البرامج غير الربحية القائمة على القبول

برنامج مجلس العمل - التطبيقات الأكثر شعبية - ألمانيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يتيح برنامج Job Board للمستخدمين إنشاء وإدارة منصات عبر الإنترنت تربط أصحاب العمل بالباحثين عن عمل. غالبًا ما يستخدم رواد الأعمال هذا البرنامج لإنشاء مواقع البحث عن الوظائف، والتي يحققون الدخل منها عن طريق بيع إعلانات الوظائف للشركات التي تتطلع إلى شغل الوظائف. تستخدم الجمعيات المهنية برامج لوحة الوظائف لإنشاء مراكز وظيفية لأعضائها وتحقيق إيرادات من رسوم نشر الوظائف. يقوم القائمون على التوظيف وأصحاب الأعمال بنشر إعلانات الوظائف والتواصل مع المرشحين المحتملين باستخدام مواقع العمل هذه. في حين أن مواقع العمل المخصصة هذه غالبًا ما تستهدف صناعات أو مواقع محددة، إلا أنه يمكن أيضًا تصميمها لاستيعاب مجموعة واسعة من فرص العمل.