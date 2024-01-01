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منصات تحليلات إنترنت الأشياء - التطبيقات الأكثر شعبية - أيرلندا
تتيح منصات تحليلات إنترنت الأشياء للشركات تحليل البيانات وتصورها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت. تساعد هذه المنصات في تفسير التدفق المستمر للبيانات المنظمة وغير المنظمة والسلاسل الزمنية التي تولدها هذه الأجهزة، مما يسمح للشركات بفهم الاتجاهات التاريخية والتنبؤ بالنتائج المستقبلية. يمكن للشركات استخدام حلول تحليلات إنترنت الأشياء لمراقبة أداء الآلات وتقديم توصيات الصيانة التنبؤية والحصول على رؤى حول بيانات محددة مثل درجة الحرارة والحركة والصوت. يمكن لمحللي البيانات استخدام منصات تحليلات إنترنت الأشياء لإعداد بيانات المستشعر وتصفيتها وتحويلها واستكشافها بشكل مشابه لكيفية تحليل البيانات المنظمة باستخدام منصة ذكاء الأعمال.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog هي منصة المراقبة والأمن والتحليلات للمطورين وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات ومهندسي الأمن ومستخدمي الأعمال في عصر السحابة. تعمل منصة SaaS على دمج وأتمتة مراقبة البنية التحتية ومراقبة أداء التطبيقات وإدارة السجلات لتوفير إمكانية مراقبة موحدة وفي الوقت الفعلي لمجموعة التكنولوجيا الكاملة لعملائ...
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces عبارة عن منصة سحابية تربط الأشخاص والأشياء بالمساحات لتحويل المباني إلى مساحات ذكية. باستخدام قوة أجهزة Cisco كأجهزة استشعار (Catalyst وMeraki وWebex) والنظام البيئي Spaces، تهدف المنصة إلى جعل المباني آمنة وذكية ومستدامة وسلسة. تسخر Cisco Spaces قوة أجهزة وأجهزة الاستشعار التابعة لشركة...
Knowi
knowi.com
Knowi عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال تم تصميمها خصيصًا للبيانات الحديثة الحالية، مما يمكّن المؤسسات من جميع الأحجام من تقصير المسافة بشكل كبير من البيانات الأولية إلى الاستبصار إلى العمل. من خلال التكامل الأصلي مع أي مصدر بيانات تقريبًا، بما في ذلك NoSQL وSQL وRDBMS والقائمة على الملفات وواجهة بر...
Initial State
initialstate.com
الحالة الأولية عبارة عن منصة إنترنت الأشياء لتصورات البيانات. قم بتدفق البيانات من جهازك وخدماتك إلى تصورات البيانات السحابية الجميلة.
Metrikus
metrikus.io
سواء كنت تستخدم بيانات البناء للتحليل أو التصور أو البناء، فإن الحالة الفوضوية لتلك البيانات تهدر وقتك وأموالك ومواردك الأخرى. يحول الحل الذي نقدمه هذه الفوضى إلى وضوح من خلال تجميع البيانات وتطبيعها من مجموعة من المصادر الموثوقة ويمنحك الوصول إلى ما تحتاجه بالضبط. من خلال تطبيق الويب الخاص بنا أو ع...
Airthings
airthings.com
يمنحك حل Airthings for Business بيانات جودة الهواء التي تحتاجها لاتخاذ الإجراء في أقرب فرصة. من خلال الوصول عند الطلب إلى البيانات الحالية والتاريخية، يمكنك تحسين التهوية وجودة الهواء داخل المبنى الخاص بك، مما يضمن توفير بيئة صحية ومنتجة لجميع مستخدميه.
Tractian
tractian.com
توفر TRACTIAN حلولاً مبسطة للأجهزة والبرمجيات لأولئك الموجودين في الخطوط الأمامية للصناعات ومنشآت التصنيع: فنيي الصيانة وصناع القرار الصناعي. إلى جانب البيانات المحمولة أولاً، والتي يتم جمعها في الوقت الفعلي من الأجهزة عن بعد وبشكل تلقائي، يحصل المديرون أيضًا على مراقبة شاملة لعملياتهم. كما تحمل تقن...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica هي قاعدة البيانات للزمان والمكان. تجعل Kinetica من السهل والسريع ما يلي: - استيعاب كميات هائلة من بيانات إنترنت الأشياء ومجموعات البيانات السياقية الأخرى - دمج مجموعات البيانات باستخدام الصلات المكانية والزمانية - تحليل البيانات باستخدام التحليلات المستندة إلى SQL للتحليلات المكانية والرسوم...
Blue Bite
bluebite.com
تعمل منصتنا الحاصلة على براءة اختراع على تمكين المبدعين من بناء تجارب رقمية ديناميكية وتوجيهها من خلال عناصر مادية باستخدام تقنيات مثل NFC وQR والسياج الجغرافي. ونظرًا لأن الأشياء المادية أصبحت أكثر ذكاءً، يمكن للمستخدمين الوصول إلى المحتوى القيم بمجرد نقرة أو مسح ضوئي للهاتف الذكي.