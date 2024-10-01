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برنامج مجلس العمل - التطبيقات الأكثر شعبية - كوريا الشمالية
يتيح برنامج Job Board للمستخدمين إنشاء وإدارة منصات عبر الإنترنت تربط أصحاب العمل بالباحثين عن عمل. غالبًا ما يستخدم رواد الأعمال هذا البرنامج لإنشاء مواقع البحث عن الوظائف، والتي يحققون الدخل منها عن طريق بيع إعلانات الوظائف للشركات التي تتطلع إلى شغل الوظائف. تستخدم الجمعيات المهنية برامج لوحة الوظائف لإنشاء مراكز وظيفية لأعضائها وتحقيق إيرادات من رسوم نشر الوظائف. يقوم القائمون على التوظيف وأصحاب الأعمال بنشر إعلانات الوظائف والتواصل مع المرشحين المحتملين باستخدام مواقع العمل هذه. في حين أن مواقع العمل المخصصة هذه غالبًا ما تستهدف صناعات أو مواقع محددة، إلا أنه يمكن أيضًا تصميمها لاستيعاب مجموعة واسعة من فرص العمل.
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Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين ...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هي منصة توظيف عالمية تساعد الشركات سريعة النمو في العثور على أفضل المواهب في العالم وإشراكها وتوظيفها. تقوم الخوارزمية الخاصة بنا بمطابقة أصحاب العمل على الفور مع المواهب بناءً على متطلباتهم المحددة عبر البلدان والمناطق والمناطق الزمنية بالإضافة إلى الأدوات والحلول المتطورة لتحديد الموظف ال...
Instahyre
instahyre.com
ابحث وتقدم إلى الوظائف في أكثر من 10000+ من أفضل الشركات. ابحث عن وظائف ذات رواتب عالية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والمبيعات والتسويق والعمليات والتمويل والمزيد. توظيف أفضل المواهب.
Prosple
prosple.com
تساعد Prosple's أكثر من 4 ملايين طالب وخريج جديد في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. نحن نعمل مع أكثر من 180 فريقًا للخدمات المهنية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ لربط طلابهم بآلاف الفرص المحلية والدولية والمساعدة في توفير محتوى إعداد مهني عالي الجودة لمساعدة الطلاب في الحصول على وظيفت...
Cutshort
cutshort.io
Cutshort هي منصة النمو الوظيفي للمهنيين المعاصرين. إنها توفر شبكة تضم أكثر من 3 ملايين من المحترفين المتميزين والذكاء الاصطناعي المتقدم لمساعدة 20 ألفًا من مسؤولي التوظيف على توظيف المواهب المناسبة أو إحالتها، والعثور على الفرص الوظيفية، ومشاركة الدروس التعليمية دون المتاعب المعتادة.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard هو برنامج حديث وسهل الاستخدام للوحة الوظائف. تعتبر Niceboard فعالة من حيث التكلفة، وتتميز بمظهر جميل قابل للتخصيص وواجهة إدارية قوية، مما يتيح لك إعداد لوحة الوظائف الخاصة بك في دقائق. قم بالتسجيل في النسخة التجريبية المجانية لمدة 7 أيام وجرب السحر!
Getro
getro.com
ساعد شبكتك على التوظيف بشكل أسرع. تقوم لوحة الوظائف الآلية وشبكة المواهب الخاصة في Getro بإخراج العمل اليدوي من ربط الأشخاص والشركات في شبكتك.
Jobcase
jobcase.com
انضم إلى Jobcase، المجتمع عبر الإنترنت حيث يتواصل ملايين العمال للعثور على الفرص معًا. تواصل مع العاملين الآخرين للعثور على وظائف والحصول على المساعدة والنصائح لكل جانب من جوانب حياتك العملية.
Job Boardly
jobboardly.com
يتيح لك Job Boardly إطلاق لوحة وظائف كاملة الوظائف وصديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO) في دقائق. قم بتشغيل لوحة المهام الخاصة بك وتخصيصها بسهولة من خلال برنامج لوحة المهام البسيط وسهل الاستخدام الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية. قم بتصميم اللوحة الخاصة بك لتلبية احتياجات مجال تخصصك أو صناعتك.
Queros
app.qureos.com
يتيح لك منشئ الوصف الوظيفي الخاص بنا إنشاء أوصاف وظيفية جيدة الصياغة تعكس بدقة مسؤوليات ومتطلبات الوظيفة. باستخدام أداتنا، يمكنك تخصيص الأوصاف الوظيفية لتتناسب مع نبرة صوت شركتك، مما يساعدك على جذب المرشحين المناسبين الذين يتناسبون مع مؤسستك. يمكنك توفير الوقت والجهد باستخدام منشئ الوصف الوظيفي الخا...
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاس...
Jobboom
jobboom.com
Jobboom هو أكبر موقع للبحث عن الوظائف في كيبيك. ابحث عن وظيفة أحلامك بمساعدة Jobboom. الآلاف من عروض العمل في 16 قطاعًا من النشاط.
Applyflow
applyflow.com
يجمع تطبيق Applyflow بين موقع التوظيف الخاص بك، ولوحة الوظائف، والأتمتة، وتتبع المتقدمين في تجربة واحدة سلسة مصممة لجهات التوظيف.
Coodesh
coodesh.com
Coodesh عبارة عن منصة تقييم قائمة على المهارات SaaS B2B2C تساعد في الكشف عن مهارات البرمجة الواقعية للمطورين وربطهم بسوق العمل. لقد بدأنا في عام 2020 بنموذج يساعد الشركات على توظيف مطورين عن بُعد باستخدام أداة التقييم الخاصة بنا، ونتوسع حاليًا لاختبار المتخصصين من مصادر أخرى للمرشحين (المدارس، وتقني...
JBoard
jboard.io
يعد JBoard حلاً شاملاً لإنشاء لوحة الوظائف الخاصة بك وإطلاقها دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا اليوم!
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity عبارة عن منصة توظيف واحدة للشركات والأفراد، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للشركات العثور على المواهب بشكل كامل سواء للتوظيف أو التعاقد باستخدام برنامج ATS الخاص بـ SupportFinity والمتصل بواحد من أكبر المجتمعات المهنية المتنامية في العالم. يمكن للأشخاص والباحثين عن عمل الانضمام إلى Sup...
Business Draft
businessdraft.com
يقدم Business Draft حل توظيف ميسور التكلفة وسهل الاستخدام ومتكامل مصمم خصيصًا لدعم احتياجات الشركات المتنامية. يعمل برنامجنا الشامل على تبسيط عملية التوظيف بأكملها، واستبدال المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً بميزات بديهية تمكن مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف من العثور على أفضل المواهب وتقييمها و...
Zelos Team Management
getzelos.com
تطبيق إدارة الفريق الأكثر سهولة في الاستخدام مع جدولة ومهام ومحادثات بسيطة. مثالي للقوى العاملة أو المتطوعين أو العاملين لحسابهم الخاص الذين يقومون بالجدولة الذاتية - على سطح المكتب والهاتف المحمول! - جداول زمنية بسيطة - إرسال المهام وتتبعها - الدردشة المباشرة - الويكي الداخلي - يعد Gamification Zel...