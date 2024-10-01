منصات تحليلات إنترنت الأشياء - التطبيقات الأكثر شعبية - موزمبيق

Knowi

knowi.com

Knowi عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال تم تصميمها خصيصًا للبيانات الحديثة الحالية، مما يمكّن المؤسسات من جميع الأحجام من تقصير المسافة بشكل كبير من البيانات الأولية إلى الاستبصار إلى العمل. من خلال التكامل الأصلي مع أي مصدر بيانات تقريبًا، بما في ذلك NoSQL وSQL وRDBMS والقائمة على الملفات وواجهة بر...