متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برنامج مجلس العمل
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برنامج مجلس العمل - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

يتيح برنامج Job Board للمستخدمين إنشاء وإدارة منصات عبر الإنترنت تربط أصحاب العمل بالباحثين عن عمل. غالبًا ما يستخدم رواد الأعمال هذا البرنامج لإنشاء مواقع البحث عن الوظائف، والتي يحققون الدخل منها عن طريق بيع إعلانات الوظائف للشركات التي تتطلع إلى شغل الوظائف. تستخدم الجمعيات المهنية برامج لوحة الوظائف لإنشاء مراكز وظيفية لأعضائها وتحقيق إيرادات من رسوم نشر الوظائف. يقوم القائمون على التوظيف وأصحاب الأعمال بنشر إعلانات الوظائف والتواصل مع المرشحين المحتملين باستخدام مواقع العمل هذه. في حين أن مواقع العمل المخصصة هذه غالبًا ما تستهدف صناعات أو مواقع محددة، إلا أنه يمكن أيضًا تصميمها لاستيعاب مجموعة واسعة من فرص العمل.

إرسال تطبيق جديد


Prosple

Prosple

prosple.com

Prosple هو تطبيق يساعد الطلاب والخريجين على العثور على فرص العمل والتدريب من خلال توفير معلومات شاملة حول الوظائف والشركات.

Jobboom

Jobboom

jobboom.com

Jobboom هو أكبر موقع للبحث عن الوظائف في كيبيك. ابحث عن وظيفة أحلامك بمساعدة Jobboom. الآلاف من عروض العمل في 16 قطاعًا من النشاط.

Applyflow

Applyflow

applyflow.com

يجمع تطبيق Applyflow بين موقع التوظيف الخاص بك، ولوحة الوظائف، والأتمتة، وتتبع المتقدمين في تجربة واحدة سلسة مصممة لجهات التوظيف.

Job Boardly

Job Boardly

jobboardly.com

يتيح لك Job Boardly إطلاق لوحة وظائف كاملة الوظائف وصديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO) في دقائق. قم بتشغيل لوحة المهام الخاصة بك وتخصيصها بسهولة من خلال برنامج لوحة المهام البسيط وسهل الاستخدام الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية. قم بتصميم اللوحة الخاصة بك لتلبية احتياجات مجال تخصصك أو صناعتك.

Coodesh

Coodesh

coodesh.com

Coodesh عبارة عن منصة تقييم قائمة على المهارات SaaS B2B2C تساعد في الكشف عن مهارات البرمجة الواقعية للمطورين وربطهم بسوق العمل. لقد بدأنا في عام 2020 بنموذج يساعد الشركات على توظيف مطورين عن بُعد باستخدام أداة التقييم الخاصة بنا، ونتوسع حاليًا لاختبار المتخصصين من مصادر أخرى للمرشحين (المدارس، وتقنيات التعليم، والمدارس الثانوية) بعد تطور مهارات المطورين بعد تعيينهم.

JBoard

JBoard

jboard.io

يعد JBoard حلاً شاملاً لإنشاء لوحة الوظائف الخاصة بك وإطلاقها دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا اليوم!

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity عبارة عن منصة توظيف واحدة للشركات والأفراد، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للشركات العثور على المواهب بشكل كامل سواء للتوظيف أو التعاقد باستخدام برنامج ATS الخاص بـ SupportFinity والمتصل بواحد من أكبر المجتمعات المهنية المتنامية في العالم. يمكن للأشخاص والباحثين عن عمل الانضمام إلى SupportFinity للعثور على وظائف أو مشاريع والتواصل مع أقرانهم وأصدقائهم. يوفر مجتمع SupportFinity إمكانية الوصول إلى الوظائف والمشروعات بالإضافة إلى العديد من الامتيازات المجانية الأخرى مثل المكافآت والتدوين والوصول إلى ميزات المجتمع فقط.

Business Draft

Business Draft

businessdraft.com

يقدم Business Draft حل توظيف ميسور التكلفة وسهل الاستخدام ومتكامل مصمم خصيصًا لدعم احتياجات الشركات المتنامية. يعمل برنامجنا الشامل على تبسيط عملية التوظيف بأكملها، واستبدال المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً بميزات بديهية تمكن مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف من العثور على أفضل المواهب وتقييمها وتوظيفها بكفاءة وبشكل أسرع.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

تطبيق إدارة الفريق الأكثر سهولة مع الجدولة البسيطة والمهام والمحادثات. مثالي للقوى العاملة أو المتطوعين أو المستقلين غير المستقلين. - الجداول الزمنية البسيطة - إرسال المهام والتتبع - الدردشة المباشرة - الويكي الداخلي - Gamification Zelos بسيط للغاية للأعضاء لاستخدامه ، ولا يزال قويًا للمسؤولين.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

Veritone

Veritone

veritone.com

تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاستفادة من البيانات من الإعلانات التي يتم بثها وربطها بتحليلات مواقع الويب الخاصة بالمعلنين. باستخدام Attribute، يمكن لمذيعي الوسائط إظهار قيمتهم الرقمية لحملات البث، مما يؤدي إلى زيادة رضا المعلنين وزيادة الإيرادات. رؤى سريعة - جمع وعرض بيانات الحملة الغنية والقوية في الوقت الفعلي تقريبًا. إعداد مرن - قابل للتخصيص لكل عميل ومعلن وحملة. لوحة معلومات مرئية للغاية - توفر تصورات بسيطة وقابلة للمشاركة لبيانات الإحالة. تعرف على المزيد على https://www.veritone. كوم/التطبيقات/السمة.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros أداة لإنشاء توصيفات وظيفية احترافية، تساعد في تخصيص المنشورات لجذب المرشحين المناسبين وتسهيل عمليات التوظيف.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

تطبيق Niceboard هو برنامج لإنشاء وإدارة قوائم الوظائف بسهولة، يدعم استيراد ونشر الوظائف ويوفر واجهة مستخدم سهلة.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية ويقدم موارد لدعم جهود البحث عن وظيفة والتواصل مع المهنيين الآخرين.

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

تطبيق Instahyre يوفر منصة للبحث عن وظائف في الشركات الكبرى، مما يسهل على المرشحين التقديم والتواصل مع أصحاب العمل.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

كوتشورت هو منصة نمو مهني تربط بين أكثر من 3 مليون محترف لمساعدة 20 ألف مجند في توظيف الكفاءات وتبادل الفرص والتعلم.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt هو منصة توظيف عالمية تساعد الشركات على إيجاد وتوظيف المواهب عبر أدوات تتبع المرشحين وأتمتة عملية التوظيف.

Getro

Getro

getro.com

ساعد شبكتك على التوظيف بشكل أسرع. تقوم لوحة الوظائف الآلية وشبكة المواهب الخاصة في Getro بإخراج العمل اليدوي من ربط الأشخاص والشركات في شبكتك.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

برنامج مجلس العمل - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان - WebCatalog