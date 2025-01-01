ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يقوم برنامج جدولة مقابلة المرشح، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج جدولة المقابلة، بأتمتة عملية جدولة مقابلات المرشح. إنه يعزز كفاءة موظفي الموارد البشرية والقائمين بالتوظيف من خلال تبسيط عملية المقابلة وتعزيز تجربة المرشح. تحل هذه الأدوات محل الحاجة إلى تبادل رسائل البريد الإلكتروني لفترات طويلة والمكالمات الهاتفية التي تستغرق وقتًا طويلاً، مما يسمح لفرق الموارد البشرية ومديري التوظيف والقائمين بالتوظيف بمراقبة المقابلات القادمة في الوقت الفعلي. إنهم يستفيدون من تقاويم مديري التوظيف والمقابلات لتحديد الأوقات المثالية لجدولة شاشات الهاتف، والمقابلات في الموقع، ومقابلات الفيديو. تتضمن الميزات الرئيسية عادةً التكامل مع البريد الإلكتروني والتقويمات، وقوالب البريد الإلكتروني المعبأة مسبقًا، وخيارات إعادة الجدولة، والتذكيرات الآلية للمقابلات والمرشحين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. غالبًا ما يتكامل برنامج جدولة المقابلات بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) ويستخدم بشكل شائع جنبًا إلى جنب مع منصات إجراء المقابلات عبر الفيديو.
إرسال تطبيق جديد
Calendly
calendly.com
Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
HireVue
hirevue.com
HireVue هو تطبيق يتيح إجراء مقابلات فيديو وتقييمات للمتقدمين مع أدوات ذكاء اصطناعي، مما يسهل عملية التوظيف للمؤسسات.
Picktime
picktime.com
Picktime هو تطبيق لتجدولة المواعيد يساعد الشركات في إدارة المواعيد والموظفين والخدمات عبر الإنترنت بسهولة.
Glider AI
glider.ai
Glider AI هي منصة لتقييم وتوظيف المرشحين باستخدام اختبارات افتراضية، ومقابلات الفيديو، وأدوات تحليل الأداء.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.
Workstream
workstream.us
ووركستريم هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب والتوظيف للعمالة بالساعة، يسهل العمليات لأصحاب الأعمال.
Setmore
setmore.com
Setmore هي أداة جدولة مواعيد عبر الإنترنت تساعد على إدارة المواعيد والجدول الزمني للعملاء بسهولة من خلال تطبيق ويب.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe هو تطبيق جدولة يساعد الأفراد والفرق على إدارة الحجوزات بسهولة، مع صفحات مخصصة وتذكيرات آلية، وتكامل مع أنظمة التقويم.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby هو نظام تتبع المتقدمين يسهل عمليات التوظيف بفضل تحليلات دقيقة وسير عمل قابل للتخصيص، مع واجهة سهلة الاستخدام.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter هو منصة لإجراء مقابلات فيديو، توفر مقابلات مسجلة وحية، تدعم الأتمتة وتحسين تجربة التوظيف عالميًا.
Evie
evie.ai
إيفي هو تطبيق مساعد ذكي يُساعد مجنّدي الموظفين على جدولة المقابلات بسرعة وكفاءة، مما يوفر الوقت ويحسّن تجربة المرشحين.
HigherMe
higherme.com
HigherMe هو تطبيق يساعد الشركات على توظيف الموظفين بسهولة من خلال إدارة طلبات العمل، جدولة المقابلات، وإتمام الأوراق الإدارية.
Emi
emilabs.ai
تطبيق إيمي هو منصة لأتمتة التوظيف، تساعد مسؤولي التوظيف في ملء الوظائف ذات الحجم الكبير بسرعة، وتوفر تجربة مرنة للمرشحين.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna هو منصة لأبحاث المستخدم عن بُعد، تساعد الشركات على جمع البيانات من خلال استطلاعات وآراء ومقابلات لفهم جمهورها.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy هي أداة جدولة لمساعدة فرق التوظيف على تنسيق المقابلات بكفاءة وتقليل الوقت الضائع في إدارة المواعيد.
Longlist
longlist.io
Longlist هو نظام إدارة علاقات العملاء ونظام تتبع المتقدمين للشركات المتنامية في مجال التوظيف والتوظيف.
candidate.fyi
candidate.fyi
يقدم تطبيق candidate.fyi منصة لتحسين تجربة المرشحين، حيث يسهل التواصل، المتابعة، واستطلاعات الرأي طوال عملية التوظيف.
Sense
sensehq.com
تطبيق Sense هو منصة متطورة لإدارة التوظيف تساعد الشركات في تحسين تجربة المرشحين وزيادة كفاءة المجندين من خلال مجموعة متنوعة من الميزات.
GoodTime
goodtime.io
تطبيق GoodTime يُبسّط تجربة التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي، يقوم بأتمتة 90% من مهام إدارة المقابلات، مما يحسن من التواصل بين المرشحين والمقابلين.
Rolebot
rolebot.io
ROBOT هو تطبيق أتمتة للتوظيف يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية البحث عن المرشحين والتفاعل معهم بكفاءة.
myInterview
myinterview.com
MyInterview هو تطبيق لمقابلات الفيديو يساعد الشركات في تبسيط عملية التوظيف وإدارة المرشحين بمرونة من خلال مقابلات مسجلة وميزات تقييم ذكية.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop تطبيق يساعد في تحسين عمليات التوظيف من خلال جدولة المقابلات وتدريب المقابلات وتحليلات الأداء، مع تكامل مع الأدوات الأخرى.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة، بدءًا من نشر الوظائف حتى اختيار المرشحين.
Pinpoint
pinpointhq.com
يتيح تطبيق Pinpoint تحسين عمليات التوظيف من خلال تنظيم سير العمل، وتوفير تقارير جميلة، مما يساعد الفرق في اتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع.
Hellohire
tryhellohire.com
HelloHire هو مساعد توظيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يسرع عملية التوظيف من خلال التفاعل مع المرشحين، فرزهم، وجدولة المقابلات بشكل تلقائي.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna هو تطبيق للتوظيف يساعد الشركات في إدارة عمليات التوظيف والمرشحين خلال الأحداث الجامعية، مع أدوات مثل جدولة المقابلات وإدارة علاقات المرشحين.
© 2025 WebCatalog, Inc.