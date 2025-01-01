برامج مراقبة المخزون - التطبيقات الأكثر شعبية

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يساعد برنامج مراقبة المخزون الشركات على إدارة مخزونها المادي من خلال تقديم رؤى في الوقت الفعلي حول مدى توفر المنتج. وهو يدعم وظائف مختلفة، بما في ذلك الشراء وتقييم البائعين والتنبؤ بالطلب وتحسين الطلب. يعتبر هذا البرنامج ضروريًا للشركات الموجهة نحو الإنتاج، فهو يتميز بمجموعة واسعة من الميزات مثل التنبؤ بالمخزون وتتبع الأصول وقواعد البيانات الشاملة وسجلات تاريخ المخزون، وكلها تساهم في عمليات فعالة.
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QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات في إدارة الشؤون المالية، مثل تتبع النفقات والفواتير والرواتب بشكل فعال.
Xero
xero.com
Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.
Zoho Inventory
zoho.com
تطبيق Zoho Inventory لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع مستويات المخزون وإدارة الطلبات بكفاءة عبر واجهة سهلة الاستخدام.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.
Webgility
webgility.com
Webgility هو برنامج لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط متاجر البيع عبر الإنترنت بأنظمة المحاسبة لإدارة البيانات والمخزون بشكل فعال.
Kintone
kintone.com
Kintone هو منصة لإنشاء تطبيقات العمل بدون رمز، تتيح للمستخدمين إدارة البيانات وسير العمل والتعاون بسهولة في فرقهم.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo هو تطبيق لإدارة الشحن والمخزون يتيح تتبع الطلبات، تخفيض التكاليف، وتحسين الكفاءة عبر قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة.
Flexport
flexport.com
Flexport هو تطبيق لوجستي يساعد الشركات على إدارة سلاسل التوريد عالميًا عن طريق الشحن الجوي، البحري، والبرّي مع أدوات للتتبع وإدارة التكلفة.
inFlow Inventory
inflowinventory.com
مخزون التدفق هو برنامج إدارة مخزون يساعد الشركات الصغيرة على تتبع المخزون وإدارته بكفاءة عبر مواقع متعددة.
ProfitBooks
profitbookshq.com
برامج محاسبة سهلة الاستخدام تساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة الفواتير والمالية، مع تتبع المدفوعات والمقبوضات، مجانًا.
Cin7
cin7.com
تطبيق Cin7 لإدارة المخزون يسهّل الشركات في تتبع المخزون والمبيعات وإجراءات التصنيع وإدارة القنوات المختلفة من خلال نظام موحد.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy هو برنامج لتخطيط الإنتاج السحابي، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الإنتاج والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال ميزات متعددة.
Turvo
turvo.com
تطبيق Turvo هو منصة لإدارة النقل تسهل العمليات اللوجستية من خلال توفير رؤية موحدة وإدارة فعالة لسلسلة التوريد.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero هو تطبيق لإدارة المخزون يساعد على تتبع مستويات المخزون ويقدم تنبيهات وإمكانيات مسح الباركود لضمان كفاءة العمليات.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع المخزون، وإدارة الطلبات والفواتير، مع إمكانية التكامل مع أنظمة خارجية.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks هو منصة لإدارة المخزون والطلبات لمتاجر التجزئة، تدعم قنوات البيع المتعددة وتسهّل العمليات التجارية.
Angaza
angaza.com
تطبيق Angaza هو حل شامل للموزعين يوفر تقنيات قياس ودفع مسبق لمعدات مثل أنظمة الطاقة الشمسية ومضخات المياه، مما يسهل الوصول إلى أسواق جديدة.
easySales
easy-sales.com
easySales هو منصة سحابية لإدارة أنشطة التجارة الإلكترونية، تتيح للمتاجر البيع عبر قنوات متعددة مع إدارة المنتجات والطلبات بشكل تلقائي.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA هو منصة SaaS سحابية تساعد الشركات في إدارة المخزون وتحسين كفاءة سلسلة التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
GeekSeller
geekseller.com
GeekSeller هو منصة لإدارة المخزون والطلبات عبر الإنترنت، تدعم البيع على عدة منصات مثل Walmart وeBay وAmazon.
Epicor
epicor.com
Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.
Finale Inventory
finaleinventory.com
مخزون نهائي هو تطبيق سحابي لإدارة المخزون لتحسين تتبع الشحنات والمخازن عبر مواقع متعددة بدقة وكفاءة.
SKULabs
skulabs.com
تطبيق SKULabs يدير المخزون والشحن للعلامات التجارية الناشئة بتوفير مزامنة في الوقت الفعلي وتحقيق الطلبات بدقة عبر قنوات متعددة.
Sumtracker
sumtracker.com
Sumtracker هو تطبيق لإدارة المخزون يساعد تجار التجارة الإلكترونية على تتبع المخزون عبر منصات متعددة مثل Shopify وAmazon وeBay.
RestockPro
ecomengine.com
RESTOCKPRO هي أداة لإدارة المخزون تساعد بائعي Amazon على تتبع المخزون وإدارة الطلبات وتحليل الربحية وتحسين عمليات إعادة التخزين.
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerce هو تطبيق لإدارة العمليات التجارية الإلكترونية، يقدم أدوات لتسهيل التحكم في المخزون ومعالجة الطلبات وخدمات الشحن.
SoStocked
sostocked.com
SoStocked هو برنامج إدارة مخزون مخصص بالكامل لبائعي أمازون، يساعد في التنبؤ بالمخزون وتجنب نقصه أو الزيادة فيه.
Stock Konnect
stockkonnect.co
تطبيق Stock Konnect يسهل إدارة القوائم والمخزون والطلبات عبر قنوات متعددة، مما يتيح التواصل مع العملاء بسهولة وسرعة.
Selldone
selldone.com
يعتبر Selldone نظام تشغيل شامل للأعمال يسهل إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية عبر واجهة بدون كود، مع دعم لمبيعات متعددة القنوات وتحليلات مدمجة.
Unleashed Software
unleashedsoftware.com
برنامج العنان هو حل سحابي لإدارة المخزون، يوفر معلومات دقيقة عن المخزون ويساعد الشركات على تحسين عملياتها وتقليل التكاليف.
Flowspace
flow.space
تطبيق فلوسبيس يوفر إدارة مركزية لمخزون والطلبات والأنشطة اللوجستية، مما يسهل تسليم المنتجات عبر شبكة من 150 مركزاً في جميع أنحاء البلاد.
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud هو تطبيق لإدارة التجارة الإلكترونية يمكّن البائعين من إدارة المخزون والطلبيات عبر قنوات متعددة بسهولة وسلاسة.
Stock Sync
stock-sync.com
Stock Sync هو تطبيق لإدارة المخزون يزامن بيانات الأسهم تلقائيًا عبر منصات التجارة الإلكترونية المختلفة، ويقلل من الأخطاء في تحديثات المخزون.
RetailOps
retailops.com
RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة، يوفر أدوات لإدارة المخزون، والشراء، والتقارير، ويدعم العمل عبر قنوات متعددة.
Prodio
getprodio.com
برنامج Prodio هو أداة لإدارة الإنتاج تساعد الشركات على تتبع عمليات التصنيع وإدارة الطلبات والمخزون بكفاءة.
Ordoro
ordoro.com
Ordoro هو تطبيق لإدارة المخزون والشحن، يساعد الشركات على تنظيم عمليات الشحن وإدارة الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk هو تطبيق لوجستي يساعد شركات التجارة الإلكترونية في إدارة التخزين والشحن بكفاءة، مع تقنيات لتسهيل الطلبات والمخزون.
ZenAdmin
zenadmin.ai
تطبيق ZenAdmin يساعد الشركات على إدارة الأجهزة والموظفين والتطبيقات بشكل مركزي، مما يقلل من العمل الإداري اليدوي ويعزز الكفاءة.
Zenventory
zenventory.com
زينفينتوري تطبيق لإدارة المخزون، يتيح تتبع المخزون، تلبية الطلبات، والشحن بكفاءة، مع دعم لجميع المستخدمين ودعم تقني مدمج.
Appward
appward.com
تطبيق Appward يوفر مجموعة شاملة من أكثر من 80 أداة لتحسين إدارة الأعمال وعملياتها في مساحة عمل خاصة وسريعة.
Launchmetrics
launchmetrics.com
Launchmetrics هي منصة تدير وتحلل الجهود التسويقية للعلامات التجارية في مجالات الموضة والجمال والفخامة، مع توفير أدوات لتحسين الأداء والتعاون.
Faturify
faturify.com
Faturify هو تطبيق يسهل إنشاء وإدارة الفواتير والمستندات المالية بسرعة، مع ميزات للتحكم في المخزون وإدارة الموارد البشرية.
StockTrim
stocktrim.com
StockTrim هو برنامج يعتمد على السحابة للتنبؤ بالطلب وتخطيط المخزون، يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين إدارة المخزون وتحليل البيانات.
Inventoro
inventoro.com
تطبيق Inventoro أداة لإدارة المخزون وتوقعات المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد التجار في التنبؤ بمبيعاتهم ومستويات المخزون المستقبلية.
Hofy
hofy.com
Hofy هو تطبيق لإدارة معدات الموظفين عالميًا، يتيح تتبعها وصيانتها وتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات ذات الفرق البعيدة.
ChannelApe
channelape.com
تطبيق ChannelApe يوفر إدارة شاملة للمخزون مع تقارير ودروس وتكامل مع قنوات التجارة الإلكترونية، مما يسهل العمليات التجارية ويساعد على اتخاذ قرارات مستندة للبيانات.
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io هو نظام ERP سحابي مصمم لشركات التجارة الإلكترونية، يدير المخزون، الطلبات، وسير العمل لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.
Peak
peak.ai
Peak هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تحسين الإيرادات والكفاءة من خلال مجموعة من التطبيقات والخدمات القابلة للتوسع.
Conative AI
conative.ai
كوناتيف هو أداة تخطيط ذكية لفرق التجارة الإلكترونية، تربط بين نظام المخزون وقنوات التسويق لإدارة كلاهما في مكان واحد وفي الوقت الحقيقي.
Zangerine
zangerine.com
Zangerine هو تطبيق لإدارة المخزون والتجارة الإلكترونية يساعد الشركات في تنظيم عملياتها وتحسين الإدارة والتسويق والمبيعات والشحن.
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