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برامج مراقبة المخزون
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برامج مراقبة المخزون - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج مراقبة المخزون الشركات على إدارة مخزونها المادي من خلال تقديم رؤى في الوقت الفعلي حول مدى توفر المنتج. وهو يدعم وظائف مختلفة، بما في ذلك الشراء وتقييم البائعين والتنبؤ بالطلب وتحسين الطلب. يعتبر هذا البرنامج ضروريًا للشركات الموجهة نحو الإنتاج، فهو يتميز بمجموعة واسعة من الميزات مثل التنبؤ بالمخزون وتتبع الأصول وقواعد البيانات الشاملة وسجلات تاريخ المخزون، وكلها تساهم في عمليات فعالة.

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QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online هو برنامج محاسبة سحابي يساعد الشركات في إدارة الشؤون المالية، مثل تتبع النفقات والفواتير والرواتب بشكل فعال.

Xero

Xero

xero.com

Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

تطبيق Zoho Inventory لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع مستويات المخزون وإدارة الطلبات بكفاءة عبر واجهة سهلة الاستخدام.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility هو برنامج لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط متاجر البيع عبر الإنترنت بأنظمة المحاسبة لإدارة البيانات والمخزون بشكل فعال.

Kintone

Kintone

kintone.com

Kintone هو منصة لإنشاء تطبيقات العمل بدون رمز، تتيح للمستخدمين إدارة البيانات وسير العمل والتعاون بسهولة في فرقهم.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo هو تطبيق لإدارة الشحن والمخزون يتيح تتبع الطلبات، تخفيض التكاليف، وتحسين الكفاءة عبر قنوات التجارة الإلكترونية المختلفة.

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport هو تطبيق لوجستي يساعد الشركات على إدارة سلاسل التوريد عالميًا عن طريق الشحن الجوي، البحري، والبرّي مع أدوات للتتبع وإدارة التكلفة.

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

مخزون التدفق هو برنامج إدارة مخزون يساعد الشركات الصغيرة على تتبع المخزون وإدارته بكفاءة عبر مواقع متعددة.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

برامج محاسبة سهلة الاستخدام تساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة الفواتير والمالية، مع تتبع المدفوعات والمقبوضات، مجانًا.

Cin7

Cin7

cin7.com

تطبيق Cin7 لإدارة المخزون يسهّل الشركات في تتبع المخزون والمبيعات وإجراءات التصنيع وإدارة القنوات المختلفة من خلال نظام موحد.

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy هو برنامج لتخطيط الإنتاج السحابي، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الإنتاج والمخزون وتحسين الكفاءة من خلال ميزات متعددة.

Turvo

Turvo

turvo.com

تطبيق Turvo هو منصة لإدارة النقل تسهل العمليات اللوجستية من خلال توفير رؤية موحدة وإدارة فعالة لسلسلة التوريد.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero هو تطبيق لإدارة المخزون يساعد على تتبع مستويات المخزون ويقدم تنبيهات وإمكانيات مسح الباركود لضمان كفاءة العمليات.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع المخزون، وإدارة الطلبات والفواتير، مع إمكانية التكامل مع أنظمة خارجية.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks هو منصة لإدارة المخزون والطلبات لمتاجر التجزئة، تدعم قنوات البيع المتعددة وتسهّل العمليات التجارية.

Angaza

Angaza

angaza.com

تطبيق Angaza هو حل شامل للموزعين يوفر تقنيات قياس ودفع مسبق لمعدات مثل أنظمة الطاقة الشمسية ومضخات المياه، مما يسهل الوصول إلى أسواق جديدة.

easySales

easySales

easy-sales.com

easySales هو منصة سحابية لإدارة أنشطة التجارة الإلكترونية، تتيح للمتاجر البيع عبر قنوات متعددة مع إدارة المنتجات والطلبات بشكل تلقائي.

LeanDNA

LeanDNA

leandna.com

LeanDNA هو منصة SaaS سحابية تساعد الشركات في إدارة المخزون وتحسين كفاءة سلسلة التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

GeekSeller هو منصة لإدارة المخزون والطلبات عبر الإنترنت، تدعم البيع على عدة منصات مثل Walmart وeBay وAmazon.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor هو نظام ERP مرن لإدارة العمليات التجارية عبر جميع الصناعات، بما في ذلك التمويل والموارد البشرية وسلسلة التوريد.

Finale Inventory

Finale Inventory

finaleinventory.com

مخزون نهائي هو تطبيق سحابي لإدارة المخزون لتحسين تتبع الشحنات والمخازن عبر مواقع متعددة بدقة وكفاءة.

SKULabs

SKULabs

skulabs.com

تطبيق SKULabs يدير المخزون والشحن للعلامات التجارية الناشئة بتوفير مزامنة في الوقت الفعلي وتحقيق الطلبات بدقة عبر قنوات متعددة.

Sumtracker

Sumtracker

sumtracker.com

Sumtracker هو تطبيق لإدارة المخزون يساعد تجار التجارة الإلكترونية على تتبع المخزون عبر منصات متعددة مثل Shopify وAmazon وeBay.

RestockPro

RestockPro

ecomengine.com

RESTOCKPRO هي أداة لإدارة المخزون تساعد بائعي Amazon على تتبع المخزون وإدارة الطلبات وتحليل الربحية وتحسين عمليات إعادة التخزين.

Unicommerce

Unicommerce

unicommerce.com

Unicommerce هو تطبيق لإدارة العمليات التجارية الإلكترونية، يقدم أدوات لتسهيل التحكم في المخزون ومعالجة الطلبات وخدمات الشحن.

SoStocked

SoStocked

sostocked.com

SoStocked هو برنامج إدارة مخزون مخصص بالكامل لبائعي أمازون، يساعد في التنبؤ بالمخزون وتجنب نقصه أو الزيادة فيه.

Stock Konnect

Stock Konnect

stockkonnect.co

تطبيق Stock Konnect يسهل إدارة القوائم والمخزون والطلبات عبر قنوات متعددة، مما يتيح التواصل مع العملاء بسهولة وسرعة.

Selldone

Selldone

selldone.com

يعتبر Selldone نظام تشغيل شامل للأعمال يسهل إنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية عبر واجهة بدون كود، مع دعم لمبيعات متعددة القنوات وتحليلات مدمجة.

Unleashed Software

Unleashed Software

unleashedsoftware.com

برنامج العنان هو حل سحابي لإدارة المخزون، يوفر معلومات دقيقة عن المخزون ويساعد الشركات على تحسين عملياتها وتقليل التكاليف.

Flowspace

Flowspace

flow.space

تطبيق فلوسبيس يوفر إدارة مركزية لمخزون والطلبات والأنشطة اللوجستية، مما يسهل تسليم المنتجات عبر شبكة من 150 مركزاً في جميع أنحاء البلاد.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Sellercloud هو تطبيق لإدارة التجارة الإلكترونية يمكّن البائعين من إدارة المخزون والطلبيات عبر قنوات متعددة بسهولة وسلاسة.

Stock Sync

Stock Sync

stock-sync.com

Stock Sync هو تطبيق لإدارة المخزون يزامن بيانات الأسهم تلقائيًا عبر منصات التجارة الإلكترونية المختلفة، ويقلل من الأخطاء في تحديثات المخزون.

RetailOps

RetailOps

retailops.com

RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة، يوفر أدوات لإدارة المخزون، والشراء، والتقارير، ويدعم العمل عبر قنوات متعددة.

Prodio

Prodio

getprodio.com

برنامج Prodio هو أداة لإدارة الإنتاج تساعد الشركات على تتبع عمليات التصنيع وإدارة الطلبات والمخزون بكفاءة.

Ordoro

Ordoro

ordoro.com

Ordoro هو تطبيق لإدارة المخزون والشحن، يساعد الشركات على تنظيم عمليات الشحن وإدارة الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk هو تطبيق لوجستي يساعد شركات التجارة الإلكترونية في إدارة التخزين والشحن بكفاءة، مع تقنيات لتسهيل الطلبات والمخزون.

ZenAdmin

ZenAdmin

zenadmin.ai

تطبيق ZenAdmin يساعد الشركات على إدارة الأجهزة والموظفين والتطبيقات بشكل مركزي، مما يقلل من العمل الإداري اليدوي ويعزز الكفاءة.

Zenventory

Zenventory

zenventory.com

زينفينتوري تطبيق لإدارة المخزون، يتيح تتبع المخزون، تلبية الطلبات، والشحن بكفاءة، مع دعم لجميع المستخدمين ودعم تقني مدمج.

Appward

Appward

appward.com

تطبيق Appward يوفر مجموعة شاملة من أكثر من 80 أداة لتحسين إدارة الأعمال وعملياتها في مساحة عمل خاصة وسريعة.

Launchmetrics

Launchmetrics

launchmetrics.com

Launchmetrics هي منصة تدير وتحلل الجهود التسويقية للعلامات التجارية في مجالات الموضة والجمال والفخامة، مع توفير أدوات لتحسين الأداء والتعاون.

Faturify

Faturify

faturify.com

Faturify هو تطبيق يسهل إنشاء وإدارة الفواتير والمستندات المالية بسرعة، مع ميزات للتحكم في المخزون وإدارة الموارد البشرية.

StockTrim

StockTrim

stocktrim.com

StockTrim هو برنامج يعتمد على السحابة للتنبؤ بالطلب وتخطيط المخزون، يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين إدارة المخزون وتحليل البيانات.

Inventoro

Inventoro

inventoro.com

تطبيق Inventoro أداة لإدارة المخزون وتوقعات المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يساعد التجار في التنبؤ بمبيعاتهم ومستويات المخزون المستقبلية.

Hofy

Hofy

hofy.com

Hofy هو تطبيق لإدارة معدات الموظفين عالميًا، يتيح تتبعها وصيانتها وتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات ذات الفرق البعيدة.

ChannelApe

ChannelApe

channelape.com

تطبيق ChannelApe يوفر إدارة شاملة للمخزون مع تقارير ودروس وتكامل مع قنوات التجارة الإلكترونية، مما يسهل العمليات التجارية ويساعد على اتخاذ قرارات مستندة للبيانات.

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro.io هو نظام ERP سحابي مصمم لشركات التجارة الإلكترونية، يدير المخزون، الطلبات، وسير العمل لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.

Peak

Peak

peak.ai

Peak هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تحسين الإيرادات والكفاءة من خلال مجموعة من التطبيقات والخدمات القابلة للتوسع.

Conative AI

Conative AI

conative.ai

كوناتيف هو أداة تخطيط ذكية لفرق التجارة الإلكترونية، تربط بين نظام المخزون وقنوات التسويق لإدارة كلاهما في مكان واحد وفي الوقت الحقيقي.

Zangerine

Zangerine

zangerine.com

Zangerine هو تطبيق لإدارة المخزون والتجارة الإلكترونية يساعد الشركات في تنظيم عملياتها وتحسين الإدارة والتسويق والمبيعات والشحن.

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