعة من المنتجات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والذي تم تطويره من خلال معالجة 260 مليون مرشح وأكثر من 1.5 مليون موظف. تتمثل مهمة Workable في مضاعفة إنتاجية الموارد البشرية لشركتك بمقدار 10 أضعاف. يعد Workable Recruiting نظامًا عالميًا لتتبع المتقدمين يجعل القائمين على التوظيف ومديري التوظيف أفضل. يساعد الذكاء الاصطناعي العملي في تنفيذ معظم المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحديد المصادر والفحص وإرسال البريد الإلكتروني وإنشاء الأوصاف الوظيفية ومجموعات أدوات المقابلات والمزيد. تم دمج Workable بشكل وثيق مع جميع لوحات الوظائف الرئيسية ويقدم جميع الميزات التي تبحث عنها أفضل فرق التوظيف. تتيح إدارة الموارد البشرية القابلة للتطبيق إدارة الموظفين بشكل شامل من خلال نظام قابل للتكوين بدرجة عالية يتعامل بشكل آمن مع بيانات الموظفين، ويدير الإجازات، ويتكامل مع كشوف المرتبات، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. Jobs by Workable عبارة عن لوحة وظائف تربط ملايين المرشحين بالفرص المتاحة في الشركات التي تعمل بالطاقة Workable. ساعدت Workable أكثر من 27000 شركة في أكثر من 100 دولة في العثور على أفضل المواهب وتوظيفها وإدارتها. نحن نقدم تحسينات إنتاجية غير مسبوقة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، مما يضمن بقاء عملائنا في المقدمة في المشهد التكنولوجي سريع التطور.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire عبارة عن منصة توظيف شاملة حائزة على جوائز تجمع بين البرامج المبتكرة والدعم العملي من الخبراء الذي تحتاجه لتنمية فريقك بثقة. تثق أكثر من 18000 شركة في Wizehire للمساعدة في تنمية فرقها.
Salary.com
salary.com
Salary.com هو الوجهة الرائدة للحصول على معلومات موثوقة ومقدمة من قبل أصحاب العمل حول مستويات أجور الموظفين وأفضل الممارسات والاتجاهات والسياسات المتعلقة بالتعويضات. تساعد برامجنا المستندة إلى السحابة ومعرفة المجال التي لا مثيل لها الشركات من جميع الأحجام على تبسيط الاتصالات بين الأشخاص والدفع لكسب الحرب من أجل المواهب، مع تزويد الأفراد بالأدوات والمشورة والبيانات التي يحتاجون إليها لفهم إمكاناتهم الكاملة لتحقيق الأرباح.
100Hires
100hires.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام: خطة مجانية وتكاملات مع Gmail والتقويم. جذب أفضل المرشحين وإجراء مقابلات معهم وتوظيفهم بشكل أسرع. تستخدم من قبل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى مثل Siemens وMagna. قم بإنشاء قاعدة بيانات سيرتك الذاتية: محلل السيرة الذاتية، واستيراد ملف CSV، وكاشف التكرارات. إرسال حملات البريد الإلكتروني المجمعة. جدولة وإجراء المقابلات، وتذكير ردود الفعل للمقابلات. لوحة كانبان لتصور مسار التوظيف الخاص بك. ملحق Chrome لاستيراد المرشحين من Linkedin وGithub وما إلى ذلك.
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات والتحققات. تثق أكثر من 7500 شركة اليوم في Hireology للعثور على الأشخاص الذين يحتاجون إليهم وتوظيفهم.
HigherMe
higherme.com
يسهل HigherMe العثور على الموظفين وفحصهم وإجراء مقابلات معهم وإعدادهم من أي مكان وعلى أي جهاز. يمكنك تقليل وقت وتكلفة التوظيف باستخدام الأدوات والتكنولوجيا لمراجعة المتقدمين بسرعة، وجدولة المقابلات، وإدارة جميع منشورات لوحة الوظائف، وإكمال الأوراق الخاصة بالموظفين الجدد. تم تصميم HigherMe للشركات التي توظف عمالًا بالساعة مثل المطاعم وتجارة التجزئة. قم بالتوظيف أثناء التنقل من خلال إعادة النشر الآلي للوحة الوظائف، ونظام تتبع مقدم الطلب عبر الهاتف المحمول، وتقنية إرسال النص إلى التطبيق، وجدولة المقابلات بنقرة واحدة، ورسائل الغلاف بالفيديو، وصفحة الوظائف ذات العلامات التجارية، والتطبيقات المخصصة، والأوراق المستندة إلى السحابة. سجل اليوم لتوفير ست ساعات لكل عملية توظيف، وتقليل حالات عدم الحضور في المقابلة بنسبة 67%، وتوفير ما يصل إلى 3600 دولار أمريكي سنويًا.
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة بسيطة وبديهية تسمح لك بتحسين جميع عملياتك اليدوية ورقمنتها. حل كامل للموارد البشرية يعمل على أتمتة وتبسيط وتبسيط العمليات الإدارية من خلال توفير المعلومات والرؤى لمساعدة الشركات على تحسين إدارتها وخفض التكاليف.
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير بالخبراء، وأدوات البرامج المخصصة لتوظيف الموظفين وتعزيزهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم، وتوحيد الأشخاص والعمليات لتحقيق نجاح الأعمال. يتم تحقيق تعظيم المواهب عندما تمتلك الموارد البشرية الأدوات التي تحتاجها للتخطيط بدقة، وتنفيذ مبادرات الأفراد بشكل لا تشوبه شائبة، وبناء الثقافة بشكل متعمد - هذه الركائز الأساسية لتعظيم المواهب هي جوهر منصة إدارة المواهب لدينا.
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين تم فحصهم مسبقًا، ويجري أول شاشة هاتف لك. تحظى شركة Braintrust AIR بثقة المئات من شركات Fortune 1000، بما في ذلك Nestlé وPorsche وAtlassian وGoldman Sachs وNike، مما يجعل محترفي اكتساب المواهب أكثر فعالية بمقدار 100 مرة ويوفر للشركات مئات الآلاف من الدولارات من تكاليف التوظيف.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC Magazine أن BambooHR "أغلى ثمناً من المنتجات المنافسة" و"يفتقر إلى ميزات إدارة الفوائد (BA) مقارنة بالحلول المنافسة" ولكن "مجموعة الميزات القوية والواجهة سهلة الاستخدام تدفعه إلى قمة منتجاتنا". قائمة".
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة موظفيك لم تكن أسهل من أي وقت مضى. يزودك ADP Workforce Now بالأدوات ليس فقط لتتبع معلومات الموارد البشرية، ولكن أيضًا لمساعدتك في إدارة القوى العاملة لديك واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ومع تقدمك، يمكنك إضافة الوظائف التي تحتاجها. قم بتمكين جميع مستويات مؤسستك باستخدام الأدوات والإمكانيات المصممة خصيصًا لتوفير تجربة جذابة لقادة الأعمال والمديرين والعاملين. • الكل في واحد: نظام أساسي للموارد البشرية قابل للتكوين لإدارة جميع وظائف إدارة الأفراد بكفاءة - كشوف المرتبات والموارد البشرية والوقت والمواهب والمزايا - ضمن قاعدة بيانات واحدة. • الامتثال الواثق: يحافظ الأمان الرائد في الصناعة لدينا على أمان بياناتك، بينما تساعدك خبرتنا وحلولنا العميقة في مجال الامتثال على حماية أعمالك. • سهولة الاستخدام: ميزات مبتكرة وسهلة الاستخدام في متناول يدك، مما يجعل من السهل العمل بطرق تناسب احتياجاتك مع توفير تجربة أفضل للقوى العاملة لديك أيضًا. • رؤى حول تدفق العمل: اتخذ القرارات بثقة، مستنيرًا برؤى من أغنى وأقوى قاعدة بيانات للقوى العاملة في الأعمال. • نظام بيئي متكامل ومتصل: قم بتوسيع قدرات إدارة الأفراد لديك من خلال أكبر نظام بيئي للموارد البشرية والذي يتكامل بسهولة وأمان مع حلول الطرف الثالث الرائدة. تواصل بسهولة مع الشركاء الحيويين مثل المحاسبين والوسطاء ومقدمي الخدمات المالية. كشوف المرتبات. يمكنك توفير الوقت وتقليل الأخطاء باستخدام المجموعة المتكاملة التي تم تصميمها خصيصًا لمساعدتك في إدارة أعمالك وتلبية احتياجات الامتثال الخاصة بك.
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