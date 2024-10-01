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برنامج إدارة الوصف الوظيفي - التطبيقات الأكثر شعبية - اليابان
يسهل برنامج إدارة الوصف الوظيفي إنشاء تفاصيل الوصف الوظيفي وتنظيمها وتخزينها داخل المؤسسات. وهو يدعم موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف في صياغة الأوصاف الوظيفية، ويقدم ميزات مثل تحليل النص، وتحسين الكلمات الرئيسية، والامتثال للوائح. توفر هذه الأدوات الوضوح للموظفين والمديرين فيما يتعلق بالأدوار والتوقعات، وتعمل كإطار لإجراء مراجعات الأداء. تُستخدم حلول إدارة الوصف الوظيفي عادةً داخل أقسام الموارد البشرية، ويمكن دمجها في منصات التوظيف أو استخدامها بشكل مستقل. غالبًا ما يتفاعلون بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS)، وبرامج التشغيل الآلي للتوظيف، وأنظمة الموارد البشرية الأساسية.
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BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هي شركة تكنولوجيا أمريكية تقدم برامج الموارد البشرية كخدمة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد بن بيترسون ورايان ساندرز، ويقع مقر الشركة في ليندون بولاية يوتا. تتضمن خدمات BambooHR نظام تتبع مقدمي الطلبات ومتتبع مزايا الموظفين. في عام 2019، جادجو سي إشبيلية و كتب Brian T. Horowitz في مجلة PC...
TalVista
talvista.com
TalVista عبارة عن منصة دعم قرار التوظيف المتنوع القائمة على SaaS. تتمتع TalVista بمكانة فريدة لمساعدة الشركات على زيادة مجموعتها من المرشحين المتنوعين وزيادة احتمالية تقدم المرشحين المتنوعين من خلال عملية التوظيف بناءً على خبراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم بدلاً من رفضهم بسبب جنسهم أو عرقهم أو أصلهم العرق...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة م...
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة...
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم ...
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين ...
100Hires
100hires.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام: خطة مجانية وتكاملات مع Gmail والتقويم. جذب أفضل المرشحين وإجراء مقابلات معهم وتوظيفهم بشكل أسرع. تستخدم من قبل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى مثل Siemens وMagna. قم بإنشاء قاعدة بيانات سيرتك الذاتية: محلل السيرة الذاتية، واستيراد ملف CS...
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير ...
Salary.com
salary.com
Salary.com هو الوجهة الرائدة للحصول على معلومات موثوقة ومقدمة من قبل أصحاب العمل حول مستويات أجور الموظفين وأفضل الممارسات والاتجاهات والسياسات المتعلقة بالتعويضات. تساعد برامجنا المستندة إلى السحابة ومعرفة المجال التي لا مثيل لها الشركات من جميع الأحجام على تبسيط الاتصالات بين الأشخاص والدفع لكسب ا...
HigherMe
higherme.com
يسهل HigherMe العثور على الموظفين وفحصهم وإجراء مقابلات معهم وإعدادهم من أي مكان وعلى أي جهاز. يمكنك تقليل وقت وتكلفة التوظيف باستخدام الأدوات والتكنولوجيا لمراجعة المتقدمين بسرعة، وجدولة المقابلات، وإدارة جميع منشورات لوحة الوظائف، وإكمال الأوراق الخاصة بالموظفين الجدد. تم تصميم HigherMe للشركات ال...
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات وال...
UInclude
uinclude.com
UInclude عبارة عن منصة تولد عملية التوظيف الأكثر إنصافًا وفعالية لأصحاب العمل. تساعد حلولنا القائمة على التكنولوجيا والمبنية على البيانات وأبحاث علم النفس السلوكي المؤسسات على زيادة جودة وتنوع مجموعات مرشحيها مع توفير الوقت والمال في هذه العملية. تعمل أداة الكتابة الشاملة من UInclude على تحسين مواد ...
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity عبارة عن منصة توظيف واحدة للشركات والأفراد، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للشركات العثور على المواهب بشكل كامل سواء للتوظيف أو التعاقد باستخدام برنامج ATS الخاص بـ SupportFinity والمتصل بواحد من أكبر المجتمعات المهنية المتنامية في العالم. يمكن للأشخاص والباحثين عن عمل الانضمام إلى Sup...
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic هي الشركة الرائدة في تحليل المقابلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمؤسسات التوظيف والموارد البشرية. احصل على ملاحظات ورؤى تلقائية بمجرد دعوة HireLogic AI للاستماع إلى الفيديو أو الهاتف أو المقابلات الشخصية. يعمل لأي منظمة الحجم.
Datapeople
datapeople.io
يجب أن يأتي إليك المرشحون المناسبون. التوظيف الداخلي هو الطريقة الأكثر عدالة وكفاءة للتوظيف. ولكن بدون المعلومات الصحيحة، لا يمكنك جذب أو تعزيز مجموعات المرشحين المؤهلين والمتنوعين. يقوم Datapeople بتحويل عملية التوظيف الخاصة بك بحيث يصبح Inbound أفضل مصدر للمرشحين والموظفين - وليس مصدرًا للارتباك.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire عبارة عن منصة توظيف شاملة حائزة على جوائز تجمع بين البرامج المبتكرة والدعم العملي من الخبراء الذي تحتاجه لتنمية فريقك بثقة. تثق أكثر من 18000 شركة في Wizehire للمساعدة في تنمية فرقها.