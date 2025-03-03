منصات تحليلات إنترنت الأشياء - التطبيقات الأكثر شعبية - تايوان

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تتيح منصات تحليلات إنترنت الأشياء للشركات تحليل البيانات وتصورها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت. تساعد هذه المنصات في تفسير التدفق المستمر للبيانات المنظمة وغير المنظمة والسلاسل الزمنية التي تولدها هذه الأجهزة، مما يسمح للشركات بفهم الاتجاهات التاريخية والتنبؤ بالنتائج المستقبلية. يمكن للشركات استخدام حلول تحليلات إنترنت الأشياء لمراقبة أداء الآلات وتقديم توصيات الصيانة التنبؤية والحصول على رؤى حول بيانات محددة مثل درجة الحرارة والحركة والصوت. يمكن لمحللي البيانات استخدام منصات تحليلات إنترنت الأشياء لإعداد بيانات المستشعر وتصفيتها وتحويلها واستكشافها بشكل مشابه لكيفية تحليل البيانات المنظمة باستخدام منصة ذكاء الأعمال.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog هي منصة المراقبة والأمن والتحليلات للمطورين وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات ومهندسي الأمن ومستخدمي الأعمال في عصر السحابة. تعمل منصة SaaS على دمج وأتمتة مراقبة البنية التحتية ومراقبة أداء التطبيقات وإدارة السجلات لتوفير إمكانية مراقبة موحدة وفي الوقت الفعلي لمجموعة التكنولوجيا الكاملة لعملائنا. يتم استخدام Datadog من قبل المؤسسات من جميع الأحجام وعبر مجموعة واسعة من الصناعات لتمكين التحول الرقمي والانتقال السحابي، وتعزيز التعاون بين فرق التطوير والعمليات والأمن والأعمال، وتسريع وقت تسويق التطبيقات، وتقليل الوقت اللازم لحل المشكلات، وتأمين التطبيقات والبنية التحتية، وفهم سلوك المستخدم وتتبع مقاييس الأعمال الرئيسية.
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة Cisco (Catalyst وMeraki وWebex) مما يجعل المباني آمنة وذكية ومستدامة من خلال تجارب سلسة للأشخاص.
Blue Bite
bluebite.com
تعمل منصتنا الحاصلة على براءة اختراع على تمكين المبدعين من بناء تجارب رقمية ديناميكية وتوجيهها من خلال عناصر مادية باستخدام تقنيات مثل NFC وQR والسياج الجغرافي. ونظرًا لأن الأشياء المادية أصبحت أكثر ذكاءً، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المحتوى القيم بمجرد نقرة أو مسح ضوئي للهاتف الذكي.
Knowi
knowi.com
Knowi عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال تم تصميمها خصيصًا للبيانات الحديثة الحالية، مما يمكّن المؤسسات من جميع الأحجام من تقصير المسافة بشكل كبير من البيانات الأولية إلى الاستبصار إلى العمل. من خلال التكامل الأصلي مع أي مصدر بيانات تقريبًا، بما في ذلك NoSQL وSQL وRDBMS والقائمة على الملفات وواجهة برمجة التطبيقات (API)، يلغي Knowi الحاجة إلى برامج تشغيل ETL أو ODBC أو عمليات تحويل البيانات التي تتطلبها الحلول البديلة. يمكن لمهندسي البيانات الانضمام إلى مصادر البيانات المنظمة وغير المنظمة لإنشاء مجموعات بيانات مختلطة وتصور النتائج على الفور، أو تطبيق خوارزميات التعلم الآلي، أو تضمين النتائج في تطبيقات البيانات، أو مشاركة لوحات المعلومات مع مستخدمي الأعمال، أو تشغيل الإجراءات إلى التطبيقات النهائية أو أنظمة الإشعارات الأخرى.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica هي قاعدة البيانات للزمان والمكان. تجعل Kinetica من السهل والسريع ما يلي: - استيعاب كميات هائلة من بيانات إنترنت الأشياء ومجموعات البيانات السياقية الأخرى - دمج مجموعات البيانات باستخدام الصلات المكانية والزمانية - تحليل البيانات باستخدام التحليلات المستندة إلى SQL للتحليلات المكانية والرسوم البيانية والسلاسل الزمنية أو تشغيل تعلم الآلة في حاويات نماذج
Tractian
tractian.com
توفر TRACTIAN حلولاً مبسطة للأجهزة والبرمجيات لأولئك الموجودين في الخطوط الأمامية للصناعات ومنشآت التصنيع: فنيي الصيانة وصناع القرار الصناعي. إلى جانب البيانات المحمولة أولاً، والتي يتم جمعها في الوقت الفعلي من الأجهزة عن بعد وبشكل تلقائي، يحصل المديرون أيضًا على مراقبة شاملة لعملياتهم. كما تحمل تقنيتنا أيضًا براءات اختراع للكشف عن الأخطاء بموجب USPTO، بالإضافة إلى شهادة SAP، كشريك SAP الفضي.
Airthings
airthings.com
يمنحك حل Airthings for Business بيانات جودة الهواء التي تحتاجها لاتخاذ الإجراء في أقرب فرصة. من خلال الوصول عند الطلب إلى البيانات الحالية والتاريخية، يمكنك تحسين التهوية وجودة الهواء داخل المبنى الخاص بك، مما يضمن توفير بيئة صحية ومنتجة لجميع مستخدميه.
Metrikus
metrikus.io
سواء كنت تستخدم بيانات البناء للتحليل أو التصور أو البناء، فإن الحالة الفوضوية لتلك البيانات تهدر وقتك وأموالك ومواردك الأخرى. يحول الحل الذي نقدمه هذه الفوضى إلى وضوح من خلال تجميع البيانات وتطبيعها من مجموعة من المصادر الموثوقة ويمنحك الوصول إلى ما تحتاجه بالضبط. من خلال تطبيق الويب الخاص بنا أو عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بنا، ستحصل على رؤى ذات معنى لمساعدتك أنت وأصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات أفضل والتركيز على التحديات الكبيرة.
Initial State
initialstate.com
الحالة الأولية عبارة عن منصة إنترنت الأشياء لتصورات البيانات. قم بتدفق البيانات من جهازك وخدماتك إلى تصورات البيانات السحابية الجميلة.
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