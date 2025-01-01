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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج مراقبة المخزون - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج مراقبة المخزون الشركات على إدارة مخزونها المادي من خلال تقديم رؤى في الوقت الفعلي حول مدى توفر المنتج. وهو يدعم وظائف مختلفة، بما في ذلك الشراء وتقييم البائعين والتنبؤ بالطلب وتحسين الطلب. يعتبر هذا البرنامج ضروريًا للشركات الموجهة نحو الإنتاج، فهو يتميز بمجموعة واسعة من الميزات مثل التنبؤ بالمخزون وتتبع الأصول وقواعد البيانات الشاملة وسجلات تاريخ المخزون، وكلها تساهم في عمليات فعالة.