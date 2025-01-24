منصات تحليلات إنترنت الأشياء - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة العربية السعودية

Knowi

knowi.com

Knowi عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال تم تصميمها خصيصًا للبيانات الحديثة الحالية، مما يمكّن المؤسسات من جميع الأحجام من تقصير المسافة بشكل كبير من البيانات الأولية إلى الاستبصار إلى العمل. من خلال التكامل الأصلي مع أي مصدر بيانات تقريبًا، بما في ذلك NoSQL وSQL وRDBMS والقائمة على الملفات وواجهة برمجة التطبيقات (API)، يلغي Knowi الحاجة إلى برامج تشغيل ETL أو ODBC أو عمليات تحويل البيانات التي تتطلبها الحلول البديلة. يمكن لمهندسي البيانات الانضمام إلى مصادر البيانات المنظمة وغير المنظمة لإنشاء مجموعات بيانات مختلطة وتصور النتائج على الفور، أو تطبيق خوارزميات التعلم الآلي، أو تضمين النتائج في تطبيقات البيانات، أو مشاركة لوحات المعلومات مع مستخدمي الأعمال، أو تشغيل الإجراءات إلى التطبيقات النهائية أو أنظمة الإشعارات الأخرى.