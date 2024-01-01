شركات الاستثمار - التطبيقات الأكثر شعبية
توفر شركات الاستثمار، كمؤسسات مالية، التمويل للشركات لتعزيز توسعها. إنهم يضخون رأس مال النمو في الشركات الناشئة التي تظهر آفاق نمو واعدة على المدى الطويل. ومن خلال استثماراتها، تحصل هذه الشركات عادة على أسهم أو ملكية في الشركة، في حين يحصل المتلقي على إمكانية الوصول إلى الموارد المالية لتحقيق النمو. علاوة على ذلك، تلعب شركات الاستثمار دورًا حاسمًا كمرشد مالي للشركات، وتوجيهها لاتخاذ قرارات مالية حكيمة تساهم في تطورها. إن مشاركة شركات الاستثمار تجلب مزايا مختلفة للشركات، وفي مقدمتها القدرة على النمو دون الاعتماد بشكل كبير على القروض المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين تحسين استراتيجياتهم الاستثمارية من خلال الاستفادة من برامج إدارة المحافظ الاستثمارية المتطورة لبناء محافظهم الاستثمارية والإشراف عليها.
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Lighter Capital
lightercapital.com
يساعد تمويلنا رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا على الوصول إلى المستوى التالي دون التخلي عن الأسهم أو مقاعد مجلس الإدارة أو الضمانات الشخصية.
Leapfunder
leapfunder.com
باستخدام أدوات Leapfunder، يمكن لرواد الأعمال التواصل مع المستثمرين، والوصول إلى الوثائق القانونية التي تم اختبارها، والعثور على التوجيه أثناء سعيهم للحصول على تمويل أولي أو جولات لاحقة من التمويل.
Jenfi
jenfi.com
تأسست شركة Jenfi على يد جيفري ليو وجاستن لوي، وهي شركة تمويل بديلة قائمة على الإيرادات للشركات الرقمية الأصلية والشركات الناشئة في جنوب شرق آسيا. توفر فئة الأصول، التي تحمل علامة "رأس مال النمو كخدمة" (GCaaS)، رأس مال غير مخفف يصل إلى 500000 دولار أمريكي للشركات للتوسع من خلال حملات التسويق والمخزون...