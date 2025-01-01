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الأكثر شعبية المضافة حديثًا منصات تحليلات إنترنت الأشياء - التطبيقات الأكثر شعبية

تتيح منصات تحليلات إنترنت الأشياء للشركات تحليل البيانات وتصورها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت. تساعد هذه المنصات في تفسير التدفق المستمر للبيانات المنظمة وغير المنظمة والسلاسل الزمنية التي تولدها هذه الأجهزة، مما يسمح للشركات بفهم الاتجاهات التاريخية والتنبؤ بالنتائج المستقبلية. يمكن للشركات استخدام حلول تحليلات إنترنت الأشياء لمراقبة أداء الآلات وتقديم توصيات الصيانة التنبؤية والحصول على رؤى حول بيانات محددة مثل درجة الحرارة والحركة والصوت. يمكن لمحللي البيانات استخدام منصات تحليلات إنترنت الأشياء لإعداد بيانات المستشعر وتصفيتها وتحويلها واستكشافها بشكل مشابه لكيفية تحليل البيانات المنظمة باستخدام منصة ذكاء الأعمال.