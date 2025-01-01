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تتيح منصات تحليلات إنترنت الأشياء للشركات تحليل البيانات وتصورها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت. تساعد هذه المنصات في تفسير التدفق المستمر للبيانات المنظمة وغير المنظمة والسلاسل الزمنية التي تولدها هذه الأجهزة، مما يسمح للشركات بفهم الاتجاهات التاريخية والتنبؤ بالنتائج المستقبلية. يمكن للشركات استخدام حلول تحليلات إنترنت الأشياء لمراقبة أداء الآلات وتقديم توصيات الصيانة التنبؤية والحصول على رؤى حول بيانات محددة مثل درجة الحرارة والحركة والصوت. يمكن لمحللي البيانات استخدام منصات تحليلات إنترنت الأشياء لإعداد بيانات المستشعر وتصفيتها وتحويلها واستكشافها بشكل مشابه لكيفية تحليل البيانات المنظمة باستخدام منصة ذكاء الأعمال.
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Datadog
datadoghq.com
DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.
Cisco
cisco.com
تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.
Elastic Cloud
elastic.co
تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.
Airthings
airthings.com
يوفر تطبيق Airthings بيانات مفصلة لجودة الهواء الداخلي ويتيح للمستخدمين إدارة ومعرفة مستوى التلوث والرطوبة ودرجات الحرارة.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica هو تطبيق قاعدة بيانات لتحليل البيانات الزمنية والمكانية، يدعم معالجة البيانات الضخمة والتحليلات في الوقت الحقيقي.
Tractian
tractian.com
تطبيق Tractian يدير صيانة الأصول الصناعية من خلال جمع البيانات في الوقت الحقيقي وتحليلها، مما يساعد على تحسين الكفاءة وتقليل الأعطال.
Knowi
knowi.com
Knowi هي منصة ذكاء أعمال تدمج مصادر البيانات المختلفة، تسهل التحليلات البصرية، تدعم البيانات غير المهيكلة وتوفر أدوات تعلم الآلة.
Blue Bite
bluebite.com
تطبيق Blue Bite يمكّن المستخدمين من إنشاء تجارب رقمية تفاعلية من خلال تقنيات مثل NFC وQR، مما يسهل الوصول إلى المحتوى عبر العناصر المادية.
Initial State
initialstate.com
الحالة الأولية هو تطبيق لإدارة وتحليل البيانات، يتيح للمستخدمين جمع وتصور البيانات من الأجهزة والخدمات في الوقت الحقيقي.
Metrikus
metrikus.io
Metrikus هو تطبيق يدمج بيانات إدارة مكان العمل لتحسين كفاءة الاستخدام والبيئة، ويوفر رؤى حول المساحة وجودة الهواء.
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