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برنامج مجلس العمل - التطبيقات الأكثر شعبية

يتيح برنامج Job Board للمستخدمين إنشاء وإدارة منصات عبر الإنترنت تربط أصحاب العمل بالباحثين عن عمل. غالبًا ما يستخدم رواد الأعمال هذا البرنامج لإنشاء مواقع البحث عن الوظائف، والتي يحققون الدخل منها عن طريق بيع إعلانات الوظائف للشركات التي تتطلع إلى شغل الوظائف. تستخدم الجمعيات المهنية برامج لوحة الوظائف لإنشاء مراكز وظيفية لأعضائها وتحقيق إيرادات من رسوم نشر الوظائف. يقوم القائمون على التوظيف وأصحاب الأعمال بنشر إعلانات الوظائف والتواصل مع المرشحين المحتملين باستخدام مواقع العمل هذه. في حين أن مواقع العمل المخصصة هذه غالبًا ما تستهدف صناعات أو مواقع محددة، إلا أنه يمكن أيضًا تصميمها لاستيعاب مجموعة واسعة من فرص العمل.

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Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros أداة لإنشاء توصيفات وظيفية احترافية، تساعد في تخصيص المنشورات لجذب المرشحين المناسبين وتسهيل عمليات التوظيف.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

كوتشورت هو منصة نمو مهني تربط بين أكثر من 3 مليون محترف لمساعدة 20 ألف مجند في توظيف الكفاءات وتبادل الفرص والتعلم.

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

تطبيق Instahyre يوفر منصة للبحث عن وظائف في الشركات الكبرى، مما يسهل على المرشحين التقديم والتواصل مع أصحاب العمل.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt هو منصة توظيف عالمية تساعد الشركات على إيجاد وتوظيف المواهب عبر أدوات تتبع المرشحين وأتمتة عملية التوظيف.

Prosple

Prosple

prosple.com

Prosple هو تطبيق يساعد الطلاب والخريجين على العثور على فرص العمل والتدريب من خلال توفير معلومات شاملة حول الوظائف والشركات.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

تطبيق Niceboard هو برنامج لإنشاء وإدارة قوائم الوظائف بسهولة، يدعم استيراد ونشر الوظائف ويوفر واجهة مستخدم سهلة.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية ويقدم موارد لدعم جهود البحث عن وظيفة والتواصل مع المهنيين الآخرين.

Getro

Getro

getro.com

يساعد تطبيق Getro الشبكات في توظيف الأشخاص بسرعة من خلال لوحة وظائف آلية وشبكة مواهب خاصة، مما يسهل الربط بين الأفراد والشركات.

Job Boardly

Job Boardly

jobboardly.com

تطبيق Job Boardly يسمح بإنشاء وإدارة لوحات الوظائف بسهولة وسرعة، مع دعم تكامل الوظائف وتحسين محركات البحث وإمكانيات التخصيص.

JBoard

JBoard

jboard.io

JBoard هو منصة لإنشاء وإدارة لوحات الوظائف بسهولة، دون الحاجة للمعرفة التقنية، مع ميزات تخصيص ودعم متعدد اللغات.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Zelos هو تطبيق لإدارة الفرق يسهّل جدولة المهام والدردشات، ويمكن الفرق من إدارة جداولهم وتحويلاتهم بفاعلية.

Veritone

Veritone

veritone.com

تطبيق Veritone Attribute يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير مقاييس أداء إعلانات البث في الوقت القريب، ويربط البيانات بتحليلات مواقع المعلنين.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

تطبيق SupportFinity هو منصة توظيف ذكية تربط بين الشركات والباحثين عن عمل، وتوفر فرص عمل ومشاريع ومميزات مجانية أخرى.

Jobboom

Jobboom

jobboom.com

Jobboom هي منصة تساعد الباحثين عن عمل في كيبك للعثور على فرص عمل في 16 قطاعاً، مع أدوات لإدارة السيرة الذاتية والبقاء على اطلاع بالاتجاهات الوظيفية.

Applyflow

Applyflow

applyflow.com

يقدم تطبيق Applyflow تجربة متكاملة للمجندين من خلال دمج موقع التوظيف، لوحات الوظائف، وأدوات تتبع المتقدمين.

Coodesh

Coodesh

coodesh.com

Coodesh هو منصة تقييم مهارات المستندة إلى البرمجيات تساعد على كشف مهارات المبرمجين وتسهيل التواصل بينهم وسوق العمل.

Business Draft

Business Draft

businessdraft.com

تطبيق Business Draft يوفر حلاً متكاملاً وسهل الاستخدام للتوظيف، يساعد الشركات في تسريع عملية التوظيف واختيار المواهب بشكل فعال.

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