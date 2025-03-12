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منصات تحليلات إنترنت الأشياء
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منصات تحليلات إنترنت الأشياء - التطبيقات الأكثر شعبية

تتيح منصات تحليلات إنترنت الأشياء للشركات تحليل البيانات وتصورها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت. تساعد هذه المنصات في تفسير التدفق المستمر للبيانات المنظمة وغير المنظمة والسلاسل الزمنية التي تولدها هذه الأجهزة، مما يسمح للشركات بفهم الاتجاهات التاريخية والتنبؤ بالنتائج المستقبلية. يمكن للشركات استخدام حلول تحليلات إنترنت الأشياء لمراقبة أداء الآلات وتقديم توصيات الصيانة التنبؤية والحصول على رؤى حول بيانات محددة مثل درجة الحرارة والحركة والصوت. يمكن لمحللي البيانات استخدام منصات تحليلات إنترنت الأشياء لإعداد بيانات المستشعر وتصفيتها وتحويلها واستكشافها بشكل مشابه لكيفية تحليل البيانات المنظمة باستخدام منصة ذكاء الأعمال.

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Datadog

Datadog

datadoghq.com

DataDog هو منصة مراقبة وتحليل الأمان تساعد الفرق الفنية على تتبع أداء الأنظمة والتطبيقات في الوقت الحقيقي.

Cisco

Cisco

cisco.com

تطبيق Cisco Spaces هو منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالأماكن لتحويل المباني إلى مساحات ذكية وآمنة ومستدامة.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.

Airthings

Airthings

airthings.com

يوفر تطبيق Airthings بيانات مفصلة لجودة الهواء الداخلي ويتيح للمستخدمين إدارة ومعرفة مستوى التلوث والرطوبة ودرجات الحرارة.

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica هو تطبيق قاعدة بيانات لتحليل البيانات الزمنية والمكانية، يدعم معالجة البيانات الضخمة والتحليلات في الوقت الحقيقي.

Tractian

Tractian

tractian.com

تطبيق Tractian يدير صيانة الأصول الصناعية من خلال جمع البيانات في الوقت الحقيقي وتحليلها، مما يساعد على تحسين الكفاءة وتقليل الأعطال.

Knowi

Knowi

knowi.com

Knowi هي منصة ذكاء أعمال تدمج مصادر البيانات المختلفة، تسهل التحليلات البصرية، تدعم البيانات غير المهيكلة وتوفر أدوات تعلم الآلة.

Blue Bite

Blue Bite

bluebite.com

تطبيق Blue Bite يمكّن المستخدمين من إنشاء تجارب رقمية تفاعلية من خلال تقنيات مثل NFC وQR، مما يسهل الوصول إلى المحتوى عبر العناصر المادية.

Initial State

Initial State

initialstate.com

الحالة الأولية هو تطبيق لإدارة وتحليل البيانات، يتيح للمستخدمين جمع وتصور البيانات من الأجهزة والخدمات في الوقت الحقيقي.

Metrikus

Metrikus

metrikus.io

Metrikus هو تطبيق يدمج بيانات إدارة مكان العمل لتحسين كفاءة الاستخدام والبيئة، ويوفر رؤى حول المساحة وجودة الهواء.

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منصات تحليلات إنترنت الأشياء - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog