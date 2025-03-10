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يتيح برنامج Job Board للمستخدمين إنشاء وإدارة منصات عبر الإنترنت تربط أصحاب العمل بالباحثين عن عمل. غالبًا ما يستخدم رواد الأعمال هذا البرنامج لإنشاء مواقع البحث عن الوظائف، والتي يحققون الدخل منها عن طريق بيع إعلانات الوظائف للشركات التي تتطلع إلى شغل الوظائف. تستخدم الجمعيات المهنية برامج لوحة الوظائف لإنشاء مراكز وظيفية لأعضائها وتحقيق إيرادات من رسوم نشر الوظائف. يقوم القائمون على التوظيف وأصحاب الأعمال بنشر إعلانات الوظائف والتواصل مع المرشحين المحتملين باستخدام مواقع العمل هذه. في حين أن مواقع العمل المخصصة هذه غالبًا ما تستهدف صناعات أو مواقع محددة، إلا أنه يمكن أيضًا تصميمها لاستيعاب مجموعة واسعة من فرص العمل.
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Prosple
prosple.com
Prosple هو تطبيق يساعد الطلاب والخريجين على العثور على فرص العمل والتدريب من خلال توفير معلومات شاملة حول الوظائف والشركات.
Jobboom
jobboom.com
Jobboom هو أكبر موقع للبحث عن الوظائف في كيبيك. ابحث عن وظيفة أحلامك بمساعدة Jobboom. الآلاف من عروض العمل في 16 قطاعًا من النشاط.
Applyflow
applyflow.com
يجمع تطبيق Applyflow بين موقع التوظيف الخاص بك، ولوحة الوظائف، والأتمتة، وتتبع المتقدمين في تجربة واحدة سلسة مصممة لجهات التوظيف.
Job Boardly
jobboardly.com
يتيح لك Job Boardly إطلاق لوحة وظائف كاملة الوظائف وصديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO) في دقائق. قم بتشغيل لوحة المهام الخاصة بك وتخصيصها بسهولة من خلال برنامج لوحة المهام البسيط وسهل الاستخدام الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية. قم بتصميم اللوحة الخاصة بك لتلبية احتياجات مجال تخصصك أو صناعتك.
Coodesh
coodesh.com
Coodesh عبارة عن منصة تقييم قائمة على المهارات SaaS B2B2C تساعد في الكشف عن مهارات البرمجة الواقعية للمطورين وربطهم بسوق العمل. لقد بدأنا في عام 2020 بنموذج يساعد الشركات على توظيف مطورين عن بُعد باستخدام أداة التقييم الخاصة بنا، ونتوسع حاليًا لاختبار المتخصصين من مصادر أخرى للمرشحين (المدارس، وتقنيات التعليم، والمدارس الثانوية) بعد تطور مهارات المطورين بعد تعيينهم.
JBoard
jboard.io
يعد JBoard حلاً شاملاً لإنشاء لوحة الوظائف الخاصة بك وإطلاقها دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا اليوم!
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity عبارة عن منصة توظيف واحدة للشركات والأفراد، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للشركات العثور على المواهب بشكل كامل سواء للتوظيف أو التعاقد باستخدام برنامج ATS الخاص بـ SupportFinity والمتصل بواحد من أكبر المجتمعات المهنية المتنامية في العالم. يمكن للأشخاص والباحثين عن عمل الانضمام إلى SupportFinity للعثور على وظائف أو مشاريع والتواصل مع أقرانهم وأصدقائهم. يوفر مجتمع SupportFinity إمكانية الوصول إلى الوظائف والمشروعات بالإضافة إلى العديد من الامتيازات المجانية الأخرى مثل المكافآت والتدوين والوصول إلى ميزات المجتمع فقط.
Business Draft
businessdraft.com
يقدم Business Draft حل توظيف ميسور التكلفة وسهل الاستخدام ومتكامل مصمم خصيصًا لدعم احتياجات الشركات المتنامية. يعمل برنامجنا الشامل على تبسيط عملية التوظيف بأكملها، واستبدال المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً بميزات بديهية تمكن مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف من العثور على أفضل المواهب وتقييمها وتوظيفها بكفاءة وبشكل أسرع.
Zelos Team Management
getzelos.com
تطبيق إدارة الفريق الأكثر سهولة مع الجدولة البسيطة والمهام والمحادثات. مثالي للقوى العاملة أو المتطوعين أو المستقلين غير المستقلين. - الجداول الزمنية البسيطة - إرسال المهام والتتبع - الدردشة المباشرة - الويكي الداخلي - Gamification Zelos بسيط للغاية للأعضاء لاستخدامه ، ولا يزال قويًا للمسؤولين.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاستفادة من البيانات من الإعلانات التي يتم بثها وربطها بتحليلات مواقع الويب الخاصة بالمعلنين. باستخدام Attribute، يمكن لمذيعي الوسائط إظهار قيمتهم الرقمية لحملات البث، مما يؤدي إلى زيادة رضا المعلنين وزيادة الإيرادات. رؤى سريعة - جمع وعرض بيانات الحملة الغنية والقوية في الوقت الفعلي تقريبًا. إعداد مرن - قابل للتخصيص لكل عميل ومعلن وحملة. لوحة معلومات مرئية للغاية - توفر تصورات بسيطة وقابلة للمشاركة لبيانات الإحالة. تعرف على المزيد على https://www.veritone. كوم/التطبيقات/السمة.
Queros
app.qureos.com
Queros أداة لإنشاء توصيفات وظيفية احترافية، تساعد في تخصيص المنشورات لجذب المرشحين المناسبين وتسهيل عمليات التوظيف.
Niceboard
niceboard.co
تطبيق Niceboard هو برنامج لإنشاء وإدارة قوائم الوظائف بسهولة، يدعم استيراد ونشر الوظائف ويوفر واجهة مستخدم سهلة.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase هو تطبيق يساعد الباحثين عن عمل في تحسين سيرهم الذاتية ويقدم موارد لدعم جهود البحث عن وظيفة والتواصل مع المهنيين الآخرين.
Instahyre
instahyre.com
تطبيق Instahyre يوفر منصة للبحث عن وظائف في الشركات الكبرى، مما يسهل على المرشحين التقديم والتواصل مع أصحاب العمل.
Cutshort
cutshort.io
كوتشورت هو منصة نمو مهني تربط بين أكثر من 3 مليون محترف لمساعدة 20 ألف مجند في توظيف الكفاءات وتبادل الفرص والتعلم.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هو منصة توظيف عالمية تساعد الشركات على إيجاد وتوظيف المواهب عبر أدوات تتبع المرشحين وأتمتة عملية التوظيف.
Getro
getro.com
ساعد شبكتك على التوظيف بشكل أسرع. تقوم لوحة الوظائف الآلية وشبكة المواهب الخاصة في Getro بإخراج العمل اليدوي من ربط الأشخاص والشركات في شبكتك.
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